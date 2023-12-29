Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»

Впереди долгие новогодние праздники, а значит, фигуристы снова покажут ледовые сказки.

С каждым годом представлений все больше: уже привычные «Аленький цветочек» и «Щелкунчик», а еще новые «Русалочка», «Вечера на хуторе» и даже «Корова на льду».

Чтобы не запутаться и не потерять звезд, составили полный гид по новогодним проектам: расписание, участники и организаторы. Можно ли успеть на все?

Навка адаптировала «Вечера на хуторе» с Валиевой и Щербаковой, у Загитовой – минимум спектаклей

В этом году Татьяна Навка обошлась без поездки в Дубай, и даже гастроли в Казахстане были под вопросом, но все равно состоялись. Зато у олимпийской чемпионки Турина-2006 новый спектакль – «Вечера на хуторе». Правда, адаптация рассказов Николая Васильевича Гоголя потеряла географический признак в названии (в оригинале все-таки есть «близ Диканьки»).

В создании новой сказки участвовали не только знаменитые хореографы и фигуристы, но и семья Навки: «Моя дочь принимала участие, она помогала озвучивать хор. По секрету могу вам даже сказать, что в создании одного из номеров принимал участие мой супруг (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков − Sports.ru). Он подсказал идею музыки для номера Оксаны и Вакулы».

Кто выступит в бесплатных спектаклях «Байки русской балалайки» в Подмосковье – не объявляли, а вот распределение чемпионов по сказкам давно известно.

«Байки русской балалайки»

Когда и где: с 15 декабря по 8 января, Подмосковье

Стоимость билетов: бесплатно

Расписание

2 января – Одинцовский округ, парк Малевича

2 января – Красногорск

3 января – Люберцы

3 января – Мытищи

4 января – Истра

4 января – Химки

5 января – Раменское

5 января – Домодедово

6 января – Луховицы

6 января – Зарайск

6 января – Кашира

7 января – Звездный Городок

7 января – Павлово-Посадский городской округ

8 января – Лобня

Время начала выступлений можно узнать по ссылке.

«Вечера на хуторе»

Главные звезды: Татьяна Навка (Екатерина II), Петр Чернышев (Князь Потемкин), Камила Валиева (Одарка), Анна Щербакова (Одарка), Аделина Сотникова (Екатерина II), Виктория Синицина (Оксана), Никита Кацалапов (Вакула), Маргарита Дробязко (Солоха), Повилас Ванагас (Черт)

Когда и где: с 22 декабря по 7 января, Москва

Стоимость билетов: от 1 000 до 95 000 рублей (ложа на 13-15 персон)

Расписание – по ссылке.

«История любви Шахерезады»

Главные звезды: Камила Валиева (Богиня), Анна Щербакова (Богиня), Елизавета Туктамышева (Саис), Евгения Тарасова (Шахерезада), Владимир Морозов (Шахрияр), Марк Кондратюк (Аладдин), Артур Гачинский (Джинн)

Когда и где: с 27 декабря по 7 января, Санкт-Петербург

Стоимость билетов: от 900 до 1 000 000 рублей (ложа на 58 персон)

Расписание – по ссылке.

«Руслан и Людмила»

Главные звезды: Татьяна Волосожар (Людмила), Максим Траньков (Руслан), Александра Степанова (Наина), Иван Букин (Финн)

Когда и где: со 2 по 5 января, Сочи

Стоимость билетов: от 2 000 до 30 000 рублей (ложа на 24 персоны)

Расписание – по ссылке.

«Аленький цветочек»

Главные звезды: Алина Загитова (Настенька), Дмитрий Соловьев (Чудовище)

Когда и где: с 6 по 7 января, Краснодар

Стоимость билетов: от 2 200 до 3 500 рублей

Расписание – по ссылке.

Плющенко в окружении принцесс: их играют Трусова и Липницкая

В этом году Евгений Плющенко собрал комбо из действующих звезд и чемпионов, которые закончили совсем недавно.

В его спектаклях выступят Александра Трусова и Евгений Семененко, Юлия Липницкая и сам Евгений, Алена Косторная и Георгий Куница. И, конечно, Саша Плющенко.

Программа – пожалуй, самая сказочная: тут и Золушка, и Русалочка, и Снегурочка. Анонсировано выступление и с «Щелкунчиком», но билеты в продажу пока не поступили.

Представления пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерове, Туле и даже Баку.

«Русалочка»

Главные звезды: Александра Трусова (Русалочка), Евгений Плющенко (Нептун), Евгений Семененко (Принц), Александр Плющенко (Крабик), Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Софья Муравьева, Вероника Жилина, Алена Жилина, София Титова, Софья Сарновская

Когда и где: 29 декабря – 4 января, Москва

Стоимость билетов: от 500 до 8 000 рублей

Расписание – по ссылке.

«Золушка»

Главные звезды: Юлия Липницкая (Золушка), Дмитрий Михайлов (Принц), Алена Косторная, Георгий Куница, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова

Когда и где: 13 января, Владимир (спектакли в Мытищах, Калуге и Туле уже прошли)

Стоимость билетов: от 1 600 до 4 000 рублей

Расписание – по ссылке.

«Снегурочка»

Главные звезды: Александра Трусова, Евгений Плющенко, Александр Плющенко

Когда и где: с 6 по 8 января, Кемерово

Стоимость билетов: от 1 100 до 3 850 рублей

Расписание – по ссылке.

«Сказки Евгения Плющенко»

Главные звезды: Юлия Липницкая, Алена Косторная, Георгий Куница, Елизавета Нугуманова (шоу в России). Александра Трусова, Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Алена Косторная, Георгий Куница, Елизавета Нугуманова (шоу в Азербайджане)

Когда и где: 2 января – Санкт-Петербург, 4 января – Воронеж, 13 и 14 января – Баку

Стоимость билетов: от 1 500 до 8 000 рублей

Расписание – по ссылке.

Ироничная премьера Авербуха – Медведева в роли... коровы

У Ильи Авербуха самая смелая премьера сезона – «Корова на льду». Постановщик даже снял трейлер со звездами, которые якобы отказываются от главной роли. Хотя заранее было известно, что примой будет Евгения Медведева.

Впрочем, это не единственные шоу Авербуха: в Подмосковье пройдет серия бесплатных спектаклей, а по России уже традиционно прокатятся с «Морозко» и «Щелкунчиком».

«В любую дыру приедешь, а там уже кто-то был перед тобой. Казалось бы, откуда? А там Авербух выступал», – такой вот отзыв о географии шоу Ильи дал Директор балета на льду Михаил Каминов.

«Чемпионы»

Когда и где: со 2 декабря по 21 января, Подмосковье

Стоимость билетов: бесплатно

Расписание

1 января – Пушкинский городской округ, Ивантеевка

6 января – Королев

8 января – Солнечногорск

14 января – Можайск

14 января – Наро-Фоминск

19 января – Шатура

20 января – Коломна

20 января – Павлово-Посадский городской окрук, Электрогорск

21 января – Талдом

Время начала выступлений можно узнать по ссылке.

«Корова на льду»

Главные звезды: Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Алла Михеева

Когда и где: с 27 декабря по 7 января, Москва

Стоимость билетов: от 1 500 до 8 000 рублей

Расписание – по ссылке.

«Щелкунчик»

Главные звезды: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин

Когда и где: 3 января, Тула (шоу в Пензе уже прошло)

Стоимость билетов: от 3 000 до 5 000 рублей

Расписание – по ссылке.

«Морозко»

Главные звезды: Оксана Домнина, Максим Шабалин, Албена Денкова, Максим Ставиский

Когда и где: 28-30 декабря – Самара, 7-8 января – Иркутск, 12-13 января – Новосибирск

Стоимость билетов: от 1 200 до 4 500 рублей

Расписание – по ссылке.

Кого еще увидим в праздники?

Спектакли главной тройки продюсеров – не единственные в этом праздничном сезоне. Так, Алина Загитова, которая почти не выступает в привычных постановках, на этот раз выбрала шоу «Новогодняя история игрушек».

Интерактивное представление с мотоциклистами и акробатами пройдет в Москве с 30 декабря по 5 января. Организаторы анонсировали спортивно-цирковую программу в жанре экстремального и пластического шоу. Цена билетов – от 1 000 до 3 500 рублей, расписание – здесь.

Ирина Слуцкая поставила сказку «Двенадцать месяцев», она сама сыграет роль Волшебницы-Зимы. Спектакль приедет в Калининград, Рязань, Ржев, Тулу, Коломну, Балашиху, Мытищи, Сыктывкар, Ухту и Кирово-Чепецк.

Хореограф Никита Михайлов организовал мюзикл «Великий Гудвин» и шоу «Настоящий Щелкунчик» и тоже поедет с гастролями по России.

Танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выбрали эксклюзивного «Щелкунчика». Они выступят на «ЦСКА Арене» 31 декабря – с симфоническим оркестром. А эксклюзив в том, что это единственный показ в году. Цены на билеты для такого необычного спектакля демократичные – от 1 000 до 5 000.

***

Как же в федерации реагируют на бесконечную череду шоу? Оказалось, не всегда позитивно – Антон Сихарулидзе отчитал фигуристов и тренеров после чемпионата России:

«Сегодня это стало проблемой. До последнего времени федерация была очень демократичной по отношению к спортсменам, делающим запрос на участие в шоу. Фигуристы сами выбирали и шоу, и график своих выступлений.

Практика показала, что некоторые фигуристы злоупотребляют этим. Кто-то приехал в Челябинск (на ЧР), выступив за три-четыре дня до этого в шоу. Возможно, это совпадение, но никто из них не показал свои лучшие прокаты на главном старте сезона.

Хотел бы обратиться и к тренерам, и к фигуристам с просьбой разумно составлять графики выступлений в шоу».

А вы пойдете на ледовое шоу?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Владимир Астапкович, Илья Питалев, Павел Львов