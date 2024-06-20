«Шмары обиделись, что ли?» Комментатора «Матч ТВ» понесло на Играх БРИКС

Игры БРИКС действительно умеют удивлять.

Теперь в центре внимания – комментатор Владимир Иваницкий . Он так представил российского самбиста в эфире, что лучше бы не представлял.

14 июня проходили состязания самбистов в весовой категории до 98 кг. По турниру уверенно прошел россиянин Кирилл Князьков. Представление будущего победителя вышло не очень корректным. Мягко говоря…

«Светловолосый, с рыжинкой немножечко, не, пшеничный... Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий! 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов. Мощнейший парень. 98 кг», – выдал Иваницкий в эфире «Матч ТВ».

Иваницкий – сын олимпийского чемпиона Токио-1964 в греко-римской борьбе Александра Иваницкого. Владимир и сам мастер спорта, а еще – востребованный комментатор, сейчас сотрудничает с «Матч ТВ».

Как опытного специалиста его пригласили и для работы на Играх БРИКС – главном спортивном событии для России этим летом. Иваницкого поставили на его коронный вид – самбо. Но что-то пошло не так.

Похоже, комментатор не увидел проблем в таком анонсе. Потому что так объяснил , кого назвал «шмарами»:

«Это вот недостойные такого парня. Это тетки, которые вешаются на хороших парней, а сами там настоящие шмары.

Я удивлен такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. В прямом эфире все что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?

Почему люди не могут послушать просто Соловьева на государственном канале: «пидорасы », «*****», – чего только не говорит! Тут абсолютно нейтральное слово. Мне даже странно. Есть целый канал ТНТ, где все ниже плинтуса. Это вот никого не возмущает. Из Думы нашей летят…»

Удивился не только Иваницкий, но и генеральный продюсер телеканала Александр Тащин:

«По телеграм-каналам распространяется фрагмент видео с соревнований по самбо на Играх БРИКС, в котором комментатор Владимир Иваницкий допустил грубое и некорректное высказывание. Владимир не является штатным сотрудником нашего субхолдинга и привлекается на соревнования по единоборствам.

К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС – соревновании, в котором мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств. Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС.

От себя лично приношу извинения всем, кто вынужден был услышать подобные выражения в трансляции».

Иваницкий работал и на борьбе – по его словам, об отстранении он узнал незадолго до очередного эфира. С мерами «Матч ТВ» (пусть и немного запоздалыми) он не согласен и продолжает уверять, что «шмара» – женщина с низкой социальной ответственностью, и статному чемпиону Князькову такая точно не нужна.

«Я крайне этим (решением об отстранении) удивлен, потому во время трансляции я произнес слова, которые, в общем-то, являются литературными. И я не вижу в них никакого криминала».

Фото: РИА Новости /Александр Кряжев; wsport.su