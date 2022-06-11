Чилийцы второй раз прорывались на ЧМ через суд (первый – в 2018-м). И опять неудача, ФИФА на стороне Эквадора

Юридический разбор Игоря Сергеева.

Чилийская футбольная ассоциация несколько месяцев вела юридическую битву за место на ЧМ-2018 – документально подтверждали, что в отборе за Эквадор нелегально играл… колумбиец.

В начале мая (спустя месяц после завершения южноамериканской квалификации) чилийцы подали жалобу в ФИФА, которая запустила дисциплинарное производство.

Мы уже разбирали подробности претензий, но кратко напомним чилийскую версию: футболист Байрон Кастильо на самом деле родился в колумбийском Тумако в 1995 году, а не в эквадорском городе Генерал Вильямиль Плаяс в 1998-м, для его регистрации эквадорцы использовали поддельный паспорт и свидетельство о рождении. Футболист не имел права играть за Эквадор, его футбольная прописка – в Колумбии.

Вчера ФИФА закрыла дело , жалоба чилийцев фактически отклонена. Неизвестно, увидим ли мы мотивировочную часть решения, поэтому поищем обоснование извне.

Чилийская федерация уже пытались через юридические лазейки попасть на ЧМ-2018. С помощью того же юриста

Знакомьтесь, бразилец Эдуардо Карлеццо, партнер-основатель компании Carlezzo Advogados из Сан-Паулу. Согласно профайлу на nexl.io, он начал юридическую карьеру в 2002 году в консалтинговой фирме по экономическим вопросам, занимаясь корпоративным и налоговым планированием.

Получив опыт в корпоративной сфере, с 2004-го Карлеццо сконцентрировался на спортивном рынке и основал Carlezzo Advogados – компанию с широким спектром юридических услуг, начиная от консультирования спортсменов и клубов до агентов, компаний, спонсоров и федераций. В том же году он выпустил первую юридическую книгу о спортивных отношениях с бизнес-сектором под названием «Закон о спортивном бизнесе». Сейчас он занимается международными делами, которые проходят через ФИФА, УЕФА, КОНМЕБОЛ и Спортивный арбитражный суд.

Карлеццо участвовал в некоторых громких процессах – например, защищал «Боку Хуниорс» после инцидентов в матче против «Ривер Плейт» на Кубке Либертадорес-2015. Но особняком стоит другой интересный кейс.

Четыре года назад сборная Чили также не прошла отбор на ЧМ, по разнице мячей уступив Перу пятое место (давало право на стык с Новой Зеландией). Тогда чилийские футбольные власти тоже попытались исправить спортивные неудачи в суде. Они указали, что в матче с Боливией (0:0) за соперника вышел парагваец Нельсон Кабрера, у которого не было оснований играть за другую страну. Футболист действительно родился в Парагвае и получил боливийский паспорт, так как по местным законам достаточно прожить три года в стране. Но правила ФИФА требовали пятилетнего проживания. Чилийцы наняли Эдуардо Карлеццо, подали официальный протест и выиграли дело.

Но эта судебная победа оказалась выстрелом в ногу. Они забыли, что Нельсон Кабрера играл и против Перу, когда Боливия выиграла 2:0. В итоге после жалобы перуанцы также удостоились технической победы. Они получили три дополнительных очка, а Чили – только два. Итог: сборная Перу через удачные стыки отправилась в Россию, а чилийцы осталась дома с выигранным делом на руках.

Теперь, уже после отбора ЧМ-2022, Карлеццо снова помогал Чили ухватиться за юридическую соломинку.

Откуда вообще появились подозрения, что за Эквадор играл футболист с поддельным паспортом?

С 2016 по 2018 год эквадорская футбольная федерация совместно с государственным агентством по идентификации проверили 2500 игроков на предмет махинаций с документами и выявили бесчисленные несоответствия в свидетельствах о рождении игроков. 750 дел «тщательно расследовали» и установили, что 75 футболистов предоставили властям измененную информацию. В списке оказался и тот самый Байрон Кастильо.

В конце апреля этого года южноамериканские журналисты рассказали , что в одном из судов всплыли новые доказательства – свидетельство о рождении, якобы принадлежащее Кастильо, гласило, что футболист родился не 10 ноября 1998 года в Генерал Вильямиль Плайяс, Эквадор, а 25 июля 1995 года в Тумако, Колумбия.

Чилийцы уцепились за инсайды, наняли старого знакомого Карлеццо и через несколько дней обратились в ФИФА.

Перед вердиктом ФИФА Эдуардо Карлеццо выступил со следующими тезисами.

• Основная цель жалобы – просто зафиксировать нарушение при заявке игрока сборной Эквадора.

• Иск не требует отстранения Эквадора и продвижения Колумбии (они шли сразу за Эквадором в таблице) на ЧМ

• Национальность Кастильо в документах неверна: «Мы провели тщательное расследование, у нас есть все документы его семьи в Тумако и документы из Эквадора, которые аннулируют его свидетельство о выезде (свидетельство о рождении).

«Спрашиваю: если человек не родился в Эквадоре, то почему он не раскрывает, где родился, где учился, в таком случае все было бы ясно, и нас бы здесь не было. Мы знаем, что он родился в Тумако».

А что же с позицией эквадорцев?

Эквадор сохранял спокойствие. Там сразу считали, что путаница с местом и датой рождения не повлияет на результаты отбора. Их точка зрения: Кастильо имеет законное эквадорское гражданство и не был заигран за колумбийские сборные.

Президент Эквадорской федерации футбола (FEF) Франсиско Эгас: «Чилийская федерация и ее юрист устроили медийный цирк вокруг проблемы Байрона Кастильо. Они считают, что этот матч выигран, посеяв сомнения в медиа. Это безответственно и неуважительно по отношению к стране, ее властям, Федерации футбола Эквадора и игроку».

Министр спорта страны Себастьян Паласиос был уверен, что претензии чилийцев были пустыми: «Я думаю, что Эквадорская федерация футбола очень ясно дала понять, что не стоит беспокоиться из-за нашего места на ЧМ».

Откуда такое спокойствие? Все дело в том, что у Эквадора был козырь на руках. Когда после того самого расследования-2018 Кастильо обнаружил свое имя в списке нарушителей, он подал иск под названием Habeas Data.

Habeas Data — это юридическое действие, известное по многим конституциям разных стран, его основная цель – защита гражданских прав и личных данных гражданина.

В итоге эквадорский суд вынес решение в пользу Кастильо, провозгласив его фундаментальное и конституционное право на обладание местным паспортом.

Чилийцы утверждали, что суд не провел правовую оценку, поэтому ФИФА не должна руководствоваться этим вердиктом.

Почему ФИФА все же поверила эквадорцам?

Само открытие дисциплинарного дела – просто реакция на жалобу, эта новость не означала, что позиции Чили сильны.

Венесуэльский юрист Антонио Кинтеро уже тогда считал, что у чилийцев мало шансов, так как у ФИФА нет возможности ставить под сомнение решение судов других стран: «Итак, первое препятствие для чилийцев – доказать, что Кастильо действительно не эквадорец. Это сложно, потому что есть решение суда, в котором указано, что он из этой страны. Кто такие чилийцы или ФИФА, чтобы ставить под сомнение решения суда Эквадора? У них нет соответствующей юрисдикции.

Но даже доказав, что Кастильо не эквадорец, чилийцы вряд ли бы поехали на ЧМ, потому что одна проблема — Кастильо, а другая – сборная Эквадора. И если предположить, что Кастильо обманщик, то не факт, что Эквадор в этом виноват, лишение заслуженной путевки на ЧМ – непропорциональное наказание в таком случае».

Парагвайский юрист и бывший член Спортивного арбитражного суда (TAS) Херардо Акоста тоже не верил в пересмотр результатов отбора, так как Кастильо не вызывался в сборную до того самого решения суда, а это значит, что сборная Эквадора действовала добросовестно.

Действительно, доводы чилийцев никак не оспаривают легитимность нынешнего эквадорского гражданства Кастильо. Тем более когда законность подтверждена эквадорским судом.

Прогнозы большинства юристов сбылись, в апелляции нуждаются уже чилийцы – они могут обратиться в Апелляционный комитет ФИФА и в TAS. Так что дело пока финально не закрыто, но перспектив у него откровенно мало.

Фото: Gettyimages.ru/Kiyoshi Ota / Stringer, Marcelo Hernandez / Stringer, Rodrigo Buendia – Pool, Shaun Botterill; AGENCIA UNO