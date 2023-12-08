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В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева?

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Камила Валиева Камила Валиева
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Маргарита Базылюк
Фигурное катание Фигурное катание

Юниорский Кубок Первого канала – самый стихийный турнир этого сезона. Его добавили в календарь всего месяц назад, но он уже собрал юных звезд.

Что известно о необычных соревнованиях?

Как появился турнир и где он пройдет?

В первые выходные декабря в фигурном катании ждали чемпионат России по прыжкам. Турнир планировали провести в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря. Неудачное соседство с концертом Павла Воли отправило турнир в Москву, да еще и в новые даты – 19-22 января.

Без прыжкового баттла месяц в нашей фигурке оказался бы не особо насыщенным. Да, главный турнир сезона – чемпионат России – назначен на 20-24 декабря. Но больше крупных соревнований не предвиделось.

Тут на помощь пришел Первый канал – предложил провести традиционный командный Кубок, но уже для юниоров.

В итоге новый турнир появился в календаре всего за месяц до старта. Он пройдет 9 декабря в Калуге во Дворце спорта «Центральный». Начало – в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Возможно, здесь прыжков ультра-си покажут даже больше, чем на прыжковом чемпионате для взрослых.

Какой формат и кто выступит?

Федерация фигурного катания России (ФФКР) быстро объяснила формат: две команды, составленные из сильнейших юниоров страны, будут соревноваться по системе олимпийского турнира (за 1-й результат – 10 баллов, за 2-й – 9 и так далее).

Состязания пройдут только в произвольных программах, а состав сформировали по итогам юниорской серии Гран-при. Так что жеребьевки, которая так часто обсуждалась на взрослом Кубке, не состоится.

Составы уже известны:

Команда 1

Девушки: Маргарита Базылюк, Виктория Морозова, София Дзепка.

Юноши: Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев.

Пары: Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Варвара Черемных – Даниил Бутенко.

Танцы на льду: Анна Коломенская – Артем Фролов, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

Команда 2

Девушки: Алиса Двоеглазова, Алена Принева, Агата Петрова.

Юноши: Арсений Федотов, Иван Рамзенков, Никита Малютин.

Пары: Кира Доможирова – Илья Вегера, Таисия Щербинина – Артем Петров.

Танцы на льду: Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин.

Капитанов команды выберут самостоятельно, а цвет назначат по жребию.

Кого еще увидим на Кубке?

Турниру сразу же придали веса, добавив взрослых чемпионов. В анонсе снялись Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Максим Траньков и Марк Кондратюк.

«Мы добились многого, но они будут круче нас», – лучшая реклама от суперзвезд нашего фигурного катания.

Но это далеко не все. В фан-аккаунтах Валиевой сообщили, что именно она будет ведущей. Камила уже пробовала себя в качестве корреспондента музыкального канала, а в начале декабря дебютировала в роли ведущей «Новой песни года».

Покажут и показательные номера. Выступят Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

А вы будете смотреть юниорский Кубок?

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press /Global Look Press; РИА Новости/Максим Блинов, Рамиль Ситдиков

17 комментариев
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Комментарий скрыт
может это вам песочком глаза припорошило?
+8
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+8
Юниоркам еще один турнир не повредит. Ковай железо, пока горячо. Тут первое слово запрещают, пардон.
+8
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+5
И c чего взяли что "экстренно придумали".
Как раз в отличии от прошлых "взрослых" К1К проработанный регламент с известными заранее четкими правилами отбора и формирования команд. Так то еще в прошлом году что-то придумать для юниоров пообещали.
+4
0
+4
Буду смотреть .
Но не из за показательных бывших и не из за ведущих ( хотя если бы ведущей была бы та , которая плохо относится к спортсменам , не смотрела бы ), а из за некоторых юных спортсменов ( ок ) .
А Анне и Лизе хочется сказать , дайте свободу спортсменам , это их турнир и звездный час , это они главные , тем более у Арсения харизмы на свою и на другую команду хватит. Хочется увидеть , какая Базылюк вне льда. Двоеглазова очень харизматичная. Ну и на других тоже посмотрим.
Не знаю Валиева будет ли общаться с спортсменами , но уверена в том , что она про них будет говорить только хорошее . Не зря ведь ее выбрали ведущей . девушка знает себе цену и другим тоже.
+8
-7
+1
Почему бы и нет, классная идея, как по мне. Должно быть очень зрелищно, в одиночных видах так уж точно, мощнейший состав собрался. Уже предвкушаю очередной баттл Федотова против Лазарева, Базылюк, Двоеглазова и Принева тоже должны хорошенько жахнуть ультра-си, как умеют. Ну и хорошо, что звезд пригласили, самое то для дополнительного привлечения зрительского внимания к турниру и атмосферы. К слову, на трибунах аншлаг должен быть, билеты благодаря низким ценам как пирожки разлетелись.
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Похоже, что Черемных/Бутенко снялись. В ТГ стоит Москалева с партнером (не помню фамилию). И Фролов сказал в превью, что какая то пара снялась
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Наконец-то мы дожили до этого счастливого момента, когда 1 канал-таки убрал Загитову с её тремя премиями лучшей ведущей с наших глаз и ушей.
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Ответ vm68
Юниоркам еще один турнир не повредит. Ковай железо, пока горячо. Тут первое слово запрещают, пардон.
Существительное или глагол?
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Ответ Kaplan
Существительное или глагол?
А сам как думаешь?
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Комментарий скрыт
Вы и Бабкину в молодости помните ?
Я не видела , но Камила очень хороша.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Комментарий скрыт
кто-то помнит Бабкину в молодости?
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