Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)

В нашем спорте сплошной восторг от кандидата на пост министра. Михаил Дегтярев очаровал всех – от Винер до Губерниева.

Вот это единение!

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства России. Одно из важных изменений – смена министра спорта.

Олег Матыцин уходит после четырех лет во главе Минспорта. Он пришел в ведомство еще в статусе главы Международной федерации университетского спорта (FISU), а уходит во время бана России. К слову, Матыцин поддерживает выступление наших спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024.

Разделит ли эту позицию новый министр Михаил Дегтярев? Пока ответа нет. Но в нашем спорте его кандидатуру встретили с радостью. Плюсы нашли во всем – в спортивном прошлом, работе в комитете по физической культуре и спорту, молодости и рвении.

● Одним из первых высказался комментатор Дмитрий Губерниев – с привычным позитивом в адрес любого нового министра спорта: «Знаю Михаила Дегтярева давно, он неплохо показал себя на посту губернатора. Он любит спорт, интересуется им. Будем ему помогать ».

● Босс художественной гимнастики Ирина Винер не скрывает восторг: «Я была в Хабаровском крае в прошлом году – блестящий руководитель, очень интеллектуальный, очень знающий спорт в том числе человек. Развивал на высоком уровне спорт у себя в Хабаровском крае, и, уверена, так же будет развивать спорт во всей России».

● Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин тоже знаком с будущим министром: «Михаила Дегтярева знаю давно. У нас сложились достаточно конструктивные отношения . Дегтярев для нашего спорта не новый человек, он был членом совета президента по спорту, люди представляют себе, как с ним работать».

● Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рад, что еще один представитель его спорта займет важную должность: «Михаил Дегтярев оказал фехтовальщикам большую помощь в подготовке к Играм в Токио – именно в Хабаровске мы проводили заключительный сбор перед вылетом в Японию. Он сам приезжал к нам и даже фехтовал.

Он всегда уделял огромное внимание развитию спорта не только у себя в регионе, но и во всей России. Считаю, это достойная кандидатура на пост министра спорта страны . Спорт для него не новая сфера. У него есть опыт, это самое главное».

● Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков перечислил все плюсы назначения: «Это очень профессиональный человек, знающий. И он изучал спортивное право. У него книга по спортивному праву как раз была издана.

Плюс Дегтярев занимался фехтованием, мастер спорта. Он и в юридическом плане большой профессионал, и в спортивном. У него прекрасные организаторские способности.

Сейчас у него очень серьезный пост – губернатора Хабаровского края. Опыт у Дегтярева просто громадный. Плюс ко всему много энергии и хороший возраст для того, чтобы созидать. В общем, его назначение было бы только в плюс».

● Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили верит в светлое будущее с новым министром: «Михаил Дегтярев долгое время возглавлял комитет Госдумы по спорту, погружен в эту сферу. У него фундаментальный подход к работе. Убежден, что его решения на новой должности министра будут взвешенными и направленными на благо российского спорта .

Подавляющее большинство знает Дегтярева не только как одного из ярких представителей ЛДПР, но и как крепкого управленца».

● Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков был лаконичен: «В Госдуме он возглавлял комитет по спорту, сам спортсмен. Он в теме , хорошо знает спорт».

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● Николай Валуев верит в нового министра: «Нам необходимо работать над массовостью спорта. Это задача федерального проекта. Считаю, что здесь Дегтярев сможет помочь ».

● Как и глава Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник : «Жду положительных движений . Человек, имеющий понимание о спорте, своей активностью в Госдуме и на посту губернатора доказал, что любит спорт и может реально оказать влияние на развитие спорта. Внесение его кандидатуры говорит о том, что у него есть деловые качества организатора процессов как политических, так и экономических, и спортивных».

● Радуется и глава Федерации велоспорта Вячеслав Екимов : «Общался с ним, когда он возглавлял комитет Госдумы по спорту. Впечатления были приятные. Когда приходили со своими проблемами, чувствовалось, что они находят понимание. Мы всегда смотрим в будущее с надеждой. Минспорту было нужно усиление».

● Пожалуй, только легенда фигурного катания Татьяна Тарасова прохладно встретила назначение: «Назначать надо людей, которые имеют отношение к спорту, чьи имена мы знаем. Дегтярев входит в состав руководства «Амура»? Прекрасно. Не знаю, будут ли изменения на международной арене. Будем жить, будем смотреть».

А как вам новый министр?

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В тексте использованы цитаты с сайтов «Спорт-Экспресс», «Матч ТВ», ТАСС.

Фото: РИА Новости /Михаил Климентьев, Максим Блинов, Рамиль Ситдиков, Нина Зотина