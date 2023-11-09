В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?

12-летняя Маргарита Базылюк – новая звездочка группы Этери Тутберидзе. Она прыгает четверные и тройной аксель, в интервью с Этери ее отметил Леонид Слуцкий, а за последний год они ни разу не выпала из топ-3.

Но один из самых частых запросов в поисковиках неожиданный – «Базылюк йогурт». Что это за история?

Мать соперницы уверена, что Маргарита подставила ее дочь – та со скандалом уходила от Этери

Если ввести фамилию Базылюк в любом крупном поисковике – тут же выпадет вариант с йогуртом.

Вот Яндекс – уверенно в топе.

А вот Mail.ru – еще выше.

В Google это вообще самый популярный запрос.

Ответ нужно искать в 2021-м. Тогда мама другой юной фигуристки Елены Костылевой рассказала, почему ее дочь уходит из группы Тутберидзе. Среди прочего Ирина Костылева упомянула неприятную историю, в которой вроде как замешана и Базылюк:

«А эта история в Новогорске с подлейшей Базылюк и ее йогуртом, от которого она отказалась – это вообще вишенка на торт. И уже здесь явно все шло от Тутберидзе, на Розанова не свалишь, как в прошлом году».

Со слов Костылевой-старшей не особо понятно, почему Маргарита заслужила такой грубый эпитет и в чем же эта подлость?

Основная версия такая (ее, например, подтверждает журналист «СЭ» Дмитрий Кузнецов): Базылюк попросила Костылеву взять ей йогурт, и Елена взяла два – себе и Маргарите. В этот момент ее якобы увидела Тутберидзе и отругала. При этом Базылюк не подтвердила перед тренером оправдание Костылевой о том, что один йогурт предназначался ей. Несоблюдение диеты и послужило одной из причин отчисления Елены (в 9 лет она уже уходила от Этери, но вернулась):

«Лена не тренируется в группе Тутберидзе, так как ее выгнала Этери Георгиевна еще из Новогорска. А я думала, что уже все знают эту некрасивую подставу с йогуртом для Базылюк, от которого Маргарита отказалась. Очень мерзкая история о подлости, стукачестве», – писала Ирина.

Другие герои инцидента комментарии не давали. Но, кажется, этого и не требовалось – мем «йогурт для Базылюк» и так закрепился в нашем фигурном катании.

Костылева опять уходит от тренера с обвинениями

Костылева и Базылюк уже встречались в прошлом сезоне на соревнованиях: так, на первенстве России по младшему возрасту победила Елена, Маргарита была третьей, на первенстве по старшему возрасту они поменялись местами.

Базылюк все так же тренируется у Тутберидзе, прыгает триксель, четверные тулуп и сальхов. Костылева перешла в «Москвич» к Виктории Буцаевой – в ее арсенале квад-сальхов, а на тренировке этим летом она показывала невероятную секвенцию из двух тройных акселей.

Обе вошли в возрастную категорию 11-17 лет в составе сборной России. Но Базылюк победно начала сезон, а Костылева получила травму и сейчас восстанавливается. На днях ее мама снова вышла в соцсети с громкими обвинениями (а заодно объяснила, почему дочь пропускает осенние старты):

«Лена вышла в новый сезон на лед «Москвича» – первый день. Через три минуты она уже оказалась в раздевалке. Я спросила: что случилось? Лютиков И. А. сказал ей, что она больше не тренируется в «Москвиче», и выгнал со льда!

Ее не просто выгнали со льда, ей не дали войти в сезон-2023/2024 в своей школе «Москвич».

Я взяла и включила камеру телефона. И с этого момента Митрофанова стала просто издеваться над Леной. Один раз дошло до рукоприкладства. Видео нет. Не успела снять. Но видели многие.

Ровно две недели Лена приходила в «Москвич» и тренировалась самостоятельно. Она на тот момент восстановила четверной сальхов. Прыгала уже их два в произвольной, ей ставили единственный прокат на 52-55-й минуте тренировки, уже уставшей. Потом удалили всех родителей группы Лютикова со льда и произошло травмирование Лены.

Я обращалась и устно, и письменно к старшему тренеру Буцаевой В. Е. На что получила устный ответ от нее: «Иди жалуйся хоть к Путину». Буцаева вообще отказалась от того, что она старший тренер «Москвича», когда я спросила у нее, к кому обращаться дальше, если травля и издевательства не прекратятся. А может, правда, Путину написать?»

Мы связались с Ириной Костылевой, она согласилась дать интервью Sports.ru о ситуации вокруг дочери и собственных комментариях, но затем перестала выходить на связь.

Ее дочь все-таки готовится к сезону, но возобновится ли соперничество с Базылюк?

Фото: Instagram/kostyleva1054, margarita_bazylyuk