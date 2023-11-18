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Тутберидзе появляется на Гран-при России только при одном условии: если на льду Валиева

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Что нужно, чтобы Этери Тутберидзе приехала на российские старты? Кажется, рецепт только один – выход на лед Камилы Валиевой.

За пять этапов Гран-при России тренер появилась лишь в Казани.

1-й этап, Уфа

Когда: 14-15 октября

Кто выступал: Аделия Петросян

Кто приехал из тренеров: Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз

Одновременно с первым этапом в Будапеште проходил турнир ISU Challenger с участием Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Может, Тутберидзе и не поехала в Европу к дочке, но и в Уфу не заглянула.

На каждом этапе выступают и юниоры из «Хрустального», с ними Этери редко ездила и раньше. Но и самую результативную фигуристку этого сезона – Аделию Петросян – сопровождали лишь Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

2-й этап, Омск

Когда: 21-22 октября

Кто выступал: Аделия Петросян

Кто приехал из тренеров: Сергей Дудаков

В Омске с Петросян был только Дудаков. А вот Этери в это время уже в США, где на Skate America выступал другой ее подопечный – Ника Эгадзе.

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет

3-й этап, Красноярск

Когда: 28-29 октября

Кто выступал: Майя Хромых, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Кто приехал из тренеров: Сергей Дудаков, Павел Слюсаренко, Алексей Тихонов, Егор Закроев

В Красноярске произошло сразу два знаковых события для группы Тутберидзе: возвращение Майи Хромых после перерыва в полтора года, а также дебют Бойковой и Козловского в новом тренерском штабе.

Где Этери? Вероятно, готовилась к мастер-классам в Казахстане.

В КиКе с Хромых сидел неизменный Дудаков, который сорвет куш на командировочных в этом сезоне.

Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?

С Александрой и Дмитрием – Алексей Тихонов и Павел Слюсаренко (за бортиком стоял и Егор Закроев), который привез на этап своих пермских воспитанников Елизавету Осокину и Артема Грицаенко.

Максим Траньков общался с Бойковой из комментаторской в Москве, но до Красноярска не добрался.

4-й этап, Казань

Когда: 11-12 ноября

Кто выступал: Камила Валиева, Дарья Садкова, Даниил Самсонов

Кто приехал из тренеров: Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков

В Казани вернулся после перерыва Глейхенгауз. Он даже раньше Этери оказался в КиКе – после неудачных прокатов Даниила Самсонова. Дудаков тут же.

Правда, Сергею уже не нашлось места после короткой Валиевой – с ней сели Тутберидзе и Глейхенгауз. И это первое появление главного тренера «Хрустального» на российских соревнованиях.

Валиева вернулась в море любви: хохот с тренерами и момент, который смутил и рассмешил

После произвольной с трудом, но уместились все. И пока не высветились оценки на табло, шутили над тем, что стульев не хватает.

Первое появление Тутберидзе совпало и с первым большим просчетом с контентом – из-за лишней секвенции Камила оказалась лишь 4-й.

Откуда у Валиевой лишняя комбинация: Тутберидзе забыла правила или сознательно их нарушила?

Дарье Садковой повезло – на волне, созданной Валиевой, тренеров занесло и к ней. Так что Этери встречала и свою юную звездочку.

5-й этап, Самара

Когда: 18-19 ноября

Кто выступает: Дарья Садкова, Майя Хромых

Кто приехал из тренеров: Сергей Дудаков

Уже в Самаре Садкова осталась одна в кисс-энд-край. Дудаков в это время выводил на лед Хромых.

Ну а после проката Майи – привычная картина: Сергей с подопечной.

Следующий этап пройдет в Москве. На него от «Хрустального» заявлены Бойкова и Козловский, а главное – Камила Валиева. Шанс снова увидеть Тутберидзе?

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Женщины

Короткая программа

1. Ксения Синицына – 73,77

2. Дарья Садкова – 72,93

3. Майя Хромых – 66,69

4. Ксения Гущина – 65,61

5. Полина Свириденко – 63,57

6. Людмила Фурсова – 61,50

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

10 комментариев

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Aelinn
Главное - нечаянно не отравиться своим ядом.
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Алена Иванова
Что отять ищете Тутбиридзе? Ну это видимо самое запоминающееся из этого этапа Гран При. Может Майе и Даше наоборот спокойнее ездить с Дудаковым
+2
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kost68
рыжий из подтанцовки тутберидзе замахался
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Syndycate
Спортс, вы что-то запоздали, это было понятно еще неделю назад, теряете хватку
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Железная Леди
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Потому, что хвост надо чистить.
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Ирина Горбунова
На этапе в Красноярске не было Москвиной и Плющенко. Нам ждать статью про них?
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Jylia Veer
А можно такую выкладку по другим штабам? А то пока непонятно, "неуд" на прогулы надо ТШТ ставить, или в принципе у нас всё-таки наступил ЖЭК...
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Inna Iyhmina
Можно подумать что Тута поехала и помогла Валиевой хорошо выступить в Казане. 🙄
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