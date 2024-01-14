Луна Хендрикс опять за свое: теперь пляжный номер с обливанием и в красном купальнике
B*tch.
Стабильность и упорство – важные черты в характере Луны Хендрикс. Речь совсем не о спорте, прокатах или прыжках.
Бельгийка уже несколько лет позиционирует себя как секс-символ. И если вы устали от ее дискотеки в коротких нарядах, то сама Луна – нет.
В новом показательном совпало все: провокационный трек, купальник и танцы-танцы-танцы.
Хендрикс выиграла чемпионат Европы в Каунасе и, конечно, для такого важного события приготовила новый показательный.
Если в произвольной она заменила короткое платье на облегающий комбинезон, то в гала-номере вышла в одном купальнике. Закон сообщающихся брюк имени Луны? Если где-то надела длинные, то где-то нужно снять вообще.
Красный купальник – сочная отсылка на знаменитый сериал 1990-х «Спасатели Малибу». По версии Чендлера и Джоуи из «Друзей», главной ценностью сериала была заставка с бегущими девушками в тех самых культовых купальниках.
Луна не стала изобретать новое и тоже ушла в сексуальность. Впрочем, как и всегда в последние сезоны. Ей все равно: короткая, произвольная или показательная – Хендрикс готова к страстным движениям всегда.
Спор про эротичные наряды Луны Хендрикс – надоела или пусть продолжает?
Красный купальник дополнила пляжная сумка, солнцезащитные очки и небольшой надувной матрас.
«Знаю, что тут холодно, но давайте просто представим, что мы на пляже», – по залу раздается голос Хендрикс.
Затем она знакомит зрителей с правилами безопасности. И подчеркивает: самое важное – соблюдать водный баланс. И иллюстрирует все это фонтаном брызг (в сумке оказалась бутылка воды).
После этого начинается клубный трек от Legius x Gazell. В самом просматриваемом видео с этой композицией название Miami Beach (то есть пляж Майами), хотя на обложке уже другая версия – Miami Bitch (ну вы поняли). Судя по всему, официальное название – Miami B*tch (то есть фактически второй вариант). Его Луна и выбрала – он высветился в анонсе номера.
И вот под повторяющиеся слова B*tch, B*tch, B*tch Хендрикс исполняет танец. Правда, прыжки исполнить не удалось: две попытки закончились неудачами – бабочкой и почти падением.
Впрочем, под крики чаек и клубные биты Луна этого будто и не заметила. Танцы не должны останавливаться. «Главное правило – получать удовольствие», – раздается над ареной.
Прокат на матрасе тоже был.
Закончила лежа на льду.
Как вам номер новой чемпионки Европы?
Я вообще не понимаю всей этой истерики и драмы в редакции спортсру по поводу Луны. Одна иностранка выиграла у других иностранок... и че?
Луна может и не модельная красавица, но за то что она с такой энергией и задором "проявляет" себя, она достойна уважения. 😎
Но в победе отдельной бельгийки нет ничего плохого, она долго к ней шла, и чисто по-человечески можно за нее порадоваться.
"... я получила от их выступлений удовольствие: и от технической составляющей, и от программ, и от того, как они боролись, и от прыжков, вплетенных в канву программ. Все было замечательно... "Но Луна сегодня каталась потрясающе". Резумирую: очень хорошо, прекрасные оценки, получила удовольствие, потрясающее катание, Тарасову знаю, а Беглого нет...