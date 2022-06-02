Считаем деньги.

Клубы РПЛ ежегодно подают в РФС ключевые финансовые показатели для получения лицензии, это базовые индикаторы благонадежности. По правилам УЕФА и РФС эти данные должны публиковаться до 31 мая года, следующего за отчетным. Таким образом, на этой неделе мы увидели показатели за прошедший календарный год.

Все сведения проходят тщательную проверку РФС. Перечень показателей доступен в правилах по лицензированию футбольных клубов.

Эти данные позволяют понять, на что живут клубы РПЛ, как они тратят и зарабатывают.

Ниже – самые интересные детали из отчетностей.

Сначала посмотрим, кто больше всех заработал, а кто ушел в минуса. Все цифры в рублях, поехали!

В большом плюсе вылетевший «Рубин», а «Локомотив» в недолгую эпоху Рангника ушел в крутое финансовое пике

Сначала посмотрим на основные показатели – траты и заработок. Здесь сразу надо пояснить, что в операционные расходы/доходы не входят результаты трансферной активности (о них подробно поговорим ниже) и прочей неоперационной деятельности (например, продажа объектов основных средств и нематериальных активов).

• Траты клубов приблизительно соответствуют их заработку, и это ожидаемо.

• Доходы/расходы первой шестерки рейтинга сильно выше остальных ( между «Динамо» и идущим следующим «Ростовом» разрыв расходов в два с половиной миллиарда ).

• Среди лидеров выделяется уже «Зенит» – разница в пять с половиной миллиардов от «Спартака» в расходах и восемь с половиной в доходах.

Переходим к чистой прибыли ( сюда уже входит все, в том числе трансферные результаты )

• Лидирует вылетевший «Рубин» – казанцы два года подряд в плюсе более 1 млрд рублей. Но при этом прибыль с прошлого года упала.

• «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» тоже приятно удивили – показывают положительный баланс второй год подряд. • Наибольший плюс по сравнению с прошлогодними показателями у «ЦСКА» – 7,5 млрд, а минус у «Локомотива» – 3,5 млрд рублей.

Теперь внимательнее присмотримся к содержанию самых интересных статей финансовой отчетности.

Почти все клубы увеличили доходы в матчдэй, лидеры те же – «Зенит» и «Спартак»

В эту главу попадают доходы от реализации билетов, реализации коммерческих прав при проведении официальных соревнований под эгидой РФС.

• Ковидный 2021-й оказался для «Зенита» намного удачнее, чем ковидный 2020-й. Клуб заработал более миллиарда рублей.

• У «Спартака» с матчдэй-доходами все тоже не так и плохо, но темп роста гораздо ниже зенитовского.

• А вот «Краснодар» просел, хотя и сохранил третью позицию в лиге.

Вообще, динамику роста/падения матчдэй-доходов очень сложно оценивать на фоне пандемии. В каждом регионе были разные ограничения, которые вводились в разное время. Сравнивать доходы тут не очень корректно. К сожалению, в 2022-м у клубов появились новые проблемы, но это тема для разговора в следующем году.

Перейдем к другим показателям, которые не зависят напрямую от посещаемости.

От спонсоров снова больше всех получает «Зенит» – почти вдвое больше идущего следующим «Спартака», а вот у «Ахмата» – ноль

Спонсоры бывают разные, в российском футболе своя специфика, ее мы разбирали в отдельном тексте . Такие поступления попадают в категорию «коммерческие доходы».

• У «Нижнего Новгорода» после заключения партнерства с «Газпром трансгаз Нижний Новгород» коммерческие доходы выросли в семь раз.

• Рекордный рост у «Спартака» и «Краснодара» – почти на три и два миллиарда, соответственно.

• Коммерческие доходы одного «Зенита» (спонсоры – «Газпром» и его дочерние компании, «Сибур», G-Drive, G-Energy, «Согаз», «Газпромбанк» и австрийская нефтегазовая компания OMV) больше суммы таких доходов одиннадцати клубов РПЛ (от ЦСКА и ниже по рейтингу).

«Зенит» снова лидер по призовым и доходам от телеправ. Все благодаря Лиге чемпионов. У «Краснодара» дикое падение – в десять раз

«Поступления от организаторов соревнований» включают еврокубковые призовые (в том числе и так называемый маркетпул – выплаты от продажи ТВ-прав), выплаты от УЕФА и ФИФА за участие игроков в матчах сборных, доходы от продажи телеправ на турниры под эгидой РФС.

За какой сезон эти поступления – вопрос. Но, судя по цифрам, в статьях учтены заработки за нынешний сезон, иначе сложно объяснить, почему поступления «Локо» (в прошлом сезоне играл в ЛЧ, в этом – в ЛЕ) и «Краснодара» (в этом сезоне вообще без еврокубков) просели настолько.

• Здесь все очевидно – больше всех (причем в разы) зарабатывают участники еврокубков. Отсюда бесспорное лидерство «Зенита»

• У «Локо» доходы упали с 2,6 млрд до 1 млрд – кажется, сказалась разница между участием в Лиге Чемпионов-20/21 и Лиге Европы-21/22. При этом в обоих случаях команда заняла последнее место в группах при нуле побед.

• Доходы «Краснодара» без еврокубков уменьшились на полтора миллиарда, а «Спартак» успешным выступлением в группе ЛЕ заработал в пять раз больше предыдущего безеврокубкового года.

Почти у всех клубов увеличились безвозмездные поступления (госденьги и вливания владельцев)

В отчете есть интересная строка «прочие операционные доходы», к которым главным образом относятся бюджетные средства разного уровня, а также всякого рода безвозмездные поступления, включая финансовую помощь от учредителей/акционеров/владельцев и других связанных сторон. Также сюда отнесены загадочные доходы от «прочей спортивной деятельности» и прочие существенные доходы, не указанные в других статьях.

• Обобщенные по такому принципу данные не дают полной картины – где бюджетные, а где частные вливания. Очевидно, цифры «Краснодара», который живет без госденег, нельзя сравнивать с «бюджетными» клубами.

Но интересны пропорции.

• У «Крыльев Советов», «Нижнего», «Ахмата» и «Химок» в данной строке содержится около 3/4 всех операционных доходов, у «Арсенала» и «Ростова» – половина.

• «Сочи» только пять процентов доходов получает из данной статьи, «Спартак» – шесть «Зенит» – три, «Локомотив» – два, «Краснодар» (похоже, это прямые инвестиции Сергея Галицкого) – почти половину.

На трансферах больше всех заработал «ЦСКА», а потратились – «Зенит» и «Спартак»

Теперь обратим внимание на трансферный баланс.

• Благодаря продажам Влашича, Марадишвили и Тикнизяна ЦСКА взлетел в топ.

• «Локомотив», наоборот, изрядно потратился – более 40 млн евро в летнее трансферное окно.

• Только четыре клуба оказались в трансферном плюсе по итогам года. В том числе и «Рубин»!

Клубы РПЛ заплатили агентам почти три миллиарда рублей, а больше всех – «Спартак» и «Динамо». А вот «Урал» и «Арсенал» за два года не отдали посредникам ни копейки (официально)

• У десяти клубов из шестнадцати выросли агентские выплаты. У «Крыльев Советов» в шесть раз.

•. У «Химок», «Сочи», «Нижнего» и «Уфы» в 20-м году не было таких. Теперь они появились. «Ахмат», наоборот, перестал платить футбольным посредникам. Для «Арсенала» и «Урала» не платить агентам превращается в традицию. И как минимум для екатеринбуржцев это не случайность, а политика.

«Может быть, агенты игрокам и помогают куда-то устроиться, но я против агентов, – говорил босс «Урала» Григорий Иванов. – Я думаю, что агенты – это увод денег из футбола. Смотрю на некоторых, да, они хорошие ребята, это их бизнес, они зарабатывают деньги, но я против. Они приезжают на хороших машинах с хорошими часами, и я сразу думаю о том, что это деньги из футбола, они бы могли там и остаться».

• «Зенит» в три раза сократил выплаты агентам. «Спартак» и «Динамо» подняли на треть.

Больше всех в молодежный футбол традиционно вкладывают «Краснодар» и «Зенит». Их траты больше, чем сумма расходов остальных клубов РПЛ

Ниже – рейтинг расходов на развитие молодежного футбола (в том числе персональные расходы на сотрудников, полностью занятых деятельностью по развитию молодежного футбола). Сюда входят затраты, которые прямо соотносимы (то есть не возникли бы, если бы клуб не занимался развитием молодежного футбола) с тренировкой, обучением и развитием игроков молодежных команд.

Учитываются организация сектора молодежного футбола, медицинское обслуживание игроков молодежных команд, участие в соревнованиях, программы обучения футболу для различных возрастных групп или оплата труда сотрудников клуба, полностью занятых деятельностью по развитию молодежного футбола. При этом не учитываются затраты на скаутинг и агентские выплаты за получение игрока молодежной команды.

•. Есть явный тренд на увеличение данной строки расходов – одиннадцать клубов увеличили молодежный бюджет.

• «Краснодар», который и так был безоговорочным лидером расходов на молодежь, увеличил их на самую большую сумму – на почти двести миллионов рублей.

• «Крылья Советов», активно закупаясь воспитанниками «Чертаново», в четыре раза снизили расходы на молодежный сектор.

А теперь итоги! Сравниваем место по расходам с местом в таблице

В финале проведем несложный трюк – на графике сравним клубы по финансовой мощи и спортивным результатам.

Диагональ – средняя эффективность. Клубы, которые размещаются на этой линии, дают результат, сопоставимый с их местом в рейтинге расходов. Те, кто выше – перевыполняют норму, то есть в таблице РПЛ взлетают выше, чем в таблице бюджетов. Те, кто ниже – наоборот.

• Место «Зенита» соответствует бюджету. Другое дело, что по расходам чемпион опережает соперников почти в два раза, по очкам отрыв не такой значительный.

• Два самых малоэффективных клуба страны – «Спартак» и «Рубин». Их бюджеты совсем не соответствуют итоговым местам. • «Сочи» – обратная картина. 10-е место по расходам, но 2-е в таблице. Все в порядке с эффективностью также у «Динамо» и «Краснодара».

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РФС сообщает , что публикация финансовой отчетности в открытом доступе – важный шаг в сторону открытости и прозрачности футбольного бизнеса и финансового фэйр-плей. Она позволяет оценить основные характеристики клуба, понять его текущее финансовое положение, перспективы развития на основании строгих данных отчетности.

С этим сложно не согласиться – цифры действительно говорят о многом. Но хотелось бы еще отметить один важный момент.

В условиях международного бана российского футбола публичная открытость РФС особенно важна. Ведь в российском бизнесе сейчас иная картина – все больше крупных компаний объявляют о закрытии финансовых отчетностей. В частности, об этом уже заявил основной спонсор «Спартака» – нефтяной гигант «Лукойл».

Абсолютно точно сравнение нерелевантно в содержательной части – речь о другой информации и совсем других рисках, но тренд легко мог быть подхвачен и спортивными ассоциациями. Даже в условиях изоляции и тотального бана РФС продолжает соответствовать прогрессивным нормам УЕФА. И это знак, что не все безнадежно.

Дизайн – Халиль Гайнутдинов

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин