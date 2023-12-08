В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева?

Юниорский Кубок Первого канала – самый стихийный турнир этого сезона. Его добавили в календарь всего месяц назад, но он уже собрал юных звезд.

Что известно о необычных соревнованиях?

Как появился турнир и где он пройдет?

В первые выходные декабря в фигурном катании ждали чемпионат России по прыжкам. Турнир планировали провести в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря. Неудачное соседство с концертом Павла Воли отправило турнир в Москву, да еще и в новые даты – 19-22 января.

Без прыжкового баттла месяц в нашей фигурке оказался бы не особо насыщенным. Да, главный турнир сезона – чемпионат России – назначен на 20-24 декабря. Но больше крупных соревнований не предвиделось.

Тут на помощь пришел Первый канал – предложил провести традиционный командный Кубок, но уже для юниоров.

В итоге новый турнир появился в календаре всего за месяц до старта. Он пройдет 9 декабря в Калуге во Дворце спорта «Центральный». Начало – в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Возможно, здесь прыжков ультра-си покажут даже больше, чем на прыжковом чемпионате для взрослых.

Какой формат и кто выступит?

Федерация фигурного катания России (ФФКР) быстро объяснила формат: две команды, составленные из сильнейших юниоров страны, будут соревноваться по системе олимпийского турнира (за 1-й результат – 10 баллов, за 2-й – 9 и так далее).

Состязания пройдут только в произвольных программах, а состав сформировали по итогам юниорской серии Гран-при. Так что жеребьевки, которая так часто обсуждалась на взрослом Кубке, не состоится.

Составы уже известны:

Команда 1

Девушки: Маргарита Базылюк, Виктория Морозова, София Дзепка.

Юноши: Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев.

Пары: Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Варвара Черемных – Даниил Бутенко.

Танцы на льду: Анна Коломенская – Артем Фролов, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

Команда 2

Девушки: Алиса Двоеглазова, Алена Принева, Агата Петрова.

Юноши: Арсений Федотов, Иван Рамзенков, Никита Малютин.

Пары: Кира Доможирова – Илья Вегера, Таисия Щербинина – Артем Петров.

Танцы на льду: Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин.

Капитанов команды выберут самостоятельно, а цвет назначат по жребию.

Кого еще увидим на Кубке?

Турниру сразу же придали веса, добавив взрослых чемпионов. В анонсе снялись Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Максим Траньков и Марк Кондратюк.

«Мы добились многого, но они будут круче нас», – лучшая реклама от суперзвезд нашего фигурного катания.

Но это далеко не все. В фан-аккаунтах Валиевой сообщили, что именно она будет ведущей. Камила уже пробовала себя в качестве корреспондента музыкального канала, а в начале декабря дебютировала в роли ведущей «Новой песни года».

Покажут и показательные номера. Выступят Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

А вы будете смотреть юниорский Кубок?

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press /Global Look Press; РИА Новости/Максим Блинов, Рамиль Ситдиков