Фигуристы снова на шоу: Этери и Навка делят Загитову, Этери и Плющенко – Трусову, а вот Валиеву никуда не взяли

Сезон в фигурном катании закончился, впереди у спортсменов – солнечные дни на любимых пляжах. Но до этого они еще выйдут на лед ради шоу.

Где увидим чемпионов? Как Алина Загитова успеет везде? А кто выступит только за рубежом?

Тутберидзе проедет 12 городов за месяц, главные звезды – Загитова и Трусова

Флагман весенних шоу нашей фигурки – «Чемпионы на льду» от Этери Тутберидзе. Действующие спортсмены и экс-ученики Этери проведут самый масштабный тур.

Когда: С 30 марта по 30 апреля.

Где: В течение месяца спортсмены будут выступать по всей стране: Сибирь, Урал, Дальний Восток, Центральная часть. Всего шоу Тутберидзе пройдет в 12 городах. Изначально планировалось, что остановок будет 13, но шоу в Пензе отменили по техническим причинам.

Кто: Тутберидзе по традиции зовет всех своих подопечных (и не только) – и завершивших карьеру, и выступающих. Среди потерь – олимпийская чемпионка Анна Щербакова (несколько дней назад она перенесла операцию на ноге), чемпионка России Софья Акатьева (была заявлена, но первые шоу точно пропустит) и, конечно, Камила Валиева (до дисквалификации ее фото украшало афишу).

Зато вернулась Александра Трусова, в строю Алина Загитова, Аделия Петросян, Маргарита Базылюк и другие звезды.

Цены: От 1 000 до 10 000 рублей.

Плющенко тоже с Трусовой, но без выступлений в России

Двукратный олимпийский чемпион не повезет постановки по России. Шоу «Сказки Евгения Плющенко» приедет в Беларусь, а «Лебединое озеро» заглянет в Узбекистан и Азербайджан.

Когда и где: 26 апреля (Минск), 5 мая (Ташкент, 2 выступления), 17 и 18 мая (Баку).

Кто: Евгений, как обычно, выступит сам, не обойдется и без Александра Плющенко. Главные звезды «Лебединого озера» – Софья Муравьева и Алена Косторная.

Трусова заявлена в «Сказки» на 26 апреля. Успеет ли между выступлениями у Тутберидзе (25-го – в Тольятти, 27-го – в Нижнем Новгороде) или Сашу где-то не увидят?

Цены: От 1 100 до 19 000 рублей.

У Авербуха тур начался еще месяц назад – с Ягудиным и Медведевой

Илья Авербух начал весенние гастроли раньше всех. Его юбилейных тур «Вместе и навсегда» стартовал еще в конце февраля. Позади – 8 выступлений, осталось 4.

Когда и где: Минск (30 марта), Тула (19 апреля), Калуга (20 апреля), Смоленск (21 апреля).

Кто: Илья и сам выходит на лед, и выпускает проверенную команду чемпионов: Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Евгения Медведева. Труппа Авербуха тоже пересекается с другими шоу: например, Евгения Тарасова и Владимир Морозов катают и у него, и у Тутберидзе. 30 марта они выбрали Этери, решение по апрельским шоу пока нет.

Цены: От 1 500 до 7 200 рублей.

У Навки – Загитова и всего три выступления

Спокойнее всего в афише на сайте Татьяны Навки. Лишь три выступления «Истории любви Шахерезады» в двух городах. Вероятно, все ставки на летний тур у Черного моря и зимнюю премьеру «Щелкунчика».

Когда и где: 31 марта (Казань), 6 апреля (Екатеринбург, 2 выступления).

Кто: Алина Загитова заявлена на шоу в Казани, но за день до этого она выступит в Челябинске с «Чемпионами на льду». Успеет ли? 2 апреля у нее уже выход на лед новой арены Новосибирска.

А вот танцоры Синицина – Кацалапов и Дробязко – Ванагас вряд ли пропустят «Шахерезаду», в других шоу они не задействованы.

Цены: От 1 000 до 5 000 рублей.

А на какое шоу пойдете вы?

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Фото: РИА Новости /Владимир Песня