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Наряды фигуристов на жеребьевке чемпионата России: фуксия Косторной, Бойкова с игривым вырезом, Гуменник с жабо

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Матвей Ветлугин Матвей Ветлугин
Камила Валиева Камила Валиева
чемпионат России чемпионат России
Глеб Лутфуллин Глеб Лутфуллин
танцы на льду танцы на льду
Евгений Семененко Евгений Семененко
Софья Муравьева Софья Муравьева
Александра Бойкова Александра Бойкова
Ирина Хавронина Ирина Хавронина
Петр Гуменник Петр Гуменник
Алина Загитова Алина Загитова
Георгий Куница
Елизавета Худайбердиева Елизавета Худайбердиева
Алексей Мишин Алексей Мишин
Иван Букин Иван Букин
Майя Хромых Майя Хромых
Девид Нарижный Девид Нарижный
Александра Степанова Александра Степанова
Елизавета Шанаева Елизавета Шанаева
Павел Дрозд Павел Дрозд
Алена Косторная Алена Косторная
женское катание женское катание
Александр Самарин Александр Самарин
Дарья Садкова
пары пары
мужское катание мужское катание
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Алина Горбачева
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Александр Галлямов Александр Галлямов
Марк Кондратюк Марк Кондратюк
Аделия Петросян Аделия Петросян
Фигурное катание Фигурное катание

Чемпионат России – это не только главный турнир сезона в нашем фигурном катании, но и модный показ.

На жеребьевку спортсмены надевают самые красивые наряды и создают новогоднюю атмосферу в суровом Челябинске.

Кто самый стильный в этот раз?

***

Чемпионат России стартует 21 декабря. Как всегда, его предвосхищает красочная церемония жеребьевки. На этот раз фигуристы и тренеры пришли в зал органной и камерной музыки «Родина» Челябинской филармонии.

Перед основной частью их познакомили с историей Урала и провели небольшой концерт органной музыки.

Волшебная атмосфера, блестящие (буквально) платья и необычные наряды. Смотрим на фото из телеграм-каналов «Лапидарность», Lesik и «Четверной бильман».

Елизавета Худайбердиева в черном платье в пол и в окружении мужчин.

Среди парней выделялся Петр Гуменник. Кажется, удалось совместить образы из соревновательных программ: рваные джинсы – для Rammstein, рубашка с жабо – для Дориана Грея.

А вот Александр Самарин обошелся без экспериментов – все по классике: пиджак, рубашка, галстук.

Алексей Мишин и Евгений Семененко встретили Матвея Ветлугина и Глеба Лутфуллина очаровательных талисманов.

Но Матвей и Глеб все-таки здесь! Вся группа Мишина в строгих рубашках и пиджаках.

Сдержанный стиль подопечных Алексей Николаевич разбавил яркими фото с Аленой Косторной. Наша новая парница удивила костюмом цвета фуксии с широкими брюками и укороченным пиджаком с перьями.

Георгий Куница тоже выбрал широкие брюки, но как истинный партнер сделал ставку на образ партнерши. Алена описала их образы так: «Сенсей и Барби».

А вот и Марк Кондратюк в свободной рубашке с вырезами.

Александра Бойкова, поражавшая в прошлые годы латексным комбинезоном и платьем с огромными рукавами-фонариками, в этот раз в сдержанном наряде.

Но без изюминки не обошлось – длинное платье шоколадного цвета с вырезом на животе. Дмитрий Козловский – в черном джемпере и рубашке.

За яркий акцент у их главных соперников – Анастасии Мишиной и Александра Галлямова – отвечала Тамара Москвина.

Танцоры Ирина Хавронина и Девид Нарижный тоже в черном. На ней – облегающее платье с капюшоном и разрезом на юбке, на нем – костюм и рубашка в тон. Стильно!

Черный всегда пользуется популярностью на вечеринках фигуристов. Вот и Камила Валиева надела платье в пайетках на тонких бретельках.

Блестяще!

50 оттенков черного. Аделия Петросян в необычном комбинезоне – с белым воротничком и манжетами.

Впрочем, не только Косторная выделялась цветом. Елизавета Шанаева остановилась на красном приталенном костюме. Хотя и черный топ выделяется в этом луке.

Софья Муравьева – в кожаных брюках, белой рубашке и кожаном топе. Павел Дрозд и пингвин на их фоне не теряются.

Алина Горбачева с любимыми тренерами. Судя по черно-белому платью, вспомнили прошлогоднюю короткую под саундтрек к «Круэлле».

Главные претенденты на золото в танцах Александра Степанова и Иван Букин привычно среди самых стильных. Саша надела широкие серые брюки и свободную рубашку, у Вани образ total black.

И Алина Загитова здесь – и тоже в черном. Мини-платье с открытыми плечами и оригинальные туфли.

Олимпийская чемпионка успела пообщаться и с одиночницами из группы Этери Тутберидзе.

На Дарье Садковой строгое голубое платье, Майя Хромых – в черной блузке с бантом.

Чей образ понравился больше всего?

Фото: t.me/quadbiellmann, t.me/lapidarnstt.me/kostyalesik

79 комментариев
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У Горбачевой просто ужас ужасный. Это надо еще постараться, чтобы так испортить девочку.
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На Алине одежды всё меньше и меньше ))
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Петя в образе) Серьезно настраивается) У Аделии шикарный комбез. У Саши Боковой интересный шоколадный цвет наряда.
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Из Гобачевой,такой классной девчушки, сделали тётеньку. Зачем???
+13
0
+13
Саша Бойкова и Ира Хавронина — самые стильные девочки
+15
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+12
Классные наши фигуристы, стильно Степанова и Бойкова одеты, яркий костюм у Косторной понравился. Почему-то большинство традиционно черный выбирают, хотя не всем идет.
Нелепый выбор наряда у Загитовой. И зачем-то Горбачевой сделали начес, как у взрослой дамы.
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+11
О боже, Горбачева🤦‍♀️Что Загитова с лицом делает?
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+10
Мне у Петросян понравился образ. Все на месте, лаконично, с интересными нюансами
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Петр🔥
Девчонки все красотки, больше всего понравились образы у Сашулечки Степановой, Аделии Петросян и Саши Бойковой.
+13
-6
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Ответ Vera Goncharova
Саша Бойкова и Ира Хавронина — самые стильные девочки
Там и фигуры что надо ))
+7
0
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У Бойковой и Хаврониной со вкусом все в порядке.
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У Муравьевой стильный и молодёжный наряд
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У Кондратюка черный лифчик из под рубашки просвечивает?О_О
Загитова голышом и в черных гольфах, это как...
Камилла - красавица, не отнять.
Зонов прикольный.
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+5
Удачный образ у Адели, прям и в тему и в возраст. Саши прекрасны, ах, ну и Петя)
+5
0
+5
Алина перепутала жеребьевку с рабочим выездом в сауну
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Ответ Девочка с севера
Горбачёва как всегда зашуганная.
У нее глаза своеобразные, видимо, с щитовидкой что-то, взгляд такой испуганный. А в реале, по-моему, вполне наглая девица.
+5
0
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Бойкова нормально, только браслет снять и сжечь, Муравьёва нейтрально, но хоть по возрасту, не пенсионерка и не дама полусвета, как другие девушки. Степанова тоже одета как человек, но вид замученный слегка, что объяснимо. Все остальные явно одевались в темноте по принципу "что выпало из шкафа, то и напялю, накручу локоны и возьму сумку наугад". Горбачева и Косторная - чисто городские сумасшедшие. Причем, этот ужас на Горбачевой, если не паль с "Садовода", стоит больше 2500 евро.
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Горбачёва как всегда зашуганная.
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Ирина и Дэвид невероятно элегантны, Петр аристократичен и загадочен.
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Камила красо тка, всех краше, очень стильная❤❤❤❤❤❤❤
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Больше всего мне понравился пингвин. И Саша Бойкова.
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Адель понравилась и Софья Муравьёва.
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Камила очень красивая!!!
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-4
+3
Камила краше всех, красотка, очень стильно и со вкусом
+4
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+3
Ответ Бильм@н
У Горбачевой просто ужас ужасный. Это надо еще постараться, чтобы так испортить девочку.
старались тренерши)
+3
0
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Ответ Донован хозяин НБА
Алина перепутала жеребьевку с рабочим выездом в сауну
Шанаевой даже активный красный и цепь в три пальца не помогли, чтобы заметили ее, ее корсЭт и декольте в лучших традициях фавориток французских королей, все видят маленькое чёрное платье Загитовой.
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Самая стильная -Тамара Николаевна 😊
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Мне очень понравились образы Аделии Петросян, Сони Муравьевой, Камилы и Саши Степановой. Всем желаю отличных выступлений и исполнить в программах все задуманное! Жду с нетерпением завтра)
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Бойкова богиня стиля, Дима рядом как плюшевый выглядит))Муре очень идёт её образ и Ками тоже.
А у Шанаевой кривые брюки))
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Ответ Oriolus
На видео видно как у Боковой грудь выпадает - это стиль такой? А Хаврониной капюшон зачем? Для маскировки? Границу переползать?
Выпадает куда?? Все скрыто тканью более чем
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+3
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