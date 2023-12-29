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Вот это финал фигурного Евро: Хендрикс сменила платье на комбез и выиграла, Губанова – с рекордом и серебром

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Нина Пинзарроне
сборная Бельгии сборная Бельгии
Луна Хендрикс Луна Хендрикс
Анастасия Губанова
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Луна Хендрикс завоевала долгожданный титул: теперь она не только секс-символ фигурного катания, но еще и чемпионка Европы.

Пьедестал вообще получился необычным: две бельгийки и Анастасия Губанова, которая выдала лучший прокат в карьере.

Все закончилось объятиями, слезами и счастьем на пьедестале.

1. В этом году на Евро провели жеребьевку перед произвольной программой, поэтому Хендрикс – лидер после короткой – выходила на лед не последней. Она выступала перед основными соперницами – действующей чемпионкой Европы Анастасией Губановой и действующей чемпионкой Бельгии Ниной Пинзарроне.

Луна пропускала национальное первенство, ну а титула на Европе у нее до сих пор не было.

Возможно, ранний стартовый номер помог справиться с нервами – ведь именно их она винила в прошлогоднем поражении. Хотя и сейчас после проката призналась, что очень переживала.

Похоже, сил придал и новый наряд. Вместо полупрозрачного платья и номинальной юбки – довольно сдержанный (по меркам Луны) комбинезон: однотонный низ и верх все от того же платья со стразами.

Раньше Хендрикс не раз признавалась, что открытые наряды – часть образа, который нравится и зрителям, и судьям, сама же она очень скромная девушка. 

«Если честно, я не очень уверенно чувствовала себя в том платье. Может быть, на чемпионате мира я снова буду в платье, я посмотрю потом на видео, как смотрелся комбинезон. Но пока точно могу сказать, что он помог мне сегодня чувствовать себя комфортнее».

Спор про эротичные наряды Луны Хендрикс – надоела или пусть продолжает?

Чистые выступления – редкость для бельгийки. Но в этот раз она собралась и обошлась без срывов. Хотя в концовке произвольной прыгнула лишь каскад тройной флип (с недокрутом) – двойной тулуп, а планировали прицепить еще и двойной риттбергер. Проскочила еще помарка на финальном тройном сальхове. Но в остальном прокат получился чистым, а главное – Луна не зажималась, как это часто бывало на больших турнирах.

По технике Хендрикс – лишь четвертая в произвольной, зато по второй оценке опередила всех с большим запасом. Вторая по этому показателю – Губанова, она уступила 4,3 балла.

2. Расслабиться после проката Луне не удалось – вслед за ее крепким, но неидеальным выступлением, соперницы выдали лучшие прокаты в карьере.

Анастасия Губанова призналась, что ехала в Каунас не за медалью – уж точно не за повторением прошлогоднего триумфа:

«Хотела просто сделать все по максимуму, чтобы не в чем себя было упрекнуть потом. И, кажется, получилось. Так странно, я вообще не нервничала в прокате. Этот чемпионат Европы – чуть ли не самый спокойный старт в моей карьере. Выходила на лед с мыслью, что надо получить наслаждение и оставить на льду всю себя», – призналась она корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.

Удалось. Губанова выдала лучший прокат в жизни: 137,56 – личный рекорд в произвольной, 206,52 по сумме она тоже никогда не набирала. У Анастасии лучшая техника (она единственная набрала больше 70 баллов), несмотря на недокруты на тройных сальхове и лутце.

Компоненты – на уровне тех, что были победном Евро. Но отставание после короткой и преимущество Хендрикс во второй оценке оставили грузинскую фигуристку с серебром. Хотя и этому она рада: «Я безумно довольна и невероятно счастлива. Я не ожидала, честно».

Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом

3. Теперь в комнате ожидания оказались уже две топ-фигуристки: Губанова и Хендрикс напряженно наблюдали за прокатом другой бельгийки –  Нины Пинзарроне.

На первый взгляд, та выдала самый чистый прокат турнира: дорожка и вращения четвертого уровня, плюсы на всех прыжковых элементах. Когда после проката на табло загорелась предварительная оценка за технику, даже золото Хендрикс оказалось под вопросом.

74,50 – серьезные баллы для проката без ультра-си. Но окончательная оценка вышла значительно меньше – судьи внимательно изучили прыжки и обнаружили четыре недокрута в четверть: на двух лутцах, флипе и риттбергере. В итоге Нина лишилась 6,1 балла.

Третьи компоненты (на 2,64 меньше, чем у Губановой) тоже не вытянули на второе место. Хотя вряд ли Пинзарроне расстроилась: у нее бронза на втором чемпионате Европы в карьере и личный рекорд.

4. Отдельный сюжет – эмоции девушек во время ожидания оценок Нины. Хендрикс и Губанова сосредоточенно наблюдали за табло.

Когда оценки Пинзарроне появились, кажется, не сразу поняли, что сохранили первое и второе место. А потом Луна сделала победный жест – взмахнула кулаком.

Первой новую чемпионку поздравила предыдущая – Губанова положила руку на плечо Луны, а затем крепко обняла.

Обсуждали, как здорово встречаться на пьедестале чемпионата Европы?

В победном интервью Хендрикс не сдержала эмоции и заплакала.

Долгожданный титул 24-летней бельгийки.

На церемонии награждения – опять сплошной позитив.

И снова слезы – на этот раз во время исполнения гимна.

Луна Хендрикс – первая чемпионка Европы из Бельгии за 77 лет. Она принесла стране второе золото в истории – в 1947-м выиграла пара Мишлин Ланнуа – Пьер Бонье. После победы на том Евро они взяли два чемпионата мира и Олимпиаду.

Хендрикс есть с кого брать пример?

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Женщины

Итоговое положение 

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 213,25

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 206,52

3. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 202,29

4. Ливия Кайзер (Швейцария) – 194,72

5.  Лорин Шильд (Франция) – 183,86

6. Сарина Йоос (Италия) – 180,83

Произвольная программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 138,59

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 137,56

3. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 132,59

4. Ливия Кайзер (Швейцария) – 128,41

5. Сарина Йоос (Италия) – 121,01

6. Лорин Шильд (Франция) – 120,59

Фото: AFP/DANIEL MIHAILESCU, Chu Jiayin, ISU

4 комментария
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