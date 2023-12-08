В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева?
Юниорский Кубок Первого канала – самый стихийный турнир этого сезона. Его добавили в календарь всего месяц назад, но он уже собрал юных звезд.
Что известно о необычных соревнованиях?
Как появился турнир и где он пройдет?
В первые выходные декабря в фигурном катании ждали чемпионат России по прыжкам. Турнир планировали провести в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря. Неудачное соседство с концертом Павла Воли отправило турнир в Москву, да еще и в новые даты – 19-22 января.
Без прыжкового баттла месяц в нашей фигурке оказался бы не особо насыщенным. Да, главный турнир сезона – чемпионат России – назначен на 20-24 декабря. Но больше крупных соревнований не предвиделось.
Тут на помощь пришел Первый канал – предложил провести традиционный командный Кубок, но уже для юниоров.
В итоге новый турнир появился в календаре всего за месяц до старта. Он пройдет 9 декабря в Калуге во Дворце спорта «Центральный». Начало – в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Возможно, здесь прыжков ультра-си покажут даже больше, чем на прыжковом чемпионате для взрослых.
Какой формат и кто выступит?
Федерация фигурного катания России (ФФКР) быстро объяснила формат: две команды, составленные из сильнейших юниоров страны, будут соревноваться по системе олимпийского турнира (за 1-й результат – 10 баллов, за 2-й – 9 и так далее).
Состязания пройдут только в произвольных программах, а состав сформировали по итогам юниорской серии Гран-при. Так что жеребьевки, которая так часто обсуждалась на взрослом Кубке, не состоится.
Составы уже известны:
Команда 1
Девушки: Маргарита Базылюк, Виктория Морозова, София Дзепка.
Юноши: Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев.
Пары: Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Варвара Черемных – Даниил Бутенко.
Танцы на льду: Анна Коломенская – Артем Фролов, Анна Щербакова – Егор Гончаров.
Команда 2
Девушки: Алиса Двоеглазова, Алена Принева, Агата Петрова.
Юноши: Арсений Федотов, Иван Рамзенков, Никита Малютин.
Пары: Кира Доможирова – Илья Вегера, Таисия Щербинина – Артем Петров.
Танцы на льду: Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин.
Капитанов команды выберут самостоятельно, а цвет назначат по жребию.
Кого еще увидим на Кубке?
Турниру сразу же придали веса, добавив взрослых чемпионов. В анонсе снялись Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Максим Траньков и Марк Кондратюк.
«Мы добились многого, но они будут круче нас», – лучшая реклама от суперзвезд нашего фигурного катания.
Но это далеко не все. В фан-аккаунтах Валиевой сообщили, что именно она будет ведущей. Камила уже пробовала себя в качестве корреспондента музыкального канала, а в начале декабря дебютировала в роли ведущей «Новой песни года».
Покажут и показательные номера. Выступят Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
А вы будете смотреть юниорский Кубок?
Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press /Global Look Press; РИА Новости/Максим Блинов, Рамиль Ситдиков
Как раз в отличии от прошлых "взрослых" К1К проработанный регламент с известными заранее четкими правилами отбора и формирования команд. Так то еще в прошлом году что-то придумать для юниоров пообещали.
Но не из за показательных бывших и не из за ведущих ( хотя если бы ведущей была бы та , которая плохо относится к спортсменам , не смотрела бы ), а из за некоторых юных спортсменов ( ок ) .
А Анне и Лизе хочется сказать , дайте свободу спортсменам , это их турнир и звездный час , это они главные , тем более у Арсения харизмы на свою и на другую команду хватит. Хочется увидеть , какая Базылюк вне льда. Двоеглазова очень харизматичная. Ну и на других тоже посмотрим.
Не знаю Валиева будет ли общаться с спортсменами , но уверена в том , что она про них будет говорить только хорошее . Не зря ведь ее выбрали ведущей . девушка знает себе цену и другим тоже.
Я не видела , но Камила очень хороша.