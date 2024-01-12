Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых
На чемпионате России по прыжкам наши юные фигуристы встретились со звездами взрослой сборной. И не потерялись, а, наоборот, вышли на первый план.
Какие же они крутые!
В командном турнире самых сильных юниоров распределили по справедливости. Команде красных достался победитель личного турнира у мужчин Арсений Федотов и бронзовый призер женского турнира Елена Костылева. За синих тоже прыгали победительница и бронзовый медалист – Маргарита Базылюк и Лев Лазарев.
Всех четверых поставили на самый сложный раунд – с двумя каскадами (или одной комбинацией и каскадом) из пяти (!) прыжков. Лучший показатель их мастерства.
Это будущее нашего фигурного катания.
Арсений Федотов, 14 лет
Главная надежда «Хрустального» среди юниоров. На Первом канале Арсений появился еще 5 лет назад – выступал в детской версии «Ледникового периода» за команду Ильи Авербуха.
Федотов – действующий чемпион России среди юниоров, да и вообще из тройки за последние три сезона выпадал лишь один раз – на предыдущем прыжковом ЧР.
В этом году он не просто попал в тройку, а выиграл турнир, показав самые стабильные и чистые прыжки. В команднике немного не повезло: из-за путаницы в правилах остался без секвенции в четвертом раунде (хотя прыгнул первую с четверным лутцем, а во второй сделал два трикселя подряд). В решающем раунде упал после квад-лутца – того самого, который принес победу накануне.
Возможно, Федотов слишком ответственно подходит к командным турнирам – на юниорском Кубке Первого канала, где был капитаном, тоже не все получилось. Зато в личных соревнованиях Арсений выступает великолепно, привычно располагаясь на подиуме.
Лев Лазарев, 14 лет
Главный соперник Федотова по юниорским турнирам. И если в начале командника Дмитрий Козловский оговорился и назвал его Сергеем Лазаревым, то к концу турнира точно запомнил имя.
Лазарев тренируется в группе Сергея Давыдова, тоже выступал в «Ледниковом периоде», а в прошлом сезоне взял серебро вслед за Федотовым на первенства России. В этом – обыграл его на Гран-при в Москве.
Лев рассказывал, что попал в фигурное катание, вдохновившись Олимпиадой-2014 в Сочи. На а теперь равняется на лучшего прыгуна в мире – Илью Малинина. И надеется его превзойти: «Хочу прыгать не только четверной аксель, но и пятерные тоже. Думаю, это возможно. Надеюсь, и у меня тоже».
В личном турнире Лазареву не хватило сил на финал – упал со второго квад-лутца и с тройного тулупа. Зато в команднике все сошлось: все четыре четверных исполнил чисто и внес большой вклад в победу.
Маргарита Базылюк, 12 лет
Но больше всех баллов синим принесла чемпионка женского турнира. Только вчера Маргарита вошла в историю, впервые прыгнув каскад из двух четверных, а сегодня подкрепила успех еще одной победой.
Ученица Этери Тутберидзе непобедима в этом сезоне и к прыжковому турниру подошла в отличной форме: за два дня соревнований – ни одного сбоя. В команднике она одна принесла 97,76 балла! Это 25% от общей суммы – всего синие набрали 382,92 балла. В команде Базылюк и Лазарева по-доброму прозвали кракенами: их выпустили – и они всех победили.
12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?
В финальном раунде Базылюк исполнила каскад и секвенцию из пяти прыжков, и оба начинались с четверных – невероятно. Больше впечатляет разве что ее спокойствие.
Щербакова: Где ты больше нервничала – в личном турнире или в командном?
Базылюк: Нигде.
Щербакова: Звонили из Роскосмоса, они ждут тебя в космонавты. Пойдешь?
Базылюк: Нет.
Щербакова: Продолжишь побеждать в фигурном катании?
Базылюк: Да.
Елена Костылева, 12 лет
У Базылюк тоже есть соперница из ее возрастной группы. Костылева тренируется у Игоря Лютикова в «Москвиче».
К прыжковому чемпионату она восстановила четверной сальхов после травмы. Но еще летом показывала секвенцию из тройных акселей – такое на этих соревнованиях пробовали только парни.
Если на турнирах юных фигуристок побеждает не Базылюк, то Костылева – в ее активе золото первенства России по младшему возрасту и бронза – по старшему.
В четвертом раунде командного турнира Елена опередила и Федотова, и Аделию Петросян, и Софью Муравьеву. Во многом благодаря тому, что в последний момент изменила контент и не стала прыгать две секвенции (и прыжки не обнулились).
«У меня напрыганы прыжки, я могу пойти и сделать сразу любой прыжок. Для меня все одинаково».
Квад-сальхов получился в четвертом раунде, а вот в финальном Лена упала с прыжка. Но сквозь слезы продолжила выступления, хотя ушиблась очень сильно – ей даже экстренно замораживали руку. За спортивным характером и упорством вряд ли кто-то обратил внимание на второе падение. Костылева – тоже героиня дня.
С такими звездочками за наше фигурное катание спокойно.
Безумный героизм и слезы 12-летней Костылевой: повредила руку, но продолжила – это ее 9-й соревновательный день подряд
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Результаты строяться не от максимизации физических возможностей, а от минимизации
Особенно ЖО - прыгаем пока, я извиняюсь, попа не выросла, а потом пытаемся прыгать заново
Тиранят детей, что у каждой к 16 годам в лучшем случае РПП, в худшем - непоправимые проблемы с психикой
Что это вообще такое? В футболе дети вообще гоняют для удовольствия лет до 14, потом уже начинают тренировать технику и прочее
А тут со скольки? В 5 лет уже работаем на полную выкладку? Сумасшедшие родители, у которых в глазах $$ и они готовы на что угодно.
Спаси бог их души.
Мне доставляет удовольствие смотреть на высокие, пролетные, силовые четверные, нежели на детские четверные на бешеной крутке, где даже и не очевидно сразу, что это был квад.
Ребята в любом случае молоцы, но тенденция (хотя она уже давно не нова) так себе…
Про популярность - вы глубоко в своем пузыре. Фигурное катание нигде и никогда не заработало ни рубля. Вот сейчас только литовцы сумели сделать более-менее смотрибельный и прибыльный (?) турнир
Фаната ФК самые отмороженные. Футбольные по сравнению с ними - дети.
Еще хотелось бы, чтобы перестали культивировать тему отношений Сени с Алисой, уже ни в какие ворота! Ну дружат и дружат, к чему эти глупые смешки, намёки, подмигивания. Видно, что и Арсения это уже начинает напрягать.
Спорт - это факультатив. Лет до 14-15 это нужно только для физического развития детей, никто в 10 лет не готовит ребенка в чемпионы. Дальше, если проявляются способности, дети уже попадают к профессиональным тренерам, а не к детским, которые больше педагоги. И тогда уже человек, более менее соображающий сам, имеет устремления и готов ради этого на жертвы
Мальчики вообще на пик выходят в 18-23 года, кому повезет-еще дольше. А если в 14-15 так нагружать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Тот же Чен в 14-15 только начал стабильно квады прыгать
но скорее всего турнир в духе " наш ответ западу ".
Не умаляю достоинств Базылюк, она уникум по части прыжков. Но Лена тоже не пальцем делана и ещё себя проявит.
Какое же счастье что эти дети у нас есть. Хочется пожелать каждому из них мудрых взрослых рядом. И здоровья! Потому что всем остальным они обладают. До чего талантливые! До чего упорные! Аж слезы в глазах были, когда эти "малышатины" сегодня творили что-то невероятное.
Понятно, что никто не мог угадать страшное падение, но само её участие в последнем раунде - так себе решение
А так, молодежь талантливая. Посмотрим, что будет дальше, ведь пубертат ещё у всех впереди. Особенно интересно, что будет с мальчиками. Ни наши нынешние топы, ни Малинин в таком возрасте так не прыгали