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Новый заводила нашей фигурки – Влад Дикиджи: победный жест Болта и танец с Загитовой

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Владислав Дикиджи
Алина Загитова Алина Загитова
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Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Фигурное катание Фигурное катание

Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при в Москве. И это вторая победа в сезоне – столько нет ни у кого из наших фигуристов.

Атрибуты триумфа те же, что и две недели назад: четверные, лучшая техника и победный танец (с Загитовой и без нее).

Год назад Дикиджи выступал на юниорских турнирах, а в этом сезоне зажигает по взрослым. И если победа на Гран-при в Казани напоминала счастливое стечение обстоятельств, то первое место в Москве говорит уже о системе. Хотя бы потому, что больше никто из наших одиночников не выиграл два этапа за сезон.

● Главный козырь Владислава – серьезный контент, с которым он справляется. Российские фигуристы не стесняются заявлять и идти на большое количество четверных, но исполняют их с переменным успехом. А вот у Дикиджи пока полное попадание: в Москве он чисто сделал 5 квадов на две программы.

Он единственный из участников пробил 100 баллов по технике в произвольной, еще и с запасом. Дикиджи набрал 102,24, вторым по этому показателю идет Андрей Анисимов – почти на 10 баллов меньше.

● Со второй оценкой все не так радужно – по компонентам Владислав лишь 5-й. Тут лидер Дмитрий Алиев: 91,57 балла против 86,09 у Дикиджи. Пока статус чемпиона Европы перевешивает чистый прокат.

Впрочем, Дикиджи далек от высоких компонентов не только из-за отсутствия титулов или веса в нашей фигурке. Уже к середине выступления в его движениях была видна усталость (возможно, дело в недавней болезни). Это вылилось не только в скупую хореографию, но и повлияло на технику: за дорожку шагов и финальное вращение Владиславу поставили только второй уровень.

● И если в самой программе танцев не хватило, то уже по традиции они были после проката. Дикиджи показал движения из трендов тиктока.

«В Казани эмоции пошли сами собой. Здесь думал – если чисто откатаю, буду танцевать или нет? Решил, что буду. После первой тренировки у зеркала постоял, порепетировал. Может быть, будет такая традиция.

Правда, мне сказали, что я штрафной балл могу за это получить, если это сочтут частью программы после окончания музыки. Так что подожду секунд пять и потом буду танцевать».

А еще был победный жест похожий на тот, что любил быстрейший человек мира Усэйн Болт.

Болельщики в восторге.

Кажется, понравилось и Татьяне Тарасовой. После победы Дикиджи в Казани она так описывала его: «Прямо прекрасный мальчик! Я поздравляю и его, и его тренера, и нас всех с новым мальчиком, который будет блистать на чемпионатах Европы и мира».

Наверняка выступление в Москве только укрепило Татьяну Анатольевну в ее восторгах.

Владислав опять от души радовался высоким оценкам и показывал победные жесты в КиКе.

● После проката Матвея Ветлугина стало понятно, что победил Дикиджи. Кто-то поднял его руку: вот он – победитель.

Оказалось, это снова сделала Алина Загитова – прошлую победу Владислав тоже встречал в компании олимпийской чемпионки.

После они уже вдвоем станцевали победные движения.

● У Дикиджи почти миллион подписчиков и 24 миллиона лайков в тиктоке. Основной контент – танцы: «Это все годы тренировок. На полу у меня вроде неплохо получается танцевать. Но это без профессиональной подготовки. Учился сам, набирался опыта».

Теперь Владислав не только успешный тиктокер, но и лидер мужского катания в России. Накануне этапа в Москве он ставил себе цель отобраться на чемпионат России, а поедет туда в качестве фаворита.

«Мне самому не верится, что такой результат. От работы все зависит, может, психологически настраиваться стал по-другому. Волнительный результат немножко, необычно для меня, что ли. Ни в коем случае не корона.

Я простой парень, мне не нужны короны на голове. Буду продолжать трудиться, исправлять недочеты. Но сначала полежу денек или два, до конца долечиться надо, а потом в бой».

В нашей фигурке новая звезда? Заставил чемпиона дрожать, оторопел от оценок, встретил победу рядом с Загитовой

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Произвольная программа

Итоговое положение

1. Владислав Дикиджи – 282,81

2. Марк Кондратюк – 275,25

3. Даниил Самсонов – 265,33

4. Семен Соловьев – 255,13

5. Матвей Ветлугин – 251,71

6. Дмитрий Алиев – 242,78

Произвольная программа

1. Владислав Дикиджи – 188,33

2. Марк Кондратюк – 181,04

3. Андрей Анисимов – 170,68

4. Даниил Самсонов – 169,99

5. Семен Соловьев – 167,38

6. Дмитрий Алиев – 167,09

В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», Sport24, «Р-Спорт».

47 комментариев

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Призрачный триксель
Удачи Владиславу! Хороший парень и спортсмен с характером!
+31
0
+31
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RMandYNWA
Ответ Александр Шульгин
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Загитова выглядит отлично )
Ей даже не надо присутствовать на экране/этапе, чтобы вы продолжали про неё писать 😂
+44
-15
+29
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Дружба11
Влад и Уважаемый Олег Татауров!С Победой Вас!Честной,чистой-настоящей!!!!Сегодня Вы еще порадовали очень многих людей-противников не справедливого грибного фк, Вы -победили и грибы-это очень ценно,это очень важно на фоне лицемерия ставшего нормой к сожалению!!!Спасибо за Праздник красивого мужского ФК!!!!!!Ура!Ура!Ура!Питер +Дикий Джи +Олег Татауров рулят!!!
+29
-1
+28
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Karamazoff
Лучше б он эту хореографию в программы вставил (хоть какую-нибудь). Пока что одни прыжки.
+26
-5
+21
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Zima 19
Ответ Gemma157
Загитова как всегда не упустит случая попиариться за счет выигравшего фигуриста..
Вы тут как тут! Кто о ком, вы о Загитовой.
+24
-4
+20
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Татьяна Макарова
Рада за него!Приятный парень.
+19
0
+19
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RMandYNWA
Ответ Александр Шульгин
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Вы примерно 150 тысяч раз в день напоминаете всем, что не смотрите ее влоги 😂
И да, необязательно комментировать каждое 3 секундное мелькание в эфире.
Других же вы как-то молча переносите? )
+25
-6
+19
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Ольга Ив
Тайга, а чего Алине надо стоять грустить? С чего бы это?
+22
-6
+16
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Snegirochka
Молодец, Влад! От души поздравляю! Видно было как тяжело, но дожал до конца! Теперь еще прибавить во второй оценке и удачи на ЧР!
+14
0
+14
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anka
Реально программы нет. Езда от прыжка к прыжку с редкими непонятными движениями руками. К тому же очень медленно, особенно во второй половине. Но этот момент ладно, на болезнь можно списать. Прыжки зачетные стабильные - это круто 👍 Дай бог сохранит эту стабильность, а над хорео работать и работать, конечно
+17
-4
+13
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Delirium
Ответ Karamazoff
Лучше б он эту хореографию в программы вставил (хоть какую-нибудь). Пока что одни прыжки.
Сил у него пока нет ни на что, кроме прыжков, это видно. Посмотрим, может к ЧР поднаберет форму.
+14
-1
+13
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Юра Плисецкий
Влад, несомненное открытие сезона.
Какие же классные есть у нас ребята. Поздравляю всех нас и Влада с феерической победой.
+12
0
+12
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Lapo Elkann
Скольжения нет , но парень эффектный.
+12
-3
+9
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Маргарита В Сафронова
Дикий Джи такой резкий.
+9
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Дарья Виноградова
Дикиджи и Гуменник - имхо, главные фавориты Чемпионата России.
+9
0
+9
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Nassta
приметила этого парня ещё с юниоров, этапы прошёл с удивительной для наших парней стабильностью
+8
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Delirium
Ответ Karamazoff
Понятно, что стратегии могут быть разные. Прыжки выходят отменно - надо их удерживать. Но вот второй раз так: произвольная заканчивается и Влад оживает на несколько секунд, что-то импровизирует, хотя докатывал программу как робот...
Да в этот раз все понятно- болел человек, форму с прошлого этапа не то, что не набрал, а скорее потерял. Но к ЧР, надеюсь, и форма будет, и что-то с дорожками и вращениями хотя-бы сделают. На следующий же год хотелось бы уже полноценных программ, так как паренек танцующий.
+8
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romeo5555
Талантливый малый 👍
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REA-13
Главное, что пацан без короны, как сам говорит. А остальное дело наживное.
+7
0
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opty
Ну если "фигурка" то наверное надо быть последовательным - "заводилка", "прыжочки" , "фигуристик" и тому подобное...
+20
-14
+6
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Ирина С
Владислав - открытие сезона. Он многих покорил своими выступлениями и своими суждениями. И поклонников у него в разы прибавилось.
Но я не могу согласиться с личным мнением автора, что статус ЧЕ перевесил чистый прокат. Может перевесили, всё-таки, мастерство, опыт, врождённая пластика и приобретённая артистичность? Да и все сегодня видели, и Влад этого не отрицает, как тяжело он завершал своё выступление. А Владислав большой молодец, серьёзный боец и сильный соперник, но работать ему есть ещё над чем, в том числе и над второй оценкой.
+6
-1
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Хорошее Настроение
Рада победе Владислава, болела за него сегодня!
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Тайга86
Влад молодец, порадовал в очередной раз. Мои поздравления. Успехов и роста по сезонам. Надеюсь, после такой заявки, у них с тренером всё только на улучшение пойдет. Удачи в финале.
+8
-3
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olvl
Ответ Ольга Ив
Тайга, а чего Алине надо стоять грустить? С чего бы это?
Для таких как ни стой, что ни делай, всё не так будет.
+8
-3
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Ирина С
Ответ Ирина С
Владислав - открытие сезона. Он многих покорил своими выступлениями и своими суждениями. И поклонников у него в разы прибавилось. Но я не могу согласиться с личным мнением автора, что статус ЧЕ перевесил чистый прокат. Может перевесили, всё-таки, мастерство, опыт, врождённая пластика и приобретённая артистичность? Да и все сегодня видели, и Влад этого не отрицает, как тяжело он завершал своё выступление. А Владислав большой молодец, серьёзный боец и сильный соперник, но работать ему есть ещё над чем, в том числе и над второй оценкой.
Кстати, забыла добавить: если вы не знали, Мария, то у Алиева прокат был так же чистый с единственной q на 4S, что повлияло только на отсутствие ГОЕ за этот прыжок. А двойные прыжки и пониженные уровни элементов не наказуемы.
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Nina Mihajlova
Ответ Ольга Ив
Тайга, а чего Алине надо стоять грустить? С чего бы это?
Тайга уже какой год страдает))
Даже жаль старушку))
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ДИОНИС
Влад Дикиджи - одно из главных открытий этого сезона в российском ФК! Молодец!
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Ayla
они с тренером в кике как в мемах "я и мой друг экстраверт" ))
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Александр Подгорных
Ответ RMandYNWA
Загитова выглядит отлично ) Ей даже не надо присутствовать на экране/этапе, чтобы вы продолжали про неё писать 😂
Это работник Щербаковых, так что не надо сильно удивляться. Лучше бы за своей смотрели с неживым лицом манекена.
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Charliz
Ответ Александр Шульгин
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70))
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aleshon
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Не растерял бы свою энергетику на чемпионате России.
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Дружба11
Ответ Lapo Elkann
Скольжения нет , но парень эффектный.
за Ками смотрите
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Karamazoff
Ответ Delirium
Сил у него пока нет ни на что, кроме прыжков, это видно. Посмотрим, может к ЧР поднаберет форму.
Понятно, что стратегии могут быть разные. Прыжки выходят отменно - надо их удерживать. Но вот второй раз так: произвольная заканчивается и Влад оживает на несколько секунд, что-то импровизирует, хотя докатывал программу как робот...
+2
-2
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