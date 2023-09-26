63 комментария

Кто защищал Валиеву не в суде? Речи Путина и Тутберидзе, флешмобы от военных и гигантские плакаты на многоэтажках
Слушания по допинг-делу Камилы Валиевой стартовали: впереди 3 или 4 дня заседаний CAS в Лозанне, а потом – непредсказуемо по дате – вердикт.
Но защищают фигуристку не только профессиональные адвокаты. В ее поддержку выступили, кажется, все: от президента Путина до Ольги Бузовой, от школьников до военных.
Вера в невиновность от Этери и подарок от Путина
Пожалуй, самые весомые защитники Камилы – это ее тренер Этери Тутберидзе и Владимир Путин. Они высказывались в разное время, но их вклад особо важен в той масштабной поддержке, которую получала Валиева с февраля 2022-го.
Тутберидзе – уже легенда нашего фигурного катания, но все еще закрыта и редко общается с прессой. Ее молчание на Олимпиаде казалось странным и неуместным. В первый день после новости о допинге Камила проходила мимо журналистов одна (закрывшись уже знаменитым капюшоном), но не очень красивую ситуацию быстро исправили: к ней приставили сопровождающих.
А сама Этери вышла на интервью к Первому каналу:
«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов.
Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома – это не надо доказывать.
Я понимаю, что есть протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости, до конца. Непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или очень грамотно спланированный план. Не знаю.
Я надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность.
Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решения относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний – чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто что решает. Но очень надеемся, что справедливость восторжествует».
Вторая мощная речь пришлась на апрель – во время встречи с олимпийцами Владимир Путин выделил Валиеву:
«Конечно, вся страна, поклонники фигурного катания во всем мире по-особому переживали и за Камилу. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства.
Такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью дополнительных средств, манипуляций. Да в фигурном катании все эти средства и не нужны – мы с вами это прекрасно понимаем и знаем».
«Ты совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить наезды». Путин намекнул, что не верит в допинг Валиевой
В неформальной части президент подарил Камиле шелковый платок в честь ее дня рождения и снова поддержал:
«Главное – не обращай на это внимание. Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды. Здесь самое главное – внутренне собраться. Все, что не связано со спортом, надо отбросить. Иди дальше и добивайся успехов.
Трудолюбие – это талант... Спорт высших достижений – это тяжелый труд, это отдельная судьба. Там все очень жестко. Я знаю, там очень жестко... Нужно отдать себя целиком».
За Камилу – Бузова, Валерия и Алек Болдуин
Поддержка Камилы – главный тренд начала февраля-2022 в еще не запрещенных соцсетях. Отметились все:
● Ведущая Ольга Бузова: «Девочка моя! Камила, ты самая лучшая! Сильная! Блистательная! Наша звездочка! Просто знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! Таким, как ты, будут завидовать всегда, но нам сейчас просто нужно сохранять холодными головы, нужен ясный ум, хорошую злость, чтобы были силы продолжать борьбу!
Я держу за тебя кулачки! А все те, кто сейчас так гнусно пишут о якобы допинг-тестах, и что еще возмутительнее – о возможном лишении золотых медалей всей команды… Я просто не верю, что мир настолько сошел с ума. Я верю, искренне верю, что все будет хорошо!»
● Ее коллега Ксения Бородина: «Камила, солнышко! Ты невероятно сильная, и я верю, что у тебя все получится. Вся страна болеет за тебя».
● Певица Валерия: «То, что происходит сегодня с Камилой Валиевой, это просто возмутительно. Это величайшая спортсменка, ее уже можно так назвать. Она стартовала невероятнейшим образом на этой Олимпиаде, еще ребенок, ей 15 лет, она несовершеннолетняя и за нее несут ответственность взрослые люди.
Если у кого-то возникают определенные вопросы, они должны быть адресованы именно им. Никто не смеет отнять у нее победу, потому что ни один допинг, если он там есть, и если бы оказался случайно там, он не может прибавить ей таланта, она именно такая: прекрасная, яркая, невероятно харизматичная фигуристка, которая покорила уже весь мир».
Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?
● Актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова: «Я хочу поддержать Камилу Валиеву, она ребенок, гениальная девочка, которая попала под удар и главное, чтобы сейчас она справилась с этой мощнейшей эмоциональной атакой! Это единственное оружие, иначе эту юную красавицу не остановить и не победить! Ну нет ей равных и это просто факт!»
● Звезда Голливуда Алек Болдуин еще до допинг-дела восхищался Камилой. Но не бросил ее и во время скандала, прокомментировав ее пост с благодарностями после Игр: «Ты большой талант, у тебя впереди столько всего».
Олимпийские чемпионы тоже защищали Валиеву.
● Алена Савченко: «Дорогая, милая, Камила! Уверена, что все то, что тебе довелось пережить, сделает тебя только сильнее! Ты очень талантливая девочка, такой талант, как у тебя, — большая редкость, ты уникальна! В том, что произошло, твоей вины нет. Ты сама стала заложницей этой ситуации. Многие спортсмены, и я тоже, выступили за чистый спорт, и я не отказываюсь от своих слов! Я за чистый спорт! Но это не значит, что я против тебя.
У тебя все еще впереди. Это была твоя первая Олимпиада… От всего сердца желаю тебе, чтобы в будущем ты получила свое золото безоговорочно, без тени скандалов, подозрений и звезда твоего таланта засияла ярче солнца! Если тебе нужен будет когда-нибудь мой совет или поддержка, ты всегда можешь ко мне обратиться! Обнимаю тебя крепко-крепко!»
● Катарина Витт: «Ей 15 и, будучи несовершеннолетней, она тут ни при чем. Этот скандал – драматичный поворот на раннем этапе ее многообещающей карьеры, и я искренне надеюсь, что найдется достаточно людей, которые поддержат и защитят ее – чтобы эта ситуация ее не сломала. Четверным прыжкам Камила научилась благодаря безмерному труду и смелости. Допинг тут не помогает! И уж точно не с ее артистической харизмой!
То, что произошло, просто ужасно. Ее сломали. Она была похожа на тень. Она не могла победить в таких условиях. Надеюсь, она вернется».
● Татьяна Навка, пригласившая Камилу в свои ледовые спектакли: «Все, что спустилось на ее хрупкие плечики – я считаю, это все незаслуженно. Очень рада, что у меня есть возможность дать ей площадку для самовыражения, чтобы люди, которые буквально жаждут видеть ее, могли ею наслаждаться».
● И даже главный конкурент Тутберидзе Евгений Плющенко: «Камила Валиева — одна из лучших фигуристок в истории! Ее талант уникален. Она вдохновляет и восхищает миллионы болельщиков во всем мире. Мы хотим продолжать радоваться, восхищаться и вдохновляться ее катанием! Хочу послать Камиле и ее тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды и спортсменов».
А журналистка Washington Post Сэлли Дженкинс и вовсе раскритиковала WADA: «Криминализация 15-летней Валиевой – это моральная катастрофа, к которой привели псевдопуританские выкрутасы антидопингового движения с их «нулевой терпимостью». Следствием стало обвинение невиновного. Просто посмотрите на Валиеву. Я не вижу в ее выступлениях ничего кроме неторопливой грации и чистого величия.
Есть неопровержимые доказательства того, что она уже является величайшей фигуристкой нашего времени, а может, и в истории. Она возвышается над всеми. Нет такого вещества, которое помогло бы в ее артистизме, кроме вдохновения, с которым она катается».
Флешмобы от военных: хештеги на клюшках и огромные флаги РФ
Поддерживали Валиеву и ведомства.
Роскосмос разместил на входе в штаб-квартиру обращение к фигуристке: «Камила, ты просто космос!» А в соцсетях написал: «Верим в победу! Желаем удачи! Ждем дома!»
Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?
Министерство обороны устроило несколько флешмобов. Их провели суворовцы, кадеты, нахимовцы и юнармейцы – больше 15 учебных заведений, в том числе два вуза.
Воспитанники училищ, занимающиеся хоккеем, выходили на лед под музыку, звучавшую в программах Камилы. И прикрепляли к клюшкам буквы, складывая их в хэштег «Камила, мы с тобой».
Самый креативный подход оказался у кадетов из Ставропольского президентского училища: они сняли ролик с номером-историей.
По сюжету юную фигуристку окружают злые силы, но потом появляются кадеты и дают им отпор. По словам главы Федерации фигурного катания Ставропольского края Галины Мишанкиной, видео сняли по просьбе Минобороны, девочка символизирует Валиеву, а ее защитники – Россию.
Срочники вдохновились роликами воспитанников училищ и тоже провели акции в поддержку фигуристки.
Военнослужащие Ростовской области развернули плакат с ее изображением и 10-метровый флаг России. Затем прокричали «Камила, мы с тобой» и отправили в небо бело-сине-красные воздушные шары с таким же хэштегом.
Гигантские плакаты в Москве и поддержка со всей страны
Вообще, хэштеги с упоминанием Валиевой в середине февраля заполонили русский сегмент интернета. В топе были #Валиева, #КамилаВалиева, #КамилаМыСТобой, #КамиМыСТобой, #КамилаНашеЗолото и #НеПрячьЛицо
На сайте Change.org создали петицию с названием «Справедливость для Камилы и всех спортсменов». Она собрала 68 тысяч подписей. Среди адресатов – МОК, WADA и ISU.
Юные фигуристы проводили флешмобы перед выступлением Валиевой в личном турнире Олимпиады-2022.
● В Казани на лед вышли местные фигуристы-одиночники и команды по синхронному катанию.
● Студенты филиала РАНХиГС во Владимире отправились на улицу с российскими флагами и портретами Валиевой, скандируя «Камила, мы с тобой!» и «Болеем за наших!»
● Видео с поддержкой школьники и фигуристы снимали в Кабардино-Балкарии, Благовещенске, Перми и других регионах.
Во многих городах появились баннеры и плакаты с Валиевой. Огромные экраны в Москве:
В Казани – 29 баннеров!
В Санкт-Петербурге изображением Валиевой украшали витрины.
В середине февраля-2022 Камила Валиева была везде – за нее переживали, желали ей хорошего выступления и сил. А в сентябре-2023 решается ее судьба – и признают ли ее виновной в допинг-деле, узнаем совсем скоро.
В тексте использованы цитаты с сайтов «РЕН ТВ», «Телепрограмма» и «Р-Спорт»
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Максим Богодвид, Александр Гальперин, Александр Вильф, Владимир Астапкович; Panoramic, Darryl Dyck/Global Look Press; 1tv.ru
И не в пример кое-кому, человек, кстати, честно отсидел бан за свой допинг.
Камиле слава!!!
Одной больше одной меньше
Поддержка от Роскосмоса "Камила, ты просто космос" - это смешно, учитывая результаты самого Роскосмоса
Речь Тутберидзе: "И для нас это не теорема, а аксиома – это не надо доказывать" при положительной допинг-пробе - это крайне слабое заявление
А в остальном ну поддержали и поддержали. С одной стороны, говорим о нулевой терпимости к допингу, с другой - награждаем на приеме у президента спортсменку с положительной допинг-пробой. Как будто что-то новое.