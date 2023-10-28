Наш фигурист все же отстоял номер под Rammstein – с русским вокалом. У тренера фэйспалм от проката

Петр Гуменник все-таки выступил с Rammstein на Гран-при России.

Эпопея с запретом немецкой песни Sonne закончилась русским вокалом и очень неудачным прокатом.

Песню запретили из-за «непатриотичности» прямо перед прокатами

Еще недавно действующему чемпиону России намекнули, что Rammstein на внутренних соревнованиях – это, мягко говоря, лишнее. Но на третьем этапе Гран-при в Красноярске музыка немецкой группы все же прозвучала.

Напомним хронологию запрета:

Апрель: Гуменник выступает на шоу Этери Тутберидзе с показательным номером под «Mein Herz Brennt» и рассказывает, что ему нравится Rammstein.

18 июля: Петр публикует отрывок из новой короткой – для нее выбрали Sonne. Хореографы – Николай Морошкин и Ксения Михеева.

5 августа: Премьера программы на мастер-классе Тамары Москвиной.

16 сентября: На контрольных прокатах сборной Гуменник выходит со старой короткой. По его словам, о том, что катать под Rammstein нельзя, он узнал за день до выезда на прокаты.

17 сентября: Тренер Вероника Дайнеко объяснила запрет так: «Ко мне подошла Тамара Николаевна и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Переслать это письмо мне она отказалась.

Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт Матыцину. Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим ».

А дальше пошла масштабная дискуссия о том, стоит ли запрещать Rammstein и почему песня менее патриотична, чем остальные зарубежные треки.

Русский вариант – копирка с немецкого, но он устроил всех

Гуменник нашел выход. И уже в начале октября на шоу наших фигуристов в Пекине выступил с номером под кавер, который должен успокоить всех.

На помощь пришла версия российского исполнителя Олега Абрамова, выступающего под псевдонимом Radio Tapok.

От оригинала осталось почти все: музыка, манера исполнения (Абрамов копирует вокалиста Тилля Линдеманна) и слова. Да, теперь они на русском, но это почти подстрочный перевод с немецкого.

Просто сравните. Вот перевод оригинала:

Все ждут света

Бойтесь, не бойтесь.

Солнце светит из моих глаз,

Сегодня ночью оно не зайдет,

И мир громко считает до десяти.

А вод текст Radio Tapok:

Люди ожидают свет,

Страха нет, страха в них нет.

Из-под век моих бьет солнце.

В эту тьму тот свет пройдет,

И весь мир начнет отсчет.

Этот вариант оказался компромиссным, поэтому его оставили: «Я согласовал с тренером, со всеми своими тренерами. И они уже, в свою очередь, со всеми остальными, с кем надо было, тоже согласовали».

Первый прокат перед судьями – провал

И вот в Красноярске Гуменник вышел на соревновательный лед с той программой, о которой мечтал.

Правда, большая премьера не удалась – Петр заявил серьезные контент, но не справился. Сначала упал с четверного лутца, затем остался без каскада после падения с четверного сальхова, на обоих элементах поставили недокрут.

Да и тройной аксель получился на большой минус – Гуменник сделал степ-аут, но все же устоял на ногах.

Итог – лишь шестая оценка за технику (31,17), скромная сумма за программу (70,41) и пятое место перед произвольной. От Дмитрия Алиева – лидера по итогам первого дня – отставание почти космическое – 30 баллов. К Алиеву вопросов не было ни по прокату (чисто прыгнул два квада и триксель), ни по патриотичности (катал под «Любэ»).

Быстрая оценка от тренера – фейспалм прямо в кисс-энд-край.

«Волнение было, первые соревнования. Больше всего мне мешало, что когда я сюда приехал, чувствовал себя не в ногах. Потерял прибавку к прыжку, которую обычно чувствую, когда у меня все хорошо. Пытался ее найти, но пока не успел.

На тренировках я готов, могу все сделать. А выступательную форму еще не набрал, для этого соревнования нужны. Мне кажется, физически было чуть сложновато. Возможно, из-за того, что не тот часовой пояс, режим сна сбитый.

На произвольной может все хорошо получиться. Я люблю иногда завалить короткую, многие так любят, чтобы потом попытаться выкарабкаться», – объяснил Гуменник в интервью Первому каналу.

Выкарабкается?

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Короткая программа

1. Дмитрий Алиев – 100,45

2. Александр Самарин – 93,92

3. Федор Зонов – 80,38

4. Илья Яблоков – 78,67

5. Петр Гуменник – 70,61

6. Егор Рухин – 69,72

Фото: STAR-MEDIA/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф