Луна Хендрикс опять за свое: теперь пляжный номер с обливанием и в красном купальнике

B*tch.

Стабильность и упорство – важные черты в характере Луны Хендрикс. Речь совсем не о спорте, прокатах или прыжках.

Бельгийка уже несколько лет позиционирует себя как секс-символ. И если вы устали от ее дискотеки в коротких нарядах, то сама Луна – нет.

В новом показательном совпало все: провокационный трек, купальник и танцы-танцы-танцы.

Хендрикс выиграла чемпионат Европы в Каунасе и, конечно, для такого важного события приготовила новый показательный.

Если в произвольной она заменила короткое платье на облегающий комбинезон, то в гала-номере вышла в одном купальнике. Закон сообщающихся брюк имени Луны? Если где-то надела длинные, то где-то нужно снять вообще.

Красный купальник – сочная отсылка на знаменитый сериал 1990-х «Спасатели Малибу». По версии Чендлера и Джоуи из «Друзей», главной ценностью сериала была заставка с бегущими девушками в тех самых культовых купальниках.

Луна не стала изобретать новое и тоже ушла в сексуальность. Впрочем, как и всегда в последние сезоны. Ей все равно: короткая, произвольная или показательная – Хендрикс готова к страстным движениям всегда.

Красный купальник дополнила пляжная сумка, солнцезащитные очки и небольшой надувной матрас.

«Знаю, что тут холодно, но давайте просто представим, что мы на пляже», – по залу раздается голос Хендрикс.

Затем она знакомит зрителей с правилами безопасности. И подчеркивает: самое важное – соблюдать водный баланс. И иллюстрирует все это фонтаном брызг (в сумке оказалась бутылка воды).

После этого начинается клубный трек от Legius x Gazell. В самом просматриваемом видео с этой композицией название Miami Beach (то есть пляж Майами), хотя на обложке уже другая версия – Miami Bitch (ну вы поняли). Судя по всему, официальное название – Miami B*tch (то есть фактически второй вариант). Его Луна и выбрала – он высветился в анонсе номера.

И вот под повторяющиеся слова B*tch, B*tch, B*tch Хендрикс исполняет танец. Правда, прыжки исполнить не удалось: две попытки закончились неудачами – бабочкой и почти падением.

Впрочем, под крики чаек и клубные биты Луна этого будто и не заметила. Танцы не должны останавливаться. «Главное правило – получать удовольствие», – раздается над ареной.

Прокат на матрасе тоже был.

Закончила лежа на льду.

Как вам номер новой чемпионки Европы?