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Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

Станислав Поздняков Станислав Поздняков
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Олимпийский комитет России снова отстранен – это безжалостное решение МОК. Все из-за того, что в состав ОКР включены советы новых территорий.

Отвечаем на самые важные и актуальные вопросы.

Что случилось?

В Мумбаи прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета. Один из ключевых вопросов, который обсуждали 15 представителей организации, – российский. В частности – включение в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Включение произошло 5 октября, на следующий день Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Томасу Баху с просьбой отреагировать на действия России, назвав их «грубым нарушением принципов и основ олимпийского движения».

Бах заверил, что исполком разберется. И вот на сайте МОК вышел пресс-релиз. В комитете разобрались так:

«Одностороннее решение, которое 5 октября принял Олимпийский комитет России, о включении в его состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении НОК Украины (а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской), представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную Международным олимпийским комитетом (МОК) в соответствии с Олимпийской хартией.

Принимая во внимание вышеизложенное, исполком МОК сегодня постановил, что:

1. Деятельность Олимпийского комитета России приостановлена с немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления.

2. Отстранение имеет следующие последствия:

– Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать в качестве НОК, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от олимпийского движения.

– Как указано в рекомендациях МОК от 28 марта 2023 года, которые в полной мере остаются в силе, МОК оставляет за собой право принимать решения в соответствующее время по допуску отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом до Олимпийских игр-2024 в Париже и Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

Исполнительный комитет МОК также оставляет за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития данной ситуации».

Поздняков говорит, что России запретили финансировать тех, кто поедет в Париж-2024 в нейтральном статусе. Это не так!

А разве ОКР уже не был забанен?

Это не первое отстранение нашего олимпийского комитета.

В декабре 2017-го МОК уже банил ОКР из-за допинг-скандала после Сочи-2014.

Именно из-за этих санкций на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан российские спортсмены ехали в нейтральном статусе: без флага, гимна и по приглашениям. Тогда ОКР восстановили быстро, сразу после Игр – в феврале 2018-го, несмотря на два допинг-случая в Пхенчхане.

В декабре 2019-го Всемирное антидопинговое агентство (WADA) тоже применило санкции к России – на этот раз из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Но ОКР не трогали, так что в Токио-2020 и Пекин-2022 наши спортсмены ездили в составе команды Олимпийского комитета России. И ограничения были уже не такими серьезными, как в Корее: вместо олимпийских колец – флаг ОКР (а на нем есть и российский триколор), в честь побед – музыка Чайковского.

В феврале 2022-го МОК рекомендовал федерациям не допускать российских спортсменов до стартов, в марте этого года комитет посоветовал приглашать их в нейтральном статусе (советом воспользовались не все). Но к ОКР никаких ограничений не применили, так что с 2018-го российский комитет функционировал в обычном режиме.

Получается, МОК избавил себя от необходимости приглашать на Игры ОКР (по мартовским рекомендациям спортсменам и так нельзя представлять НОК на международных турнирах). Если ситуация не изменится, все будет почти как в Пхенчхане – индивидуальные приглашения для атлетов.

Только без упоминания, откуда нейтральные спортсмены (в 2018-м оно все-таки было). Но пока МОК не раскрывал критерии допуска россиян до Олимпийских игр.

ОКР действительно нарушил Олимпийскую хартию?

Да. В 30-м пункте главы хартии, посвященной НОКам, говорится:

«В Олимпийской хартии понятие «страна» означает независимое государство, признанное международным сообществом. Наименование НОК должно соответствовать его территориальным границам, традициям страны и быть утвержденным исполкомом МОК».

В октябре прошлого года Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Далее за ратификацию договоров проголосовала Госдума, а затем их одобрил и Совет Федерации.

В ООН присоединение новых территорий к России не признали (до этого независимость ДНР и ЛНР признавали лишь Россия, Сирия и КНДР). Этим и руководствовался МОК, вынося решение о нарушении Олимпийской хартии.

Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?

А разве МОК признавал Крым?

Похоже, в МОК с запозданием обратили внимание на структуру Олимпийского комитета России.

В декабре 2016-го олимпийские советы Крыма и Севастополя стали членами ОКР. Никакого отстранения не последовало, хотя международное сообщество не признает Крым частью России. Несколько стран высказывали официальную позицию о том, что это российская территория (Беларусь, Никарагуа, Сирия, Венесуэла, КНДР, Куба).

А что ОКР?

Реакция на отстранение предсказуема:

«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года.

На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений.

ОКР, как участник международного спортивного движения, оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем».

Нейтрализация – слово, которое так полюбил глава ОКР Станислав Поздняков – действительно в силе. В этом плане ничего не поменялось – спортсмены могут надеяться на международные старты.

С Олимпиадой пока ясности нет, так как нет и критериев. Но Поздняков в последнее время категорично высказывался о возможном допуске до Игр:

«Потенциально я не вижу ни одного российского олимпийца в Париже. ОКР не получил приглашения для участия в Олимпиаде 2024 года».

Кажется, теперь уже точно не получит.

Глава ОКР не видит ни одного нашего спортсмена на Олимпиаде-2024. Хм, вот звезды, которые точно могут поехать

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Кристина Кормилицына; East News/AP Photo/Natacha Pisarenko

99 комментариев

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Leer_82
"Беларусь, Никарагуа, Сирия, Венесуэла, КНДР, Куба"
Ну погодите, это же целая альтернативная Олимпиада!
А ведь есть еще Хамас, Талибан, Хезболла! Ну Абхазия, на худой конец.
+138
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Григорий Молотков
видимо мок надоело, что российские чиновники в текущих реалях ездят к ним на конференции в Женеву.

собственно для спортсменов похоже ничего не поменялось. ОКР как был бесполезным органом последние 2 года (всегда?), так и остается
+53
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Vitaliy Kalabin
Ответ Фут.Боль
Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия,Эфиопия и ещё более 40 заинтересованных стран в будущем. Да, нормальная будет Олимпиада.
обалдеть какой ты оптимист
+47
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Leer_82
"Беларусь, Никарагуа, Сирия, Венесуэла, КНДР, Куба" Ну погодите, это же целая альтернативная Олимпиада! А ведь есть еще Хамас, Талибан, Хезболла! Ну Абхазия, на худой конец.
Какой же лютый бред!
+73
-44
+29
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Илья Ярославцев
Всё правильно сделали, и не могли не сделать. Мы будем в изоляции, а возможно снова будет железный занавес. А половина из вас/нас скажет : «ну и отлично!»
+35
-12
+23
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Alexander2022
Ответ rdyabin@icloud.com
Мы просто цинично делаем, что хотим. А мок все рвет волосы на заднице со своими банами). Даешь Киевскую и Львовскую области в ОКР!
Так цинично, что уже более полутора лет одно нытье, что не пускают участвовать и отовсюду гонят?
+30
-11
+19
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Рома Студилов
Нравится вопрос в начале статьи -«а что случилось ?»)))))
+24
-7
+17
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Фут.Боль
Ответ Leer_82
"Беларусь, Никарагуа, Сирия, Венесуэла, КНДР, Куба" Ну погодите, это же целая альтернативная Олимпиада! А ведь есть еще Хамас, Талибан, Хезболла! Ну Абхазия, на худой конец.
Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия,Эфиопия и ещё более 40 заинтересованных стран в будущем. Да, нормальная будет Олимпиада.
+70
-53
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Александр Скворцов
За что наказан ОКР!? За элементарную наглость и глупость. Будто ОКР не понимал, что так будет!
+25
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NJ1982
Ответ Фут.Боль
Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия,Эфиопия и ещё более 40 заинтересованных стран в будущем. Да, нормальная будет Олимпиада.
Проблема в том, что эта альтернативная Олимпиада, кроме России нафиг не упала. Только если все перечисленные страны пойдут границы переделывать и их тоже отстранят. Но там таких идиотов во власти вроде нет.
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daniil_35
Ответ Григорий Молотков
видимо мок надоело, что российские чиновники в текущих реалях ездят к ним на конференции в Женеву. собственно для спортсменов похоже ничего не поменялось. ОКР как был бесполезным органом последние 2 года (всегда?), так и остается
Не помню ни одного случая, похожего на 2 золота в фигурном катании, когда канадцы заставили просто дать их спортсменам вторую золотую. Никто ни разу ничего подобного для наших не делал...
+23
-12
+11
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Keane09
Ответ Leer_82
"Беларусь, Никарагуа, Сирия, Венесуэла, КНДР, Куба" Ну погодите, это же целая альтернативная Олимпиада! А ведь есть еще Хамас, Талибан, Хезболла! Ну Абхазия, на худой конец.
Эритрею укажи еще 🤣🤣🤣
+6
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Tursus
А что хотели? Наивно было бы думать, что МОК пойдёт против течения. Спорт был, есть и будет связан с политикой. Принципы Кубертена жто как принципы демократии, звучат хорошо, но никем не соблюдаются.
+8
-3
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encaro_one
Нужно крестный ход провести со спортсменами и держа Зю в руках.
Так победимЪ
+10
-5
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Alexander2022
Главное, сейчас ещё громче кричать "сами приползут"
+11
-6
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MikhaL
А кто-то ожидал иного решения?
+6
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Viks
Нейтрализовали Позднякова.
+7
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Max Zhomkov
Ответ Фут.Боль
Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия,Эфиопия и ещё более 40 заинтересованных стран в будущем. Да, нормальная будет Олимпиада.
нормальная олимпиада из нашего кармана :)
+4
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Keane09
Ответ Zidane 55
А чего можно было ждать от МегаОбдолбанногоКомитета? Езжайте сами на свою ЛГБТаду!
ты там много ЛГБТ спортсменов знаешь?
+5
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Алексей Сметанин
Не удивили
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encaro_one
Ответ Фут.Боль
Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия,Эфиопия и ещё более 40 заинтересованных стран в будущем. Да, нормальная будет Олимпиада.
Смешная фантазия
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Jakim
Всё правильно сделал ОКР. Всё равно никаких наших спортсменов никуда бы не допустили, это абсолютно очевидно. Ну, может, единицы какие-то, а их и так пустят. А ОКР и до этого формального "отстранения" фактически был отстранён. Так что давно пора принимать решения без оглядки на МОК, а исключительно в своих интересах.
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Viks
Когда мы увидим на двери Позднякова: "ОКР закрыт - все ушли на фронт"?
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Петроград
Ответ Фут.Боль
Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия,Эфиопия и ещё более 40 заинтересованных стран в будущем. Да, нормальная будет Олимпиада.
Заинтересованных в чём? В отсутствии спортивного и коммерческого интереса?
+3
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Keane09
Ответ мс-мешок
это он о Вашингтоне так говорил, как там скажут так и будет
А Путин как я понимаю слабый лидер, раз никак никого не начнёт?
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