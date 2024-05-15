Видели факел Олимпиады-2024? В нем множество зашифрованных смыслов, включая перемирие

Во Франции стартовала эстафета олимпийского огня Игр-2024 . За 68 этапов она пересечет тысячи километров, десятки городов и даже три океана.

А что за факел в этот раз? Стильный концепт от популярного дизайнера-новатора.

Лаконичный факел Парижа-2024 символизирует равенство, воду и мир

Олимпийский факел – важный атрибут Игр. Накануне турнира он путешествует по территории страны-хозяйки и воплощает идею единения (а во время эстафеты Сочи-2014 даже побывал в космосе). С 1928-го в рамках Олимпиад возродили традицию зажигать огонь на время Игр, ну а эстафета впервые прошла в 1936-м.

Дизайн факела всегда разрабатывают вдумчиво и наделяют символизмом, как и многое в олимпийском движении. Оргкомитет Парижа-2024 обратился к известному мастеру Матье Леаннеру, чтобы тот разработал новый факел и чаши.

Леаннер – идеальный кандидат на роль дизайнера факела: он работает с разными формами и материалами и очень любит вкладывать в работы глубинный смысл:

«В мире, который переполнен предметами, все используемые материалы существуют с незапамятных времен. Мне нравится играть с ними, чтобы заставить их выражать что-то немного другое».

Матье родился и вырос во Франции, окончил престижную Высшую школу промышленного творчества. Он любит экспериментировать и не боится необычных заказов. Леаннер работал, кажется, надо всем: от интерьеров до яхт, от скульптур до флаконов для духов. Его проекты выставляются в Центре Помпиду, музеях Нью-Йорка и Сан-Франциско. В них он поднимает важные вопросы экологии, потребления и демографии.

При этом Леаннер любит технологичность и научный подход. В 2008-м совместно с Гарвардским университетом и на основе исследований NASA разработал уникальный очиститель воздуха. При помощи живых растений тот абсорбирует токсичные частицы, которыми наполнены жилые помещения.

Олимпиада – новая веха в творчестве Леаннера: «Какая радость быть частью этого приключения и какая ответственность внести свой вклад в историю Игр! Быстрее, выше, сильнее – вместе… Моя цель – взять этот олимпийский девиз и добавить: «красивее, легче, роскошнее».

В итоге получился лаконичный факел, наполненный смыслом. Вдохновение пришло от трех тем, которыми организаторы пытаются пропитать предстоящие Игры: равенство, вода и мир.

1. Равенство

МОК давно провозгласил стремление к равенству во всем. В Париже это коснется не только Олимпийских, но и Паралимпийских игр: одинаковый подход к организации, единая эмблема и маскот, а теперь и единый дизайн факела.

Еще одна важная тема – гендерный паритет: впервые в истории Олимпиад в соревнованиях участвуют одинаковое количество мужчин и женщин.

В факеле все это воплощается в идеально симметричной форме.

2. Вода

Церемония открытия Игр запланирована не на стадионе, а на Сене: на набережных воздвигнут временные трибуны, парад спортсменов пройдет прямо на воде. Там же состоится часть соревнований по водным видам спорта. К тому же Сена – один из символов Парижа.

Огонь из Греции доставили по Средиземному морю, а во время эстафеты он посетит пять заморских территорий Франции. Так что вода – и правда важная часть этих Игр.

Ее в факеле символизирует нижняя часть: блестящая, с волнами, повторяющими рябь воды.

3. Мир

Пламя – символ олимпийского перемирия. Изгибы факела должны натолкнуть на мысль о благородстве, а минималистичный дизайн – о солидарности и щедрости.

Всего сделали 2 тысячи факелов – в 5 раз меньше, чем на предыдущих Играх. И это тоже важно в свете стремления к экологичности и осознанному потреблению. Изделия изготовил металлургический гигант ArcelorMittal по специально разработанному методу с обработкой стали с пониженным углеродным следом.

Эстафета через океаны, виноградники и Альпы

26 апреля олимпийский огонь зажгли от солнечных лучей в Греции на территории Древней Олимпии. Во Францию его привезли 8 мая – после путешествия по Средиземному морю на борту исторического парусника Belem. Более 150 тысяч человек во главе с Эммануэлем Макроном встречали огонь в Марселе.

Первый этап эстафеты прошел на следующий день и завершился на стадионе «Велодром». Чашу перед ареной зажег знаменитый футболист Дидье Дрогба, который в 2004-м отправился в «Челси» именно из Марселя.

Всего пройдет 68 этапов с финишем в Париже. До 26 июля эстафета проделает большой путь по французским территориям. Олимпийский огонь побывает на острове-крепости Мон-Сен-Мишель и на месте высадки войск союзников в Нормандии, у подножия Монблана и на Лазурном берегу.

Французские земли располагаются не только в Европе. Даже часть соревнований пройдет в 15 тысячах километров от Парижа – серфингисты будут гонять на волнах у острова Таити. Эстафета олимпийского огня тоже заглянет на заморские территории: в Гваделупу, Гайану, Мартинику, Французскую Полинезию и остров Реюньон. Так что огонь пересечет три океана: Атлантический, Индийский и Тихий.

Два золота Олимпиады-2024 разыграют в 16 тысячах км от Парижа! А вы не были на Таити?

На протяжении всего маршрута эстафета отметит великих французских деятелей: например, в Орлеане будут чествовать Жанну д’Арк, в Коломбе-ле-дез-Эглиз – Шарля де Голля. Этапы пройдут и в знаменитых виноградниках в Сент-Эмильон и Шабли, а во время путешествия в Гвиану заглянут в космический центр.

Из спортивных объектов в планах одна из знаменитых вершин «Тур де Франс» Мон-Ванту, арена «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене и «Ролан Гаррос».

Главная интрига – как же зажгут чашу? Это держится в секрете до последнего момента. Судя по фантазии французов, которые перенесли церемонию на воду, здесь тоже будет что-то оригинальное. Увидим 26 июля.

Фото: eastnews.ru /SYLVAIN THOMAS; AFP /CLAUDE CLIN; Xiao Yazhuo, Julien Mattia/Global Look Press