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Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)

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В нашем спорте сплошной восторг от кандидата на пост министра. Михаил Дегтярев очаровал всех – от Винер до Губерниева.

Вот это единение!

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства России. Одно из важных изменений – смена министра спорта.

Олег Матыцин уходит после четырех лет во главе Минспорта. Он пришел в ведомство еще в статусе главы Международной федерации университетского спорта (FISU), а уходит во время бана России. К слову, Матыцин поддерживает выступление наших спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024.

Разделит ли эту позицию новый министр Михаил Дегтярев? Пока ответа нет. Но в нашем спорте его кандидатуру встретили с радостью. Плюсы нашли во всем – в спортивном прошлом, работе в комитете по физической культуре и спорту, молодости и рвении.

● Одним из первых высказался комментатор Дмитрий Губерниев – с привычным позитивом в адрес любого нового министра спорта: «Знаю Михаила Дегтярева давно, он неплохо показал себя на посту губернатора. Он любит спорт, интересуется им. Будем ему помогать».

● Босс художественной гимнастики Ирина Винер не скрывает восторг: «Я была в Хабаровском крае в прошлом году – блестящий руководитель, очень интеллектуальный, очень знающий спорт в том числе человек. Развивал на высоком уровне спорт у себя в Хабаровском крае, и, уверена, так же будет развивать спорт во всей России».

● Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин тоже знаком с будущим министром: «Михаила Дегтярева знаю давно. У нас сложились достаточно конструктивные отношения. Дегтярев для нашего спорта не новый человек, он был членом совета президента по спорту, люди представляют себе, как с ним работать».

● Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рад, что еще один представитель его спорта займет важную должность: «Михаил Дегтярев оказал фехтовальщикам большую помощь в подготовке к Играм в Токио – именно в Хабаровске мы проводили заключительный сбор перед вылетом в Японию. Он сам приезжал к нам и даже фехтовал.

Он всегда уделял огромное внимание развитию спорта не только у себя в регионе, но и во всей России. Считаю, это достойная кандидатура на пост министра спорта страны. Спорт для него не новая сфера. У него есть опыт, это самое главное».

● Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков перечислил все плюсы назначения: «Это очень профессиональный человек, знающий. И он изучал спортивное право. У него книга по спортивному праву как раз была издана.

Плюс Дегтярев занимался фехтованием, мастер спорта. Он и в юридическом плане большой профессионал, и в спортивном. У него прекрасные организаторские способности.

Сейчас у него очень серьезный пост – губернатора Хабаровского края. Опыт у Дегтярева просто громадный. Плюс ко всему много энергии и хороший возраст для того, чтобы созидать. В общем, его назначение было бы только в плюс».

● Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили верит в светлое будущее с новым министром: «Михаил Дегтярев долгое время возглавлял комитет Госдумы по спорту, погружен в эту сферу. У него фундаментальный подход к работе. Убежден, что его решения на новой должности министра будут взвешенными и направленными на благо российского спорта.

Подавляющее большинство знает Дегтярева не только как одного из ярких представителей ЛДПР, но и как крепкого управленца».

● Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков был лаконичен: «В Госдуме он возглавлял комитет по спорту, сам спортсмен. Он в теме, хорошо знает спорт».

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● Николай Валуев верит в нового министра: «Нам необходимо работать над массовостью спорта. Это задача федерального проекта. Считаю, что здесь Дегтярев сможет помочь».

● Как и глава Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник: «Жду положительных движений. Человек, имеющий понимание о спорте, своей активностью в Госдуме и на посту губернатора доказал, что любит спорт и может реально оказать влияние на развитие спорта. Внесение его кандидатуры говорит о том, что у него есть деловые качества организатора процессов как политических, так и экономических, и спортивных».

● Радуется и глава Федерации велоспорта Вячеслав Екимов: «Общался с ним, когда он возглавлял комитет Госдумы по спорту. Впечатления были приятные. Когда приходили со своими проблемами, чувствовалось, что они находят понимание. Мы всегда смотрим в будущее с надеждой. Минспорту было нужно усиление».

● Пожалуй, только легенда фигурного катания Татьяна Тарасова прохладно встретила назначение: «Назначать надо людей, которые имеют отношение к спорту, чьи имена мы знаем. Дегтярев входит в состав руководства «Амура»? Прекрасно. Не знаю, будут ли изменения на международной арене. Будем жить, будем смотреть».

А как вам новый министр?

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

В тексте использованы цитаты с сайтов «Спорт-Экспресс», «Матч ТВ»,  ТАСС.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев, Максим Блинов, Рамиль Ситдиков, Нина Зотина

logoМинистерство спорта России
logoВячеслав Екимов
logoСергей Чепиков
logoСтанислав Дружинин
logoАлександр Жуков
logoМихаил Мамиашвили
logoМихаил Дегтярев
logoДмитрий Губерниев
logoБорис Скрынник
logoИрина Винер
logoИльгар Мамедов
logoТатьяна Тарасова