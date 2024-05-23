Валиева ❤️ брючные костюмы: в гардеробе под 20 моделей, порой надевает по два за день!

Любимый предмет в гардеробе Камилы Валиевы – брючный костюм. Она выбирает этот наряд для интервью, официальных встреч и вечеринок.

У нее большая коллекция!

***

В этом году Валиева, которой недавно исполнилось 18 лет, заканчивает школу. К последнему звонку (22 мая) она основательно подготовилась: новая стрижка и белый костюм оверсайз.

В этот же день Камила посетила музыкальную премию канала RU.TV. Для дефиле по ковровой дорожке опять выбрала белый брючный костюм, но более дерзкий – с укороченным пиджаком и вырезами на боках.

О, она обожает костюмы – их в гардеробе почти два десятка. Вы точно их видели.

Черный еще из 2021-го: Камила пока не распробовала оверсайз, поэтому выбрала узкие брюки и приталенный пиджак.

Жеребьевка чемпионата России-2022 в Петербурге. Того самого...

Этот же синий костюм Камила надевала в марте 2022-го – во время встречи с главой Татарствана Рустамом Миннихановым.

Сходить на балет можно и в черном укороченном пиджаке.

На встречу с Владимиром Путиным Валиева, как и все медалисты Олимпиады-2022, надела нежно-голубой костюм. Ну вы же помните недавнюю «Битву экстрасенсов» с этим пиджаком?

Зеленый комплект появился в интервью Максиму Транькову на Первом канале.

Летом 2023-го Валиева посетила много площадок – и везде выбирала классику. На Петербургском международном экономическом форуме появилась в голубом.

На вечеринке сайта Super – в черном.

Оба этих наряда надевала на VK Fest.

1-е сентября – снова черная классика.

Символическое вбрасывание перед матчем «Спартак» – «Амур». Камила в белом жакете и черных брюках.

В неформальной обстановке можно поэкспериментировать – заменить пиджак жилетом.

Один из любимых костюмов Валиевой в 2023-м – бежевый объемный. Надевала его на Всероссийский форум классных руководителей:

На интервью Первому каналу:

И просто для души:

На премьере сериала «Короче, план такой» – в черном и строгом наряде.

Выставку на ВДНХ Валиева посетила в бежевом костюме – на этот раз с укороченным жакетом. Впрочем, классический крой не сковывал движения.

На чемпионате России по прыжкам – в окружении чемпионов из других видов спорта и, конечно, в строгом костюме.

Максимально классический вариант Камила выбрала для открытия турнира «Игры Будущего». Окружение тоже знаменитое.

А какой костюм Валиевой понравился больше всего?

Валиева теперь нарасхват: открыла турнир с Путиным, снялась в шоу о тортах, исповедалась на японском ТВ

Фото: instagram.com/kamilavalieva26, t.me/kamilavalieva26official