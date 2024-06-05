Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться

Александра Бойкова разогрела летнее фигурное катание в подкасте MATCH-POINT. И не только историей о засвете на тренировке.

Чемпионка Европы порассуждала о стереотипе про «тупых спортсменов». Получилось не очень.

Бойкова против клише, но знакома со многими тупыми спортсменами

К разговору о мыслительном процессе в головах спортсменов возвращались несколько раз. Вот дословные цитаты «исключительно из первоисточника» (тайм-коды – 21:30 , 24:31 , 38:33 ):

1.

– В таких видах спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика, нужен невероятно сильный характер. Скажи, какими чертами должен обладать спортсмен в таких видах спорта?

– Многие говорят, что спортсмен должен быть тупой. Что самый лучший спортсмен – это тупой спортсмен. Но я тут не согласна. Наверное, в каких-то видах спорта так и должно быть: где тебе дали команду – и ты идешь и исполняешь ее. Возможно, например… на самом деле сложно сказать, в каких. Потому что я считаю все-таки, что если ты спортсмен, у тебя должен работать мозг.

2.

– Неужели до сих пор существует стереотип, что спортсмены тупые?

– Да. Потому что есть люди, которые подтверждают этот стереотип. Я, например, со многими из них знакома.

– В спорте ты постоянно должен думать о том, как тебе сделать движение, как сделать, чтобы оно было более эффективным. Говоря о плавании, мы проплываем каждый день до 20-25 км – и ты должен быть сам себе хорошим собеседником. Спортсмены не тупые, они думают постоянно. Башка кипит все это время.

– Это если у вас есть чем думать, ребята, ха-ха. Я по себе могу сказать, что если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Я сама себе мешаю своими же мыслями.

– Это проблема у многих.

– Думаю, да, многие… Поэтому когда ты тупой, это проще дается. Ты же не думаешь!

3.

– У меня была проблема большая. У меня был переходный возраст, и в этом году была такая проблема. На первом или на каком-то старте элемент не получился, а ты был настроен: если я в этот раз все сделаю, значит, весь сезон пойдет вот так👍. Нельзя так настраиваться, ну не надо, правда. Всякое может случиться, лед вообще скользкий.

Если у тебя не получилось, самое главное – не зацикливаться. А если ты уже зациклился, то вот эту мысль «блин, сейчас может не получиться» максимально быстро нужно откинуть. Каким-нибудь тупым вопросом: почему континент Евразия называется Евразией, если большая часть его – Россия, почему не Евросазия какая-нибудь? Или всплыл какой-нибудь образ, или рилс вспомнил – то есть отвлек свой мозг максимально быстро.

И тогда… ты же не выходишь на старт с невыученным элементом – твое тело знает, как его делать, ну не мешай ему. Поэтому отключи мозг, придумай что-нибудь себе отвлекающее, развлекающее – иди и делай.

Галлямов тонко подколол, а Бойкова решила оправдаться

К дискуссии об интеллектуальности спортсменов сразу подключился Александр Галлямов. В прошедшем сезоне пара Мишина – Галлямов обыграла главных соперников Бойкову – Козловского во всех очных противостояниях. Видимо, Александр воспринял слова Бойковой на свой счет – к слову, до прошлой весны эти две пары работали в одной группе.

Поэтому Галлямов выдал панч – на этот раз уместный.

«Нас часто спрашивают, в чем секрет наших побед? Про магию говорить не могу, там Тамара Николаевна (Москвина) главная, нам эти секреты не открывают. Мы же пользуемся одной формулой. Чтобы побеждать – надо тупо чисто катать».

Болельщики тоже не совсем поняли высказывания Бойковой, поэтому Саша попыталась оправдаться в соцсетях. Хотя великодушно разделила ответственность с прессой:

«Во-первых, я искренне прошу делать выводы из подкаста исключительно из первоисточника, а не из СМИ.

Во-вторых, в своих словах я не хотела никого оскорбить, не переходила на личности. Я ответила на вопрос о СТЕРЕОТИПАХ. Есть множество спортсменов и на российской, и на международной арене, которые полностью опровергают данный стереотип.

Если же переходить конкретно к нашему подкасту, то мы обсуждали психологию. Я очень уважаю спортсменов, которые обладают спортивным интеллектом, могут и умеют управлять своими мыслями. Именно такие люди и добиваются высоких результатов.

Я, к сожалению, пока не обладаю в совершенстве навыком управления и переключения мыслей, что порой мне мешает в достижении результатов. В этом и заключилась главная идея моего рассуждения».

Впрочем, чемпион мира и призер Олимпиады Галлямов тоже не переходил на личности. А тупо рассказал про секрет побед.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф