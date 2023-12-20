Наряды фигуристов на жеребьевке чемпионата России: фуксия Косторной, Бойкова с игривым вырезом, Гуменник с жабо

Чемпионат России – это не только главный турнир сезона в нашем фигурном катании, но и модный показ.

На жеребьевку спортсмены надевают самые красивые наряды и создают новогоднюю атмосферу в суровом Челябинске.

Кто самый стильный в этот раз?

***

Чемпионат России стартует 21 декабря. Как всегда, его предвосхищает красочная церемония жеребьевки. На этот раз фигуристы и тренеры пришли в зал органной и камерной музыки «Родина» Челябинской филармонии.

Перед основной частью их познакомили с историей Урала и провели небольшой концерт органной музыки.

Волшебная атмосфера, блестящие (буквально) платья и необычные наряды. Смотрим на фото из телеграм-каналов «Лапидарность», Lesik и «Четверной бильман».

Елизавета Худайбердиева в черном платье в пол и в окружении мужчин.

Среди парней выделялся Петр Гуменник. Кажется, удалось совместить образы из соревновательных программ: рваные джинсы – для Rammstein, рубашка с жабо – для Дориана Грея.

А вот Александр Самарин обошелся без экспериментов – все по классике: пиджак, рубашка, галстук.

Алексей Мишин и Евгений Семененко встретили Матвея Ветлугина и Глеба Лутфуллина очаровательных талисманов.

Но Матвей и Глеб все-таки здесь! Вся группа Мишина в строгих рубашках и пиджаках.

Сдержанный стиль подопечных Алексей Николаевич разбавил яркими фото с Аленой Косторной. Наша новая парница удивила костюмом цвета фуксии с широкими брюками и укороченным пиджаком с перьями.

Георгий Куница тоже выбрал широкие брюки, но как истинный партнер сделал ставку на образ партнерши. Алена описала их образы так: «Сенсей и Барби».

А вот и Марк Кондратюк в свободной рубашке с вырезами.

Александра Бойкова, поражавшая в прошлые годы латексным комбинезоном и платьем с огромными рукавами-фонариками, в этот раз в сдержанном наряде.

Но без изюминки не обошлось – длинное платье шоколадного цвета с вырезом на животе. Дмитрий Козловский – в черном джемпере и рубашке.

За яркий акцент у их главных соперников – Анастасии Мишиной и Александра Галлямова – отвечала Тамара Москвина.

Танцоры Ирина Хавронина и Девид Нарижный тоже в черном. На ней – облегающее платье с капюшоном и разрезом на юбке, на нем – костюм и рубашка в тон. Стильно!

Черный всегда пользуется популярностью на вечеринках фигуристов. Вот и Камила Валиева надела платье в пайетках на тонких бретельках.

Блестяще!

50 оттенков черного. Аделия Петросян в необычном комбинезоне – с белым воротничком и манжетами.

Впрочем, не только Косторная выделялась цветом. Елизавета Шанаева остановилась на красном приталенном костюме. Хотя и черный топ выделяется в этом луке.

Софья Муравьева – в кожаных брюках, белой рубашке и кожаном топе. Павел Дрозд и пингвин на их фоне не теряются.

Алина Горбачева с любимыми тренерами. Судя по черно-белому платью, вспомнили прошлогоднюю короткую под саундтрек к «Круэлле».

Главные претенденты на золото в танцах Александра Степанова и Иван Букин привычно среди самых стильных. Саша надела широкие серые брюки и свободную рубашку, у Вани образ total black.

И Алина Загитова здесь – и тоже в черном. Мини-платье с открытыми плечами и оригинальные туфли.

Олимпийская чемпионка успела пообщаться и с одиночницами из группы Этери Тутберидзе.

На Дарье Садковой строгое голубое платье, Майя Хромых – в черной блузке с бантом.

Чей образ понравился больше всего?

Фото: t.me/quadbiellmann, t.me/lapidarnst, t.me/kostyalesik