Новый заводила нашей фигурки – Влад Дикиджи: победный жест Болта и танец с Загитовой

Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при в Москве. И это вторая победа в сезоне – столько нет ни у кого из наших фигуристов.

Атрибуты триумфа те же, что и две недели назад: четверные, лучшая техника и победный танец (с Загитовой и без нее).

Год назад Дикиджи выступал на юниорских турнирах, а в этом сезоне зажигает по взрослым. И если победа на Гран-при в Казани напоминала счастливое стечение обстоятельств, то первое место в Москве говорит уже о системе. Хотя бы потому, что больше никто из наших одиночников не выиграл два этапа за сезон.

● Главный козырь Владислава – серьезный контент, с которым он справляется. Российские фигуристы не стесняются заявлять и идти на большое количество четверных, но исполняют их с переменным успехом. А вот у Дикиджи пока полное попадание: в Москве он чисто сделал 5 квадов на две программы.

Он единственный из участников пробил 100 баллов по технике в произвольной, еще и с запасом. Дикиджи набрал 102,24, вторым по этому показателю идет Андрей Анисимов – почти на 10 баллов меньше.

● Со второй оценкой все не так радужно – по компонентам Владислав лишь 5-й. Тут лидер Дмитрий Алиев: 91,57 балла против 86,09 у Дикиджи. Пока статус чемпиона Европы перевешивает чистый прокат.

Впрочем, Дикиджи далек от высоких компонентов не только из-за отсутствия титулов или веса в нашей фигурке. Уже к середине выступления в его движениях была видна усталость (возможно, дело в недавней болезни). Это вылилось не только в скупую хореографию, но и повлияло на технику: за дорожку шагов и финальное вращение Владиславу поставили только второй уровень.

● И если в самой программе танцев не хватило, то уже по традиции они были после проката. Дикиджи показал движения из трендов тиктока.

«В Казани эмоции пошли сами собой. Здесь думал – если чисто откатаю, буду танцевать или нет? Решил, что буду. После первой тренировки у зеркала постоял, порепетировал. Может быть, будет такая традиция.

Правда, мне сказали, что я штрафной балл могу за это получить, если это сочтут частью программы после окончания музыки. Так что подожду секунд пять и потом буду танцевать».

А еще был победный жест похожий на тот, что любил быстрейший человек мира Усэйн Болт.

Болельщики в восторге.

Кажется, понравилось и Татьяне Тарасовой. После победы Дикиджи в Казани она так описывала его: «Прямо прекрасный мальчик! Я поздравляю и его, и его тренера, и нас всех с новым мальчиком, который будет блистать на чемпионатах Европы и мира».

Наверняка выступление в Москве только укрепило Татьяну Анатольевну в ее восторгах.

Владислав опять от души радовался высоким оценкам и показывал победные жесты в КиКе.

● После проката Матвея Ветлугина стало понятно, что победил Дикиджи. Кто-то поднял его руку: вот он – победитель.

Оказалось, это снова сделала Алина Загитова – прошлую победу Владислав тоже встречал в компании олимпийской чемпионки.

После они уже вдвоем станцевали победные движения.

● У Дикиджи почти миллион подписчиков и 24 миллиона лайков в тиктоке. Основной контент – танцы: «Это все годы тренировок. На полу у меня вроде неплохо получается танцевать. Но это без профессиональной подготовки. Учился сам, набирался опыта».

Теперь Владислав не только успешный тиктокер, но и лидер мужского катания в России. Накануне этапа в Москве он ставил себе цель отобраться на чемпионат России, а поедет туда в качестве фаворита.

«Мне самому не верится, что такой результат. От работы все зависит, может, психологически настраиваться стал по-другому. Волнительный результат немножко, необычно для меня, что ли. Ни в коем случае не корона.

Я простой парень, мне не нужны короны на голове. Буду продолжать трудиться, исправлять недочеты. Но сначала полежу денек или два, до конца долечиться надо, а потом в бой».

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Произвольная программа

Итоговое положение

1. Владислав Дикиджи – 282,81

2. Марк Кондратюк – 275,25

3. Даниил Самсонов – 265,33

4. Семен Соловьев – 255,13

5. Матвей Ветлугин – 251,71

6. Дмитрий Алиев – 242,78

Произвольная программа

1. Владислав Дикиджи – 188,33

2. Марк Кондратюк – 181,04

3. Андрей Анисимов – 170,68

4. Даниил Самсонов – 169,99

5. Семен Соловьев – 167,38

6. Дмитрий Алиев – 167,09

В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», Sport24, «Р-Спорт».