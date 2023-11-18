Тутберидзе появляется на Гран-при России только при одном условии: если на льду Валиева
Что нужно, чтобы Этери Тутберидзе приехала на российские старты? Кажется, рецепт только один – выход на лед Камилы Валиевой.
За пять этапов Гран-при России тренер появилась лишь в Казани.
1-й этап, Уфа
Когда: 14-15 октября
Кто выступал: Аделия Петросян
Кто приехал из тренеров: Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз
Одновременно с первым этапом в Будапеште проходил турнир ISU Challenger с участием Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Может, Тутберидзе и не поехала в Европу к дочке, но и в Уфу не заглянула.
На каждом этапе выступают и юниоры из «Хрустального», с ними Этери редко ездила и раньше. Но и самую результативную фигуристку этого сезона – Аделию Петросян – сопровождали лишь Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.
2-й этап, Омск
Когда: 21-22 октября
Кто выступал: Аделия Петросян
Кто приехал из тренеров: Сергей Дудаков
В Омске с Петросян был только Дудаков. А вот Этери в это время уже в США, где на Skate America выступал другой ее подопечный – Ника Эгадзе.
А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет
3-й этап, Красноярск
Когда: 28-29 октября
Кто выступал: Майя Хромых, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Кто приехал из тренеров: Сергей Дудаков, Павел Слюсаренко, Алексей Тихонов, Егор Закроев
В Красноярске произошло сразу два знаковых события для группы Тутберидзе: возвращение Майи Хромых после перерыва в полтора года, а также дебют Бойковой и Козловского в новом тренерском штабе.
Где Этери? Вероятно, готовилась к мастер-классам в Казахстане.
В КиКе с Хромых сидел неизменный Дудаков, который сорвет куш на командировочных в этом сезоне.
Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?
С Александрой и Дмитрием – Алексей Тихонов и Павел Слюсаренко (за бортиком стоял и Егор Закроев), который привез на этап своих пермских воспитанников Елизавету Осокину и Артема Грицаенко.
Максим Траньков общался с Бойковой из комментаторской в Москве, но до Красноярска не добрался.
4-й этап, Казань
Когда: 11-12 ноября
Кто выступал: Камила Валиева, Дарья Садкова, Даниил Самсонов
Кто приехал из тренеров: Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков
В Казани вернулся после перерыва Глейхенгауз. Он даже раньше Этери оказался в КиКе – после неудачных прокатов Даниила Самсонова. Дудаков тут же.
Правда, Сергею уже не нашлось места после короткой Валиевой – с ней сели Тутберидзе и Глейхенгауз. И это первое появление главного тренера «Хрустального» на российских соревнованиях.
Валиева вернулась в море любви: хохот с тренерами и момент, который смутил и рассмешил
После произвольной с трудом, но уместились все. И пока не высветились оценки на табло, шутили над тем, что стульев не хватает.
Первое появление Тутберидзе совпало и с первым большим просчетом с контентом – из-за лишней секвенции Камила оказалась лишь 4-й.
Откуда у Валиевой лишняя комбинация: Тутберидзе забыла правила или сознательно их нарушила?
Дарье Садковой повезло – на волне, созданной Валиевой, тренеров занесло и к ней. Так что Этери встречала и свою юную звездочку.
5-й этап, Самара
Когда: 18-19 ноября
Кто выступает: Дарья Садкова, Майя Хромых
Кто приехал из тренеров: Сергей Дудаков
Уже в Самаре Садкова осталась одна в кисс-энд-край. Дудаков в это время выводил на лед Хромых.
Ну а после проката Майи – привычная картина: Сергей с подопечной.
Следующий этап пройдет в Москве. На него от «Хрустального» заявлены Бойкова и Козловский, а главное – Камила Валиева. Шанс снова увидеть Тутберидзе?
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Женщины
Короткая программа
1. Ксения Синицына – 73,77
2. Дарья Садкова – 72,93
3. Майя Хромых – 66,69
4. Ксения Гущина – 65,61
5. Полина Свириденко – 63,57
6. Людмила Фурсова – 61,50
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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