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Новое лицо рядом с Тутберидзе: кто встречал Валиеву у льда вместе с Этери и Дудаковым?

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Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Дарья Садкова
Фигурное катание Фигурное катание

На Гран-при в Москве в большом штабе тренеров «Хрустального» появилось новое лицо.

Кто такой Георгий Похилюк, который вместе с Этери Тутберидзе встречал победу Камилы Валиевой?

Стоп, а где Глейхенгауз?

Московский Гран-при шел одновременной с заключительным этапом международной серии. Тутберидзе уже появлялась на зарубежных турнирах вместе с Никой Эгадзе, катающимся за Грузию. А вот на внутренних стартах Этери увидели лишь однажды – на Гран-при в Казани, где выступала Камила Валиева.

И вот на втором турнире Валиевой в сезоне Тутберидзе сделала выбор в ее пользу. Но Эгадзе не остался в одиночестве на Гран-при Японии – туда отправили Даниила Глейхенгауза.

От «Хрустального» в Москве была не только Тутберидзе, но и Сергей Дудаков, который сопровождает учеников на всех этапах Гран-при. Бойкову и Козловского, как всегда, встречала большая группа тренеров во главе с Максимом Траньковым и самой Этери.

А вот с Даниилом Самсоновым в КиКе сидела уже не Тутберидзе, а Дудаков и Похилюк. После короткой программы женщин рядом с Валиевой снова оказался Георгий.

Тренировался в «Хрустальном», в 14 лет перешел в танцы

Похилюку 24 года, но он не новичок в «Хрустальном». Пришел в группу Тутберидзе еще летом 2020-го. Вместе с Полиной Цурской они пополнили тренерский состав и приступили к работе с младшей группой.

Приход новых тренеров вполне объясним: за несколько месяцев до этого «Хрустальный» покинул Сергей Розанов, который занимался с совсем юными фигуристами.

Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз заняты со взрослыми спортсменами, приближалась Олимпиада, так что необходимость в новых кадрах действительно была.

Тогда в соцсетях TeamTutberidze Похилюка представили как воспитанника «Хрустального». Он действительно катался там по одиночникам, уходил на сезон к Илье Климкину, потом возвращался к Тутберидзе, но в 2013-м перешел в танцы на льду к Денису Самохину.

Сначала Георгий встал в дуэт с Анастасией Паниной – в сезоне-2014/15 они выступили на Кубке России, но вскоре расстались.

В следующем сезоне Похилюк катался с Яной Буга. Они начинали с мест в конце топ-10 на Кубке России, а в сезоне-2016/17 взяли золото и серебро КР по юниорам, на первенстве страны были 11-ми.

В 2017-м Буга и Похилюк перешли в сборную Азербайджана. В новой команде даже добрались до юниорского чемпионата мира, на котором заняли 16-е место с отставанием в 42 балла от победителей Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина.

В следующем сезоне выступали в юниорской серии Гран-при, заняв четвертое место на этапе в Литве. А затем завершили карьеру, с апреля 2019-го Похилюк начал тренировать.

Его указывали тренером Валиевой еще на Олимпиаде, а 2 года назад он угодил в скандал с Садковой

Похилюк и сейчас работает с младшей группой в «Хрустальном», но ведет и тех, кто вырос. О сотрудничестве с молодым хореографом рассказывали Алиса Двоеглазова и Маргарита Базылюк. А в профиле Камилы Валиевой Похилюк значился тренером еще во время Олимпиады-2022.

Даниил Самсонов отмечал вклад Георгия в его возвращение: «Отдельное спасибо Георгию Владимировичу за то, что были рядом и смогли найти правильные слова».

Впрочем, первое появление Георгия в медиапространстве случилось до нынешнего этапа Гран-при и даже до Пекина. В 2021-м он поставил программы Дарье Садковой – одной из звезд «Хрустального» в этом сезоне.

Похилюк был хореографом и короткой, и произвольной, но словил море критики за одну из постановок. И дело не в движениях, находках или фишках от нового постановщика. А в тексте песни, под которую каталась 13-летняя Садкова.

В качестве музыкального сопровождения взяли песню Be Italian в исполнении экс-вокалистки The Black Eyed Peas Ферги. Композиция представляет собой обращение женщины к мужчине с рассказом, как ей понравиться. В тексте, например, есть такие слова:

Пожалуйста, будь нежен, чувственен,

Продолжай, шлепни меня по попке!

Но будь дерзок, беззаботен,

Если хочешь ущипнуть меня,

Ущипни за что-нибудь мягкое!

Само собой, такой текст в программе девочки сочли неуместным. Хотя постановку так и не поменяли.

Закрепится ли новый тренер группы на больших турнирах?

Фото: скриншоты трансляции Первого канала

68 комментариев

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татьяна макарова
Ни такое уж и новое, Георгий довольно прилично уже работает там, в тени просто был, а теперь в свет вышел.
+38
-2
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Любитель_ФК
Ответ Марина Рязанова
Комментарий скрыт
А у кого получается брать качеством? Назовите тренера и его штаб, у кого теперь получается брать качеством? Когда Тутберидзе занимала весь пьедестал, все кричали и уверен, что вы кричали громче всех, это монополия Тутберидзе надоела, надо разобрать и раздать ее учеников по разным тренерам. Теперь у Тутберидзе нет такой монополии , во всяком случае пока что нет, но думаю скоро все вернется обратно, так для вас опять плохо. Нет что бы порадоваться, на пьедестале много других девочек и даже есть победители от других тренеров. Так вы теперь злорадствуете. А Тренер Похилюк видимо очень не плохой тренер и под его руководством сейчас целая группа очень талантливых фигуристок покоряет пьедесталы в новисах и юниорах. Думаю он пришелся ко двору и видимо его значение уже имеет высокий вес , раз Тутберидзе вводит его в свет мастеров ФК.
+34
-1
+33
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Ритт
На фото из КИКа Георгий выглядит, как будто ему под 35, а всего то 24. Солидный такой. Успехов в работе, конечно.
+29
-2
+27
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Delirium
Ответ Ярик01
То по три тела сразу, то Майя одна на соревнованиях ждёт отметки.
Несложно догадаться, что доехать в Москве до соседнего катка проще, чем уезжать на несколько дней в другой город.
+28
-2
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Алена Иванова
Даниил Самсонов на предыдущем этапе говорил что хотел чтобы с ним на этапе ещё был Похилюк. Вот ему и для моральной поддержки позвали.
+23
0
+23
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steelhard
Ответ Kovka Gnutik
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Разве Железняков сидел в КиКе?
+25
-3
+22
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Ярик01
То по три тела сразу, то Майя одна на соревнованиях ждёт отметки.
+33
-12
+21
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Delirium
Ответ Ярик01
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Еще раз, для особо одаренных: в Москве ты всего-лишь приезжаешь на иной каток. В пробках стоять не нужно, есть метро в 300м от Мегаспорта. Поездка в Казань или Самару означает отсутствие в Хрустальном 2-3 дня как минимум, а у них у всех группы учеников есть.
+20
-2
+18
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Delirium
Ответ Kovka Gnutik
И Похилюк не будет сидеть, это его одноразовое появление. Там и сейчас мог сидеть Дудаков, но нужен был пиар-ход.
Да причем тут пиар-ход? Просто молодого тренера постепенно приучают к крупным соревнованиям. С ростом его спортсменов будет все чаще появляться, точно так же, как было с тем же Глейхом.
+17
-1
+16
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kate_ko
Ответ Маргарита В Сафронова
У Георгия карьерный рост. Мне его новое лицо понравилось. Удачи!
и тут я вспомнила, как некоторые персонажи твердили про непомерное тщеславие Тутберидзе, что она не дает развиваться и уж тем более светить лицом, особенно когда уходил г-н Розанов. вот, сидел бы сейчас тоже в киках, если бы не захотел стать владычицей морскою)) а Похилюк давным-давно в Хрустале, зарекомендовал себя и заслужил быть лицом штаба, приятно видеть его
+18
-2
+16
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Екатерина К
Я и раньше его видела у бортика, сопровождал юниоров Хрустального.
+13
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Anna
Ответ Марина Рязанова
я не фанат и не хейтер ТШТ, отношусь ко всем штабам спокойно, болею исключительно за спортсменов, а не за штаб. Громко не кричу, я человек спокойный и интеллигентный, высказала свое мнение, имею право, демократия в стране.
Если вы считаете, что в конкретном штабе всë некачественное, то вы, как минимум, предвзяты.
+15
-2
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AAPolyansky
Гриша Похилюк. вырос как тренер и хореограф, отлично
+12
-1
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Маргарита В Сафронова
У Георгия карьерный рост. Мне его новое лицо понравилось. Удачи!
+21
-10
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Анна Беляева
Ого! Гоше целую статью посвятили. Ну, держитесь, Георгий Владимирович, щас вас запомнят, потом просклоняют. Так и слава придет, прости Господи!
+9
0
+9
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Александр
Ответ Kovka Gnutik
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они слишком разные позиции в тш занимали, для таких выводов... Похилюк - тренер "на льду", а Железняков только когда-то, на заре зарождения тшт, пробовал себя в этой роли, но ушёл полностью "в зал"...
+9
-1
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Tanyushkita
Ответ AAPolyansky
Гриша Похилюк. вырос как тренер и хореограф, отлично
Он Георгий. А Гриша - это Григорий.
+7
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Kovka Gnutik
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Что за каша у вас в голове? На место Железнякова Похилюка что ли взяли по вашему? Он уже там 4 года трудиться и в другом качестве, а вместо Железнякова другой хореограф, котрого в свет никогда не выведут. .
+6
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Kovka Gnutik
И Похилюк не будет сидеть, это его одноразовое появление. Там и сейчас мог сидеть Дудаков, но нужен был пиар-ход.
Какой пиар-хор? Розанова в своё время тоже на Московский этап брали и стояли они за бортиком в четвером.
+5
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Anna
Ответ Марина Рязанова
на данном отрезке соревнований я считаю, что спортсмены ТШТ выступают некачественно, много ошибок, не эстетично, кроме юниоров и Садковой, если в дальнейшем ситуация изменится, то я искренне порадуюсь.
На это есть много причин. Как минимум, их сейчас не перегружают, не к ОИ подготовка идет, это хорошо же, порадуйтесь
+4
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Любитель_ФК
Ответ Марина Рязанова
я не фанат и не хейтер ТШТ, отношусь ко всем штабам спокойно, болею исключительно за спортсменов, а не за штаб. Громко не кричу, я человек спокойный и интеллигентный, высказала свое мнение, имею право, демократия в стране.
Если вы интеллигентный человек, то высказываться так язвительно в отношении коллектива тренеров, тоже считающихся интеллигенцией у нас в стране, со стороны вас , интеллигента, выглядит довольно не интеллигентно. Извините , что получилось так витиевато.
+5
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Kareglazaya
Я думала, ему лет 35 - такой серьезный, солидный. Кстати, я и про Глейхенгауза раньше думала, что он старше.
+5
-1
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ДИОНИС
Успехов в работе Георгию!
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U-hoho
Ответ Tanyushkita
Он Георгий. А Гриша - это Григорий.
«Он же Гога, он же Жора» )))
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Delirium
Ответ Ярик01
Комментарий удален модератором
Ну т.е. мое предположение стремительно подтверждается. Продолжай в том же духе, Ярик, все непременно поймут, какой ты взрослый.
+6
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Идеальный шторм
Ответ thadius
авторка не указала что это перевод. С какого языка-то? Какой процент россиян понимает этот язык?
В русском языке нет слова авторка
+3
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nina1212
Ответ Kovka Gnutik
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Похилюк тренер ТШТ на льду! Работает уже давно, тренирует детей
Железняков всю жизнь был приходящим хореографом в зале, у него сто лет уже своя школа, просто приходил иногда в Хрустальный, а также во многие другие школы Москвы) Он никогда не был в штате Хрустального и в штабе Тутберидзе
И у них совершенно разные обязанности
+3
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Марина Рязанова
Комментарий скрыт
На Московском этапе гран при четыре года назад ТЩК тоже 4 тренера выводили(Этери, Дудаков, Глейх и Розанов).
+2
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Delirium
Ответ Ярик01
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Я из Москвы и я не ребенок, а вот ты похоже и то и другое.
+4
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Sgi
Ответ steelhard
Разве Железняков сидел в КиКе?
Ни разу :)
+2
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Анна Беляева
Ответ AAPolyansky
Гриша Похилюк. вырос как тренер и хореограф, отлично
Он Гоша 😊
+2
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Анна Беляева
Ответ Девочка с севера
А кто теперь вместо Железнякова?
Хореограф девушка по имени Екатерина
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scream13
Прям рядом-рядом?)
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Идеальный шторм
Ответ thadius
есть, давно уже.
Ошибаетесь. Чаще читайте букварь.
Или вы из Кастрюляндии?
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Маргарита В Сафронова
Ответ kate_ko
и тут я вспомнила, как некоторые персонажи твердили про непомерное тщеславие Тутберидзе, что она не дает развиваться и уж тем более светить лицом, особенно когда уходил г-н Розанов. вот, сидел бы сейчас тоже в киках, если бы не захотел стать владычицей морскою)) а Похилюк давным-давно в Хрустале, зарекомендовал себя и заслужил быть лицом штаба, приятно видеть его
вы правы.
+1
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Адриана
Очень приятный парень, часто вижу его на соревнованиях маленьких спортсменов.
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Lapo Elkann
С дебютом Георгия. Приятный парень.
Наконец то на глвной хорошее фото Камилы.
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Идеальный шторм
Ответ Адриана
"Достойный " комментарии выпускницы МГУ с красным дипломом.
Приучена говорить правду
0
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Марина Рязанова
Ответ Любитель_ФК
А у кого получается брать качеством? Назовите тренера и его штаб, у кого теперь получается брать качеством? Когда Тутберидзе занимала весь пьедестал, все кричали и уверен, что вы кричали громче всех, это монополия Тутберидзе надоела, надо разобрать и раздать ее учеников по разным тренерам. Теперь у Тутберидзе нет такой монополии , во всяком случае пока что нет, но думаю скоро все вернется обратно, так для вас опять плохо. Нет что бы порадоваться, на пьедестале много других девочек и даже есть победители от других тренеров. Так вы теперь злорадствуете. А Тренер Похилюк видимо очень не плохой тренер и под его руководством сейчас целая группа очень талантливых фигуристок покоряет пьедесталы в новисах и юниорах. Думаю он пришелся ко двору и видимо его значение уже имеет высокий вес , раз Тутберидзе вводит его в свет мастеров ФК.
я не фанат и не хейтер ТШТ, отношусь ко всем штабам спокойно, болею исключительно за спортсменов, а не за штаб. Громко не кричу, я человек спокойный и интеллигентный, высказала свое мнение, имею право, демократия в стране.
+10
-10
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Адриана
Ответ RS919
В огороде Бузова, а в Киеве Кличко 😏. Какое отношение отзыв о внешнем виде, имеет к красному диплому?
А какое отношение борода имеет к седлу для коровы?
0
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RS919
Ответ Адриана
"Достойный " комментарии выпускницы МГУ с красным дипломом.
В огороде Бузова, а в Киеве Кличко 😏. Какое отношение отзыв о внешнем виде, имеет к красному диплому?
0
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Адриана
Ответ Идеальный шторм
Тот случай, когда борода идёт как корове седло
"Достойный " комментарии выпускницы МГУ с красным дипломом.
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Девочка с севера
А кто теперь вместо Железнякова?
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Идеальный шторм
Ответ Kareglazaya
Я думала, ему лет 35 - такой серьезный, солидный. Кстати, я и про Глейхенгауза раньше думала, что он старше.
Борода всегда старит
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Sgi
Ответ thadius
есть, давно уже.
Покажите в словаре , пожалуйста
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Sgi
Ответ thadius
авторка не указала что это перевод. С какого языка-то? Какой процент россиян понимает этот язык?
Русский понимают примерно все. Жаль, что вы не понимаете….
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thadius
Ответ Sgi
Что ? Вас перевод не устраивает ? Или от перевода теряется весь смысл ?!
авторка не указала что это перевод. С какого языка-то? Какой процент россиян понимает этот язык?
+1
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Sgi
Ответ thadius
экс-вокалистка The Black Eyed Peas Ферги поет на русском? Какая прелесть.
Что ? Вас перевод не устраивает ? Или от перевода теряется весь смысл ?!
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Адриана
Ответ Peter Varfolomeyev
Комментарий скрыт
ЗрителИ - это Вы?
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AAPolyansky
Ответ AAPolyansky
Гриша Похилюк. вырос как тренер и хореограф, отлично
* Гоша
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