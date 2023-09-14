10 комментариев

Фигуристку Маргариту Дробязко хотят лишить гражданства Литвы. Она родилась и всегда тренировалась в Москве, но медали чемпионатов мира и Европы брала за Литву.

Прошлым летом Сейм Литвы поднял вопрос о лишении Маргариты гражданства (а в этом году официально инициировал процесс). Ее партнер по дуэту и муж Повилас Ванагас избежал таких угроз – ему паспорт достался по месту рождения, отобрать его нельзя.

Причина, по которой это вообще обсуждают, – сотрудничество с Татьяной Навкой. Дробязко и Ванагас выступают в ее сказках «Руслан и Людмила», «Спящая красавица», «Шахерезада».

В июле выяснилось, что Департамент госбезопасности Литвы не считает Дробязко угрозой для страны. Да, такой запрос и правда делали. А вот Министерство внутренних дел обратилось к президенту Гитанасу Науседе с просьбой все-таки забрать паспорт.

Маргарита долго молчала, но не выдержала – выложила пространное обращение в соцсетях. Ниже – его текст целиком.

«Уважаемые члены комиссии по гражданству,

Я, Маргарита Дробязко, обращаюсь с этим открытым заявлением как непосредственно к вам, так и ко всем моим согражданам-литовцам, которые следили за нашими с Повиласом спортивными и творческими достижениями и которым эти достижения совершенно безразличны.

Но я обращаюсь к вам, дорогие мои сограждане, так как верю, что в главном наши мысли и надежды совпадают – а совпадают они в желании видеть Литву свободной, просвещенной, развитой во всех отношениях страной, где исполняется закон и где ее гражданам гарантирована свобода иметь свою точку зрения и поступать согласно своей совести, уважая при этом всех тех, кто занимает иную позицию.

Патент на любовь к Литве имеет литовский народ, но он не принадлежит никакой политической партии или движению и никому из литовцев персонально. Каждый любит свою страну так, как он считает верным. И если векторы этой любви не совпадают, то это совсем не означает, что обязательно один вектор исключительно правильный, а другой абсолютно нет. В том и красота свободного общества и свободной страны. Но не все, кажется, это понимают и принимают.

Я не политик и не собираюсь давать политические оценки. Пусть политикой занимаются политики – и народ Литвы оценивает, насколько удачно. Но вот сейчас вражеским государством объявлена страна, где я родилась и выросла, где получила образование и встала на коньки, где совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы, чтобы прославить там доверившую мне свою спортивную честь Литву.

Последние же 17 лет мы с Повиласом заняты деятельностью, которая, как считаем, только укрепляет авторитет и престиж Литвы на мировом, пусть даже только спортивно-творческом, поприще. Мы не раз доказали, что можем это делать неплохо.

С 2007 года мы являемся бессменными участниками ледовых шоу в России, на моей исторической родине. Как все эти 17 лет, так и сегодня, наша деятельность не несла и не несет никаких политических манифестов. И мне не понятно, почему сегодня вдруг участие в сказке «Шахерезада» или «Спящая красавица» категории 0+ стало нести угрозу безопасности Литовской республике.

Профессионалы из службы безопасности Литвы дали свое заключение – эта моя деятельность ущерба Литве не наносит. Возможно, они одобряют эту деятельность, возможно, нет. Но в принятии решения они руководствовались фактами и профессионализмом, а не сиюминутными эмоциями.

Теперь очередь за комиссией по гражданству. И в связи с этим возникают несколько вопросов. Как юридических, так и эмоциональных. К юридическим относятся следующие.

Разве все литовские граждане не равны перед законом?! Если равны, то как тогда можно в танцевальной паре одного партнера наказывать, а второго нет. Разве можно лишать гражданства меня, не лишая гражданства Повиласа, моего мужа и бессменного партнера во всех выступлениях? Разве я не полноценная гражданка Литвы?

Разве я должна всю свою жизнь доказывать, что я честная гражданка, тогда как гражданин Литвы Повилас совершенно не обязан этого делать? Неужели граждане Литвы делятся на категории и классы с разными обязанностями, касающимися их фундаментальных прав? Насколько это все соответствует конституции Литвы? Я надеюсь, что профессиональный и беспристрастный ответ на это будет получен от комиссии по гражданству.

Второй юридический вопрос. Насколько я понимаю, мне инкриминируется невыражение публично моей политической позиции. Но разве согласно конституции Литвы я не имею права не озвучивать свою позицию, если я не могу, не хочу или не готова это сделать?

Теперь эмоциональная составляющая. Здесь, разумеется, мнения и оценки могут и должны сильно разниться.

Горько и больно от того, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Трагедия для миллионов людей и семей. Россия – Родина моего отца, Украина – Родина моей матери. Везде есть родные, близкие люди, которые страдают и чье страдание наполняет и мое сердце. И в одной, и в другой стране находятся могилы самых близких мне людей. Я же не понимаю и в любом случае не принимаю как норму тот факт, что неведомо кем уполномоченные политики с Родины моего мужа, которую я также люблю и где также есть немало родных и близких, будут мне указывать как, кого, когда, где и в какой степени я должна любить.

Я искренне считаю, что люди по обе стороны конфликта нуждаются в эмоциональной поддержке, позволяющей им не скатиться до уровня животной ненависти: справедливой или спровоцированной пропагандой. Я не участвую в «пропагандистическом» действии, как назвал это один из горе-политиков. Я вместе с моим мужем, партнером и беззаветным патриотом Литвы Повиласом несу, насколько это в моих, наших с ним силах, свет культуры, добра.

Разумеется, многие сочтут мои действия неверными. Они имеют на это право. И имеют полное право о6 этом говорить. А многие одобрят. Но никто не имеет права, ни морального, ни тем более юридического, заставлять меня занять радикальную, основанную на ненависти к оппоненту, позицию или же заставлять каяться в том, что я делаю честно, профессионально и исключительно ради добра и мира в душах тех людей, с которыми соприкасаюсь.

Исходя из всего вышесказанного, я очень надеюсь, что все прочитавшие это заявление, сделают для себя свое личное заключение, дадут свою личную, не навязанную извне оценку, базирующуюся на сиюминутных политических амбициях.

По мнению политиков, или скорее всего недополитиков, я, как оказывается, была недогражданкой все те годы, когда мы с Повиласом защищали честь Литвы на спортивных аренах, где ее флаг поднимался на самых престижных флагштоках и где гремевший под сводами залов гимн Литвы вызывал слезы гордости, как у стоявшего всегда рядом со мной на пьедестале Повиласа, так и у других литовцев. Лишив меня с Повиласом полученных за это орденов и даже забрав у меня паспорт страны, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы наших заслуг и вырвать любовь из сердец наших зрителей.

Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться.

Так мне говорит моя совесть, голосу которой я следовала и буду следовать в калейдоскопе триумфов и трагедий этой жизни, невзирая на развернутую новую охоту на ведьм, с которой, казалось бы, мы уже расстались навсегда».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Майшев; Gettyimages.ru/Elsa