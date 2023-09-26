63 комментария

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Кто защищал Валиеву не в суде? Речи Путина и Тутберидзе, флешмобы от военных и гигантские плакаты на многоэтажках

Татьяна Навка Татьяна Навка
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
допинг допинг
Камила Валиева Камила Валиева
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Фигурное катание Фигурное катание

Слушания по допинг-делу Камилы Валиевой стартовали: впереди 3 или 4 дня заседаний CAS в Лозанне, а потом – непредсказуемо по дате – вердикт.

Но защищают фигуристку не только профессиональные адвокаты. В ее поддержку выступили, кажется, все: от президента Путина до Ольги Бузовой, от школьников до военных.

Вера в невиновность от Этери и подарок от Путина

Пожалуй, самые весомые защитники Камилы – это ее тренер Этери Тутберидзе и Владимир Путин. Они высказывались в разное время, но их вклад особо важен в той масштабной поддержке, которую получала Валиева с февраля 2022-го.

Тутберидзе – уже легенда нашего фигурного катания, но все еще закрыта и редко общается с прессой. Ее молчание на Олимпиаде казалось странным и неуместным. В первый день после новости о допинге Камила проходила мимо журналистов одна (закрывшись уже знаменитым капюшоном), но не очень красивую ситуацию быстро исправили: к ней приставили сопровождающих.

А сама Этери вышла на интервью к Первому каналу:

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов.

Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома – это не надо доказывать.

Я понимаю, что есть протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости, до конца. Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или очень грамотно спланированный план. Не знаю.

Я надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность.

Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решения относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний – чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто что решает. Но очень надеемся, что справедливость восторжествует».

Вторая мощная речь пришлась на апрель – во время встречи с олимпийцами Владимир Путин выделил Валиеву:

«Конечно, вся страна, поклонники фигурного катания во всем мире по-особому переживали и за Камилу. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства.

Такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью дополнительных средств, манипуляций. Да в фигурном катании все эти средства и не нужны – мы с вами это прекрасно понимаем и знаем».

«Ты совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить наезды». Путин намекнул, что не верит в допинг Валиевой

В неформальной части президент подарил Камиле шелковый платок в честь ее дня рождения и снова поддержал:

«Главное – не обращай на это внимание. Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды. Здесь самое главное – внутренне собраться. Все, что не связано со спортом, надо отбросить. Иди дальше и добивайся успехов.

Трудолюбие – это талант... Спорт высших достижений – это тяжелый труд, это отдельная судьба. Там все очень жестко. Я знаю, там очень жестко... Нужно отдать себя целиком».

За Камилу – Бузова, Валерия и Алек Болдуин

Поддержка Камилы – главный тренд начала февраля-2022 в еще не запрещенных соцсетях. Отметились все:

● Ведущая Ольга Бузова: «Девочка моя! Камила, ты самая лучшая! Сильная! Блистательная! Наша звездочка! Просто знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! Таким, как ты, будут завидовать всегда, но нам сейчас просто нужно сохранять холодными головы, нужен ясный ум, хорошую злость, чтобы были силы продолжать борьбу!

Я держу за тебя кулачки! А все те, кто сейчас так гнусно пишут о якобы допинг-тестах, и что еще возмутительнее – о возможном лишении золотых медалей всей команды… Я просто не верю, что мир настолько сошел с ума. Я верю, искренне верю, что все будет хорошо!»

● Ее коллега Ксения Бородина: «Камила, солнышко! Ты невероятно сильная, и я верю, что у тебя все получится. Вся страна болеет за тебя».

● Певица Валерия: «То, что происходит сегодня с Камилой Валиевой, это просто возмутительно. Это величайшая спортсменка, ее уже можно так назвать. Она стартовала невероятнейшим образом на этой Олимпиаде, еще ребенок, ей 15 лет, она несовершеннолетняя и за нее несут ответственность взрослые люди.

Если у кого-то возникают определенные вопросы, они должны быть адресованы именно им. Никто не смеет отнять у нее победу, потому что ни один допинг, если он там есть, и если бы оказался случайно там, он не может прибавить ей таланта, она именно такая: прекрасная, яркая, невероятно харизматичная фигуристка, которая покорила уже весь мир».

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

● Актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова: «Я хочу поддержать Камилу Валиеву, она ребенок, гениальная девочка, которая попала под удар и главное, чтобы сейчас она справилась с этой мощнейшей эмоциональной атакой! Это единственное оружие, иначе эту юную красавицу не остановить и не победить! Ну нет ей равных и это просто факт!»

● Звезда Голливуда Алек Болдуин еще до допинг-дела восхищался Камилой. Но не бросил ее и во время скандала, прокомментировав ее пост с благодарностями после Игр: «Ты большой талант, у тебя впереди столько всего».

Олимпийские чемпионы тоже защищали Валиеву.

● Алена Савченко: «Дорогая, милая, Камила! Уверена, что все то, что тебе довелось пережить, сделает тебя только сильнее! Ты очень талантливая девочка, такой талант, как у тебя, — большая редкость, ты уникальна! В том, что произошло, твоей вины нет. Ты сама стала заложницей этой ситуации. Многие спортсмены, и я тоже, выступили за чистый спорт, и я не отказываюсь от своих слов! Я за чистый спорт! Но это не значит, что я против тебя.

У тебя все еще впереди. Это была твоя первая Олимпиада… От всего сердца желаю тебе, чтобы в будущем ты получила свое золото безоговорочно, без тени скандалов, подозрений и звезда твоего таланта засияла ярче солнца! Если тебе нужен будет когда-нибудь мой совет или поддержка, ты всегда можешь ко мне обратиться! Обнимаю тебя крепко-крепко!»

Катарина Витт: «Ей 15 и, будучи несовершеннолетней, она тут ни при чем. Этот скандал – драматичный поворот на раннем этапе ее многообещающей карьеры, и я искренне надеюсь, что найдется достаточно людей, которые поддержат и защитят ее – чтобы эта ситуация ее не сломала. Четверным прыжкам Камила научилась благодаря безмерному труду и смелости. Допинг тут не помогает! И уж точно не с ее артистической харизмой!

То, что произошло, просто ужасно. Ее сломали. Она была похожа на тень. Она не могла победить в таких условиях. Надеюсь, она вернется».

Татьяна Навка, пригласившая Камилу в свои ледовые спектакли: «Все, что спустилось на ее хрупкие плечики – я считаю, это все незаслуженно. Очень рада, что у меня есть возможность дать ей площадку для самовыражения, чтобы люди, которые буквально жаждут видеть ее, могли ею наслаждаться».

● И даже главный конкурент Тутберидзе Евгений Плющенко: «Камила Валиева — одна из лучших фигуристок в истории! Ее талант уникален. Она вдохновляет и восхищает миллионы болельщиков во всем мире. Мы хотим продолжать радоваться, восхищаться и вдохновляться ее катанием! Хочу послать Камиле и ее тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды и спортсменов».

А журналистка Washington Post Сэлли Дженкинс и вовсе раскритиковала WADA: «Криминализация 15-летней Валиевой – это моральная катастрофа, к которой привели псевдопуританские выкрутасы антидопингового движения с их «нулевой терпимостью». Следствием стало обвинение невиновного. Просто посмотрите на Валиеву. Я не вижу в ее выступлениях ничего кроме неторопливой грации и чистого величия.

Есть неопровержимые доказательства того, что она уже является величайшей фигуристкой нашего времени, а может, и в истории. Она возвышается над всеми. Нет такого вещества, которое помогло бы в ее артистизме, кроме вдохновения, с которым она катается».

Флешмобы от военных: хештеги на клюшках и огромные флаги РФ

Поддерживали Валиеву и ведомства.

Роскосмос разместил на входе в штаб-квартиру обращение к фигуристке: «Камила, ты просто космос!» А в соцсетях написал: «Верим в победу! Желаем удачи! Ждем дома!»

Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?

Министерство обороны устроило несколько флешмобов. Их провели суворовцы, кадеты, нахимовцы и юнармейцы – больше 15 учебных заведений, в том числе два вуза.

Воспитанники училищ, занимающиеся хоккеем, выходили на лед под музыку, звучавшую в программах Камилы. И прикрепляли к клюшкам буквы, складывая их в хэштег «Камила, мы с тобой».

Самый креативный подход оказался у кадетов из Ставропольского президентского училища: они сняли ролик с номером-историей.

По сюжету юную фигуристку окружают злые силы, но потом появляются кадеты и дают им отпор. По словам главы Федерации фигурного катания Ставропольского края Галины Мишанкиной, видео сняли по просьбе Минобороны, девочка символизирует Валиеву, а ее защитники – Россию.

Срочники вдохновились роликами воспитанников училищ и тоже провели акции в поддержку фигуристки.

Военнослужащие Ростовской области развернули плакат с ее изображением и 10-метровый флаг России. Затем прокричали «Камила, мы с тобой» и отправили в небо бело-сине-красные воздушные шары с таким же хэштегом.

Гигантские плакаты в Москве и поддержка со всей страны

Вообще, хэштеги с упоминанием Валиевой в середине февраля заполонили русский сегмент интернета. В топе были #Валиева, #КамилаВалиева, #КамилаМыСТобой, #КамиМыСТобой, #КамилаНашеЗолото и #НеПрячьЛицо

На сайте Change.org создали петицию с названием «Справедливость для Камилы и всех спортсменов». Она собрала 68 тысяч подписей. Среди адресатов – МОК, WADA и ISU.

Юные фигуристы проводили флешмобы перед выступлением Валиевой в личном турнире Олимпиады-2022.

● В Казани на лед вышли местные фигуристы-одиночники и команды по синхронному катанию.

● Студенты филиала РАНХиГС во Владимире отправились на улицу с российскими флагами и портретами Валиевой, скандируя «Камила, мы с тобой!» и «Болеем за наших!»

● Видео с поддержкой школьники и фигуристы снимали в Кабардино-Балкарии, Благовещенске, Перми и других регионах.

Во многих городах появились баннеры и плакаты с Валиевой. Огромные экраны в Москве:

В Казани – 29 баннеров!

В Санкт-Петербурге изображением Валиевой украшали витрины.

В середине февраля-2022 Камила Валиева была везде – за нее переживали, желали ей хорошего выступления и сил. А в сентябре-2023 решается ее судьба – и признают ли ее виновной в допинг-деле, узнаем совсем скоро.

В тексте использованы цитаты с сайтов «РЕН ТВ», «Телепрограмма» и «Р-Спорт»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Максим Богодвид, Александр Гальперин, Александр Вильф, Владимир Астапкович; Panoramic, Darryl Dyck/Global Look Press1tv.ru

63 комментария

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Блинчик
Господдержка допинга во всей красе.
+77
-18
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Oleg_MC
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Допингистам не место в РФ!)
+44
-13
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KMR
Да понятно,что дед хотел Алину на нее сменять
+44
-14
+30
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F1eury
Ответ KMR
Да понятно,что дед хотел Алину на нее сменять
Теперь не Кабаев, а Валиев?
+30
-5
+25
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KozlikX
как она надоела, вместо того чтобы признаться, будем года 3 что-то безсмысленно оспаривать , у нее карьера уже на финише , ей уже в ледниковые периоды и прочую домохозяйскую туфту пора , а деньги и подарки государство все равно не заберёт
+31
-9
+22
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именименя
Это ж скоко бабла было вложено в плакатики😲 Камилочке с Алсу прийдется долго отрабатывать
+27
-7
+20
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Amneris
Ответ AERN
Вот как у ботов подгорел. В их демократических странах только лгбт могут так поддерживать.
Судя по всему, ваше посещение демократических стран ограничилось панорамой новостей Первого канала.
+21
-3
+18
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Аюр Баев
Да знаем мы как в стране гоняют людей на флешмобы. В данном случае школьники и военные это просто бесправные исполнители.
+20
-4
+16
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Amneris
Ответ именименя
Это ж скоко бабла было вложено в плакатики😲 Камилочке с Алсу прийдется долго отрабатывать
Так уже отрабатывают молчанием.
+17
-2
+15
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ProstoVera
Вот в этом и есть наша беда. Есть допинг, ну и ладно. По-честному ведь не просто орать, что невиновна, а найти виновного. Все закончится наказанием только Валиевой и более никого. А вся страна обвинит пиндосов в давлении на правосудие. А как попал допинг в ее организм, мы никогда не узнаем. Даже на уровне ее исповеди: я ничего не принимала, я чиста. Про дедушку даже был хоть какой-то вариант
+19
-6
+13
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именименя
Ответ RS919
Вряд ли. Он красивых любит.
Да ладно, она как раз на Кабаеву чем то похожа, круглолицая такая же, как раз в его вкусе
+10
-1
+9
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именименя
Ждем Камилочку в ЕдРе
+16
-8
+8
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KMR
Ответ F1eury
Теперь не Кабаев, а Валиев?
Угу.
+10
-2
+8
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именименя
Ответ Аюр Баев
Да знаем мы как в стране гоняют людей на флешмобы. В данном случае школьники и военные это просто бесправные исполнители.
А говорят Камила это по любви. Получается врут
+10
-2
+8
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Amneris
Ответ именименя
Да ладно, она как раз на Кабаеву чем то похожа, круглолицая такая же, как раз в его вкусе
Кабаева в период с 2000 по 2004 красоткой была, кстати. ИМХО, одна из самых ярких "художниц". Мне по типажу больше нравится Ирина Дерюгина, но помню, как в детские годы мы с девчонками в классе мечтали стать такими же, как Алина.
И не в пример кое-кому, человек, кстати, честно отсидел бан за свой допинг.
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-1
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Александр Скворцов
Не надо никаких мнений сильных мира сего и болельщиков. Необходимо в суде установить об’ективную истину по ситуации, которая для всех одна, и вынести законный и обоснованный вердикт. И пусть наконец наступит конец ужаса по ситуации с Валиевой, чем ужас без конца.
+10
-4
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Иван Иванов
Слава Тутберидзе!!!
Камиле слава!!!
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Аюр Баев
Защищать потому что "наша", ну такое себе
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Uriy walmart
Ответ KMR
Да понятно,что дед хотел Алину на нее сменять
Та у него гарем. Всякие кривоногих
Одной больше одной меньше
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Железная Леди
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Наш народ добрый, это общеизвестно. А кто оплачивает все эти демонстрации?
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ProstoVera
Ответ Аюр Баев
Защищать потому что "наша", ну такое себе
Не в первый и не в последний раз. Но справедливости требуем громогласно
+6
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Мария Тихонова
Ответ именименя
Это ж скоко бабла было вложено в плакатики😲 Камилочке с Алсу прийдется долго отрабатывать
Всё это выглядит как прогрев аудитории перед началом СВО. Особенно в версии от кадетов транслируемая идея как на ладони. Сыграв роль жертвы она всё и отработала.
+6
-3
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Синяя Кровь
и вспомнить ситуацию с Армстронгом . Никаких защит, газпромов, месткомов, оборонов. А эти до конца жизни будут орать про русафобов и как их все хотят.
+4
-1
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sizdo
А детских тренеров кто поддержит?
+3
0
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ретроградный меркурий
Поддержка от Минобороны РФ - это пятно на всю жизнь на репутации
Поддержка от Роскосмоса "Камила, ты просто космос" - это смешно, учитывая результаты самого Роскосмоса
Речь Тутберидзе: "И для нас это не теорема, а аксиома – это не надо доказывать" при положительной допинг-пробе - это крайне слабое заявление
А в остальном ну поддержали и поддержали. С одной стороны, говорим о нулевой терпимости к допингу, с другой - награждаем на приеме у президента спортсменку с положительной допинг-пробой. Как будто что-то новое.
+6
-3
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