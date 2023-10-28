Наш фигурист все же отстоял номер под Rammstein – с русским вокалом. У тренера фэйспалм от проката
Петр Гуменник все-таки выступил с Rammstein на Гран-при России.
Эпопея с запретом немецкой песни Sonne закончилась русским вокалом и очень неудачным прокатом.
Песню запретили из-за «непатриотичности» прямо перед прокатами
Еще недавно действующему чемпиону России намекнули, что Rammstein на внутренних соревнованиях – это, мягко говоря, лишнее. Но на третьем этапе Гран-при в Красноярске музыка немецкой группы все же прозвучала.
Напомним хронологию запрета:
Апрель: Гуменник выступает на шоу Этери Тутберидзе с показательным номером под «Mein Herz Brennt» и рассказывает, что ему нравится Rammstein.
18 июля: Петр публикует отрывок из новой короткой – для нее выбрали Sonne. Хореографы – Николай Морошкин и Ксения Михеева.
5 августа: Премьера программы на мастер-классе Тамары Москвиной.
16 сентября: На контрольных прокатах сборной Гуменник выходит со старой короткой. По его словам, о том, что катать под Rammstein нельзя, он узнал за день до выезда на прокаты.
17 сентября: Тренер Вероника Дайнеко объяснила запрет так: «Ко мне подошла Тамара Николаевна и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Переслать это письмо мне она отказалась.
Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт Матыцину. Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим».
Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?
А дальше пошла масштабная дискуссия о том, стоит ли запрещать Rammstein и почему песня менее патриотична, чем остальные зарубежные треки.
Русский вариант – копирка с немецкого, но он устроил всех
Гуменник нашел выход. И уже в начале октября на шоу наших фигуристов в Пекине выступил с номером под кавер, который должен успокоить всех.
На помощь пришла версия российского исполнителя Олега Абрамова, выступающего под псевдонимом Radio Tapok.
От оригинала осталось почти все: музыка, манера исполнения (Абрамов копирует вокалиста Тилля Линдеманна) и слова. Да, теперь они на русском, но это почти подстрочный перевод с немецкого.
Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки
Просто сравните. Вот перевод оригинала:
Все ждут света
Бойтесь, не бойтесь.
Солнце светит из моих глаз,
Сегодня ночью оно не зайдет,
И мир громко считает до десяти.
А вод текст Radio Tapok:
Люди ожидают свет,
Страха нет, страха в них нет.
Из-под век моих бьет солнце.
В эту тьму тот свет пройдет,
И весь мир начнет отсчет.
Этот вариант оказался компромиссным, поэтому его оставили: «Я согласовал с тренером, со всеми своими тренерами. И они уже, в свою очередь, со всеми остальными, с кем надо было, тоже согласовали».
Первый прокат перед судьями – провал
И вот в Красноярске Гуменник вышел на соревновательный лед с той программой, о которой мечтал.
Правда, большая премьера не удалась – Петр заявил серьезные контент, но не справился. Сначала упал с четверного лутца, затем остался без каскада после падения с четверного сальхова, на обоих элементах поставили недокрут.
Да и тройной аксель получился на большой минус – Гуменник сделал степ-аут, но все же устоял на ногах.
Итог – лишь шестая оценка за технику (31,17), скромная сумма за программу (70,41) и пятое место перед произвольной. От Дмитрия Алиева – лидера по итогам первого дня – отставание почти космическое – 30 баллов. К Алиеву вопросов не было ни по прокату (чисто прыгнул два квада и триксель), ни по патриотичности (катал под «Любэ»).
Быстрая оценка от тренера – фейспалм прямо в кисс-энд-край.
«Волнение было, первые соревнования. Больше всего мне мешало, что когда я сюда приехал, чувствовал себя не в ногах. Потерял прибавку к прыжку, которую обычно чувствую, когда у меня все хорошо. Пытался ее найти, но пока не успел.
На тренировках я готов, могу все сделать. А выступательную форму еще не набрал, для этого соревнования нужны. Мне кажется, физически было чуть сложновато. Возможно, из-за того, что не тот часовой пояс, режим сна сбитый.
На произвольной может все хорошо получиться. Я люблю иногда завалить короткую, многие так любят, чтобы потом попытаться выкарабкаться», – объяснил Гуменник в интервью Первому каналу.
Выкарабкается?
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Короткая программа
1. Дмитрий Алиев – 100,45
2. Александр Самарин – 93,92
3. Федор Зонов – 80,38
4. Илья Яблоков – 78,67
5. Петр Гуменник – 70,61
6. Егор Рухин – 69,72
Фото: STAR-MEDIA/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф
Музыка мне и тау не нравится , но для программы вообще катастрофа.
Программа голная для скандала, она сделала свое дело, Гуменник звезда, теперь надо забыть про Рамштайн и катать кп прошлого сезона.