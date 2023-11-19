Новый заводила нашей фигурки – Влад Дикиджи: победный жест Болта и танец с Загитовой
Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при в Москве. И это вторая победа в сезоне – столько нет ни у кого из наших фигуристов.
Атрибуты триумфа те же, что и две недели назад: четверные, лучшая техника и победный танец (с Загитовой и без нее).
Год назад Дикиджи выступал на юниорских турнирах, а в этом сезоне зажигает по взрослым. И если победа на Гран-при в Казани напоминала счастливое стечение обстоятельств, то первое место в Москве говорит уже о системе. Хотя бы потому, что больше никто из наших одиночников не выиграл два этапа за сезон.
● Главный козырь Владислава – серьезный контент, с которым он справляется. Российские фигуристы не стесняются заявлять и идти на большое количество четверных, но исполняют их с переменным успехом. А вот у Дикиджи пока полное попадание: в Москве он чисто сделал 5 квадов на две программы.
Он единственный из участников пробил 100 баллов по технике в произвольной, еще и с запасом. Дикиджи набрал 102,24, вторым по этому показателю идет Андрей Анисимов – почти на 10 баллов меньше.
● Со второй оценкой все не так радужно – по компонентам Владислав лишь 5-й. Тут лидер Дмитрий Алиев: 91,57 балла против 86,09 у Дикиджи. Пока статус чемпиона Европы перевешивает чистый прокат.
Впрочем, Дикиджи далек от высоких компонентов не только из-за отсутствия титулов или веса в нашей фигурке. Уже к середине выступления в его движениях была видна усталость (возможно, дело в недавней болезни). Это вылилось не только в скупую хореографию, но и повлияло на технику: за дорожку шагов и финальное вращение Владиславу поставили только второй уровень.
● И если в самой программе танцев не хватило, то уже по традиции они были после проката. Дикиджи показал движения из трендов тиктока.
«В Казани эмоции пошли сами собой. Здесь думал – если чисто откатаю, буду танцевать или нет? Решил, что буду. После первой тренировки у зеркала постоял, порепетировал. Может быть, будет такая традиция.
Правда, мне сказали, что я штрафной балл могу за это получить, если это сочтут частью программы после окончания музыки. Так что подожду секунд пять и потом буду танцевать».
А еще был победный жест похожий на тот, что любил быстрейший человек мира Усэйн Болт.
Болельщики в восторге.
Кажется, понравилось и Татьяне Тарасовой. После победы Дикиджи в Казани она так описывала его: «Прямо прекрасный мальчик! Я поздравляю и его, и его тренера, и нас всех с новым мальчиком, который будет блистать на чемпионатах Европы и мира».
Наверняка выступление в Москве только укрепило Татьяну Анатольевну в ее восторгах.
Владислав опять от души радовался высоким оценкам и показывал победные жесты в КиКе.
● После проката Матвея Ветлугина стало понятно, что победил Дикиджи. Кто-то поднял его руку: вот он – победитель.
Оказалось, это снова сделала Алина Загитова – прошлую победу Владислав тоже встречал в компании олимпийской чемпионки.
После они уже вдвоем станцевали победные движения.
● У Дикиджи почти миллион подписчиков и 24 миллиона лайков в тиктоке. Основной контент – танцы: «Это все годы тренировок. На полу у меня вроде неплохо получается танцевать. Но это без профессиональной подготовки. Учился сам, набирался опыта».
Теперь Владислав не только успешный тиктокер, но и лидер мужского катания в России. Накануне этапа в Москве он ставил себе цель отобраться на чемпионат России, а поедет туда в качестве фаворита.
«Мне самому не верится, что такой результат. От работы все зависит, может, психологически настраиваться стал по-другому. Волнительный результат немножко, необычно для меня, что ли. Ни в коем случае не корона.
Я простой парень, мне не нужны короны на голове. Буду продолжать трудиться, исправлять недочеты. Но сначала полежу денек или два, до конца долечиться надо, а потом в бой».
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Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Произвольная программа
Итоговое положение
1. Владислав Дикиджи – 282,81
2. Марк Кондратюк – 275,25
3. Даниил Самсонов – 265,33
4. Семен Соловьев – 255,13
5. Матвей Ветлугин – 251,71
6. Дмитрий Алиев – 242,78
Произвольная программа
1. Владислав Дикиджи – 188,33
2. Марк Кондратюк – 181,04
3. Андрей Анисимов – 170,68
4. Даниил Самсонов – 169,99
5. Семен Соловьев – 167,38
6. Дмитрий Алиев – 167,09
В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», Sport24, «Р-Спорт».
Ей даже не надо присутствовать на экране/этапе, чтобы вы продолжали про неё писать 😂
И да, необязательно комментировать каждое 3 секундное мелькание в эфире.
Других же вы как-то молча переносите? )
Какие же классные есть у нас ребята. Поздравляю всех нас и Влада с феерической победой.
Но я не могу согласиться с личным мнением автора, что статус ЧЕ перевесил чистый прокат. Может перевесили, всё-таки, мастерство, опыт, врождённая пластика и приобретённая артистичность? Да и все сегодня видели, и Влад этого не отрицает, как тяжело он завершал своё выступление. А Владислав большой молодец, серьёзный боец и сильный соперник, но работать ему есть ещё над чем, в том числе и над второй оценкой.
Даже жаль старушку))