54 комментария

Разделка
Блог

Невероятно: 92 тысячи на студенческом волейболе! Теперь это рекорд посещаемости женского спорта

рекорды рекорды
болельщики болельщики
NCAA NCAA
NCAA
Волейбол Волейбол

В волейболе прошел самый посещаемый матч в истории женского спорта. На игру студенческих (!) команд в США пришли 92 003 зрителя.

Билеты раскупили за несколько дней, продавали и стоячие места. На трибунах – невероятный праздник спорта.

Да что там вообще происходило?

Готовились несколько месяцев, а билеты у перекупщиков подорожали в 16 раз

Небраска уже давно болеет волейболом – на играх женской команды «Корнхаскерс» из Линкольна всегда многотысячный аншлаг, клуб 5 раз выигрывал чемпионат NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта).

В этом году пошли дальше – 30 августа в городе провели «День волейбола». Ради этого студентам Университета Небраски дали выходной. Тренер «Корнхаскерс» Джон Кук шутил, что такое происходит лишь в трех случаях: «Из-за снежной бури, ковида и волейбольного матча на стадионе». А потом признался, что плакал от счастья минимум пять раз в этот день.

О необычном матче объявили еще в феврале. В качестве места проведения выбрали не стандартную волейбольную площадку (там провернуть такое было бы нереально), а огромный Мемориальный стадион Линкольна. Обычно там играют в американский футбол, вместимость – чуть больше 85 тысяч.

Но для волейбола трибуны расширили, были даже стоячие места. Билеты поступили в продажу в апреле, за три дня продали больше 82 тысяч. Это 4% населения всего штата. Изначально место на трибуне стоило 25 долларов для взрослых и 5 долларов для детей, но у перекупщиков цены доходили до 400 долларов.

В качестве соперника местным «Корнхаскерс» досталась другая команда из Небраски – «Омаха Маверикс». Хозяйки площадки победили с разгромным счетом 3-0 (25:14, 25:14, 25:13). Впрочем, это не главный итог матча регулярного чемпионата NCAA.

Зрители пришли на стадион за несколько часов, посмотрели матч-разогрев команд Второго дивизиона и радовались грандиозному событию. А когда после второго сета на арене объявили о рекорде – 92 003 болельщика, на трибунах началась настоящая вечерника, которая закончилась выступлением кантри-певца Скотти Маккрири.

Матч побил несколько рекордов – волейбол обогнал баскет и бейсбол

В США студенческий спорт развит на космическом уровне. Но даже с учетом этого предыдущий рекорд турниров NCAA в женском волейболе составлял 18 755 зрителей.

«Корнхаскерс» – самая популярная команда чемпионата, с 2013-го лидирует в посещаемости, 8 из 9 самых массовых матчей в истории NCAA прошли с ее участием. Клуб из Небраски – один из немногих, который стабильно выходит в плюс по прибыли каждый сезон. С такой любовью зрителей – это не удивляет.

Из 24 видов спорта NCAA волейбол теперь занимает третье место после американского футбола (зрительский рекорд – 156 990) и мужского хоккея (113 411). Позади мегапопулярные баскетбол (менее 80 000), футбол (22 000) и бейсбол (16 000). Ну а в Небраске женский волейбол – уверенно на первом месте.

Какие же рекорды побиты?

● Рекорд посещаемости волейбола в турнирах NCAA – 18 755 (2022 год)

● Рекорд посещаемости женских спортивных турниров в США – 90 185 (1999 год)

● Рекорд посещаемости Мемориального стадиона – 91 585 (2014 год)

● Мировой рекорд посещаемости женских спортивных соревнований – 91 648 (2022 год)

До матча в Линкольне самым массовым матчем в истории женского спорта считалась встреча в рамках женской Лиги чемпионов по футболу. 22 апреля прошлого года на «Камп Ноу» играли «Барселона» и «Вольфсбург», тогда на трибуны пришли 91 648 человек – на 355 меньше, чем в этот раз.

Главные рекорды в женском спорте и до этого принадлежали футболу. Как минимум один из матчей неофициального чемпионата мира-1971 в Мехико, по некоторым оценкам, собрал до 110 тысяч зрителей. Но в официальной статистике он не учитывается.

А вот рекорд 1999-го продержался 24 года: 90 185 человек посетили финал футбольного ЧМ-1999 между США и Китаем. И это был самая посещаемая игра на территории США.

Когда же теперь побьют рекорд волейболисток?

Фото: Gettyimages.ru/Steven Branscombe; East News/Kenneth Ferriera/Lincoln Journal Star via AP, Chris Machian/Omaha World-Herald via AP

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
about nothing
навезли автобусами бюджетников со всей Небраски и соседних Айовы да Колорадо, за 50 баксов небось
+152
-7
+145
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
el comandante
«Зато вы видели какой гос долг у них ? И низкий уровень уровень духовности, впридачу».
+138
-25
+113
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Francesc Fàbregas
Стадионы созданы для распила на их стройках.
А они на них ходить вздумали, никакой духовности.
+72
-5
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Francesc Fàbregas
По лицам же видно - одни экстремисты.
С фан айди такое не пройдёт
+44
-4
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fonbaron
Ни доллара государственных денег. А билеты продаются перекупами в 16 раз дороже. 92 тыс на эстадио. Почему? Потому что это бизнес, а не госденьги. В России почему не развивается футбол? Потому что госденьги. Без разницы сколько человек придет на стадион. Без разницы сколько заработает или потратит клуб. Важно освоить годовой бюджет и не свалится в Фнл, где бюджет автоматически уменьшается. Не важно развитие, важно именно здесь и сейчас показывать результат чтобы не отстранили от кормушки и дали освоение на след год. Почему квазигосподдердка -абсолютное зло (зенит, локомотив и почти все кроме Краснодара). Потому что невозможно конкурировать с клубами с госденьгами. Они ошиблись, ввалили сотни миллионов в состав который не заиграл (помните Рубин до Слуцкого с испанским тренером, когда президентом клуба стал мэр Казани) и пофиг. Скинулись еще на другой состав а этот бесплатно отпустили. Какой профессиональный клуб на частные деньги сможет конкурировать? Частному нудна прибыль. Это же бизнес, а не хобби как у Галицкого. И таких богатых как Галицкий не так много. А те которые есть, не смогут конкурировать с бесконечными вливаниями госкомпаний или местных бюджетов. Как только запретим госденьги, появятся бизнесмены которые попытаются построит бизнес в футболе. А это рынок. Это сервис. Это отсутствие откатов и распилов. Наконец уйдут физруки тренера которых держат только для того чтобы молчали при распилах и откатах агентам. На стадионах будут горячая каша и нормальные туалеты. Будут делать шоу и развивать мерч. Тв трансляции будут стоить хоть каких-то денег, а не как сейчас (и даже до сво), когда мы получали меньше чем за сраный чемпионат Дании, где ни один клуб в голову даже не приходит. Уберите госбабало, и поднимется индустрия которая ворочает миллиардами долларом, дает рабочие места, создает огромные налоговые отчисления, дает доп деньги спортсменам за рекламу и пиар, и самый прикол, перестает тащить из нашего бюджета деньги. Вместо расходов в бюджете, появятся доходы. А у нас все как при советах, только лучшее убрали, худшее оставили. Вот и имеем бессмысленный и беспощадный сервис на стадионах, миллионные игроки играющие на 5000 зрителей, огромные дыры в бюджетах городов типа Ростова, умирание отрасли и отсутствие новых звезд-футболистов. От Аршавина, ни Кержакова, ни Павлюченко, ни Титова, ни Акинфеева, ни Игнашевича мы давно не видим. И не появятся, так как в ДЮСШ места куплены более богатыми детьми, нежели талантливыми. Вы просто не представляете какая жесть творится в ДЮСШ. Кроме частного Краснодара. И возможно больших топклубах, где есть относительный порядок и система противовесов, типа Зенита. А Рубин? А Ростов? А Оренбург и Уралы? Там же пинцет творится. Дичь лютая. И все спонсируется через бюджеты, все их косяки, все из расходы. Захотели себе мерседес, купили на баланс клуба и катайся себе спокойно. Или базу себе купил и втридорога сдаёшь аренду клубу, как президент одного клуба в Екате. Конечно его хрен выгонишь оттуда, там же бизнес на миллиарды. Легкие деньги, нет конкуренции, куда захотел, туда и оплатил. Никто тебя не проверяет, только главно в фнл не вылететь.
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лимонников
Ответ el comandante
«Зато вы видели какой гос долг у них ? И низкий уровень уровень духовности, впридачу».
охренеть, конечно! Мне кажется, если в США потавить стадион на 200к, то и его заполнят.
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
Руководство Зенита в шоке! Это сколько же автобусов надо было организовать и какой админ ресурс надо иметь, чтобы столько бюджетников согнать на один матч!? 🤔😳
+37
-13
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
metall501
Ответ СержМиранэн
Комментарий скрыт
сдается мне, что ты просто завидуешь!))
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Спиридонов
Ха-ха , такие смешные комменты фан айди приплетают к студенческому спорту. ))) срать в комментах дело нехитрое , а вот делать биток на матчах первой и второй лиги и на матчах кфк , чтобы реально показать свое отношение к фан айди это нет, это же жопу надо оторвать от стула и пальцы от клавиатуры)))
+30
-11
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек_Легенда
И это без FanID! Представляете, как там опасно было на трибунах?
+25
-6
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
milya ololo
Ответ el comandante
«Зато вы видели какой гос долг у них ? И низкий уровень уровень духовности, впридачу».
опять ненавистники ЛГБТ, трансгендеров и феминизма хотят жить как США :)
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Спиридонов
Ответ mnogokotin3
максимальная глупость ))) у них пердив лучшего качества, чем у нас премьер лига. поэтому и ходят
Это волейбол и студенты))) у нас волейбол много смотрят? Англия футбол 5 лига видел уровень на ютубе, как наш кфк билеты 20 фунтов и биток. Кфк наш бесплатно и тишина, просто ваша любовь это не футбол и не спорт а ныть и срать в комментах)))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ about nothing
навезли автобусами бюджетников со всей Небраски и соседних Айовы да Колорадо, за 50 баксов небось
Знаем мы этих пятнадцати долларовых из Оклахомы.:))))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadned
Ответ Сергей Лимонников
охренеть, конечно! Мне кажется, если в США потавить стадион на 200к, то и его заполнят.
Но смотри не перепутай, именно Россия - спортивная страна, а не США.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Бутко
Ответ Сергей Лимонников
Да я бы неисказал, что страна у нас не спортивная. Просто просмотр спорта на стадионе - это не самое популярное развлечение. В Америке же тоже далеко не все идут спорт смотреть, а это простототличное место, где можнотпровести весело время
а где у нас спорт смотрят? по тв рейтинги нулевые, платные каналы не берут, бары с футболом пустые
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
Ответ Fonbaron
Ни доллара государственных денег. А билеты продаются перекупами в 16 раз дороже. 92 тыс на эстадио. Почему? Потому что это бизнес, а не госденьги. В России почему не развивается футбол? Потому что госденьги. Без разницы сколько человек придет на стадион. Без разницы сколько заработает или потратит клуб. Важно освоить годовой бюджет и не свалится в Фнл, где бюджет автоматически уменьшается. Не важно развитие, важно именно здесь и сейчас показывать результат чтобы не отстранили от кормушки и дали освоение на след год. Почему квазигосподдердка -абсолютное зло (зенит, локомотив и почти все кроме Краснодара). Потому что невозможно конкурировать с клубами с госденьгами. Они ошиблись, ввалили сотни миллионов в состав который не заиграл (помните Рубин до Слуцкого с испанским тренером, когда президентом клуба стал мэр Казани) и пофиг. Скинулись еще на другой состав а этот бесплатно отпустили. Какой профессиональный клуб на частные деньги сможет конкурировать? Частному нудна прибыль. Это же бизнес, а не хобби как у Галицкого. И таких богатых как Галицкий не так много. А те которые есть, не смогут конкурировать с бесконечными вливаниями госкомпаний или местных бюджетов. Как только запретим госденьги, появятся бизнесмены которые попытаются построит бизнес в футболе. А это рынок. Это сервис. Это отсутствие откатов и распилов. Наконец уйдут физруки тренера которых держат только для того чтобы молчали при распилах и откатах агентам. На стадионах будут горячая каша и нормальные туалеты. Будут делать шоу и развивать мерч. Тв трансляции будут стоить хоть каких-то денег, а не как сейчас (и даже до сво), когда мы получали меньше чем за сраный чемпионат Дании, где ни один клуб в голову даже не приходит. Уберите госбабало, и поднимется индустрия которая ворочает миллиардами долларом, дает рабочие места, создает огромные налоговые отчисления, дает доп деньги спортсменам за рекламу и пиар, и самый прикол, перестает тащить из нашего бюджета деньги. Вместо расходов в бюджете, появятся доходы. А у нас все как при советах, только лучшее убрали, худшее оставили. Вот и имеем бессмысленный и беспощадный сервис на стадионах, миллионные игроки играющие на 5000 зрителей, огромные дыры в бюджетах городов типа Ростова, умирание отрасли и отсутствие новых звезд-футболистов. От Аршавина, ни Кержакова, ни Павлюченко, ни Титова, ни Акинфеева, ни Игнашевича мы давно не видим. И не появятся, так как в ДЮСШ места куплены более богатыми детьми, нежели талантливыми. Вы просто не представляете какая жесть творится в ДЮСШ. Кроме частного Краснодара. И возможно больших топклубах, где есть относительный порядок и система противовесов, типа Зенита. А Рубин? А Ростов? А Оренбург и Уралы? Там же пинцет творится. Дичь лютая. И все спонсируется через бюджеты, все их косяки, все из расходы. Захотели себе мерседес, купили на баланс клуба и катайся себе спокойно. Или базу себе купил и втридорога сдаёшь аренду клубу, как президент одного клуба в Екате. Конечно его хрен выгонишь оттуда, там же бизнес на миллиарды. Легкие деньги, нет конкуренции, куда захотел, туда и оплатил. Никто тебя не проверяет, только главно в фнл не вылететь.
не стал бы говорить про "ни доллара", это не до конца верно

Небраска-Линкольн - государственный университет, точнее университет со значительным государственным финансированием, иными словами ощутимая доля стоимости спорт сооружений оплачена государством

в то же время стоит понимать что там это немного не так работает, в НФЛ и МЛБ практически нет полностью частных стадионов, практически у каждого в той или иной мере есть финансирование разного уровня государственных институтов

но это инвестиции, государство получает долю в стадионе и долю в доходах

иными словами это "ЗАО Стадион" в котором долю акций и соответствующую долю прибыли имеет - обычно муниципалитет, но у крупных команд и штат и даже федералы могут подключиться
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Спиридонов
Ответ furiking
Ну на просмотр РПЛ не все хотят тратить свое время в выходной, а вы предлагаете еще и на игру пердива пойти
Вот и я о том в штатах на студентов по 90000 с гаком ходит а у нас на профиков в 1 и 2 лиге не хотят идти , вывод - сами уроды)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
furiking
Ответ Сергей Спиридонов
Ха-ха , такие смешные комменты фан айди приплетают к студенческому спорту. ))) срать в комментах дело нехитрое , а вот делать биток на матчах первой и второй лиги и на матчах кфк , чтобы реально показать свое отношение к фан айди это нет, это же жопу надо оторвать от стула и пальцы от клавиатуры)))
Ну на просмотр РПЛ не все хотят тратить свое время в выходной, а вы предлагаете еще и на игру пердива пойти
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
по поводу "прибыльности" - важное замечание: студенты за игру не получают зарплату, и даже стипендию не получают

получают скидку на оплату обучения (условно говоря если в команде 20 человек - 5 человек получают скидку 100%, 5 - 75% и так далее, "условно" взято из американского футбола, в волейболе могут быть, и наверняка есть, другие академические квоты)

такие квоты нужны чтобы командам второго эшелона тоже доставались игроки, 4-зведочный рекрут, не получив полной стипендии в USC или OSU (все 100% скидки ушли на топовых школьников) будет иметь выбор - всё же пойти играть за одну из таких программ со скидкой 75% и платить 25% стоимости обучения или отправиться в Северную Каролину или Бейлор и там учиться полностью бесплатно (для студентов из бедных семей это важный фактор), и так далее по пирамиде

p.s. "зарплата" студентов - давний повод поломать копья, бывали случаи когда квотербэк команды расплачивался за татуировку футболкой с автографом и команду за это исключали из итоговой таблицы - в NCAA прямым текстом прописан запрет на монетизацию спортивной карьеры в колледже

при том что деньги в футболе, скажем, там крутятся огромные, зарплата Келли в ЛСЮ с учетом бонусов - 15 лямов в год (контракт на 10 лет) плюс частный джет, средняя цена билета на матчи Алабамы - 280 баксов (стадион сотку вмещает, разумеется аншлаги), Биг-10 продает телеправа за 1.2 млрд в год, делим на 16 команд - получается тоже недурно

пару лет назад в Калифорнии появились лоббисты отмены этого правила, посмотрим что получится
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
А они там точно загнивают?
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
FanID на них нет! Дикие люди!
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zeitgeist Zeppelin
Этот матч ответ всем тем, кто говорит, что не хочет смотреть российский футбол, потому что там уровень игры низкий. Тут вообще матч студенческой лиги. Просто надо за своих болеть, как бы ни играли они.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Butkin
Ответ Fonbaron
Ни доллара государственных денег. А билеты продаются перекупами в 16 раз дороже. 92 тыс на эстадио. Почему? Потому что это бизнес, а не госденьги. В России почему не развивается футбол? Потому что госденьги. Без разницы сколько человек придет на стадион. Без разницы сколько заработает или потратит клуб. Важно освоить годовой бюджет и не свалится в Фнл, где бюджет автоматически уменьшается. Не важно развитие, важно именно здесь и сейчас показывать результат чтобы не отстранили от кормушки и дали освоение на след год. Почему квазигосподдердка -абсолютное зло (зенит, локомотив и почти все кроме Краснодара). Потому что невозможно конкурировать с клубами с госденьгами. Они ошиблись, ввалили сотни миллионов в состав который не заиграл (помните Рубин до Слуцкого с испанским тренером, когда президентом клуба стал мэр Казани) и пофиг. Скинулись еще на другой состав а этот бесплатно отпустили. Какой профессиональный клуб на частные деньги сможет конкурировать? Частному нудна прибыль. Это же бизнес, а не хобби как у Галицкого. И таких богатых как Галицкий не так много. А те которые есть, не смогут конкурировать с бесконечными вливаниями госкомпаний или местных бюджетов. Как только запретим госденьги, появятся бизнесмены которые попытаются построит бизнес в футболе. А это рынок. Это сервис. Это отсутствие откатов и распилов. Наконец уйдут физруки тренера которых держат только для того чтобы молчали при распилах и откатах агентам. На стадионах будут горячая каша и нормальные туалеты. Будут делать шоу и развивать мерч. Тв трансляции будут стоить хоть каких-то денег, а не как сейчас (и даже до сво), когда мы получали меньше чем за сраный чемпионат Дании, где ни один клуб в голову даже не приходит. Уберите госбабало, и поднимется индустрия которая ворочает миллиардами долларом, дает рабочие места, создает огромные налоговые отчисления, дает доп деньги спортсменам за рекламу и пиар, и самый прикол, перестает тащить из нашего бюджета деньги. Вместо расходов в бюджете, появятся доходы. А у нас все как при советах, только лучшее убрали, худшее оставили. Вот и имеем бессмысленный и беспощадный сервис на стадионах, миллионные игроки играющие на 5000 зрителей, огромные дыры в бюджетах городов типа Ростова, умирание отрасли и отсутствие новых звезд-футболистов. От Аршавина, ни Кержакова, ни Павлюченко, ни Титова, ни Акинфеева, ни Игнашевича мы давно не видим. И не появятся, так как в ДЮСШ места куплены более богатыми детьми, нежели талантливыми. Вы просто не представляете какая жесть творится в ДЮСШ. Кроме частного Краснодара. И возможно больших топклубах, где есть относительный порядок и система противовесов, типа Зенита. А Рубин? А Ростов? А Оренбург и Уралы? Там же пинцет творится. Дичь лютая. И все спонсируется через бюджеты, все их косяки, все из расходы. Захотели себе мерседес, купили на баланс клуба и катайся себе спокойно. Или базу себе купил и втридорога сдаёшь аренду клубу, как президент одного клуба в Екате. Конечно его хрен выгонишь оттуда, там же бизнес на миллиарды. Легкие деньги, нет конкуренции, куда захотел, туда и оплатил. Никто тебя не проверяет, только главно в фнл не вылететь.
Вы всё правильно написали. Жаль, что ничего у нас не изменится
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bernd Leno
Ответ IntoTheRainBow
не стал бы говорить про "ни доллара", это не до конца верно Небраска-Линкольн - государственный университет, точнее университет со значительным государственным финансированием, иными словами ощутимая доля стоимости спорт сооружений оплачена государством в то же время стоит понимать что там это немного не так работает, в НФЛ и МЛБ практически нет полностью частных стадионов, практически у каждого в той или иной мере есть финансирование разного уровня государственных институтов но это инвестиции, государство получает долю в стадионе и долю в доходах иными словами это "ЗАО Стадион" в котором долю акций и соответствующую долю прибыли имеет - обычно муниципалитет, но у крупных команд и штат и даже федералы могут подключиться
Тут следует начать с того, что такое сам "доллар" и как его поддерживают в статусе главной валюты мира - даже на фотках с предматчевого шоу виден пролёт истребителей))) но местная публика этого не заметит и не будет орать про "милитаризм", вместо этого набивая шкуточки про скрепы, духовность и фан айди)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
urashima
Прикольно.
Организаторы матча - большие молодцы!

Уверен, что если бы у нас начали раскручивать какой то матч за три-четыре месяца, то тоже реально собрать футбольный стадион.
На хоккей же собирались 55 тысяч в Питере, а тут хотя бы не будет проблемы с «увидеть шайбу со второго яруса»)))

До американских рекордов далеко будет, да и фиг с ними. Надо свои ставить, и это реально, думаю. Но с болельщиками надо работать - это факт.
А не фан-айди вводить)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий