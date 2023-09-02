54 комментария

В волейболе прошел самый посещаемый матч в истории женского спорта. На игру студенческих (!) команд в США пришли 92 003 зрителя.

Билеты раскупили за несколько дней, продавали и стоячие места. На трибунах – невероятный праздник спорта.

Да что там вообще происходило?

Готовились несколько месяцев, а билеты у перекупщиков подорожали в 16 раз

Небраска уже давно болеет волейболом – на играх женской команды «Корнхаскерс» из Линкольна всегда многотысячный аншлаг, клуб 5 раз выигрывал чемпионат NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта).

В этом году пошли дальше – 30 августа в городе провели «День волейбола». Ради этого студентам Университета Небраски дали выходной. Тренер «Корнхаскерс» Джон Кук шутил, что такое происходит лишь в трех случаях: «Из-за снежной бури, ковида и волейбольного матча на стадионе». А потом признался, что плакал от счастья минимум пять раз в этот день.

О необычном матче объявили еще в феврале. В качестве места проведения выбрали не стандартную волейбольную площадку (там провернуть такое было бы нереально), а огромный Мемориальный стадион Линкольна. Обычно там играют в американский футбол, вместимость – чуть больше 85 тысяч.

Но для волейбола трибуны расширили, были даже стоячие места. Билеты поступили в продажу в апреле, за три дня продали больше 82 тысяч. Это 4% населения всего штата. Изначально место на трибуне стоило 25 долларов для взрослых и 5 долларов для детей, но у перекупщиков цены доходили до 400 долларов.

В качестве соперника местным «Корнхаскерс» досталась другая команда из Небраски – «Омаха Маверикс». Хозяйки площадки победили с разгромным счетом 3-0 (25:14, 25:14, 25:13). Впрочем, это не главный итог матча регулярного чемпионата NCAA.

Зрители пришли на стадион за несколько часов, посмотрели матч-разогрев команд Второго дивизиона и радовались грандиозному событию. А когда после второго сета на арене объявили о рекорде – 92 003 болельщика, на трибунах началась настоящая вечерника, которая закончилась выступлением кантри-певца Скотти Маккрири.

Матч побил несколько рекордов – волейбол обогнал баскет и бейсбол

В США студенческий спорт развит на космическом уровне. Но даже с учетом этого предыдущий рекорд турниров NCAA в женском волейболе составлял 18 755 зрителей.

«Корнхаскерс» – самая популярная команда чемпионата, с 2013-го лидирует в посещаемости, 8 из 9 самых массовых матчей в истории NCAA прошли с ее участием. Клуб из Небраски – один из немногих, который стабильно выходит в плюс по прибыли каждый сезон. С такой любовью зрителей – это не удивляет.

Из 24 видов спорта NCAA волейбол теперь занимает третье место после американского футбола (зрительский рекорд – 156 990) и мужского хоккея (113 411). Позади мегапопулярные баскетбол (менее 80 000), футбол (22 000) и бейсбол (16 000). Ну а в Небраске женский волейбол – уверенно на первом месте.

Какие же рекорды побиты?

● Рекорд посещаемости волейбола в турнирах NCAA – 18 755 (2022 год)

● Рекорд посещаемости женских спортивных турниров в США – 90 185 (1999 год)

● Рекорд посещаемости Мемориального стадиона – 91 585 (2014 год)

● Мировой рекорд посещаемости женских спортивных соревнований – 91 648 (2022 год)

До матча в Линкольне самым массовым матчем в истории женского спорта считалась встреча в рамках женской Лиги чемпионов по футболу. 22 апреля прошлого года на «Камп Ноу» играли «Барселона» и «Вольфсбург», тогда на трибуны пришли 91 648 человек – на 355 меньше, чем в этот раз.

Главные рекорды в женском спорте и до этого принадлежали футболу. Как минимум один из матчей неофициального чемпионата мира-1971 в Мехико, по некоторым оценкам, собрал до 110 тысяч зрителей. Но в официальной статистике он не учитывается.

А вот рекорд 1999-го продержался 24 года: 90 185 человек посетили финал футбольного ЧМ-1999 между США и Китаем. И это был самая посещаемая игра на территории США.

Когда же теперь побьют рекорд волейболисток?

Фото: Gettyimages.ru/Steven Branscombe; East News/Kenneth Ferriera/Lincoln Journal Star via AP, Chris Machian/Omaha World-Herald via AP