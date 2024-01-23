Почему так сдал Клэбо? Причины его неудач – не только болезни

Йоханнес Клэбо – все еще лидер мировых лыж. Он идет четвертым в Кубке мира, несмотря на пропуск «Тур де Ски», побеждает и ставит рекорды.

Но этот сезон – один из самых неудачных за последнее время. Норвежца преследуют болезни, а яркие всплески сменяются невыразительными результатами. Что происходит с Клэбо?

● Проблемы Йоханнеса начались еще до сезона: летом он ушел на самоподготовку из-за конфликта с федерацией. Разногласия по спонсорам поставили под вопрос участие в Кубке мира – без соглашения с Федерацией лыжных видов Норвегии заявить спортсмена на соревнования нельзя.

Во время летней подготовки Клэбо не пользовался привилегиями и ресурсами олимпийской сборной: тренажерные залы, медподдержка, тредбан. Да, у него есть собственный тредбан, но привычные условия точно пошли бы в плюс.

До начала Кубка мира ситуация разрешилась – федерация и Йоханнес все-таки договорились. Но вряд ли нервотрепка, которая длилась месяцы, пошла на пользу Клэбо.

● В начале ноября он подцепил коронавирус и завершил высотный сбор в Ливиньо на 4 дня раньше запланированного. По словам Йоханнеса, ковид он перенес не в тяжелой форме: «Я не прикован к кровати, но и не совсем здоров».

Открытие внутреннего сезона в Бейтостолене пришлось пропустить. Да и насчет старта Кубка мира в финской Руке появились сомнения.

И все же Клэбо выступил в Финляндии. На классический спринт формы еще хватило – третье место вслед за Эриком Валнесом и Ришаром Жувом. А вот дистанционные гонки норвежец провел слабо: 14-е место в разделке и 21-е в масс-старте. И это худший старт Кубка мира в его карьере. А 21-е место – самый низкий кубковый результат почти за 4 года.

«Я бы предпочел, чтобы сезон начался недели через две. Мне нужно больше времени на подготовку. Вообще не весело, когда ты в плохой форме. Потому что тяжело с первых же шагов».

● Одна из причин успехов Клэбо в спринтерских гонках – умение грамотно выстроить тактику. Именно это он и сделал после гонок в Руке. Пропустил этап в шведском Йелливаре и отправился на Кубок Норвегии. Там выиграл спринт и взял серебро в разделке.

Возвращение на Кубок мира прошло мощно. Клэбо не зря говорил о желании отодвинуть старт КМ на пару недель – именно они понадобились для набора оптимальной формы.

В Эстерсунде пришла первая победа в сезоне – выиграл классический спринт. «Сегодня мне хотелось бежать быстро, и последнее время тело мне это позволяет», – радовался Йоханнес.

После 7-го места в коньковой разделке тоже нашлось место оптимизму: «Это было неплохо – лучше, чем две недели назад. В Руке я занимал 21-е место, а сегодня поднялся до 7-го. Я на пути к восстановлению, и это хороший знак перед следующим уикэндом».

Он оценивал свою форму на 70%. И на следующем этапе действительно резко улучшил показатели. Выиграл все три гонки: спринт, скиатлон и классическую разделку. При этом победа в спринте оказалась юбилейной – 70-й! По этому показателю Клэбо – с отрывом лучший, сейчас в его активе 72 победы на КМ, вторым идет легендарный Бьорн Дэли с 46 победами.

«Это потрясающе. Мои лыжи действительно хороши, а форма становится все лучше и лучше».

● Казалось, камбэк грозного Клэбо состоялся, а впереди – привычное доминирование. Но через неделю после хет-трика в Тронхейме Йоханнес заболел гриппом и покинул высотный сбор после шести дней с высокой температурой. Так что «Тур де Ски», на который он возлагал надежды, прошел мимо.

Целый месяц Клэбо оставался без соревнований, а возвращение на лыжню вышло почти провальным. Впервые за 5 лет он не отобрался в финал спринта. В полуфинале финишировал лишь третьим и не прошел по времени. Последний раз до решающего забега он не добирался в ноябре 2018-го – и то из-за сломанной палки в полуфинале.

Йоханнес выдал безжалостное резюме: «Сегодня была жопа. Неудачное возвращение, 2024 год начинается наихудшим образом».

● Клэбо признался, что за время болезни похудел почти на 5 кг, а восстановление будет не таким быстрым, как спад.

В классическом масс-старте на следующий день – снова провал. Лишь 17-е место и никакого спурта в концовке.

«Для меня это был черный день. Было тяжело с первого метра, на первом же спуске. И в плане техники я бежал плохо. Удивительно, насколько быстро можно растерять форму».

Сейчас Клэбо в топ-5 общего зачета Кубка мира, хотя до тройки далеко – почти 200 баллов. До первого места – пропасть в 574 балла. И, кажется, он уже не так замотивирован бороться за тотал.

Ведь цель, которую поставил перед собой норвежец, простирается за пределы нынешнего сезона. И поставил он ее давно – даже был готов пропустить год, если бы не договорился с федерацией.

Йоханнес обещает зажечь на домашнем чемпионате мира-2025 в Тронхейме и уверяет: провалы этого сезона к тому времени уже забудутся.

Фото: Kalle Parkkinen, Johan Axelsson/Global Look Press