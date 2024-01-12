Разделка
Блог

Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых

Арсений Федотов
Елена Костылева
Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
мужское катание мужское катание
сборная России сборная России
Маргарита Базылюк
женское катание женское катание
Лев Лазарев
Фигурное катание Фигурное катание

На чемпионате России по прыжкам наши юные фигуристы встретились со звездами взрослой сборной. И не потерялись, а, наоборот, вышли на первый план.

Какие же они крутые!

В командном турнире самых сильных юниоров распределили по справедливости. Команде красных достался победитель личного турнира у мужчин Арсений Федотов и бронзовый призер женского турнира Елена Костылева. За синих тоже прыгали победительница и бронзовый медалист – Маргарита Базылюк и Лев Лазарев.

Всех четверых поставили на самый сложный раунд – с двумя каскадами (или одной комбинацией и каскадом) из пяти (!) прыжков. Лучший показатель их мастерства.

Это будущее нашего фигурного катания.

Арсений Федотов, 14 лет

Главная надежда «Хрустального» среди юниоров. На Первом канале Арсений появился еще 5 лет назад – выступал в детской версии «Ледникового периода» за команду Ильи Авербуха.

Федотов – действующий чемпион России среди юниоров, да и вообще из тройки за последние три сезона выпадал лишь один раз – на предыдущем прыжковом ЧР.

В этом году он не просто попал в тройку, а выиграл турнир, показав самые стабильные и чистые прыжки. В команднике немного не повезло: из-за путаницы в правилах остался без секвенции в четвертом раунде (хотя прыгнул первую с четверным лутцем, а во второй сделал два трикселя подряд). В решающем раунде упал после квад-лутца – того самого, который принес победу накануне.

Возможно, Федотов слишком ответственно подходит к командным турнирам – на юниорском Кубке Первого канала, где был капитаном, тоже не все получилось. Зато в личных соревнованиях Арсений выступает великолепно, привычно располагаясь на подиуме.

Лев Лазарев, 14 лет

Главный соперник Федотова по юниорским турнирам. И если в начале командника Дмитрий Козловский оговорился и назвал его Сергеем Лазаревым, то к концу турнира точно запомнил имя.

Лазарев тренируется в группе Сергея Давыдова, тоже выступал в «Ледниковом периоде», а в прошлом сезоне взял серебро вслед за Федотовым на первенства России. В этом – обыграл его на Гран-при в Москве.

Лев рассказывал, что попал в фигурное катание, вдохновившись Олимпиадой-2014 в Сочи. На а теперь равняется на лучшего прыгуна в мире – Илью Малинина. И надеется его превзойти: «Хочу прыгать не только четверной аксель, но и пятерные тоже. Думаю, это возможно. Надеюсь, и у меня тоже».

В личном турнире Лазареву не хватило сил на финал – упал со второго квад-лутца и с тройного тулупа. Зато в команднике все сошлось: все четыре четверных исполнил чисто и внес большой вклад в победу.

Маргарита Базылюк, 12 лет

Но больше всех баллов синим принесла чемпионка женского турнира. Только вчера Маргарита вошла в историю, впервые прыгнув каскад из двух четверных, а сегодня подкрепила успех еще одной победой.

Ученица Этери Тутберидзе непобедима в этом сезоне и к прыжковому турниру подошла в отличной форме: за два дня соревнований – ни одного сбоя. В команднике она одна принесла 97,76 балла! Это 25% от общей суммы – всего синие набрали 382,92 балла. В команде Базылюк и Лазарева по-доброму прозвали кракенами: их выпустили – и они всех победили.

12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?

В финальном раунде Базылюк исполнила каскад и секвенцию из пяти прыжков, и оба начинались с четверных – невероятно. Больше впечатляет разве что ее спокойствие.

Щербакова: Где ты больше нервничала – в личном турнире или в командном?

Базылюк: Нигде.

Щербакова: Звонили из Роскосмоса, они ждут тебя в космонавты. Пойдешь?

Базылюк: Нет.

Щербакова: Продолжишь побеждать в фигурном катании?

Базылюк: Да.

Елена Костылева, 12 лет

У Базылюк тоже есть соперница из ее возрастной группы. Костылева тренируется у Игоря Лютикова в «Москвиче».

К прыжковому чемпионату она восстановила четверной сальхов после травмы. Но еще летом показывала секвенцию из тройных акселей – такое на этих соревнованиях пробовали только парни.

Если на турнирах юных фигуристок побеждает не Базылюк, то Костылева – в ее активе золото первенства России по младшему возрасту и бронза – по старшему.

В четвертом раунде командного турнира Елена опередила и Федотова, и Аделию Петросян, и Софью Муравьеву. Во многом благодаря тому, что в последний момент изменила контент и не стала прыгать две секвенции (и прыжки не обнулились).

«У меня напрыганы прыжки, я могу пойти и сделать сразу любой прыжок. Для меня все одинаково».

Квад-сальхов получился в четвертом раунде, а вот в финальном Лена упала с прыжка. Но сквозь слезы продолжила выступления, хотя ушиблась очень сильно – ей даже экстренно замораживали руку. За спортивным характером и упорством вряд ли кто-то обратил внимание на второе падение. Костылева – тоже героиня дня.

С такими звездочками за наше фигурное катание спокойно. 

Безумный героизм и слезы 12-летней Костылевой: повредила руку, но продолжила – это ее 9-й соревновательный день подряд

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

114 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наглухо больной спорт

Результаты строяться не от максимизации физических возможностей, а от минимизации
Особенно ЖО - прыгаем пока, я извиняюсь, попа не выросла, а потом пытаемся прыгать заново

Тиранят детей, что у каждой к 16 годам в лучшем случае РПП, в худшем - непоправимые проблемы с психикой
Что это вообще такое? В футболе дети вообще гоняют для удовольствия лет до 14, потом уже начинают тренировать технику и прочее

А тут со скольки? В 5 лет уже работаем на полную выкладку? Сумасшедшие родители, у которых в глазах $$ и они готовы на что угодно.

Спаси бог их души.
+99
-29
+70
Ответ Van Pelt
Наглухо больной спорт Результаты строяться не от максимизации физических возможностей, а от минимизации Особенно ЖО - прыгаем пока, я извиняюсь, попа не выросла, а потом пытаемся прыгать заново Тиранят детей, что у каждой к 16 годам в лучшем случае РПП, в худшем - непоправимые проблемы с психикой Что это вообще такое? В футболе дети вообще гоняют для удовольствия лет до 14, потом уже начинают тренировать технику и прочее А тут со скольки? В 5 лет уже работаем на полную выкладку? Сумасшедшие родители, у которых в глазах $$ и они готовы на что угодно. Спаси бог их души.
Поддерживаю. Странный спорт, где дети могут больше, чем взрослые. И именно по причине того, что это пока дети.
Мне доставляет удовольствие смотреть на высокие, пролетные, силовые четверные, нежели на детские четверные на бешеной крутке, где даже и не очевидно сразу, что это был квад.

Ребята в любом случае молоцы, но тенденция (хотя она уже давно не нова) так себе…
+59
-11
+48
Нравится очень уже принципиальное соперничество Арсения и Льва. Без агрессии и негатива. Но тем не менее ребята толкают друг друга вперёд, Арсений за такое короткое время выучил лутц и сделал его ну суперстабильным. Пусть продолжают в том же духе. Тренеры у них профи, спасибо им за таких спортсменов!!!
+40
-3
+37
Ответ flyhigh
Почему бы не порадоваться за этих деток здесь и сейчас, пожелайте им здоровья! Зачем столько негатива? Вас жизнь как-то обидела?
Где тут негатив был у комментатора? Думаете такие нагрузки полезны для детей, у которых еще не прошло окончательное формирование организма?
+41
-8
+33
Пока рано будущем говорить. Помнится в их возрасте Самсонов сказал, я же не виноват, что сильнее более старших. И где сейчас более старший Самсонов.
+37
-4
+33
Эти дети к 17-18 годам как бы инвалидами не стали. Будущее наших больниц.
+48
-19
+29
Ответ Маргарита В Сафронова
посмотрите на наших чемпионок, прошедших этот путь. Сногсшибательные успешные красавицы. Они били рекорды, долго находились на вершине. Это у вас больное восприятие фк, думаю, из-за ревности к популярности.
Это называется ошибка выжившего. Если кто-то не тронулся умом в абьюзивном детском доме - это не значит что всё делалось правильно. Есть ключевой принцип гуманизма - "не любой ценой".

Про популярность - вы глубоко в своем пузыре. Фигурное катание нигде и никогда не заработало ни рубля. Вот сейчас только литовцы сумели сделать более-менее смотрибельный и прибыльный (?) турнир
+36
-12
+24
Шиза. Ждём проката из детского сада. Гордиться же больше нечем.
Фаната ФК самые отмороженные. Футбольные по сравнению с ними - дети.
+29
-9
+20
Ответ Anna Morgan
Нет у этих детей будущего в ФК. Скорее всего никто из них не доберется даже до взрослого уровня.
доберутся и так же всё проиграют юниорам)
+20
0
+20
Они очень крутые!!! Марго, Лев, ну и конечно же Арсений, ему я особенно симпатизирую, покорил) Пожелаю ребятам отсутствия травм и крепкого здоровья!
Еще хотелось бы, чтобы перестали культивировать тему отношений Сени с Алисой, уже ни в какие ворота! Ну дружат и дружат, к чему эти глупые смешки, намёки, подмигивания. Видно, что и Арсения это уже начинает напрягать.
+25
-6
+19
Ответ Anisu
Если так рассуждать, то нужно вообще ничем не заниматься до совершеннолетия. Воспитание - насилие, детский сад - насилие, школа - насилие, осмотр у врача - насилие, и т.д. и т.п. На таком уровне дети не катаются из под палки, значит нравится самим
Вы подменяете понятия. Осмотр у врача, школа - это необходимость. И в нормальных обществах они не связаны с насилием, посмотрите на школы в Финляндии

Спорт - это факультатив. Лет до 14-15 это нужно только для физического развития детей, никто в 10 лет не готовит ребенка в чемпионы. Дальше, если проявляются способности, дети уже попадают к профессиональным тренерам, а не к детским, которые больше педагоги. И тогда уже человек, более менее соображающий сам, имеет устремления и готов ради этого на жертвы
+25
-7
+18
Будущее на пару-тройку лет
+19
-1
+18
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Комментарий скрыт
Если Костылевой как до луны,остальным вообще из раздевалок не выходить? Это возвеличивание не приводит к хорошему.
+18
0
+18
Да уж, как бы не повторили они судьбу Гоголева, которого за квады в юном возрасте вундеркиндом величали, а потом со взрослением из прыжков ничего не осталось.
Мальчики вообще на пик выходят в 18-23 года, кому повезет-еще дольше. А если в 14-15 так нагружать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Тот же Чен в 14-15 только начал стабильно квады прыгать
+22
-5
+17
ребята фантастически хороши, но 12 летние должны соревноваться на юниорском кубке . Понятно что из за отсутствия межд. стартов взрослые не тренируют сложные прыжки и прыжковый турнир без малявок получился бы неинтересным, но тогда можно было как раньше . показали бы программы . тогда некоторые и не снялись бы.
но скорее всего турнир в духе " наш ответ западу ".
+19
-3
+16
Стоило разделить этот турнир по возрастным группам. Как это есть в других видах спорта. В российском фигурном катании игнорируется совсем.
+18
-2
+16
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Комментарий скрыт
Не "сложности катания", а "сложности прыжкового контента". И, нет, не такая уж и большая разница у них, учитывая правила, в которых только один четверной прыжок можно повторить, всё остальное прыгать можно только раз. Базылюк не прыгает, пока что, ничего помимо младших квадов, то есть, может сделать только 2 сальхова и тулуп либо 2 тулупа и сальхов и это очень хорошее преимущество, но для Лены не непреодолимое, потому что она, да, владеет одним квадом, но ещё и, объективно, более компонентная фигуристка. Все отмечают, помимо сальхова, ещё и её владение коньком и потрясающие дорожки шагов, которые находят своё отражение в компонентах даже при ошибках Лены. Плюс, второй квад был где-то близко, пока Лена не травмировалась. Вполне имеет шанс выучить, ей всего 12. Или триксель, который тоже тренировался и тогда Лена сможет нивелировать преимущество у Базылюк в пп трикселем в кп. И тогда останется только смотреть, кто прокатит чище, потому что база кп+пп будет, плюс-минус, одинаковой стоимости.

Не умаляю достоинств Базылюк, она уникум по части прыжков. Но Лена тоже не пальцем делана и ещё себя проявит.
+18
-2
+16
Ответ Маргарита В Сафронова
посмотрите на наших чемпионок, прошедших этот путь. Сногсшибательные успешные красавицы. Они били рекорды, долго находились на вершине. Это у вас больное восприятие фк, думаю, из-за ревности к популярности.
Долго находились на вершине? Это кто? Превратили ФК в детский спорт, хорошо хоть ISU поднял планку.
+17
-3
+14
Ждала эту статью на главной!)
Какое же счастье что эти дети у нас есть. Хочется пожелать каждому из них мудрых взрослых рядом. И здоровья! Потому что всем остальным они обладают. До чего талантливые! До чего упорные! Аж слезы в глазах были, когда эти "малышатины" сегодня творили что-то невероятное.
+21
-7
+14
Свежая кровь повторит путь своих предшественников. Имя им легион. Но предшественники хоть убивались за международные титулы, а не за мордовские узоры.
+19
-7
+12
Не понимаю, почему решили Костылеву на последний раунд поставить, ведь у неё один четверной. Заранее как-то не продумано
Понятно, что никто не мог угадать страшное падение, но само её участие в последнем раунде - так себе решение

А так, молодежь талантливая. Посмотрим, что будет дальше, ведь пубертат ещё у всех впереди. Особенно интересно, что будет с мальчиками. Ни наши нынешние топы, ни Малинин в таком возрасте так не прыгали
+13
-1
+12
Издевательство и насилие над детьми.
+21
-10
+11
Ответ liat
Нравится очень уже принципиальное соперничество Арсения и Льва. Без агрессии и негатива. Но тем не менее ребята толкают друг друга вперёд, Арсений за такое короткое время выучил лутц и сделал его ну суперстабильным. Пусть продолжают в том же духе. Тренеры у них профи, спасибо им за таких спортсменов!!!
Согласна полностью. И я надеюсь к ним присоединится Коля Колесников, возможно с другим тренером. Ничего личного, но не верю в Светлану Соколовскую как тренера, который раскроет этого талантливого парня.
+13
-2
+11
Ответ Маргарита В Сафронова
посмотрите на наших чемпионок, прошедших этот путь. Сногсшибательные успешные красавицы. Они били рекорды, долго находились на вершине. Это у вас больное восприятие фк, думаю, из-за ревности к популярности.
Долго находились на вершине ? Кто был на вершине хотя бы 3 года ? Кто участвовал последний раз в 2 олимпиадах?
+11
0
+11
"Слово новиса - кринж на льду". Дети и взрослые дяди и тети соревнуются между собой. И дети их уделывают, не потому что талантливее, а потому что таковы законы физики. Даже неловко смотреть подобное действо.
+17
-6
+11
Ответ Anisu
Если так рассуждать, то нужно вообще ничем не заниматься до совершеннолетия. Воспитание - насилие, детский сад - насилие, школа - насилие, осмотр у врача - насилие, и т.д. и т.п. На таком уровне дети не катаются из под палки, значит нравится самим
Не утрируйте, умейте увидеть разницу.
+12
-2
+10
Одиночные виды спорта попали в ловушку, которую сами себе создали. Чтобы показывать результат на взрослых турнирах, необходимо с детства постепенно наращивать нагрузку. Ну невозможно до 18 лет ходить на тренировки пару раз в неделю, а потом резко замотивироваться и увеличить нагрузку в 10 раз . Вот и получаем юных чемпионов, которые не успев дорасти до совершеннолетия, становятся «ветеранами» с выходом во взрослые новой малышни. Этот порочный круг, кажется, уже не разорвать. Причем , у мальчиков с возрастом шансы улучшиться гораздо выше, потому что они более пропорционально увеличивают массу тела , преимущественно мышечную. Девушкам никуда не деться от груди и попы, только если ты не Турсынбаева по телосложению.
+11
-1
+10
Фотографии, где Козловский поднимает Лазарева и Базылюк, прямо сцена из «Короля Льва», когда Рафики показывает Симбу другим животным)
+11
-1
+10
Ответ Alex Taurus
Комментарий скрыт
Кто ещё, кроме Коляды, медали ЧМ в последние годы привозил?
+9
0
+9
Ответ Маргарита В Сафронова
посмотрите на наших чемпионок, прошедших этот путь. Сногсшибательные успешные красавицы. Они били рекорды, долго находились на вершине. Это у вас больное восприятие фк, думаю, из-за ревности к популярности.
И ни в коем случае не смотрите на тех кто чуть чуть не добрался. Кто так и остался с анлрекстей убитыми суставами психикой и спиной на пятых шестых ролях.
+9
0
+9
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий