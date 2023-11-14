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Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте

Анна Щербакова Анна Щербакова
Яна Рудковская Яна Рудковская
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Алина Загитова Алина Загитова
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Фигурное катание Фигурное катание

Наши фигуристки – уже свои в модной тусовке Москвы. Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова не затерялись на премии журнала The Voice: обе выбрали корсеты, а Алина и вовсе рискнула с образом почти без юбки.

Глянцевый журнал The Voice выходит в России чуть больше года, но вы, конечно, его знаете – это бывший Cosmopolitan. В прошлом году на фоне ухода многих компаний он пережил ребрендинг, хотя концепция осталась той же: это все еще журнал о красоте, моде и отношениях.

У журнала есть и премия – «Главные лица». Накануне в театре имени Пушкина состоялось вручение наград самым успешным деятелям кино, музыки, телевидения и бизнеса. Премия журнала – это не только чествование победителей, а еще и модный показ. Звезды надевают яркие и экстравагантные наряды.

Один из самых откровенных образов церемонии (по признанию редакции The Voice) – у чемпионки Олимпиады-2018 Алины Загитовой. Она выбрала черное платье-корсет, которое все-таки больше корсет, чем платье.

Как одевается Алина Загитова для репортажей Первого канала: косички и шуба, мини-юбки и макси-сапоги

Юбка из прозрачного кружева с шлейфом на боку лишь дополняла главный элемент образа.

На руках – длинные кружевные перчатки, на шее – массивное украшение, в ушах – крупные сережки.

Загитова не всю церемонию провела так. Был и другой важный атрибут фигурного катания из гардероба шикарной женщины. Это, само собой, длинная шуба.

«Наряд шили специально для этой премии. Для меня такое впервые, когда я так тщательно готовлюсь к мероприятию и подбираю совершенно с нуля образ. Подготовилась буквально за полтора дня, потому что у меня очень много загрузки в плане работы. Как-то так получилось. Не знаю, хорошо?» – кокетничала Загитова на красной дорожке.

Анна Щербакова так описала их наряды: «Мы сегодня с Алиной «инь и ян».

И этот контраст не только в цветах: Загитова – в черном, Щербакова – в белом. Но и в самих образах. Анна надела длинное платье-футляр с рукавами. Строгости добавляли подплечники, а женственности – корсет и декольте.

Наряды фигуристок на летних вечеринках: Загитова в полупрозрачном, Трусова в кожаных леггинсах, Валиева в классике

На шее – серебряное колье и черный бант в виде цветка. Волосы собраны в хвост.

Фигуристки сыграли на контрасте. Во время церемонии они держались вместе, а на вопрос «Кто для вас главное лицо года?» назвали друг друга.

Бонус: на вечеринке были не только Алина с Анной

Загитова и Щербакова не выходили на сцену премии, но человек, связанный с фигурным катанием, там все-таки появился. Яна Рудковская, продюсер ледовых шоу и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, дважды поучаствовала в награждении. Вручала приз продюсеру года – Федору Бондарчуку, а потом и сама получила статуэтку в номинации «шоу-продюсер».

Рудковская блистала (в прямом смысле) в серебряном платье.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова; thevoicemag.ru

117 комментариев

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Куприн
Мусульманненько.
+97
-15
+82
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Эразм
"В активном поиске".
+52
-7
+45
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Рома Студилов
Спортивные новости , которые мы заслужили !
+42
-1
+41
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Gemma157
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
загитова выглядит как 35-40-летняя светская львица в агрессивно активном поиске..
+54
-14
+40
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Флер де Лис
Загитова ходячий шаблон. Никакой личной оригинальности (впрочем, для этого нужен ум). Анюта, конечно, приятнее намного во всех смыслах. И умнее раз в сто.
+50
-22
+28
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Светлана Ильина
«Анна в красивом и элегантном платье,
Алина в комбинашке, забыла одеться»
Лучше так..
+46
-21
+25
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Sarumian
Щербакова прилично одета, что сейчас редкость.
+41
-16
+25
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Светлана Ильина
Ответ Маргарита В Сафронова
И что бы там ни говорили, все взгляды на Алине.)
Дурацкое дело -нехитрое, вышла бы совсем голой, еще бы с улицы публика подвалила
+33
-8
+25
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Safkzn
Анна выглядит естественной, не хочет показаться кому-то лучше, чем есть. Даже по взгляду нет какой-то надменности.
+29
-7
+22
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barbarian1991
Что делает эта спортивная новость на нашем сайте моды?
+19
-1
+18
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Рама Рагимханов
У меня ощущение, что Загитова хочет продолжить путь Кабаевой.
+28
-12
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Sportsfan
Какие же красавицы у нас фигуристки! Алина, конечно, шокировала отсутствием юбки, а Аня - наличием форм 😄 Но красивые обе, каждая по-своему.
+22
-6
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Pink Floyd1276
Щербакова: «Мы сегодня с Алиной «инь и ян».
Рудковская: «и Яна».
+16
-1
+15
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Призрачный триксель
Аня такая элегантная😎
+26
-11
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гилберт
Классный прикид у Алины. Только такой можно показывать кому то одному, а не всем.
+20
-5
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Anton Novikov
Аня прекрасна, Алина как с панели
+21
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IrinaKin
Фигура красивая у Алины, не поспоришь. Но все же это не каток, светить трусиками было необязательно.
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-7
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Tania09**
Яна ограбила несколько городских ёлок?
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zyzs
Ответ Флер де Лис
Алина Кабаева так безвкусно никогда не одевалась. Она великая гимнастка (не двух сезонов) и умная девочка. Безотносительно ее личной жизни.
Платье с гербом России на груди - верх безвкусия!
+14
-4
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Боевой Бурят Путина
Поскольку Алина «воспитывалась в мусульманских традициях», то трусы надеть не забыла. Но я не исключаю, что это только пока, ведь «попробовать надо все».
Если серьезно, то это просто чудовищный колхоз в духе куртизанок из квартала красных фонарей или поп-певиц из девяностых. «Затмила» только Бузова в стиле Лолиты Милявской
+14
-5
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Космический Котик
Спасибо за эту спортивную статью на нашем сайте. Глоток свежего воздуха.
+12
-4
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Татьяна Макарова
У Алины очень красивая фигура, но не к месту она так нарядилась. Довольно таки вызывающе.
+11
-3
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Leslie9
Главное, что Рудковская никогда себе не изменит-нога и вечный колхоз из блёсток 🤣🤣🤣
+9
-2
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acrid4733
девушку из деревни вывести можно, а вот...
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-8
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Тайга86
Посмотрела почти все представленные наряды с мероприятия, может что и пропустила конечно...Были там и декольте и короткие юбки, но никто, простите, пи..не светил. Вчера пытались стилистов в чем-то обвинить любители..Ну в общем-то сразу было понятно, что у подобного может быть только один стилист - Сама. Единственный чел, с кем подобный кринж сочетался - Филя, им можно было парой ходить, как особенным любителям эпатажа. Правда даже он исподнее не демонстрировал. Что касается Ани, то вчера на том одном фото и видео сразу не зашло. Сегодня, при других ракурсах и фото, могу с уверенностью сказать - классно, элегантно, выдержанно на общем плане мероприятия. Хороша, свежа и мила Анюта. И молодец что не уподобляется подружке по мероприятиям...Пусть та вообще без платья скоро в свет начнет выходить, привлекая внимание хоть этим, главное не вестись, иметь свое мнение и собственный адекватный вкус...впрочем, с этим у Ани проблем нет, и это несомненно радует.
+20
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+7
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Trash Talking
Долго думал, но последнее фото заставило однозначно поставить минус
+9
-4
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Мадина Уйгурова
Ответ Gemma157
загитова выглядит как 35-40-летняя светская львица в агрессивно активном поиске..
она буквально год назад была молодой и свежей. что случилось потом не понятно. седой цвет волос, тонна тоналки и пудры, глаза выведены аля макияж женщины предбальзаковского возраста. что-то тут не то
+8
-3
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Азамат011989
Щербакова очень милая девушка, скромная и говорит хорошо. А Загитова, несмотря на то, что она самая красивая среди всех фигуристок, отталкивает от себя тем, что, не умеет говорить (книжки надо читать), одевается вызывающе ( такой молодой, пусть и красивой девушке, это не к лицу) и плюет на все замечания и советы в свой адрес.
+14
-9
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Gfdyuu D.
Забавно, что у Алины и Яны вкусы в одежде похожие🤗
+14
-9
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Петр Кифоренко
Ну забыл человек юбку надеть, чего все накинулись то)
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Lana74
Надо было Загитовой на коньках прийти, тогда бы всё без вопросов было
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Ivan Ivanych
Загитова выглядит чересчур непотребно в этом наряде.
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Голос Разума
Вульгарщина, это про Загитову.
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Сергей Киселев
Выглядят ужасно. Гримёру кол. Модельеру тоже. Фотографу даже кола много. Отвратительно. И, что самое непонятное, зачем ЭТО на главной странице сайта про спорт.
+6
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stazvarrr
Ответ Oeva
Безграмотность - это про 99,(9)% комментаторов спортса 😬
Буквоедство и снобизм - это про душнил )
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zyzs
Алина и Аня просто великолепны! Самые красивые!
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
девочки две противоположности. Где только Загитова берет эти платья-топ? пьхоже, что в одном месте с Яной.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
+100!)
🤣🤣🤣
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ezhik38
Анна невероятная ) И такой была всегда...
По чувству стиля, меры...по изысканности и безупречности образов.
Никто и близко не приблизился...
Наша Одри Хепберн ))
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Eva2426
Ответ Meshko1111
Сколько можно уже про это, обычные бабёнки жаждущие богатых мужиков.
Они сами богатые, да еще и молодые и совсем не глупые.
+7
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Spartakovec navsegda
Любое платье, напоминающее купальник - это больше купальник чем платье. Сложно воспринимать нормально подобный стиль.
+4
-1
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несахар
Ответ Рома Студилов
Спортивные новости , которые мы заслужили !
в разделе фигурного катания все новости приблизительно именно такие.
какой спорт, такие новости...
+3
0
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Лека-Лека
Ответ Syndycate
Мамкины туфельки, теткино платьице🤣
Что бы Вы понимали в колбасных обрезках.
+3
0
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Наталья Кузнецова
Ответ Мадина Уйгурова
она русская давно уже, там нет ни ислама ни татарского ничего,кроме фамилии отчества. в чем отличие от Бузовой?
Бузова - певица. (сарказм)
+3
0
+3
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Мыкола
Кринж-пати?))
+6
-4
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Gaga Gaga
яна как корова в огорде
+6
-4
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Olya Ru
Яна Рудковская не имеет отношения к фигурному катанию…………
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Kivan1976
Ответ Olya Ru
Яна Рудковская не имеет отношения к фигурному катанию…………
Как это? Думаете, через постель оно не передается?
А вообще, у них с мужем школа фигурки, не думаю, что там Плющ один рулит...
+2
0
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Арсен Карапетян
Глупая девочка- «всемилюбимая» Загитова)
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juliamart
Ответ Боевой Бурят Путина
Поскольку Алина «воспитывалась в мусульманских традициях», то трусы надеть не забыла. Но я не исключаю, что это только пока, ведь «попробовать надо все». Если серьезно, то это просто чудовищный колхоз в духе куртизанок из квартала красных фонарей или поп-певиц из девяностых. «Затмила» только Бузова в стиле Лолиты Милявской
))))
+3
-1
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