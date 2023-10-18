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У лучшей фигуристки США слишком буквальный наряд: танцует со змеей на руке, показывает змеиный язык

Nebelhorn Trophy
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Гран-при США Гран-при США
Изабо Левито
женское катание женское катание
Юлия Кузнецова
Фигурное катание Фигурное катание

Главная фигуристка США Изабо Левито примерила образ змеи. И это не просто музыка или история в программе: на платье змея во всю длину, а из руки сделали голову.

● На этой неделе стартует международная серия Гран-при – в американском Аллене пройдет Skate America. У женщин в заявке лидеры прошлого сезона: бельгийка Луна Хендрикс и 16-летняя звездочка из США Изабо Левито.

Левито тренируется в группе российской школы – Юлии и Вячеслава Кузнецовых. В прошлом сезоне она взяла серебро на двух этапах и в финале Гран-при, а также заняла 4-е место на чемпионате мира в Сайтаме.

В этот сезон Изабо входит фаворитом – уже есть победа на челленджере Nebelhorn Trophy и командное серебро Japan Open. А еще необычные программы, особенно короткая.

● В постановке от Юлии Кузнецовой Левито предстает в роли змеи. И если в «Болеро» Камилы Валиевой змея была скорее метафорой, а у Мэдисон Чок – основой хореографии, то у Изабо прочтение буквальное.

Конечно, в глаза сразу бросается платье. Основной цвет – бежевый. Очевидно, что его взяли осознанно – и даже не для того, чтобы создать эффект голого тела (для фигуристки-подростка это вряд ли уместно), а чтобы акцентировать внимание на главной героине программы – змее. Она тоже есть на платье. Выделили стразами и цветом – она будто обвивает тело Изабо.

На правой руке изобразили голову: указательный и средний пальцы имитируют язык, на костяшках – два зеленых глаза. Получилось немного мультяшно – тут самой Левито важно не переборщить с отыгрышем змеи-руки и не превратить постановку в кукольное представление.

В соцсетях не все оценили платье – часть болельщиков восхищалась необычным нарядом, но многим не понравилось. Саму фигуристку все устраивает – она выкладывает фото и после премьеры на Nebelhorn Trophy. Внесут ли изменения в наряд – узнаем на первом этапе Гран-при.

● Змея у Изабо – это не только платье. Фигуристка на льду повторяет плавные движения пресмыкающегося.

Оно ползает по льду, извивается в воздухе. Хореография рук поставлена с акцентом именно на правую – она словно ведет Левито за собой. А несколько раз змея обращается к судьям.

Для музыкального сопровождения выбрали восточные мотивы, что в этом случае оправдано и, пожалуй, предсказуемо: звучит трек Yearning в исполнении Рауля Феррандо.

Изабо настолько прониклась программой, что «поблагодарила» змею после проката в Оберстдорфе – ободряюще похлопала ее по «голове».

В кисс-энд-край показывала змеиный язык, выставляя два пальца.

Кажется, Левито в восторге от находки. А как вам ее новый образ?

«Знаю много слов по-русски: «лошади едят яблоки», «девочки едят яйца». Лучшая фигуристка США любит Россию

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press; Gettyimages.ru/Angelika Warmuth/picture alliance; instagram.com /isabeau.levito, /fsphoto_syo

23 комментария

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Sveta Arhipova
Какая интересная задумка, я даже прямо сейчас посмотрела эту программу Изабо - настолько понравился образ
+24
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justbored
Красивое.
+13
-3
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Наталья Конышева
Изабо красотка!
+8
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+8
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Свет-Марго
А мне понравилось. Нет ощущения, что было желание показать тело, было желание показать змею и это удалось. Ни вульгарности, ни лишних намеков нет в костюме.
+7
0
+7
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Светлана М
Ну а что, хорошо, когда все буквально. Не нужно додумывать, догадываться.
+6
0
+6
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Lieda
Изабо хорошо исполняет задуманное, мне нравится.
+4
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+4
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Elena Savanuk
Изабо примерила на себя образ змеи, этот образ "сел" на нее, как вторая кожа .
+3
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Kareglazaya
Красиво, мне понравилось
+3
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tanya_1111
Красивый наряд, придется прокат посмотреть )))
+2
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Amneris
Мне кажется, она сама довольна и это были также ее пожелания по костюму. При всей моей нелюбви к змеям - выглядит интересно на льду. Цепляет.
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Екатерина К
Изабо располагает , невозможно игнорировать ее любовь к русским котлетам:-)
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Эрин Шепард
Господи, нашли до чего докопаться
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Ярик01
Взросление ей к лицу (в прямом смысле). Приятно посмотреть на экс- страшненького утенка.
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Страшновато, но ново. И это хорошо. Удачи .
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Сергей Орлов
Ответ Arabella Arici Marino
У Камилы нашей была змейка на болеро. Это намёк?
Ваша Камила – допингистка и обманщица.
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Роман Волков
Может в этот сезон она входит фаворитом Американской сборной, я её видел и катание у неё не очень.
Плюсов точно нет и минусы все на месте.
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opty
В спорте лучших нет , есть сильнейшие. И кстаи победитель нац-чемпионата далеко не всегда сильнейший спортсмен страны.
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Зиля Бадриева
Интересное решение костюма, впечатляет. У Камилы первоначальный вариант тоже со змеей, которая обвивает тело. Гляжу, Изабо и фишки Ками взяла, типа кораблика Бести, пробовала руки выворачивать за спину.
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GLW
змеиный язык это когда его разрезают на две части
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Arabella Arici Marino
Ответ Сергей Орлов
Ваша Камила – допингистка и обманщица.
А почему Вы в этом так уверены? У меня нет такой уверенности что она прям допингистка. У меня другое мнение вообще по всей этой истории- ни у одной ни у другой стороны истины нет. Истина по середине, даже в точке Золотой середины.
Тот препарат, который у неё нашли на спортивны результат не влияет. А вот сердечко у девочки уязвимое, слабоватое, а с учётом всей этой нерватрёпки тем более. Девочка безусловно талантлива. А таланты надо беречь. А то мир с ума посходил, перевернулся. Больницы бомбят, ракеиы и танки производят, вирусы выпускают......итд таланты травят. Вместо того чтобы заниматься реальной медициной, наукой и прогрессом для увеличения продолжительности и повышения качества жизни людей.
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