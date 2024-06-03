Наши вылетели из всех рейтингов мировой фигурки. Что это значит?

В новый сезон мировая фигурка заходит официально без России – ни в одном из рейтингов ISU теперь нет наших фигуристов.

Как так вышло и на что это повлияет?

Что за рейтинги в фигурном катании?

У Международного союза конькобежцев (ISU) две классификации. Первая – Мировой рейтинг, это сводная таблица результатов за один сезон. Этот рейтинг ни на что не влияет, а просто формирует текущую картину.

Но есть и другая шкала, более сложная – это Мировой зачет. Он позволяет оценить ситуацию на дистанции в три сезона и уже имеет значимость для турниров. Его используют при отборе на Гран-при и жеребьевке на топ-турнирах.

В документах ISU говорится, что одна из задач зачета – «обеспечить фигуристам, которые не могли участвовать в соревнованиях в течение определенного периода, место в Мировом зачете с учетом их конкурентоспособности».

Такая система могла бы помочь российским фигуристам, если бы отстранение не затянулось. Оно началось весной 2022-го накануне чемпионата мира. И так как сезон в фигурном катании отсчитывается с 1 июля, то сейчас стартует третий сезон без России.

Россияне уходили лидерами зачета, теперь их там нет

Мировой зачет формируется по итогам трех сезонов. Сезон-2024/25 уже идет в зачет – у всех за него пока 0 баллов. Еще учитываются два предыдущих сезона – прошлый с коэффициентом 1,0, сезон-2022/23 – с коэффициентом 0,7.

Очки накапливаются в зависимости от занятого места и ценности турнира. Победа на ЧМ или Олимпиаде стоит 1200 баллов, на Евро или чемпионате четырех континентов – 840, на этапе взрослого Гран-при – 400, в финале – 800, а на обычном международном турнире или этапе юниорской серии – 300/250. Каждая следующая позиция уменьшает максимальный бонус на 10%.

И раньше к зачету были вопросы. Например, в нем уравнены в стоимости Олимпиада и чемпионат мира (если в одном сезоне выиграть оба турнира, это не удвоит очки), а за юниорские турниры начисляется в два раза меньше баллов (так что сразу выйти в топ при переходе во взрослые не получится).

Что идет в зачет:

1. Лучший результат по очкам за сезон на топ-чемпионате. И тут речь обо всех чемпионатах под эгидой ISU: Европы, мира, четырех континентов, а также об Олимпиаде. В рейтинг идет лучший показатель – если фигурист побеждает на Евро, но проваливается на ЧМ, то учитывают именно победу. Всего в зачет идет два таких турнира за последние три сезона – то есть потенциальный пропуск одного сезона не должен влиять на рейтинг.

2. Два лучших результата на Гран-при за сезон (на этапах, в финале и в юниорской серии). Всего в зачет идет четыре таких результата за последние три сезона.

3. Лучшие результаты на взрослых международных турнирах. Всего в зачет идет четыре результата за последние три сезона.

Система дает сбой в том случае, если фигурист не выступает на небольших турнирах, например, из серии ISU Challenger. Так, если победить на четырех таких соревнованиях за пару последних сезонов, то можно набрать 1200 очков – столько же, сколько за победу на чемпионате мира. И если чемпион мира пропускает мелкие турниры, то с ним вполне может сравняться кто-то не из лидеров фигурки.

В момент отстранения сборной России 3 зачета возглавляли именно наши спортсмены:

● У женщин лидировала Анна Щербакова . В топ-10 держались Трусова, Валиева и Туктамышева.

● В парном катании лучшими были Евгения Тарасова и Владимир Морозов . Мишина и Галлямов шли следом, Бойкова и Козловский – 6-ми.

● У танцоров первыми были Виктория Синицина и Никита Кацалапов , Степанова и Букин располагалась на 8-м месте.

● У мужчин рейтинг возглавлял японец Юма Кагияма , а лучшим из наших был Евгений Семененко – 11-е место.

Спустя два года ситуация кардинально изменилась – в зачете (в каждом из которых от 66 до 303 позиций) ни одного российского фигуриста. Кто же занял их место?

● Лучшая фигуристка – трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото , следом идут американка Изабо Левито и бельгийка Луна Хендрикс.

● Лучший фигурист – американец Илья Малинин , далее – француз Адам Сяо Хим Фа и японец Као Миура.

● Лучшая пара – итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии .

● Лучший танцевальный дуэт – британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон . К слову, чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бейтс лишь третьи как раз из-за пропуска небольших турниров.

Что теперь будет?

Два года назад Этери Тутберидзе предлагала заморозить рейтинги на время отстранения россиян:

«Чемпионаты мира, распределение этапов Гран-при, обновление рейтинга и так далее. Все это очень, очень расстраивает.

Я многое понимаю, но не принимаю отстранение наших спортсменов, детей от международных соревнований. Конечно, так проще – поделить медали и радоваться малому, но где же основные принципы – честный спорт (fair play)? Или, как нам объяснили, что это и есть забота о наших спортсменах?

Я считаю, что не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас – это абсурд».

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?

Полная консервация рейтинга тоже имеет мало общего с честным спортом, а вот заморозить баллы россиян было бы рабочим вариантом. Но на такое ISU не пошел. И как же быть нашим спортсменам, которые рано или поздно вернутся на международные старты?

Мировой зачет не влияет на квоты чемпионатов мира и Европы, там за время бана у России все вернулось к заводским настройкам – по одной квоте в каждом виде. И добывать новые придется уже на самих стартах.

Но что же делать с Гран-при, к которому Мировой зачет имеет непосредственное отношение? Есть четыре способа туда попасть – и ни один уже не подходит для россиян.

1. По два этапа получают фигуристы/пары, занявшие на ЧМ-2022 места с 1-го по 12-е.

2. Участниками серии могут быть фигуристы из топ-24 по лучшему результату сезона (в 2021/22 или 2022/23).

3. И те, кто входят в топ-24 зачета ISU по итогам трех последних сезонов.

4. Приглашение могут получить призеры чемпионата мира среди юниоров.

У наших фигуристов три варианта пробиться на Гран-при:

1. Провести сезон на небольших турнирах, выступить на Евро и ЧМ и вернуться на серию уже на следующий год.

2. Показать хорошие баллы на ранних турнирах (попасть в топ-24 по лучшему результату сезона) – и ждать, что организаторы скорректируют списки участников Гран-при.

3. Надеяться на уайлд-кард в обход правил (организаторы могут позвать участников по своему усмотрению).

Но главное – дождаться окончания отстранения.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Максим Богодвид, Алексей Филиппов; Graham Hughes, Raniero Corbelletti/Global Look Press