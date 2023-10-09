Симона Байлс – королева ЧМ! Усилила прыжок Юрченко так, что элемент назовут Байлс II

Симона Байлс вернулась на топ-соревнования после краха на Олимпиаде-2020. Из Токио американская гимнастка уехала без победы – помешали психологические проблемы.

А вот чемпионат мира в Антверпене оказался очень успешным – кажется, Байлс стала еще сильнее.

1. 10 лет назад Байлс дебютировала на чемпионатах мира, приехала в бельгийский Антверпен и сразу взяла два золота – в многоборье и вольных. В этом году она снова приехала в город, где начиналась ее большая международная карьера. И это не просто очередная поездка на ЧМ, а возвращение после сложной Олимпиады-2020.

В Токио Симона снялась во время финала командного многоборья из-за психологических проблем, не вышла на личное многоборье (хотя выиграла квалификацию), а из отдельных снарядов выступила только на бревне – завоевала бронзу.

После тяжелых Игр для Байлс настало время перезагрузки. К слову, сезон после Рио-2016 она тоже пропускала. Во время паузы Симона вышла замуж за игрока НФЛ Джонатана Оуэнса, постепенно нашла мотивацию и вернулась к тренировкам.

В августе-2023 уже пошли победы на внутренних соревнованиях, а на чемпионате США Байлс побила рекорд по титулам, который держался 90 лет – взяла 8-е золото в многоборье.

2. В октябре случилось возвращение и на международный уровень – и сразу на чемпионате мира. Квалификацию Симона преодолела почти безупречно: первая в многоборье и на трех снарядах (брусья – традиционно слабое место Байлс).

Во время квалификации исполнила именной элемент – самый сложный опорный прыжок в истории (с базовой стоимостью 6,400). Она заявляла его еще в Токио-2020, но так и не показала. Теперь его переименуют в Байлс II (один опорный прыжок в ее честь уже назван).

Что же это за элемент?

Прыжок Юрченко с двойным сальто назад. Базовый прыжок назван в честь советской гимнастки Натальи Юрченко. От остальных он отличается тем, что спортсмен наскакивает на мостик не обычным прыжком, а предварительно выполнив рондат. На снаряд выполняется фляк, а во второй фазе полета исполняется какое-нибудь сальто.

Именно концовку элемента Байлс и довела до максимума, сделав двойное сальто назад. Без паники: название способа прыжка останется за Юрченко, а вот сверхсложная версия теперь называется в честь Байлс.

3. После отбора Симона взяла юбилейное 20-е золото – в командном многоборье, перед которым особенно нервничала, вспоминая Токио. Для сравнения: у Светланы Хоркиной (второй по результативности гимнастки на ЧМ) столько медалей всего.

На этом Байлс, конечно, не остановилась. В личном многоборье снова победила: это золото – шестое в самом статусном виде. В женской спортивной гимнастике никто не побеждал в многоборье больше трех раз, у мужчин 6 побед только у японца Кохэи Утимуры.

В отдельных видах у Симоны тоже порядок: золото на бревне и вольных. На опорном прыжке она опять пошла на сложнейший элемент, теперь уже названный в ее честь, но упала. Из-за присутствия тренера на матах получила штраф 0,5 (так было и в квалификации, тренер и тогда ее страховал). В итоге лишь серебро. На брусьях – все же без медали.

4. Байлс – безоговорочно лучшая гимнастка в истории чемпионатов мира. На ее счету 30 наград, из них 23 – золотые. У рекордсмена среди мужчин Виталия Щербо 23 медали всех достоинств. По личным наградам Симона тоже далеко впереди остальных: 25, из них 18 – золотые. Ближе всех тоже Щербо, у него 11 личных золотых наград (всего – 22).

До Байлс самой успешной гимнасткой на ЧМ была россиянка Хоркина, но ее Симона опередила давно, у Светланы 20 наград (16 личных) и 9 побед (все личные).

По медалям главных стартов Байлс тоже на вершине. Их у американки 37 (7 из них – олимпийские). Достижение Щербо – 33 медали, из которых 10 олимпийских, – держалось вплоть до нынешнего ЧМ. Теперь же и оно перешло к Симоне.

5. Байлс уже объявила, что готовится к Олимпиаде-2024 в Париже. И там Симоне точно будет чем заняться: на ее счету пока 4 победы на Играх. До рекорда Ларисы Латыниной (9 побед) далеко, но математически реально.

Даже если Симона не побьет абсолютный рекорд, то какой-нибудь из возрастных точно установит. В Париже ей будет уже 27.

6. Правда, победы Байлс по душе не всем. Тренер российских гимнасток Валентина Родионенко раскритиковала излишне спортивный стиль Симоны:

«Хочу высказать свое сожаление по поводу победы Байлс. Это же безобразие! Это что? Гимнастика? На нее же смотреть страшно! Как вы считаете, есть там какая‑то эстетика? Там смотреть просто не на что. У нее нет классного исполнения, одна трудность. Только за счет трудности она побеждает».

Сама же Байлс не придает большого значения рекордам и, кажется, не обращает внимания на критику:

«Возможно, когда я закончу, то оглянусь назад и осознаю все, чего добилась.

Это (победы) по-прежнему доказывает мне и другим людям, на что я способна, поэтому я горжусь работой, проделанной ради этих результатов. С каждым годом я продолжаю двигаться вперед, и это здорово. С нетерпением жду того, что будет дальше».

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Laurence Griffiths