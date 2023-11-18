«Во-о-от такая пачка денег!» и бесплатный чай: как там новый турнир в биатлоне?
Сезон в биатлоне стартовал экспериментальным турниром. Как выглядит Международная клубная лига?
Очень большие призовые, пустота на трибунах и дифирамбы от Дмитрия Губерниева в эфире.
● Международная лига клубного биатлона появилась почти стихийно: разговоры шли еще весной, но официально объявили о ней только в октябре.
Учредитель – Алексей Нуждов, глава федерации Московской области и экс-кандидат на пост президента СБР. Исполнительный директор – заслуженный тренер России Валерий Польховский.
Изначально за «международностью» стояло участие России, Беларуси, Китая, Монголии и Турции. Но свелось к уже знакомому противостоянию наших и белорусов, больше на гонки в Ханты-Мансийске никто не приехал. Вероятно, из-за позиции Международного (тут уж точно) союза биатлонистов – IBU негативно отнесся к интернациональным стартам на территории забаненной страны.
Вопрос есть и к понятию «клубный». По словам Нуждова, принадлежность к какому-либо клубу пока не нужна, это лишь планы на будущее. Так что соревнования внешне не отличаются ни от Кубка России, ни от Кубка Содружества: бегут те же, готовятся так же, стадион тоже привычный.
Например, Эдуард Латыпов так рассказывал о подготовке лыж: «Много кто помогал, не только башкирский сервис». Так что «клубы» – это пока просто регионы, такое мы уже видели.
● Один из больших промахов Лиги – сложности с освещением. И речь не про телетрансляции – все в прямом эфире с фирменными обвязками показывает «Матч ТВ». А про интернет. У новых соревнований нет ни сайта, ни сивидаты, так что гонку можно отслеживать только по скупым постам в телеграм-канале.
И замечание Дмитрия Губерниева, которое задумывалось как едкое, выглядит иронично: «Отгадайте с одного раза – где нет результатов этого турнира? Правильно – на сайте СБР».
Итоговые таблички мужского и женского масс-стартов в эфире «Матч ТВ» тоже не показали.
● Вообще, Губерниев рьяно хвалил новый турнир (и критиковал показную отстраненность СБР) – между подколами коллег-комментаторов насчет номинаций на ТЭФИ и приветов тренеру Михаилу Шашилову, который не привез свою группу в Ханты.
«У нас первый старт Международной лиги клубного биатлона получился на загляденье. Такого биатлона мы ждали! И такой биатлон нам нужен!
Честь и хвала организаторам, всем тем, которые поддержали. Слова благодарности всем причастным. Этот турнир надо было придумать! Этот турнир надо показывать, что мы и делаем. Потому что внимание к нему обеспечено – стопроцентное».
В нашем биатлоне стычка из-за нового турнира: СБР угрожает всем, кто выступит в клубной лиге
● А вот нужен ли биатлон зрителям на трибунах? Кажется, не особо. Уже традиционно на большом секторе перед финишем разместили не зрителей, а припорошенные снегом флаги России и Ханты-Мансийского автономного округа.
Вот так выглядит трибуна у стрельбища – люди есть, но их не очень много.
Чаще их выхватывали крупным планом, потому что общий – довольно грустный.
А так о зрительском интересе говорит двукратный олимпийский чемпион и эксперт «Матч ТВ» Дмитрий Васильев: «Главное, что пришло очень много болельщиков. Даже на чемпионате России болельщиков, может, было и поменьше».
Хм…
Кристина Резцова, наоборот, отметила, что зрителей маловато: «Турнир очень классный. Болельщиков не так много, но сама атмосфера – можно сказать, международного формата – очень приятная».
Губерниев на фоне пустого сектора с флагами рекламировал соревнования: бесплатный не только вход, но и чай!
«Мы все очарованы невероятным ажиотажем. И зрителей на трибунах прибавилось. Приходите, югорчане. Завтра будет классный день. Много всяких активностей: зимние городки, бесплатный чай. Молодцы организаторы, ничего не скажешь. Всем зрителям очень удобно».
● Биатлонистам, кажется, все нравится: хорошая погода, великолепная трасса, топовая организация и, конечно, призовые. Они в Лиге внушительные. За первое место в гонке – миллион рублей, за второе – 500 тысяч, за третье – 250 тысяч.
Призерам сразу выдают огромные чеки, а главный вопрос перед стартом от корреспондентов «Матч ТВ»: куда потратишь миллион?
Масс-старт у мужчин выиграл Карим Халили, на самом финише разобравшись с белорусом Антоном Смольским. У женщин лучшей была невеста Халили – Анастасия Гореева. После гонки с Дмитрием Заниным она обсуждала мощное пополнение семейного бюджета.
– Перед гонкой ты заглядывала в карман Карима, говорила: ничего себе.
– Во-о-от такая пачка денег!
– Куда будете тратить? У вас же свадьба.
– Свадьба у нас в сентябре. Деньги на торжество уже запланированы, а эти деньги мы, может быть, отложим на что-нибудь другое. На дом.
В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!
***
В воскресенье пройдут гонки преследования по итогам сегодняшних масс-стартов. На этом старты Лиги в сезоне закончатся. Возможно, еще один этап добавят ближе к весне.
А как вам новый турнир?
Кубок МЛКБ
Ханты-Мансийск
Масс-старт
Мужчины
1. Карим Халили – 38.52,7 (0)
2. Антон Смольский (Беларусь) – 1,1 (1)
3. Никита Лобастов (Беларусь) – 30,4 (0)
4. Антон Бабиков – 36,6 (4)
5. Виктор Плицев – 39,2 (2)
6. Кирилл Стрельцов – 50,4 (2)
Женщины
1. Анастасия Гореева – 34.14,4 (2)
2. Анна Сола (Беларусь) – 5,4 (3)
3. Елизавета Каплина – 14,3 (2)
4. Анастасия Гришина – 42,3 (0)
5. Полина Шевнина – 1.07,1 (2)
6. Владислава Гаврилова – 1.30,2 (2)
Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляции «Матч ТВ»
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