Прямая трансляция старта IRONSTAR KAZAN 2022. 18 июня – олимпийка и полужелезка в столице Татарстана

Подключайтесь с 7:00 до 17:00.

В субботу 18 июня в Казани пройдет триатлонный старт IRONSTAR KAZAN. Подключайтесь, чтобы смотреть прямую трансляцию со старта – с 7:00 утра до 17:00.

Полужелезная дистанция:

▩ Плавание: 1,93 км ▩ Велогонка: 90 км ▩ Бег: 21 км

На той же трассе пройдет чемпионат России по триатлону на средней дистанции.

Старт ЧР в 6:30, элиты в 7:00, возрастных групп в 7:05, эстафеты в 7:45.

Олимпийская дистанция:

▩ Плавание: 1,5 км ▩ Велогонка: 40 км ▩ Бег: 10 км

Старт элиты в 12:30, возрастных групп в 12:40, эстафеты в 13:00.

Результаты участников в live-режиме можно отслеживать на сайте RussiaRunning.

Инфокаталог участника можно скачать здесь.