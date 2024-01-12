Эти дети – будущее нашего фигурного катания: освоили мегапрыжки, борются до слез и побеждают взрослых

На чемпионате России по прыжкам наши юные фигуристы встретились со звездами взрослой сборной. И не потерялись, а, наоборот, вышли на первый план.

Какие же они крутые!

В командном турнире самых сильных юниоров распределили по справедливости. Команде красных достался победитель личного турнира у мужчин Арсений Федотов и бронзовый призер женского турнира Елена Костылева. За синих тоже прыгали победительница и бронзовый медалист – Маргарита Базылюк и Лев Лазарев.

Всех четверых поставили на самый сложный раунд – с двумя каскадами (или одной комбинацией и каскадом) из пяти (!) прыжков. Лучший показатель их мастерства.

Это будущее нашего фигурного катания.

Арсений Федотов, 14 лет

Главная надежда «Хрустального» среди юниоров. На Первом канале Арсений появился еще 5 лет назад – выступал в детской версии «Ледникового периода» за команду Ильи Авербуха.

Федотов – действующий чемпион России среди юниоров, да и вообще из тройки за последние три сезона выпадал лишь один раз – на предыдущем прыжковом ЧР.

В этом году он не просто попал в тройку, а выиграл турнир, показав самые стабильные и чистые прыжки. В команднике немного не повезло: из-за путаницы в правилах остался без секвенции в четвертом раунде (хотя прыгнул первую с четверным лутцем, а во второй сделал два трикселя подряд). В решающем раунде упал после квад-лутца – того самого, который принес победу накануне.

Возможно, Федотов слишком ответственно подходит к командным турнирам – на юниорском Кубке Первого канала, где был капитаном, тоже не все получилось. Зато в личных соревнованиях Арсений выступает великолепно, привычно располагаясь на подиуме.

Лев Лазарев, 14 лет

Главный соперник Федотова по юниорским турнирам. И если в начале командника Дмитрий Козловский оговорился и назвал его Сергеем Лазаревым, то к концу турнира точно запомнил имя.

Лазарев тренируется в группе Сергея Давыдова, тоже выступал в «Ледниковом периоде», а в прошлом сезоне взял серебро вслед за Федотовым на первенства России. В этом – обыграл его на Гран-при в Москве.

Лев рассказывал, что попал в фигурное катание, вдохновившись Олимпиадой-2014 в Сочи. На а теперь равняется на лучшего прыгуна в мире – Илью Малинина. И надеется его превзойти: «Хочу прыгать не только четверной аксель, но и пятерные тоже. Думаю, это возможно. Надеюсь, и у меня тоже».

В личном турнире Лазареву не хватило сил на финал – упал со второго квад-лутца и с тройного тулупа. Зато в команднике все сошлось: все четыре четверных исполнил чисто и внес большой вклад в победу.

Маргарита Базылюк, 12 лет

Но больше всех баллов синим принесла чемпионка женского турнира. Только вчера Маргарита вошла в историю, впервые прыгнув каскад из двух четверных, а сегодня подкрепила успех еще одной победой.

Ученица Этери Тутберидзе непобедима в этом сезоне и к прыжковому турниру подошла в отличной форме: за два дня соревнований – ни одного сбоя. В команднике она одна принесла 97,76 балла! Это 25% от общей суммы – всего синие набрали 382,92 балла. В команде Базылюк и Лазарева по-доброму прозвали кракенами: их выпустили – и они всех победили.

В финальном раунде Базылюк исполнила каскад и секвенцию из пяти прыжков, и оба начинались с четверных – невероятно. Больше впечатляет разве что ее спокойствие.

Щербакова: Где ты больше нервничала – в личном турнире или в командном?

Базылюк: Нигде.

Щербакова: Звонили из Роскосмоса, они ждут тебя в космонавты. Пойдешь?

Базылюк: Нет.

Щербакова: Продолжишь побеждать в фигурном катании?

Базылюк: Да.

Елена Костылева, 12 лет

У Базылюк тоже есть соперница из ее возрастной группы. Костылева тренируется у Игоря Лютикова в «Москвиче».

К прыжковому чемпионату она восстановила четверной сальхов после травмы. Но еще летом показывала секвенцию из тройных акселей – такое на этих соревнованиях пробовали только парни.

Если на турнирах юных фигуристок побеждает не Базылюк, то Костылева – в ее активе золото первенства России по младшему возрасту и бронза – по старшему.

В четвертом раунде командного турнира Елена опередила и Федотова, и Аделию Петросян, и Софью Муравьеву. Во многом благодаря тому, что в последний момент изменила контент и не стала прыгать две секвенции (и прыжки не обнулились).

«У меня напрыганы прыжки, я могу пойти и сделать сразу любой прыжок. Для меня все одинаково».

Квад-сальхов получился в четвертом раунде, а вот в финальном Лена упала с прыжка. Но сквозь слезы продолжила выступления, хотя ушиблась очень сильно – ей даже экстренно замораживали руку. За спортивным характером и упорством вряд ли кто-то обратил внимание на второе падение. Костылева – тоже героиня дня.

С такими звездочками за наше фигурное катание спокойно.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф