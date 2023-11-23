Новое лицо рядом с Тутберидзе: кто встречал Валиеву у льда вместе с Этери и Дудаковым?

На Гран-при в Москве в большом штабе тренеров «Хрустального» появилось новое лицо.

Кто такой Георгий Похилюк, который вместе с Этери Тутберидзе встречал победу Камилы Валиевой?

Стоп, а где Глейхенгауз?

Московский Гран-при шел одновременной с заключительным этапом международной серии. Тутберидзе уже появлялась на зарубежных турнирах вместе с Никой Эгадзе, катающимся за Грузию. А вот на внутренних стартах Этери увидели лишь однажды – на Гран-при в Казани, где выступала Камила Валиева.

И вот на втором турнире Валиевой в сезоне Тутберидзе сделала выбор в ее пользу. Но Эгадзе не остался в одиночестве на Гран-при Японии – туда отправили Даниила Глейхенгауза.

От «Хрустального» в Москве была не только Тутберидзе, но и Сергей Дудаков, который сопровождает учеников на всех этапах Гран-при. Бойкову и Козловского, как всегда, встречала большая группа тренеров во главе с Максимом Траньковым и самой Этери.

А вот с Даниилом Самсоновым в КиКе сидела уже не Тутберидзе, а Дудаков и Похилюк. После короткой программы женщин рядом с Валиевой снова оказался Георгий.

Тренировался в «Хрустальном», в 14 лет перешел в танцы

Похилюку 24 года, но он не новичок в «Хрустальном». Пришел в группу Тутберидзе еще летом 2020-го. Вместе с Полиной Цурской они пополнили тренерский состав и приступили к работе с младшей группой.

Приход новых тренеров вполне объясним: за несколько месяцев до этого «Хрустальный» покинул Сергей Розанов, который занимался с совсем юными фигуристами.

Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз заняты со взрослыми спортсменами, приближалась Олимпиада, так что необходимость в новых кадрах действительно была.

Тогда в соцсетях TeamTutberidze Похилюка представили как воспитанника «Хрустального». Он действительно катался там по одиночникам, уходил на сезон к Илье Климкину, потом возвращался к Тутберидзе, но в 2013-м перешел в танцы на льду к Денису Самохину.

Сначала Георгий встал в дуэт с Анастасией Паниной – в сезоне-2014/15 они выступили на Кубке России, но вскоре расстались.

В следующем сезоне Похилюк катался с Яной Буга. Они начинали с мест в конце топ-10 на Кубке России, а в сезоне-2016/17 взяли золото и серебро КР по юниорам, на первенстве страны были 11-ми.

В 2017-м Буга и Похилюк перешли в сборную Азербайджана. В новой команде даже добрались до юниорского чемпионата мира, на котором заняли 16-е место с отставанием в 42 балла от победителей Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина.

В следующем сезоне выступали в юниорской серии Гран-при, заняв четвертое место на этапе в Литве. А затем завершили карьеру, с апреля 2019-го Похилюк начал тренировать.

Его указывали тренером Валиевой еще на Олимпиаде, а 2 года назад он угодил в скандал с Садковой

Похилюк и сейчас работает с младшей группой в «Хрустальном», но ведет и тех, кто вырос. О сотрудничестве с молодым хореографом рассказывали Алиса Двоеглазова и Маргарита Базылюк. А в профиле Камилы Валиевой Похилюк значился тренером еще во время Олимпиады-2022.

Даниил Самсонов отмечал вклад Георгия в его возвращение: «Отдельное спасибо Георгию Владимировичу за то, что были рядом и смогли найти правильные слова».

Впрочем, первое появление Георгия в медиапространстве случилось до нынешнего этапа Гран-при и даже до Пекина. В 2021-м он поставил программы Дарье Садковой – одной из звезд «Хрустального» в этом сезоне.

Похилюк был хореографом и короткой, и произвольной, но словил море критики за одну из постановок. И дело не в движениях, находках или фишках от нового постановщика. А в тексте песни, под которую каталась 13-летняя Садкова.

В качестве музыкального сопровождения взяли песню Be Italian в исполнении экс-вокалистки The Black Eyed Peas Ферги. Композиция представляет собой обращение женщины к мужчине с рассказом, как ей понравиться. В тексте, например, есть такие слова:

Пожалуйста, будь нежен, чувственен,

Продолжай, шлепни меня по попке!

Но будь дерзок, беззаботен,

Если хочешь ущипнуть меня,

Ущипни за что-нибудь мягкое!

Само собой, такой текст в программе девочки сочли неуместным. Хотя постановку так и не поменяли.

Закрепится ли новый тренер группы на больших турнирах?

Фото: скриншоты трансляции Первого канала