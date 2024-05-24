«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно

Федерация фигурного катания России отпустила сразу несколько заметных спортсменов в другие сборные. Софья Самоделкина после года простоя оказалась в Казахстане, Аннабель Морозов попала в США.

Впрочем, проблемы в уходе фигуристов у нас все еще не видят.

В марте 2022-го сборную России отстранили от всех международных стартов. Когда кончится бан – неизвестно. И пока другие федерации допускают отдельных российских спортсменов, Международный союз конькобежцев (ISU) с этим не торопится.

Логичный выход для фигуристов, которым тесно на внутренних соревнованиях, – смена сборной (хотя бы попытка). Получается не у всех, но переходы наша фигурка встречает одинаково равнодушно. Кажется, что любой побег – не потеря. Хотя при взгляде на женский состав на новый сезон уже нет такой уверенности в прогрессе.

1. В мае-2022 парница Алиса Ефимова получила разрешение кататься за Германию. С тех пор она уже перешла в США, но в России ее уход прошел почти незаметно.

«Не вижу смысла разговаривать о Ефимовой, которая третий раз меняет спортивное гражданство. Она на чемпионате России занимала очень далекие места, поэтому большой значимости она не имела. Это небольшая потеря, пусть развивается там. А обсуждать двадцатые-тридцатые места не стоит», – Татьяна Тарасова – главный индикатор не потерь.

2. Тогда же попытку возобновить карьеру в новой стране предприняла призер Олимпиады-2018 в команде Наталья Забияко . Планировала перейти в Канаду.

«А кто это такая? Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. Мне как-то от ее перехода все равно, у нас есть много более именитых спортсменов», – вердикт Ирины Родниной.

Переход так и не состоялся.

3. Главный инсайд лета-2022 – возможный переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США (или хоть куда-нибудь). Участники Олимпиады и серебряные призеры чемпионата России через год сменили команду – в запасе был грузинский паспорт. А как провожали их? Сначала отрицали, потом мирились и оправдывали, но и для них со временем не нашлось сожалений.

«Они еще ничего такого не сделали для нашего фигурного катания, чтобы мы говорили о потерях», – фирменный стиль Тарасовой.

«Потеря? Если из «Химок» ушел бы наш футболист в другую сборную, это было бы потерей? Вот вам и ответ на вопрос. Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потере быть не может», – тут Роднина согласна с бывшим тренером.

4, 5. Август-2022 – две участницы первенства России ушли из команды: Инга Гургенидзе – в Грузию, Ульяна Ширяева – в Канаду.

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6, 7. Следом Россию покинула 14-летняя Мария Дмитриева – отправилась в Израиль.

«Я даже не знаю эту девушку. Значит, многое мы не теряем, невелика потеря», – мнение Тарасовой.

«Дмитриевой уже 14 лет. По меркам женского фигурного катания – серьезный возраст. Но мы почти ничего не слышали о Марии. То есть она уже проиграла конкуренцию внутри страны», – Наталья Бестемьянова тоже не переживала.

В сентябре в Израиль перешла и 13-летняя Софья Шифрина .

8. В мае 2023-го параллельно трансферу Дэвис и Смолкина пытались организовать другой. Дарио Чиризано стремился в сборную Чехии. Но его не отпустили, и теперь Дарио тренируется с Елизаветой Пасечник.

«Мы сможем спокойно обойтись без него. Они (Чиризано и Хавронина) никак не показали себя», – а вот Тарасова легко пережила бы отъезд Чиризано.

В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они

9. Уже в августе началась новая эпопея с топ-фигуристкой – на этот раз покинуть команду решила Софья Самоделкина . По слухам, в 2022-м она отказалась от предложений из Германии и Израиля. А в прошлом году договорилась с Казахстаном.

Софья в ускоренном режиме получила новый паспорт, даже сменила тренерскую группу (ушла из ЦСКА в «Ангелы Плющенко»), но с откреплением от ФФКР возникли проблемы. Ситуация разрешилась только сейчас – со следующего сезона Самоделкина, владеющая четверными, будет выступать за Казахстан.

Тарасова прицельно била в Софью несколько раз:

● «Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю».

● «У нас нет в ней заинтересованности, поэтому решение верное. Для российского фигурного катания уход Самоделкиной – не потеря».

Почему Самоделкину не отпускают в Казахстан? Поменяла паспорт и тренера, но пропустила сезон

Ирина Роднина согласна: «Самоделкина, конечно, что-то умеет. У нее сильный технический арсенал, но в последнее время результатов не было. Ушла и ушла. Ничего особенного здесь не произошло».

И даже глава ФФКР Антон Сихарулидзе не считал проблемой этот трансфер: «Пусть сама решает, будет ли бороться с теми, кто проявил себя (на чемпионате России) в Челябинске, или будет искать легких путей в сборной, где у нее не будет конкурентов».

10. Летом 2023-го россиянка Алиса Овсянкина встала в пару с французом Максимилианом Райе. Этой весной она получила разрешение выступать за новую сборную.

«Конечно, будут переходить, но эти люди не представляют для нас интереса», – проводила ее Татьяна Анатольевна.

11. Ушел и Никита Володин – год назад он начал кататься с немкой Минервой Фабьен Хазе и получил разрешение от ФФКР на переход. За сезон они выиграли два этапа и финал Гран-при, взяли бронзу чемпионата мира.

Комментариев по поводу трансфера Володина от бомонда не было, а о победе в финале Гран-при Илья Авербух высказался так: «Не помню такого фигуриста и не понимаю, откуда вы его выкопали».

12. Переход Аннабель Морозов растянулся на три сезона – впервые информация о возможном трансфере появилась еще в 2022-м. Рассматривались варианты с Францией и США – у фигуристки есть паспорта обеих стран.

Партнер Игорь Еременко мог перейти с ней, но Аннабель упростила себе жизнь – оставив Еременко и встав в дуэт с американцем Джеффри Ченом. Теперь Морозов официально отпустили.

Тарасова сначала пожалела об отъезде Аннабель, но потом вернулась к обычному равнодушию: «Пусть идут куда хотят. Они что, у нас какое‑то место занимали? Пусть уходят».

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13. Отпустили в Узбекистан и пару Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев .

«Хотят перейти – тогда пусть переходят в сборную Узбекистана или в другую какую-то. Пусть идут куда угодно! Это не потеря для нас. Наши ведущие спортсмены остаются с нами, а десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно», – проводила по традиции Тарасова.

И это не все возможные переходы: в разное время ходили слухи о Майе Хромых и Италии, Романе Савосине и Казахстане, Артуре Даниеляне и Армении.

***

Хотя и возвращение воспринимали без энтузиазма. Мария Талалайкина приехала из Италии, встретила критику из-за веса и завершила карьеру после чемпионата России. Тарасова приложила и ее:

«Мало кто ее помнит. Она не была в сборной команде, так о ком вы пишете? Зачем, кому вы хотите сделать хорошо? Вы что, за каждым говном следите, что ли? Я ее не запомнила как девочку, которая может защищать честь нашей Родины».

Какая же позиция у федерации? Отвечает Антон Сихарулидзе:

«Запросы на смену гражданства есть, но это не колоссальное количество. И я благодарен, что лидеры об этом не думают – в основном это запросы от очень среднего уровня спортсменов . Которые считают, что раз русские не выступают – он, перейдя в другую страну, станет мировым лидером. Во-первых, они очень ошибаются. Во-вторых, сама эта позиция мне не близка».

Но бан на международной арене провоцирует не только переходы, но и уход из спорта. Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили карьеру, Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева взяли паузу.

Может, и их отсутствие на льду – не такая уж потеря для федерации?

В тексте использованы цитаты с сайтов «Чемпионат.com», Sport24, РБК, RT, «Спорт-Экспресс», «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Алексей Даничев; East News /David Kirouac / Orange Pictures / DPPI via AFP