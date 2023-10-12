Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

Олимпийский комитет России снова отстранен – это безжалостное решение МОК. Все из-за того, что в состав ОКР включены советы новых территорий.

Отвечаем на самые важные и актуальные вопросы.

Что случилось?

В Мумбаи прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета. Один из ключевых вопросов, который обсуждали 15 представителей организации, – российский. В частности – включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Включение произошло 5 октября, на следующий день Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Томасу Баху с просьбой отреагировать на действия России, назвав их «грубым нарушением принципов и основ олимпийского движения».

Бах заверил, что исполком разберется. И вот на сайте МОК вышел пресс-релиз. В комитете разобрались так:

«Одностороннее решение, которое 5 октября принял Олимпийский комитет России, о включении в его состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении НОК Украины (а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской), представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную Международным олимпийским комитетом (МОК) в соответствии с Олимпийской хартией.

Принимая во внимание вышеизложенное, исполком МОК сегодня постановил, что:

1. Деятельность Олимпийского комитета России приостановлена с немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления.

2. Отстранение имеет следующие последствия:

– Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать в качестве НОК, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от олимпийского движения.

– Как указано в рекомендациях МОК от 28 марта 2023 года, которые в полной мере остаются в силе, МОК оставляет за собой право принимать решения в соответствующее время по допуску отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом до Олимпийских игр-2024 в Париже и Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

Исполнительный комитет МОК также оставляет за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития данной ситуации».

А разве ОКР уже не был забанен?

Это не первое отстранение нашего олимпийского комитета.

В декабре 2017-го МОК уже банил ОКР из-за допинг-скандала после Сочи-2014.

Именно из-за этих санкций на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан российские спортсмены ехали в нейтральном статусе: без флага, гимна и по приглашениям. Тогда ОКР восстановили быстро, сразу после Игр – в феврале 2018-го, несмотря на два допинг-случая в Пхенчхане.

В декабре 2019-го Всемирное антидопинговое агентство (WADA) тоже применило санкции к России – на этот раз из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Но ОКР не трогали, так что в Токио-2020 и Пекин-2022 наши спортсмены ездили в составе команды Олимпийского комитета России. И ограничения были уже не такими серьезными, как в Корее: вместо олимпийских колец – флаг ОКР (а на нем есть и российский триколор), в честь побед – музыка Чайковского.

В феврале 2022-го МОК рекомендовал федерациям не допускать российских спортсменов до стартов, в марте этого года комитет посоветовал приглашать их в нейтральном статусе (советом воспользовались не все). Но к ОКР никаких ограничений не применили, так что с 2018-го российский комитет функционировал в обычном режиме.

Получается, МОК избавил себя от необходимости приглашать на Игры ОКР (по мартовским рекомендациям спортсменам и так нельзя представлять НОК на международных турнирах). Если ситуация не изменится, все будет почти как в Пхенчхане – индивидуальные приглашения для атлетов.

Только без упоминания, откуда нейтральные спортсмены (в 2018-м оно все-таки было). Но пока МОК не раскрывал критерии допуска россиян до Олимпийских игр.

ОКР действительно нарушил Олимпийскую хартию?

Да. В 30-м пункте главы хартии, посвященной НОКам, говорится:

«В Олимпийской хартии понятие «страна» означает независимое государство, признанное международным сообществом. Наименование НОК должно соответствовать его территориальным границам, традициям страны и быть утвержденным исполкомом МОК».

В октябре прошлого года Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Далее за ратификацию договоров проголосовала Госдума, а затем их одобрил и Совет Федерации.

В ООН присоединение новых территорий к России не признали (до этого независимость ДНР и ЛНР признавали лишь Россия, Сирия и КНДР). Этим и руководствовался МОК, вынося решение о нарушении Олимпийской хартии.

А разве МОК признавал Крым?

Похоже, в МОК с запозданием обратили внимание на структуру Олимпийского комитета России.

В декабре 2016-го олимпийские советы Крыма и Севастополя стали членами ОКР. Никакого отстранения не последовало, хотя международное сообщество не признает Крым частью России. Несколько стран высказывали официальную позицию о том, что это российская территория (Беларусь, Никарагуа, Сирия, Венесуэла, КНДР, Куба).

А что ОКР?

Реакция на отстранение предсказуема:

«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года.

На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений.

ОКР, как участник международного спортивного движения, оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем».

Нейтрализация – слово, которое так полюбил глава ОКР Станислав Поздняков – действительно в силе. В этом плане ничего не поменялось – спортсмены могут надеяться на международные старты.

С Олимпиадой пока ясности нет, так как нет и критериев. Но Поздняков в последнее время категорично высказывался о возможном допуске до Игр:

«Потенциально я не вижу ни одного российского олимпийца в Париже. ОКР не получил приглашения для участия в Олимпиаде 2024 года».

Кажется, теперь уже точно не получит.

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Кристина Кормилицына; East News/AP Photo/Natacha Pisarenko