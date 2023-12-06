Знаменитый американский журналист написал статью, как женская фигурка просела без России – его не пощадили

Как международное фигурное катание справляется без наших? Этим вопросом интересуются не только в России – американский журналист Филипп Херш считает, что в женском катании наметился регресс.

Но его мнение разделяют не все: материал о том, как просели результаты, раскритиковали в соцсетях. Почему?

На Гран-при не прыгают ультра-си, а оценки – худшие за последние 5 сезонов

Херш – знаменитый спортивный журналист: он освещал 20 Олимпиад, столько же – чемпионатов мира по фигурному катанию, побывал на 35 чемпионатах США. Четырежды его номинировали на Пулитцеровскую премию, а его стиль и подход к журналистике часто называют эталонными.

Новый материал Херша – «Цифры показывают, что отстранение России в фигурном катании вызывает регресс. Спад – это хорошо или плохо?»

Вот его полный текст:

«Итак, мы в ожидании второго подряд финала Гран-при без российских участников, все еще ждем решение по мыльной опере с допингом Камилы Валиевой – спустя два года после того, как российский феномен сдала положительный тест за шесть недель перед Олимпийскими играми-2022.

Решение по Валиевой, которое откладывает вручение медалей командного турнира, ожидается в середине февраля. Но кто знает?.. В любом случае, это может отойти на второй план для сегодняшней дискуссии о том, в каком состоянии фигурное катание без Валиевой и ее соотечественников, поскольку в четверг в Пекине стартует финал Гран-при.

Нет сомнений в том, что отсутствие российских девушек, которые безраздельно доминировали с 2014-го, оказало драматическое влияние на прыжки.

В последнем сезоне с участием россиянок на международных соревнованиях (2021/22) было 13 попыток четверных прыжков на шести этапах взрослого Гран-при: 8 четверных тулупов, 2 сальхова, 2 флипа и лутц.

Шесть четверных были в каскаде; 12 получили положительные оценки за исполнение; все они были сделаны четырьмя разными россиянками.

За последние ДВА сезона без россиян было всего 4 попытки сольных четверных за 12 этапов Гран-при: по две в каждом сезоне, только один прыжок сделан на положительные GOE, все четыре – тулупы, все делала японка Рион Сумийоши.

Таким образом, прыжковая революция в женском катании, которая началась в 2018-м с четверного тогда еще 13-летней Александры Трусовой, похоже, отброшена назад – как минимум временно.

Хорошо ли это? Снизило ли это давление на юных фигуристок при работе над прыжками, которые создают как психологическую, так и физическую нагрузку на девочек, которые едва достигли половозрелого возраста или еще находятся в состоянии препубертата? Некоторых из них толкают вперед строгие тренеры, некоторых – желание соревноваться, некоторых – и то, и другое.

Статистические данные позволяют сделать вывод, что в России этого не произошло.

В течение сезона-2021/22 на международных и главных внутренних стартах юниорки совершили 69 попыток четверных: 56 попыток сделали 12 россиянок, три – американки (Миа Калин и Изабо Левито), одна – японка.

В прошлом сезоне, когда россиянки могли соревноваться только внутри страны, юниорки совершили 53 попытки четверных: 40 из них сделали 9 россиянок, 7 – американка Миа Калин, 6 – японка Мао Шимада.

К середине текущего сезона юниорки 40 раз заходили на четверные: 29 попыток у 12 россиянок, 6 – у Калин, 5 – у Шимады.

Калин – единственная фигуристка не из России, которая приземлила квад на положительные GOE (всего один из шести). Из 29 квадов россиянок – 12 оценили на плюсы.

Вероятно, это означает, что как только Россию восстановят, даже с более высоким возрастным цензом в 17 лет, почти наверняка будет много молодых фигуристок, готовых запрыгнуть в топ. Как Валиева, как чемпионка Олимпиады-2022 Анна Щербакова и серебряный призер Игр Александра Трусова, которые выступали с квадами с 2018-го до последней Олимпиады.

Это положит конец «междуцарствию», в котором женщины с менее сложными прыжками могли подниматься на подиум (и выигрывать два последних чемпионата мира) даже без каскада тройной лутц – тройной тулуп, не говоря уже о квадах и тройных акселях.

Для некоторых это освежающее изменение, помогающее уравнять правила игры (особенно для фигуристок старшего возраста), которые резко сместились в сторону атлетизма и отказались от артистизма и перфоманса.

Для других это шаг назад в спортивном аспекте, где обычно действует олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее».

Перед нами откат к среднему значению? Или это просто регресс?

Если посмотреть на показатели побед в женском катании на этапах Гран-при этого сезона, то это выглядит как регресс.

Начиная с сезона-2018/19, когда вступили в силу значительные изменения в судействе, только один из 30 победных результатов на Гран-при (без учета Гран-при-2020 времен пандемии) был ниже, чем результаты победительниц из США в этом сезоне – Авы Мари Зиглер (200,50 на Гран-при Японии) и Изабо Левито (203,22 на Гран-при Франции). Речь о результате Ринки Ватанабе с суммой 197,59 на Гран-при Канады-2022.

Пятый и восьмой результаты по самой низкой победной сумме за пять лет тоже пришлись на эту осень.

То же самое относится и к парным соревнованиям на Гран-при. Это еще одна дисциплина, на которую отсутствие россиян имеет большое влияние.

В этом сезоне показаны самый низкий, четвертый и пятый с конца (а еще 10-й и 11-й) результаты победителей в парном катании с сезона-2018/19.

Более низкие оценки отчетливо указывают на снижение общего качества одиночного и парного катания.

Продолжится ли этот откат до тех пор, пока русским не разрешат вернуться, пока неизвестно.

В то же время мужское катание – дисциплина, в которой Россия в последнее время добилась наименьшего успеха – так же хороша и технически развита, как и раньше. Японцы Юма Кагияма и Шома Уно, француз Адам Сяо Хим Фа и американец Илья Малинин смогут обеспечить драму и фейерверк в финале Гран-при.

В танцах на льду неувядающий дуэт из США Мэдисон Чок – Эван Бейтс, действующих чемпионов мира, можно будет поздравить, как только они выйдут на лед Пекина с ритм-танцем. Это будет их 7-й финал Гран-при, они повторят рекорд среди танцоров, который принадлежит Марине Анисиной – Гвендалю Пейзера из Франции и Мари-Франс Дюбрей – Патрису Лозону из Канады.

Чок и Бейтс впервые выступили в финале Гран-при в 2014-м и взяли серебро (первое из четырех в финалах). Судя по лучшим результатам в этом сезоне – американцы уступают канадцам, британцам и итальянцам – Чок и Бейтсу потребуется большой скачок (по крайней мере математический), чтобы выиграть титул».

Дюамель вспомнила о допинге и абьюзе, сам Херш напомнил, что кейс Валиевой – единичный

В тексте Херш опирается на статистику и даже не делает каких-то резонансных выводов. Просто констатирует: без россиянок прыжков ультра-си на Гран-при стало меньше. Логичный вывод, что и оценки тоже просели.

Мысли Филиппа крутятся только около сухих данных. И регресс в данном случае очевиден: оценки действительно ниже, чем несколько лет назад.

Вполне безобидная статья на сайте Херша вызвала волну критики в соцсетях. Двукратная чемпионка мира в парах Меган Дюамель, конечно, не осталась в стороне – она главный эксперт по обсуждению российских фигуристов:

«Мне придется и согласиться, и не согласиться. Уважаю вашу работу, но я думаю, что спорт выигрывает больше, если не допускать к соревнованиям спортсменов, употребляющих допинг и которые подвергались абьюзу во время тренировок. Мне нравится видеть счастливых фигуристов и иллюстрирующие это подиумы. С русскими женщинами такого не было».

Херш никак не отреагировал на выпад Дюамель, которая сосредоточилась на вопросе чистого спорта, а не на том, который поднимал журналист. Зато он подискутировал с другими пользователями.

– Очень интересное исследование. Возможно, важно упомянуть три аспекта: 1) Слухи о том, почему девушки способны тренировать квады (на основе Игр-2022), 2) Повышенный риск травм при изучении тройного акселя и квадов, особенно во время пубертата, 3) Влияние долголетия.

– Как вы и сказали это «якобы слухи». У нас есть один допинг-случай с участием российской одиночницы. Отношение соцсетей к обвинениям по принципу «все возможно» – это одно, ответственная журналистика – совсем другое.

– Похоже, Фил не смотрел ни один национальный турнир в России, иначе он бы знал, что в первой половине сезона успешных попыток четверных было практически НОЛЬ: один квад и один тройной аксель, если быть точным – то же самое, что и на международных соревнованиях.

– В этом году на Кубке России по взрослым было 11 попыток четверных от 4 фигуристок (Херш приложил скрин со статистикой квадов, сделанных как на плюс, так и на минус).

Впрочем, ни аргументы, ни безоценочный тон Херша, читателей не убедили.

Кто-то писал, что это не регресс, а настоящее фигурное катание, другие оказались более радикальными: «Прогресс с помощью допинга – это не настоящий прогресс», третьи говорили, что смотреть на нынешнее международное катание легче, ведь там нет девочек «ломающих тела ради квадов».

Поддержки было мало: лишь один человек отметил, что без россиянок скучно, а другой напомнил, как Каори Сакамото говорила о потере мотивации, несмотря на титулы чемпионки мира.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев; Gettyimages.ru/Atsushi Tomura; Twittter/olyphil