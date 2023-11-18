«Во-о-от такая пачка денег!» и бесплатный чай: как там новый турнир в биатлоне?

Сезон в биатлоне стартовал экспериментальным турниром. Как выглядит Международная клубная лига?

Очень большие призовые, пустота на трибунах и дифирамбы от Дмитрия Губерниева в эфире.

● Международная лига клубного биатлона появилась почти стихийно: разговоры шли еще весной, но официально объявили о ней только в октябре.

Учредитель – Алексей Нуждов, глава федерации Московской области и экс-кандидат на пост президента СБР. Исполнительный директор – заслуженный тренер России Валерий Польховский.

Изначально за «международностью» стояло участие России, Беларуси, Китая, Монголии и Турции. Но свелось к уже знакомому противостоянию наших и белорусов, больше на гонки в Ханты-Мансийске никто не приехал. Вероятно, из-за позиции Международного (тут уж точно) союза биатлонистов – IBU негативно отнесся к интернациональным стартам на территории забаненной страны.

Вопрос есть и к понятию «клубный». По словам Нуждова, принадлежность к какому-либо клубу пока не нужна, это лишь планы на будущее. Так что соревнования внешне не отличаются ни от Кубка России, ни от Кубка Содружества: бегут те же, готовятся так же, стадион тоже привычный.

Например, Эдуард Латыпов так рассказывал о подготовке лыж: «Много кто помогал, не только башкирский сервис». Так что «клубы» – это пока просто регионы, такое мы уже видели.

● Один из больших промахов Лиги – сложности с освещением. И речь не про телетрансляции – все в прямом эфире с фирменными обвязками показывает «Матч ТВ». А про интернет. У новых соревнований нет ни сайта, ни сивидаты, так что гонку можно отслеживать только по скупым постам в телеграм-канале.

И замечание Дмитрия Губерниева, которое задумывалось как едкое, выглядит иронично: «Отгадайте с одного раза – где нет результатов этого турнира? Правильно – на сайте СБР».

Итоговые таблички мужского и женского масс-стартов в эфире «Матч ТВ» тоже не показали.

● Вообще, Губерниев рьяно хвалил новый турнир (и критиковал показную отстраненность СБР) – между подколами коллег-комментаторов насчет номинаций на ТЭФИ и приветов тренеру Михаилу Шашилову, который не привез свою группу в Ханты.

«У нас первый старт Международной лиги клубного биатлона получился на загляденье. Такого биатлона мы ждали! И такой биатлон нам нужен!

Честь и хвала организаторам, всем тем, которые поддержали. Слова благодарности всем причастным. Этот турнир надо было придумать! Этот турнир надо показывать, что мы и делаем. Потому что внимание к нему обеспечено – стопроцентное».

● А вот нужен ли биатлон зрителям на трибунах? Кажется, не особо. Уже традиционно на большом секторе перед финишем разместили не зрителей, а припорошенные снегом флаги России и Ханты-Мансийского автономного округа.

Вот так выглядит трибуна у стрельбища – люди есть, но их не очень много.

Чаще их выхватывали крупным планом, потому что общий – довольно грустный.

А так о зрительском интересе говорит двукратный олимпийский чемпион и эксперт «Матч ТВ» Дмитрий Васильев: «Главное, что пришло очень много болельщиков. Даже на чемпионате России болельщиков, может, было и поменьше».

Хм…

Кристина Резцова, наоборот, отметила, что зрителей маловато: «Турнир очень классный. Болельщиков не так много, но сама атмосфера – можно сказать, международного формата – очень приятная».

Губерниев на фоне пустого сектора с флагами рекламировал соревнования: бесплатный не только вход, но и чай!

«Мы все очарованы невероятным ажиотажем. И зрителей на трибунах прибавилось. Приходите, югорчане. Завтра будет классный день. Много всяких активностей: зимние городки, бесплатный чай. Молодцы организаторы, ничего не скажешь. Всем зрителям очень удобно».

● Биатлонистам, кажется, все нравится: хорошая погода, великолепная трасса, топовая организация и, конечно, призовые. Они в Лиге внушительные. За первое место в гонке – миллион рублей, за второе – 500 тысяч, за третье – 250 тысяч.

Призерам сразу выдают огромные чеки, а главный вопрос перед стартом от корреспондентов «Матч ТВ»: куда потратишь миллион?

Масс-старт у мужчин выиграл Карим Халили, на самом финише разобравшись с белорусом Антоном Смольским. У женщин лучшей была невеста Халили – Анастасия Гореева. После гонки с Дмитрием Заниным она обсуждала мощное пополнение семейного бюджета.

– Перед гонкой ты заглядывала в карман Карима, говорила: ничего себе.

– Во-о-от такая пачка денег!

– Куда будете тратить? У вас же свадьба.

– Свадьба у нас в сентябре. Деньги на торжество уже запланированы, а эти деньги мы, может быть, отложим на что-нибудь другое. На дом.

***

В воскресенье пройдут гонки преследования по итогам сегодняшних масс-стартов. На этом старты Лиги в сезоне закончатся. Возможно, еще один этап добавят ближе к весне.

А как вам новый турнир?

Кубок МЛКБ

Ханты-Мансийск

Масс-старт

Мужчины

1. Карим Халили – 38.52,7 (0)

2. Антон Смольский (Беларусь) – 1,1 (1)

3. Никита Лобастов (Беларусь) – 30,4 (0)

4. Антон Бабиков – 36,6 (4)

5. Виктор Плицев – 39,2 (2)

6. Кирилл Стрельцов – 50,4 (2)

Женщины

1. Анастасия Гореева – 34.14,4 (2)

2. Анна Сола (Беларусь) – 5,4 (3)

3. Елизавета Каплина – 14,3 (2)

4. Анастасия Гришина – 42,3 (0)

5. Полина Шевнина – 1.07,1 (2)

6. Владислава Гаврилова – 1.30,2 (2)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; кадры трансляции «Матч ТВ»