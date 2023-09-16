16 комментариев

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Наряд дня в фигурке – у Саши Степановой! Яркий лиф вместо платья и огромные цепи – отсылка к Синди Кроуфорд

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Александра Степанова Александра Степанова
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Иван Букин Иван Букин
Фигурное катание Фигурное катание

Степанова и Букин вернулись! Первое выступление после Олимпиады-2022 точно запомнилось: отличная форма уже на контрольных прокатах, юбилей Ивана и бомбический наряд Александры.

Вау!

Российские танцы на льду переживают ураган: кто-то меняет сборную, кто-то – партнеров. И в эту бурю возвращаются лидеры последних лет Степанова и Букин. Они – двукратные чемпионы России, пятикратные медалисты чемпионатов Европы. А еще – один из самых стильных дуэтов.

Конечно, мода на грандиозные перемены не обошла и их: Саша и Иван перешли к Александру Жулину, хотя с прежними тренерами Александром Свининым и Ириной Жук работали 16 лет.

«Мы изначально не собирались заканчивать. Просто никто в это не верил. Мы очень хотели, очень ждали сегодняшнего дня», – поделилась Саша.

И не только они. Зрители овациями встретили дуэт, а после проката скандировали «С днем рождения» в честь Букина, ему сегодня исполнилось 30 лет.

Степанова родила дочку в марте этого года, но уже в шикарной форме, что подчеркнул костюм: черные обтягивающие брюки только подсвечивали яркий верх.

«Как быстро войти в такую форму? Не есть – и все. Не успеваешь поесть просто, забываешь. Но когда нагрузки начинаются, приходится себя заставлять».

Тема ритм-танца этого сезона – музыка 1980-х. И Сашин топ – точно про это.

Из минималистичного в нем, пожалуй, только размер. А вот всего остального много – яркие цвета: красный, голубой, желтый; массивные золотые цепи. Все это дополнено широкими рукавами-фонариками и золотым чокером на шее.

«Посмотрели показ Версаче и решили, что Синди Кроуфорд прекрасно там выглядит. И взяли такой наряд», – рассказала Степанова.

В фигурном катании довольно строгий дресс-код: запрещены боди и слишком короткие юбки. Да и чересчур откровенный наряд под запретом. Впрочем, оголенного тела у Степановой не так и много – ноги-то полностью закрыты.

И костюм подходит под тему ритм-танца, так что тут все в порядке.

Ивану выбрали простое сочетание: черные брюки и черная футболка. Весь акцент на партнершу.

В качестве музыкального сопровождения в новой группе взяли знакомые песни. Хиты Don’t Worry Be Happy (Бобби Макферрина) и U Can’t Touch This (MC Hammer). Но тут прошли на грани. Первая песня еще вписывается в тему ритм-танца, она выпущена в 1988-м, а вот главный трек MC Hammer – это уже начало 1990-х.

Хотя танец все равно получился в духе зажигательной дискотеки 80-х. А как вам возвращение Саши и Вани?

Фото: 1tv.ru

16 комментариев

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Маргарита В Сафронова
это надо видеть! Молодым мамам на заметку.
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Анастасия Козлова
Ответ Маргарита В Сафронова
это надо видеть! Молодым мамам на заметку.
Не все молодые мамы в первый год жизни ребенка столько времени готовы посвящать вощвращению своей фигуры
+10
-2
+8
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Kareglazaya
На фразе про запрет слишком коротких юбок вспомнился костюм Хаврониной)
+4
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Casablanca
А что, мне НРАВИТСЯ. Это выступление только из-за костюма наберёт миллионные просмотры. Нас на соревнования не пускают, а их зрители всё равно будут в сети выступления наших искать. За спорный костюм тоже на международных стартах снижений не будет, потому что наших там нет, чем не повод порезвиться? МОЛОДЦЫ!
+4
0
+4
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OopsIDidItAgain
Отлично, хоть что-то запоминающее...
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Shveddka
Прическа Худы👌🧐
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Соль.
Лиф мне не понравился, но Саша - красотка!
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DeGrig
Ответ Анастасия Прудникова
По мне перебор. Можно было бы не лифчик, а хотя бы топ какой надеть. Все же это танцы на льду, а не клуб ночной.
а вы современные танцы не на льду посмотрите сначала
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aalto
Ответ Casablanca
А что, мне НРАВИТСЯ. Это выступление только из-за костюма наберёт миллионные просмотры. Нас на соревнования не пускают, а их зрители всё равно будут в сети выступления наших искать. За спорный костюм тоже на международных стартах снижений не будет, потому что наших там нет, чем не повод порезвиться? МОЛОДЦЫ!
лол. вы считаете голым пузом щас кого-то удивишь? )
+1
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