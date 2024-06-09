Уйти от Плющенко не так просто: возвращение 12-летней фигуристки к Этери обойдется в 1,9 млн

Академия Евгения Плющенко с радостью принимает талантливых и перспективных фигуристов. Но уйти оттуда непросто.

Это подтвердит 12-летняя Арина Парсегова – «Ангелы» планируют получить от ее родителей 1,9 млн рублей в качестве компенсации за подготовку.

1. В апреле фигуристке исполнилось 12 лет. До 2020-го она тренировалась в «Хрустальном», но покинула группу во время массового перехода звезд от Этери Тутберидзе к Плющенко. Тогда ушли Трусова, Косторная, Жилина и тренер Розанов.

Переход 8-летней Парсеговой прошел мягко – со словами благодарности в соцсетях и без претензий с какой-либо стороны:

«Хотим выразить огромную благодарность тренерскому штабу Этери Георгиевны Тутберидзе за полученный бесценный опыт! Благодаря вам мы стали смотреть на фигурное катание совершенно под другим углом».

2. Евгений Плющенко оживленно принял юную фигуристку: «Арина – очень талантливая и перспективная девочка, ее ждет большое спортивное будущее».

Тренер охотно делился видео с тренировки, где она обещала выиграть Олимпиаду 10 раз, а чемпионат мира – и вовсе 40. «У Арины Парсеговой далеко идущие планы, даже у меня таких не было», – умилялся Евгений.

Уже через год Парсегова исполнила тройной аксель на полу, а Плющенко всерьез рассуждал о ее перспективах:

«В моих двух группах есть разного уровня спортсмены. Есть 10-летние девчонки, которые очень толковые: Парсегова, например, которая в этом возрасте скоро должна четверной тулуп сделать».

За время в «Ангелах» Арина участвовала в небольших детских соревнования, часто попадала на пьедестал, побеждала. Хотя стабильности не было – на более крупных соревнованиях вроде Первенства Москвы лишь раз попадала в топ-10 независимо от возрастной группы.

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3. На фоне невероятных Маргариты Базылюк и Елены Костылевой (они старше всего на год) Парсегова немного терялась. Возможно, с этим и связано решение снова сменить тренера. В мае прошлого года Арина вернулась к Тутберидзе. Впрочем, нестабильность в результатах осталась.

Сообщалось, что Парсегова вернулась по приглашению из «Хрустального». А Яна Рудковская так провожала экс-ученицу академии: «Если ее взяли после моего мужа с руками и ногами, значит, мой муж ее хорошо подготовил».

4. Спустя год выяснилось, что похвала в адрес тренерских талантов Плющенко – не единственное, с чем оставили фигуристку «Ангелы».

Академия подала в суд, чтобы взыскать с Парсеговой почти 2 миллиона рублей. Вот цитата из телеграма судов общей юрисдикции города Москвы:

«В Никулинский районный суд города Москвы поступило гражданское дело по иску Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей. Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий».

Дата рассмотрения уже известна – 17 июля 2024 года, ответчик – мама Арины.

5. С подробным разъяснением снова выступила Яна Рудковская. По ее словам, мама Арины подписала договор, по которому пока фигуристка занимается в «Ангелах», все расходы на ее тренировки (лед, дополнительные занятия, костюмы, коньки, проживание) берет на себя академия, если же спортсменка уходит до окончания действия договора – то эти расходы придется возмещать ее семье.

«Девочка пришла с двойными прыжками, а ушла со всеми каскадами 3-3 и в четверть четверным тулупом. Мама со слезами счастья на глазах подписала договор, заверяя, что Ариша никогда и никуда от Евгения Викторовича не уйдет, и ежемесячно подписывала акты, где фиксировались потраченные нами на ее дочь денежные средства. Аришу финансировало не государство!

А когда их поманили, увидев результат работы Евгения и его команды, они сломя голову туда побежали! Ни слова благодарности за два года работы всего тренерского штаба «Ангелов Плющенко» и за вложенные в Арину за год 1,9 млн (договор действовал год перед их уходом, поэтому суммы актировались с момента его подписания, а по факту денег было вложено раза в два больше)».

Рудковская отметила, что причиной возвращения к Тутберидзе стало отсутствие прогресса в изучении ультра-си. И тут же объяснила, что четверные не тренировали из-за частых болезней Арины.

За год мирно решить проблему не удалось, поэтому «Ангелы» отправились в суд:

«Так как мама Ариши забрала ребенка меньше чем через год срока действия договора, то по его условиям она должна возместить сумму за 9,5 месяцев. И она это прекрасно знала! Если бы Ариша продолжала заниматься в академии, это было бы для семьи бесплатно».

6. Трансферы в нашем фигурном катании часто проходят болезненно. Но если кому-то не хватает благодарности или букета, то в ситуации с академией Плющенко все сложнее. Судя по всему, все топ-фигуристы (или их представители) заключают контракты со школой. И эта практика действует в «Ангелах» давно.

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Когда в 2021-м академию покидала Алена Косторная, Евгений заверил, что контракт с самой фигуристкой не заключали:

«Информация о том, что якобы у Косторной есть какие-то контрактные обязательства передо мной – неправда. Их нет. Я работаю со всеми на честном слове и доверительных отношениях. У нас нет контрактов с Косторной – что она катается за клуб или что-то подобное. Все контракты, которые были сделаны Алене – были сделаны только для нее. Мы не получили, не взяли никакого процента».

Потом Рудковская уточнила, что контракт все-таки есть – но с мамой:

«Этот контракт серьезный, западного образца. Все обещания перед ней мы выполнили, вопросов к Алене у нас нет.

Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна – то клуб заплатит. Ну или кто-то заплатит. Но могу сказать точно, что если бы мы забирали спортсменку с таким контрактом, мы бы точно заплатили. Мы частный клуб и точно можем себе это позволить».

Звезды, уходившие от Плющенко, продолжали выступать в его шоу – и Косторная, и Александра Трусова. Но тут, возможно, дело в тех самых доверительных отношениях, о которых говорил Евгений, а контракты ни при чем.

В тексте использованы цитаты из интервью «Матч ТВ», «Спорт-Экспресс», а также выдержки из постов Плющенко и Рудковской в соцсетях.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Александр Вильф