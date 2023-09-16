16 комментариев

Степанова и Букин вернулись! Первое выступление после Олимпиады-2022 точно запомнилось: отличная форма уже на контрольных прокатах, юбилей Ивана и бомбический наряд Александры.

Вау!

Российские танцы на льду переживают ураган: кто-то меняет сборную, кто-то – партнеров. И в эту бурю возвращаются лидеры последних лет Степанова и Букин. Они – двукратные чемпионы России, пятикратные медалисты чемпионатов Европы. А еще – один из самых стильных дуэтов.

Конечно, мода на грандиозные перемены не обошла и их: Саша и Иван перешли к Александру Жулину, хотя с прежними тренерами Александром Свининым и Ириной Жук работали 16 лет.

«Мы изначально не собирались заканчивать. Просто никто в это не верил. Мы очень хотели, очень ждали сегодняшнего дня», – поделилась Саша.

И не только они. Зрители овациями встретили дуэт, а после проката скандировали «С днем рождения» в честь Букина, ему сегодня исполнилось 30 лет.

Степанова родила дочку в марте этого года, но уже в шикарной форме, что подчеркнул костюм: черные обтягивающие брюки только подсвечивали яркий верх.

«Как быстро войти в такую форму? Не есть – и все. Не успеваешь поесть просто, забываешь. Но когда нагрузки начинаются, приходится себя заставлять».

Тема ритм-танца этого сезона – музыка 1980-х. И Сашин топ – точно про это.

Из минималистичного в нем, пожалуй, только размер. А вот всего остального много – яркие цвета: красный, голубой, желтый; массивные золотые цепи. Все это дополнено широкими рукавами-фонариками и золотым чокером на шее.

«Посмотрели показ Версаче и решили, что Синди Кроуфорд прекрасно там выглядит. И взяли такой наряд», – рассказала Степанова.

В фигурном катании довольно строгий дресс-код: запрещены боди и слишком короткие юбки. Да и чересчур откровенный наряд под запретом. Впрочем, оголенного тела у Степановой не так и много – ноги-то полностью закрыты.

И костюм подходит под тему ритм-танца, так что тут все в порядке.

Ивану выбрали простое сочетание: черные брюки и черная футболка. Весь акцент на партнершу.

В качестве музыкального сопровождения в новой группе взяли знакомые песни. Хиты Don’t Worry Be Happy (Бобби Макферрина) и U Can’t Touch This (MC Hammer). Но тут прошли на грани. Первая песня еще вписывается в тему ритм-танца, она выпущена в 1988-м, а вот главный трек MC Hammer – это уже начало 1990-х.

Хотя танец все равно получился в духе зажигательной дискотеки 80-х. А как вам возвращение Саши и Вани?

Фото: 1tv.ru