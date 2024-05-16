Скандал в фигурке: звезду Австралии обвинили в сексе с несовершеннолетней, но забанили только в США

В фигурном катании очередной скандал. Австралийца Брендана Керри обвинили в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней.

Почему дело открыли в США, что грозит Керри и в чем его обвиняет Грейси Голд ?

Кто такой Керри?

Австралия в фигурном катании не выглядит совсем уж экзотической страной, и во многом это заслуга Керри. В течение 14 сезонов он выступал на международном уровне – и даже несколько лет совмещал юниорские и взрослые турниры.

Он восьмикратный чемпион Австралии, участник трех Олимпиад: Сочи-2014 (29-е место), Пхенчхан-2018 (20-е место) и Пекин-2022 (17-е место). Много раз выступал на чемпионатах мира и четырех континентов, регулярно отбирался на этапы Гран-при.

Впрочем, серьезных достижений у Керри все-таки не было – пару раз зацепился за пьедестал турниров ISU Challenger, а на Гран-при не поднимался выше 7-го места. На главных стартах успешнее всего получился последний в карьере чемпионат четырех континентов – 6-е место.

На Олимпиаде-2022 Керри был знаменосцем Австралии на церемонии открытия. А после Игр завершил карьеру и начал тренировать на катке Macquarie в Сиднее.

Вероятно, Брендан, которому в ноябре исполнится 30 лет, планировал продолжить карьеру. В постолимпийском сезоне он был заявлен на Гран-при США, но пропал из списка участников. Официальное объяснение – фигурист сам отказался от соревнований.

Возможно, дело было совсем не в спорте.

Обвинение первое: секс с несовершеннолетней

Центр безопасного спорта США (SafeSport) – некоммерческая организация, основанная в 2017-м для сокращения случаев сексуализированного насилия в спорте. Именно SafeSport завел дело в отношении Керри.

Под юрисдикцию организации попадают только дела, касающиеся действующих членов организаций, располагающихся в США. Казалось бы, причем тут австралиец Керри? Но в сезоне-2016/17 он был официально зарегистрирован в качестве тренера Федерации фигурного катания США и много тренировался именно там.

И вот теперь SafeSport после продолжительного расследования вынес вердикт: Керри дисквалифицирован пожизненно. Ему нельзя участвовать в любых активностях и появляться на любых аренах, которые контролирует Олимпийский комитет США.

Разбиралось два кейса. Первый касается несовершеннолетней фигуристки (ее имя не называется, так как она все еще продолжает карьеру в спортивной структуре). Несколько раз в 2016 и 2017 годах, когда ей было 16 и 17 лет соответственно, Керри угощал ее алкоголем и вступал с ней в половую связь. Ему на тот момент было 21 и 22 года.

Согласно отчету, Керри «признался, что вступал в сексуальные отношения с этой девушкой в течение неустановленного периода времени начиная с сентября 2016-го, когда ей было 17 лет», но утверждал, что не знал, что она слишком молода. В США возраст сексуального согласия зависит от штата: в 29 из них (плюс округ Колумбия) это 16 лет, в 9 штатах – 17 лет, в 12 штатах – 18 лет.

Фигуристка, о которой идет речь в деле, рассказала SafeSport, а затем и правоохранительным органам, что Керри «изолировал ее и манипулировал ею», прежде чем вступить с ней в сексуальные отношения, которые длились несколько месяцев, на протяжении которых она все еще оставалась несовершеннолетней.

К тому же она описала, как Керри «прижимал ее к земле», и в этот момент как минимум один раз она сказала ему «нет». Он опроверг это в разговоре со следователями. Инцидент начали расследовать в 2021-м, но фигуристка не просила о возбуждении уголовного дела.

«Это сложно. Не скажу, что это (вердикт SafeSport) подарил какое-то облегчение. Это опубликовали в соцсетях, люди видят и читают об этом. Но все длилось невероятно долго. Снова и снова это доказывает, насколько плохо функционирует система», – сказала она.

Обвинение второе: принудил к связи Грейси Голд

Пострадавшая во втором деле известна – это двукратная чемпионка США и бронзовый призер командника Сочи-2014 Грейси Голд.

В своих мемуарах американка рассказывала, как в 2016-м (ей был 21 год) на вечеринке в Калифорнии один из фигуристов принудил ее к сексу. При этом оба выпили на тусовке. Грейси не назвала имя в книге, но теперь его обнародовали – это был Керри.

SafeSport разобрал показания Голд, а также установил, что в 2017-м Керри целовал ее, несмотря на ее несогласие. Несмотря на это, не было обнаружено достаточных доказательств, подтверждающих обвинения Голд по инциденту на вечеринке.

По словам Керри, секс между ним и Голд произошел по обоюдному согласию. А вот по версии Грейси, Керри навязался к ней в отеле, несмотря на ее протесты.

Вот выводы SafeSport: «Недостаточно доказательств, чтобы определить, вступал ли Керри в половую связь с Голд без обоюдного согласия в декабре 2016 года в Калифорнии… Хотя она была в состоянии алкогольного опьянения и не могла дать согласия». Но в показаниях Грейси и свидетелей нашли «нестыковки и противоречивую информацию».

Что касается поцелуев, то, по словам Керри, они несколько раз целовались с Голд – и она никогда не возражала.

В мемуарах Грейси отметила, что в 2017-м рассказала об инциденте старшему тренеру сборной США Митчу Мойеру, он в свою очередь обещал сообщить об этом «куда требовалось». Пока что Федерации фигурного катания США свои комментарии не дала.

«У меня много эмоций. Часть меня радуется, что его имя наконец-то стало известно, но другая часть разочарована, что потребовалось так много времени, чтобы принять меры», – сказала Голд после вердикта SafeSport.

Что теперь? Керри подаст апелляцию, а пока без работы – как и его мать

Решение SafeSport действует только на территории США, но организация имеет право передать результаты расследования другим органам. Именно так она и сделала. И теперь этим займутся уже дома у Керри.

Олимпийский комитет Австралии сообщил, что не знал об этом деле и заявил, что необходимо собрать больше информации, прежде чем его комментировать. Но в то же время назвал это «очень серьезным вопросом».

Австралийская ассоциация фигурного катания заявила, что проведет собственное расследование. Сам Керри по взаимному согласию с организацией временно оставил тренерскую работу.

Возглавляет ассоциацию мать Брендана – участница Игр-1988 Моника Макдональд. Она тоже покинула пост на время расследования.

Сам Керри не признает вину и обжалует решение:

«После того как в течение почти трех лет от SafeSport не поступало никакой информации… я получил их решение без предварительных уведомлений. И узнал о том, что на меня решили наложить санкции за нарушения, которых я не совершал.

Вердикт не окончательный. И, так как у меня есть право, я намерен оспорить отстранение и запросить арбитражное разбирательство с участием нейтрального судьи».

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Фото: Gettyimages /Maddie Meyer, Maja Hitij / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Mark Kolbe / Staff