11 комментариев

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В одном интервью Вяльбе досталось всем: Дзюбе, Исинбаевой, фигурке, Кубку Стэнли...

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Босс наших лыж Елена Вяльбе пришла в шоу «На два слова» и была предельно откровенна. Рассуждала о нейтральном статусе, политике и патриотизме. А попутно критиковала, кажется, всех вокруг.

Кто же попал под разнос Вяльбе?

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий

«Не хочу обсуждать человека, потому что последние года 4 много казусов с ним происходило. Безусловно, во многом он сам виноват. Как спортсмен он мне очень нравился, я не люблю, когда из-за какой-то оплошности, глупости человека втаптывают в грязь.

Я знаю, что миллионы детей до сих пор на него Богу молятся. Мне кажется, лишний раз все-таки так выражаться, чтобы это кто-то слышал и потом, чтобы это дальше пиарилось – это не очень хорошо.

Шоу Дзюбы и Слуцкого (которое критикуют за обилие ненормативной лексики)? Надо посмотреть, че вы меня не предупредили? Главное, чтобы была некая грань. Я в первую очередь спортсменка, руководитель спортсменов. И я хочу, чтобы лицо настоящих спортсменов не было грязным, пошлым. Мы не должны таким образом привлекать болельщиков. Мы должны быть для них примерами.

Мы все не без греха. И я могу матом что-то сказать, но это не должно быть во главе угла, тем более когда такие спортсмен и тренер – они на слуху, известные люди. Мне кажется, можно какие-то другие шоу сделать и привлечь еще больше болельщиков на свою сторону без пошлости. Такими способами – нет, это все фигня.

Поверьте, Если Дзюба забьет за чемпионат 15 голов, то у него будет гораздо больше болельщиков, нежели чем после этого шоу. Тем более у него дети есть. Нафиг ему это вообще надо? Не надо до дна опускаться, это уже дно».

Вероника Степанова

«Очень давно не читаю (ее колонку). Если бы я не знала, кто это пишет, то, может быть, я бы ей что-то сказала – сказала бы, что она молодец. Так как пишет она не сама, то мне проще тогда позвонить другому человеку и сказать: ты молодец.

Я не такая дурочка, чтобы не понимать. Я просто знаю обоих людей, поэтому мне тут виднее. Очень часто бывало так, что она «напишет» (показывает пальцами кавычки), а потом ей на эту тему задают вопрос, а она, стоя перед журналистом, уже ответить не может и даже смысл понять не может, о чем идет речь.

В той ситуации (отказ общаться с пишущими журналистами) я была 100% на стороне журналистов. Для меня было очень странно, что она все это написала. Писала не она. Ты прекрасно знаешь, кто это пишет. И для меня было странно, что человек, который сам журналист…

У меня были мысли, что, может, за каждое интервью с ней люди должны платить? Это единственное, что я могла бы понять в этой ситуации. То, что там было написано, что вы все чуть ли не тупые и приходится все переписывать. Да для меня большое счастье, когда журналист пришлет то, что он хочет написать с моих слов, и у меня есть возможность это почитать – и мы вместе откорректируем. Значит, у нас есть доверие. А для них это какая-то другая история.

Лучшее для наших журналистов было бы просто игнорировать человека и не подходить к ней даже в микст-зоне, ничего не спрашивать. Это самое больное и самое обидное, когда ты становишься никому не нужным.

Я не спрашивала ни у нее, ни у ее молодого человека, в чем там была проблема. Другого (кроме денег) я не вижу, зачем бы ей это было нужно. Либо он один единственный, кто умеет писать, и только ему она будет давать интервью, либо…»

Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать

Елена Исинбаева

«Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА. Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь.

Даже не надейтесь. Ничего она [в МОК] не сделает. Просто не надейтесь.

Она здесь как сыр в масле каталась. Никогда она там жить так не будет. Если у нее, конечно, нет там какого-то бизнеса или скопленных миллиардов. Все же тает очень быстро.

Какого хрена она писала такое, была одним из тех, кто писал новую Конституцию. Отказалась бы, сказала: «Я не буду, я с вами вообще не согласна!»

Или она дурочка, или она прикидывается, вот и все Слава богу, что она свалила от нас с такими открытыми глазами.

Ребят, так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом ты родину продаешь. Надо как-то определиться. Все-таки они не маленькая девочка, она взрослая, детей уже воспитывает своих».

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

Трансгендеры (и фигурное катание)

«Очень надеюсь, что трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть мужчины переделанные идут в фигурное катание, чтобы там над ними люди поиздевались.

В художественную гимнастику. Наверное, тоже будет очень весело. Но в циклических видах спорта – нет.

А вообще, я бы предложила сейчас величайшему спортсмену и огромному руководителю всего спортивного движения Томасу Баху срочно открыть новый Международный олимпийский комитет и назвать его гендерным-перегендерным, уж не знаю как.

И вот пускай все эти люди, у которых мозги почему-то перестали работать нормально, которые, видимо, не от мамы и папы появились на свет, а от чего-то другого, вот пусть они там соревнуются.

И у них даже болельщики будут. Пусть он и возглавит это все. А нас, нормальных людей, пусть не трогают.

Вы что, думаете, что у нас в России найдется мужчина, который выйдет и скажет, что хочет с бабами бегать? Вы что, какие к на хер трансгендеры в нашей стране. Да еще и в таком мужественном виде спорта, как лыжные гонки!»

МОК

«Я там друзей сейчас вообще не вижу. Может быть, я там не вижу и врагов из заместителей Баха, но я не вижу друзей, которые бы реально топили за Россию, говорили: ребят, вы че творите?

Я считаю, что это (отстранение и условия выступлений) – тупое унижение целой страны. И сейчас в очередной раз нам говорят: вы поезжайте там, откажитесь от гимна, флага, подпишите декларацию, предайте мать родную.

Мое глубокое убеждение – идите вы на фиг со своей Олимпиадой в таком случае.

Без флага и гимна – сейчас не тот момент, когда мы можем себе это позволить. Я по-другому ничего в этой ситуации не вижу. Мы не должны говорить, что мы бойкотируем. Мы не бойкотируем, но мы просто не поедем в такой ситуации».

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

Спортсмены, меняющие гражданство

«Да нет у нас лыжников таких. Такие слова нелегко спортсменам говорить, вы не думайте, что я какая-то железная баба. Для меня они, может быть, иногда ценнее, чем дети родные. И я очень хочу, чтобы они были великими.

Но эта ситуация не дает мне никакого права сказать, что едем (на Олимпийские игры), несмотря ни на что.

Спорт с детства должен приучать к любви к Родине. Родину, как и мать, никто не выбирает. И там они Родину себе не найдут, поверьте мне».

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

Прибалтика

«Самое главное – не поддаваться эмоциям, никуда не выходить и нигде официально это не говорить (о поддержке России). Потому что там вообще ничего нельзя говорить. Реально закроют. Никто спрашивать не будет кто ты и что ты, сколько тебе лет. У них жесть прям реальная.

У них очень много людей – простых, обычных, которые абсолютно не согласны с политикой своих партий. В Эстонии был опрос среди населения. Если Россия нападет на Эстонию, кто куда будет уезжать, а кто останется в Эстонии. 86% эстонцев сказали, что поедут в Россию, если Россия на них нападет. Это не 8%, не 18%.

Люди реально боятся, и я их очень хорошо понимаю. Сейчас же никто никого не слышит, и Франция была тому примером. Вы хоть убейте все друг друга и все разгромите, но как мы решили – так и будет».

Кубок Стэнли

«Я помню, когда первый раз привезли сюда Кубок Стэнли и возили его по детским спортивным школам, я тогда жутко возмущалась этому действию.

Почему нашим детям нужно привозить Кубок Стэнли и показывать, говорить, как это круто. А почему не возить по всей стране Кубок Гагарина и говорить: ребята, вот это круто!

Это опять о том, что детей с детства надо приучать к любви к своей родине. Я не против Кубка Стэнли в целом, но привозить его в наши детские спортивные школы, чтобы дети, которые занимаются хоккеем, уже с детства, с 10 лет думали: как бы мне свалить за кордон – даже за Кубком Стэнли – не нужно».

FIS

«С четом дурацкого FIS (Международная федерация лыжных видов) нам пришлось ввести эти новые – гендерные, или как их там назвать, – придурочные дистанции для женщин. Я боролась, билась, тренеры со мной соглашались. Но потом Минспорта сказал: тут нельзя, там нельзя, надо уже в новых форматах.

Нет, форматы не новые, новые объемы для женщин. У мужиков все меньше и меньше: эстафета меньше, 30-ки нет, полтинник остался. У женщин: эстафета, блин, 7,5 км, вместо 15-шки – скиатлон 20-ка, вместо 30-ки – полтинник.

Скажите, чем думала эта шведская дама, которая решила, что она хочет бегать так же, как и мужчины?»

Вино

«Наталию Гарт (президента Федерации санного спорта России) я учила материться. Не буду отрицать. Учила ли водку пить? Мне кажется, мы пили водку. Вообще, она пьет все время вино. И это ошибка. От вина быстро пьянеешь. От водки, конечно, нет, сто проценотов».

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Нина Зотина, Павел Бедняков, Алексей Куденко; Instagram/stepanova_nika01

11 комментариев

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Фоксвольф3399
один вид этого.... отторгает((((
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Макс237
"Почему нашим детям нужно привозить Кубок Стэнли и показывать, говорить, как это круто. А почему не возить по всей стране Кубок Гагарина и говорить: ребята, вот это круто!"

Так одно другому не помеха. Возить можно и то и другое. Не вижу смысла в сопоставлении.
+2
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krokodilych
Заголовок напомнил цитату из "Педагогической поэмы" Макаренко:

"Калина Иванович сделался первым обьектом моей воспитательной деятельности. В особенности меня затрудняло обилие у него самых разнообразных убеждений. Он с одинаковым вкусом ругал буржуев, большевиков, русских, евреев, нашу неряшливость и немецкую аккуратность..."
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Ромазан
Ага Ага все так любят Россию и все так хотят сюда приехать и инвестировать в нее, это просто диктаторские режимы трансгендеров запугали... ну конечно . Да и все кто из страны уехали - они все предатели и они нам не нужны , все они идиоты эти высококвалифицированные кадры. И они настолько нам не нужны , что мы об этом 1000 раз скажем, вот настолько...
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DM121
Да уж... Не ожидал от нее такой подачи! Еще бы ей похудеть не мешало:)
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Мари Хуан
Похоже вино и виновато в том что она наговорила🤦‍♂️
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Oleg Pepel
Отличное фото на превью, прямо в точку..
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