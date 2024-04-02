Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт

Пранкеры Вован и Лексус активно взялись за спорт: после разговора с главой WADA Витольдом Банькой добрались до Томаса Баха .

Президент МОК с охотой высказался по разным темам: от допинга Камилы Валиевой до бойкота Игр Дружбы.

Что сказал Бах?

Под видом «африканского политика» пранкеры уже звонили Баньке – обсуждали политику, допинг и ситуацию с отстранением России. Теперь этот «политик» связался и с Бахом – и поднял похожие вопросы. Всегда осторожный глава МОК в этот раз смелее выбирал формулировки.

О Камиле Валиевой

● «Даже после того, как сейчас есть решение суда по этому делу, российское правительство повторило это (что считает ее невиновной) и даже оказало ей особый прием и особую честь. Они заявили, что поддерживают ее, и что этот вердикт суда неправильный и предвзятый. Действительно ужасно, что там происходит».

● «На Играх Будущего вы могли увидеть настоящую цель – это Игры для одного человека. И это совершенно полное пренебрежение всеми ценностями спорта – видеть там эту бедную девушку, Валиеву, ей 17 лет. После этого ей даже пришлось выступить с заявлением и поблагодарить президента за его великое открытие, которое произведет революцию в мировом спорте. Это просто отвратительно».

Об Играх Дружбы

● «Я думаю, вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских спортсменов на более высоком политическом уровне, что эти Игры представляются Россией как игры президента России. Его указ лежит в основе этих Игр, его правительство все организует. Вы, возможно, обсуждали это с господином Банька, что на данный момент у них нет признанной антидопинговой организации. Каждый участник подвергается высокому риску при участии в таком соревновании.

По всем этим причинам мы выступаем категорически против этих Игр. Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это.

Президент Макрон полностью это поддерживает, а также все остальные страны ЕС. Нет сомнений. Именно поэтому я говорю, что проще всего было бы, чтобы ЕС выразил это мнение от имени его членов».

● «Они (африканские страны) должны осознавать, что принимая участие в этих Играх Дружбы, они принимают чью-то сторону.

Игры Дружбы не могут поставить под сомнение Олимпийские игры. Это риск для всей спортивной системы. Так что это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада».

Об отстранении России

● «Югославии запретили участвовать в Олимпийских играх-1992 в Барселоне. И точно такое же решение было найдено для спортсменов Югославии, какое мы предлагаем сейчас спортсменам из России. Это был точно такой же подход.

А что касается Крыма, там ситуация была несколько иной. Это очень сильно отличается от того, что сейчас происходит. Когда Олимпийский комитет России утверждает, что он имеет юрисдикцию над Донецком и Луганском… В то же время мы наказываем тех, кто несет ответственность за аннексию. Никакого гимна России не может быть, нельзя поднимать российский флаг».

● «Те, кто поддерживает участие в конфликте, не могут принять участие (в Играх). У нас есть специальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, она работает с независимой компанией. И они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями (о поддержке конфликта или правительства), он не может принимать участие в Играх.

Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников».

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● «Олимпийский комитет России, после того как мы отстранили их, сделал несколько довольно агрессивных заявлений, что это дискриминация, фашизм и подобные обвинения. А Белорусский олимпийский комитет с самого начала заявил, что они хотят участвовать и примут эти условия. Это совсем другой подход».

● «Российские спортсмены хотят выступать с флагом, они хотели бы иметь возможность высказаться и поддержать конфликт. Это неприемлемо. Есть такие спортсмены (как Сергей Карякин, поддерживающий правительство), и им очень хорошо платят – вы знаете это».

Об Умаре Кремлеве

● «Я пришлю вам о нем статью даже из российской газеты, которую я видел как раз на этой неделе. Знаете, он продажный парень, который пытается подкупать других. Вот почему нам пришлось исключить Международную ассоциацию бокса. Он действительно везде ездит и обещает здесь, обещает там платить деньги. Президент Путин назначил его своего рода маркетинговым послом Игр Дружбы.

Я знаю, что он даже сменил имя из-за криминального прошлого, а потом взял на себя управление этой международной федерацией. Это долгая история, в итоге они были исключены нами».

Что ему отвечают в России?

Само собой, слова Баха вызвали волну негодования и гнева в России. Вот ответы главе МОК.

● Легенда фигурного катания Татьяна Тарасова заступилась за Валиеву: «Это не его дело. Пусть он следит за своими детьми, а за нами не надо! Мы любим своих детей. Камила – ребенок, которого мы очень любим».

● Гроссмейстер Сергей Карякин – за самого себя: «Очень тяжело комментировать людей, отравленных русофобией, и которые думают только о деньгах. Если Баха интересует, сколько я получил за поддержку своей страны, то могу ответить с точностью до копейки: 0 рублей, 0 копеек. Это просто моя гражданская патриотическая позиция, она не имеет ничего общего с деньгами. Я не получал ни прямо, ни косвенно никаких денежных средств за поддержку своей страны. Люди не понимают, что можно делать что-то не за деньги, а за идею. Очень жалко, что Бах отравлен русофобией полностью».

● Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова призвала провести расследование: «Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях.

Отношения президента МОК Баха с национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками, признания в «просьбе следить за российскими атлетами» должны стать предметом тщательного расследования».

● Бывший министр спорта Павел Колобков считает, что Бах подвержен страхам: «С каждым днем высказывания господина Баха все жестче, а некоторые начинают вызывать мысли о фобиях как в отношении Игр будущего, так и в отношении Игр дружбы. Приписывая им политизацию, которой там и близко нет, он расписывается в собственных страхах. С фобиями надо бороться».

● Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова согласна: «Угрозы Баха доказывают их страх перед нами. Что плохого в проведении международных соревнований? Не исключаю, даже верю, что наши люди сделают Игры Дружбы ярким и запоминающимся событием. У иностранных спортсменов есть выбор, ехать или не ехать.

А просить украинцев следить за нашими спортсменами – это вообще низко. Каждый человек имеет свое мнение по поводу той или иной ситуации. Тренироваться надо, а не за нашими ребятами следить».

● Заслуженный тренер России Александр Жулин не стеснялся в выражениях: «Томас Бах является гнилым человеком. Он подвержен американскому влиянию. Он абсолютный русофоб».

● Депутат Светлана Журова против слежки: «Это ужасно, потому что спортсменов заставляют следить за спортсменами, это их ценности, мы этого не понимаем, а у них это в целом норма».

● Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина вынесла вердикт главе МОК: «Не хочу говорить о Томасе Бахе, поскольку он наделал и наговорил за последнее время очень много. Глупый человек всегда что‑то разваливает и разламывает».

● У председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева тоже есть вопросы: «Странно слышать от руководителя МОК слова, которые звучат как провокация. Получается, они заставляют людей из Украины следить за российскими атлетами и отчитываться об этом в МОК. Это разжигание межнациональной розни, удивительно слышать такое. Как минимум, Бах должен объясниться в столь непонятном поведении. Бах стравливает два братских народа в столь непонятной конфигурации».

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● Комментатор Дмитрий Губерниев тоже в шоке от слов Баха: «МОК уже давно пробил дно, честно говоря. Можно было бы улыбнуться, но, на самом деле, это все довольно печально. Какая‑то абсолютно мерзкая штука. Кто‑то из россиян еще может относиться к МОК положительно или нейтрально, но после такого опускаются руки».

В тексте использованы цитаты с сайтов «Спорт-Экспресс», ТАСС, «Матч ТВ», «Газета.ru».

Фото: Gettyimages.ru /Buda Mendes; РИА Новости /Александр Вильф, Константин Михальчевский