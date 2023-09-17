Алена Косторная – теперь официально парница. Вместе с партерном (и мужем) Георгием Куницей выступила на контрольных прокатах сборной России.

Как она освоилась в новом виде?

Пожалуй, главной интригой выступления парников в «Мегаспорте» был как раз дебют Косторной. За последний год в ее жизни произошло несколько резких поворотов: ушла из одиночного катания в пары, вышла замуж и вот уже претендует на место в сборной.

Зрители приветствовали пару Косторная – Куница куда громче чемпионов мира Мишину и Галлямова. Да и плакаты нового дуэта занимали больше места на трибунах.

Как и все участники прокатов, Алена и Георгий снялись для визитки. И написали пожелания: «Жить по шаблону скучно» – от нее, «Любите друг друга» – от него.

И вот – первое большое появление. Для короткой программы выбрали кавер на песню Бейонсе Crazy In Love в исполнении швейцарской группы Kadebostany. Это саундтрек к «50 оттенкам серого». Накануне прокатов Косторная и Куница выложили кадры фотосессии в стиле фильма.

Пара уже выступала с этой постановкой вне конкурса на первенстве Москвы. Тогда Алена упала с тройного флипа и ошиблась на приземлении с выброса тройной риттбергер.

В этот раз были похожие сбои. Сначала Косторная коснулась льда рукой после прыжка, а потом сделала степ-аут на выбросе.

Но прокат выглядел лучше – появилась скорость, уверенности стало чуть больше. Хотя Косторная и Куница еще нередко работают вразнобой. Георгий увереннее чувствует себя в парных элементах...

...Алена отыгрывается на вращениях и шагах. Но получается и подкрутка:

И тодес:

С костюмами ребята не мудрили: на Косторной изумрудное платье с топом телесного цвета. На Кунице рубашка и брюки – видимо, отсылка к главному герою фильма – бизнесмену Кристиану Грею.

Пока Алена только свыкается с новой ролью парницы, но шутит в своем стиле: «Два часа назад мне в шутку предложили выйти на вторую разминку в одиночном. А я вообще буду в трех видах. Еще и в танцах! Чего мелочиться?»

На тренировке она упала с выброса, так что перед выступлением колено пришлось затейпировать, но, по словам Косторной, все нормально. Контент в этом сезоне не предполагает элементов ультра-си – ставку делают на стабильность, которой пока нет. Поэтому о тройном акселе, которым оба владеют, речи не идет.

«В этом сезоне тройного акселя не будет. У нас ориентир на чистое исполнение нужных элементов: подкрутки, выбросы с чистыми выездами, а не с виляниями, чистые выезды с прыжков, поддержки, тодесы. Тройной аксель – это второстепенное. Может, мечта, желание. Думаю, мы когда-нибудь его сделаем», – сказала Косторная.

После проката ребята пообщались с ведущими Алиной Загитовой и Максимом Траньковым и ответили на важные вопросы: как тренироваться и жить вместе, под какой фамилией будут выступать и как Алена нашла партнера?

Загитова: Алена, как я рада видеть тебя на льду снова вместе с нами, но уже в качестве партнерши. Расскажи, как тебе?

Косторная: Функционально намного труднее, чем это казалось.

Загитова: Дай совет одиночницам, которые хотят встать в пару. Как найти того самого?

Косторная: Методом проб и ошибок. Огромного количества ошибок.

Траньков: У меня вопрос другой – семейный. Нормально вообще – и тренироваться, и домой вместе? У меня не очень получалось.

Куница: Получается, периодами бывают какие-то сложности.

(Косторная мотает головой и говорит «Нет»)

Загитова: А вот Алена говорит, что нет.

Косторная: Ну, в основном все натяжные моменты связаны с нашей работой, с нашим любимым льдом. Потому что оба нацелены на результат, поэтому тяжело.

Траньков: Я опять запущу свои щупальца в вашу семью. А фамилию не думала поменять? Ведь две Куницы на льду лучше, чем одна.

Косторная: Безусловно. Но у нас будет двойная, потому что у меня огромная семья, и Косторные – это сила.

Траньков: А ты будешь брать фамилию Косторная?

Куница: А у нас по новым законам РФ оба берут двойную фамилию.

Траньков: Совсем все не так. Если что, спроси, как это делается. Я как был Траньков, так и остался, а жена стала Волосожар-Транькова.

Куница: Я спрошу.

Под какими фамилиями и где увидим Алену и Георгия? Скоро узнаем. Соревновательный сезон откроется этапом Гран-при в Уфе 13 октября.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Первый канал