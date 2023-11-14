Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте

Наши фигуристки – уже свои в модной тусовке Москвы. Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова не затерялись на премии журнала The Voice: обе выбрали корсеты, а Алина и вовсе рискнула с образом почти без юбки.

Глянцевый журнал The Voice выходит в России чуть больше года, но вы, конечно, его знаете – это бывший Cosmopolitan. В прошлом году на фоне ухода многих компаний он пережил ребрендинг, хотя концепция осталась той же: это все еще журнал о красоте, моде и отношениях.

У журнала есть и премия – «Главные лица». Накануне в театре имени Пушкина состоялось вручение наград самым успешным деятелям кино, музыки, телевидения и бизнеса. Премия журнала – это не только чествование победителей, а еще и модный показ. Звезды надевают яркие и экстравагантные наряды.

Один из самых откровенных образов церемонии (по признанию редакции The Voice) – у чемпионки Олимпиады-2018 Алины Загитовой. Она выбрала черное платье-корсет, которое все-таки больше корсет, чем платье.

Юбка из прозрачного кружева с шлейфом на боку лишь дополняла главный элемент образа.

На руках – длинные кружевные перчатки, на шее – массивное украшение, в ушах – крупные сережки.

Загитова не всю церемонию провела так. Был и другой важный атрибут фигурного катания из гардероба шикарной женщины. Это, само собой, длинная шуба.

«Наряд шили специально для этой премии. Для меня такое впервые, когда я так тщательно готовлюсь к мероприятию и подбираю совершенно с нуля образ. Подготовилась буквально за полтора дня, потому что у меня очень много загрузки в плане работы. Как-то так получилось. Не знаю, хорошо?» – кокетничала Загитова на красной дорожке.

Анна Щербакова так описала их наряды: «Мы сегодня с Алиной «инь и ян».

И этот контраст не только в цветах: Загитова – в черном, Щербакова – в белом. Но и в самих образах. Анна надела длинное платье-футляр с рукавами. Строгости добавляли подплечники, а женственности – корсет и декольте.

На шее – серебряное колье и черный бант в виде цветка. Волосы собраны в хвост.

Фигуристки сыграли на контрасте. Во время церемонии они держались вместе, а на вопрос «Кто для вас главное лицо года?» назвали друг друга.

Бонус: на вечеринке были не только Алина с Анной

Загитова и Щербакова не выходили на сцену премии, но человек, связанный с фигурным катанием, там все-таки появился. Яна Рудковская, продюсер ледовых шоу и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, дважды поучаствовала в награждении. Вручала приз продюсеру года – Федору Бондарчуку, а потом и сама получила статуэтку в номинации «шоу-продюсер».

Рудковская блистала (в прямом смысле) в серебряном платье.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова; thevoicemag.ru