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Луна Хендрикс опять за свое: теперь пляжный номер с обливанием и в красном купальнике

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B*tch.

Стабильность и упорство – важные черты в характере Луны Хендрикс. Речь совсем не о спорте, прокатах или прыжках.

Бельгийка уже несколько лет позиционирует себя как секс-символ. И если вы устали от ее дискотеки в коротких нарядах, то сама Луна – нет.

В новом показательном совпало все: провокационный трек, купальник и танцы-танцы-танцы.

Хендрикс выиграла чемпионат Европы в Каунасе и, конечно, для такого важного события приготовила новый показательный.

Если в произвольной она заменила короткое платье на облегающий комбинезон, то в гала-номере вышла в одном купальнике. Закон сообщающихся брюк имени Луны? Если где-то надела длинные, то где-то нужно снять вообще.

Красный купальник – сочная отсылка на знаменитый сериал 1990-х «Спасатели Малибу». По версии Чендлера и Джоуи из «Друзей», главной ценностью сериала была заставка с бегущими девушками в тех самых культовых купальниках.

Луна не стала изобретать новое и тоже ушла в сексуальность. Впрочем, как и всегда в последние сезоны. Ей все равно: короткая, произвольная или показательная – Хендрикс готова к страстным движениям всегда.

Спор про эротичные наряды Луны Хендрикс – надоела или пусть продолжает?

Красный купальник дополнила пляжная сумка, солнцезащитные очки и небольшой надувной матрас.

«Знаю, что тут холодно, но давайте просто представим, что мы на пляже», – по залу раздается голос Хендрикс.

Затем она знакомит зрителей с правилами безопасности. И подчеркивает: самое важное – соблюдать водный баланс. И иллюстрирует все это фонтаном брызг (в сумке оказалась бутылка воды).

После этого начинается клубный трек от Legius x Gazell. В самом просматриваемом видео с этой композицией название Miami Beach (то есть пляж Майами), хотя на обложке уже другая версия – Miami Bitch (ну вы поняли). Судя по всему, официальное название – Miami B*tch (то есть фактически второй вариант). Его Луна и выбрала – он высветился в анонсе номера.

И вот под повторяющиеся слова B*tch, B*tch, B*tch Хендрикс исполняет танец. Правда, прыжки исполнить не удалось: две попытки закончились неудачами – бабочкой и почти падением.

Впрочем, под крики чаек и клубные биты Луна этого будто и не заметила. Танцы не должны останавливаться. «Главное правило – получать удовольствие», – раздается над ареной.

Прокат на матрасе тоже был.

Закончила лежа на льду.

Как вам номер новой чемпионки Европы?

Почему золото Луны Хендрикс на Евро – беда для фигурного катания

26 комментариев
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Шикарный номер!

Я вообще не понимаю всей этой истерики и драмы в редакции спортсру по поводу Луны. Одна иностранка выиграла у других иностранок... и че?
Луна может и не модельная красавица, но за то что она с такой энергией и задором "проявляет" себя, она достойна уважения. 😎
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Вот что у нее хорошо получается, так это секс -показательные выступления, можно даже без прыжков.
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Мне было смешно читать комментарии эти два-три дня! Особенно умиляют местные соотечественники, которые пытаются это бельгийское непотребство "одарить" каким-то неведомым артистизмом, компонентностью и самое забавное - красотой)) Хочется спросить у этих несознательных граждан - а вы точно из нашей России? То есть человек, который унижает и принижает наши достижения достоин похвалы? Не, я понимаю, если б это была Сакамото, Кихира или даже, чёрт с ней, Костнер... Но эта посредственность, которая по максимуму облегчила контент, прыгала недокрученные дешёвые каскады и не показала вообще ничего выдающегося - честная чемпионка? Не смешите, пожалуйста и не прикрывайтесь Губановой, когда оправдываете свою европейскую звязду. Губанова на своём месте, а чемпионат должна была выиграть совсем другая бельгийка. Хендрикс дали золото исключительно за выслугу лет и победа эта позорная, нравится вам это или нет.
+34
-30
+4
Тут прямо как по заказу, что ни день, то новая негативная статья про Луну
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-7
+3
Ответ Willy Troll
Второй день стоит невероятный злобный вой среди российских любителей фигурного катания по поводу победы Луны на Евро. Кажется, бельгийку не на шутку возненавидели. Причин несколько. 1. В прошлом кажется году она что-то сказала по поводу бана российских спортсменов, типа того, что поделом. Естественно, народ уже возбудился.) 2. Луна наконец выиграла Евро, хотя многие желали ей поражения, при этом имеет уже несколько медалей разных турниров и во многом конечно потому, что россиянок там нет. И выиграет ещё, учитывая, что заканчивать она вроде бы не собирается, а бан россиянок будет продолжаться. Обидно, конечно, но это факт.) 3. и самое главное. Это зависть. Завидно, что Луна такая успешная и красивая девушка с прекрасной спортивной фигурой ещё и чемпионкой Европы стала. Диванные болельщицы коих тут большинство завидуют, что они так как Луна никогда не выглядели, и им это не грозит, лёжа перед ноутом или телевизором... а диванные болельщики горюют, что такая девушка им никогда не даст. )) Эх, заминусуют сейчас, ибо есть такая пословица - Правда глаза колет. Бгг
Да, и Губановой простили ее высказывания внезапно. Завтра Пинзароне что-нить ляпнет и она врагом станет. Так и будет это cтaдo туда сюда носиться.
+8
-5
+3
Ответ I T
Тут прямо как по заказу, что ни день, то новая негативная статья про Луну
Журналистика на нуле. Тупо набросы, то Загитова, то Хендрикс и прочие. Но народ ведется на хайп, всех все устраивает
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+3
Дело Лизы живет.
+8
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как она нелепо выглядит...
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Показательный на то и показательный, чтоб развлекать народ. Публика на трибунах неистовствовала? вроде да. Ну, и замечательно!
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Завязывайте про секс-символ, это уже даже не смешно!
+6
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Ответ WatrikVLZ
Завязывайте про секс-символ, это уже даже не смешно!
Это похоже на то, как пекинес бегает по пляжу и лает, требуя внимания
+2
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А мне нравится))
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0
Ответ Беглый*
Мне было смешно читать комментарии эти два-три дня! Особенно умиляют местные соотечественники, которые пытаются это бельгийское непотребство "одарить" каким-то неведомым артистизмом, компонентностью и самое забавное - красотой)) Хочется спросить у этих несознательных граждан - а вы точно из нашей России? То есть человек, который унижает и принижает наши достижения достоин похвалы? Не, я понимаю, если б это была Сакамото, Кихира или даже, чёрт с ней, Костнер... Но эта посредственность, которая по максимуму облегчила контент, прыгала недокрученные дешёвые каскады и не показала вообще ничего выдающегося - честная чемпионка? Не смешите, пожалуйста и не прикрывайтесь Губановой, когда оправдываете свою европейскую звязду. Губанова на своём месте, а чемпионат должна была выиграть совсем другая бельгийка. Хендрикс дали золото исключительно за выслугу лет и победа эта позорная, нравится вам это или нет.
а почему "дорогие россияне" должны вообще волноваться о происходящем на соревнованиях, на которых нас забанила проамериканская натовская свора? Тьфу на них.

Но в победе отдельной бельгийки нет ничего плохого, она долго к ней шла, и чисто по-человечески можно за нее порадоваться.
+9
-9
0
Ответ Беглый*
Мне было смешно читать комментарии эти два-три дня! Особенно умиляют местные соотечественники, которые пытаются это бельгийское непотребство "одарить" каким-то неведомым артистизмом, компонентностью и самое забавное - красотой)) Хочется спросить у этих несознательных граждан - а вы точно из нашей России? То есть человек, который унижает и принижает наши достижения достоин похвалы? Не, я понимаю, если б это была Сакамото, Кихира или даже, чёрт с ней, Костнер... Но эта посредственность, которая по максимуму облегчила контент, прыгала недокрученные дешёвые каскады и не показала вообще ничего выдающегося - честная чемпионка? Не смешите, пожалуйста и не прикрывайтесь Губановой, когда оправдываете свою европейскую звязду. Губанова на своём месте, а чемпионат должна была выиграть совсем другая бельгийка. Хендрикс дали золото исключительно за выслугу лет и победа эта позорная, нравится вам это или нет.
«Хендрикс выступила очень хорошо и получила прекрасные оценки за свое потрясающее катание...Три девушки, которые оказались на пьедестале, катались очень хорошо, просто потрясающе. Конечно, им всем очень повезло, что не было русских. Поэтому они все и на пьедестале."
"... я получила от их выступлений удовольствие: и от технической составляющей, и от программ, и от того, как они боролись, и от прыжков, вплетенных в канву программ. Все было замечательно... "Но Луна сегодня каталась потрясающе". Резумирую: очень хорошо, прекрасные оценки, получила удовольствие, потрясающее катание, Тарасову знаю, а Беглого нет...
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-2
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