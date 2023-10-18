У лучшей фигуристки США слишком буквальный наряд: танцует со змеей на руке, показывает змеиный язык

Главная фигуристка США Изабо Левито примерила образ змеи. И это не просто музыка или история в программе: на платье змея во всю длину, а из руки сделали голову.

● На этой неделе стартует международная серия Гран-при – в американском Аллене пройдет Skate America. У женщин в заявке лидеры прошлого сезона: бельгийка Луна Хендрикс и 16-летняя звездочка из США Изабо Левито.

Левито тренируется в группе российской школы – Юлии и Вячеслава Кузнецовых. В прошлом сезоне она взяла серебро на двух этапах и в финале Гран-при, а также заняла 4-е место на чемпионате мира в Сайтаме.

В этот сезон Изабо входит фаворитом – уже есть победа на челленджере Nebelhorn Trophy и командное серебро Japan Open. А еще необычные программы, особенно короткая.

● В постановке от Юлии Кузнецовой Левито предстает в роли змеи. И если в «Болеро» Камилы Валиевой змея была скорее метафорой, а у Мэдисон Чок – основой хореографии, то у Изабо прочтение буквальное.

Конечно, в глаза сразу бросается платье. Основной цвет – бежевый. Очевидно, что его взяли осознанно – и даже не для того, чтобы создать эффект голого тела (для фигуристки-подростка это вряд ли уместно), а чтобы акцентировать внимание на главной героине программы – змее. Она тоже есть на платье. Выделили стразами и цветом – она будто обвивает тело Изабо.

На правой руке изобразили голову: указательный и средний пальцы имитируют язык, на костяшках – два зеленых глаза. Получилось немного мультяшно – тут самой Левито важно не переборщить с отыгрышем змеи-руки и не превратить постановку в кукольное представление.

В соцсетях не все оценили платье – часть болельщиков восхищалась необычным нарядом, но многим не понравилось. Саму фигуристку все устраивает – она выкладывает фото и после премьеры на Nebelhorn Trophy. Внесут ли изменения в наряд – узнаем на первом этапе Гран-при.

● Змея у Изабо – это не только платье. Фигуристка на льду повторяет плавные движения пресмыкающегося.

Оно ползает по льду, извивается в воздухе. Хореография рук поставлена с акцентом именно на правую – она словно ведет Левито за собой. А несколько раз змея обращается к судьям.

Для музыкального сопровождения выбрали восточные мотивы, что в этом случае оправдано и, пожалуй, предсказуемо: звучит трек Yearning в исполнении Рауля Феррандо.

Изабо настолько прониклась программой, что «поблагодарила» змею после проката в Оберстдорфе – ободряюще похлопала ее по «голове».

В кисс-энд-край показывала змеиный язык, выставляя два пальца.

Кажется, Левито в восторге от находки. А как вам ее новый образ?

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press; Gettyimages.ru/Angelika Warmuth/picture alliance; instagram.com /isabeau.levito, /fsphoto_syo