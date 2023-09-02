54 комментария

Невероятно: 92 тысячи на студенческом волейболе! Теперь это рекорд посещаемости женского спорта
В волейболе прошел самый посещаемый матч в истории женского спорта. На игру студенческих (!) команд в США пришли 92 003 зрителя.
Билеты раскупили за несколько дней, продавали и стоячие места. На трибунах – невероятный праздник спорта.
Да что там вообще происходило?
Готовились несколько месяцев, а билеты у перекупщиков подорожали в 16 раз
Небраска уже давно болеет волейболом – на играх женской команды «Корнхаскерс» из Линкольна всегда многотысячный аншлаг, клуб 5 раз выигрывал чемпионат NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта).
В этом году пошли дальше – 30 августа в городе провели «День волейбола». Ради этого студентам Университета Небраски дали выходной. Тренер «Корнхаскерс» Джон Кук шутил, что такое происходит лишь в трех случаях: «Из-за снежной бури, ковида и волейбольного матча на стадионе». А потом признался, что плакал от счастья минимум пять раз в этот день.
О необычном матче объявили еще в феврале. В качестве места проведения выбрали не стандартную волейбольную площадку (там провернуть такое было бы нереально), а огромный Мемориальный стадион Линкольна. Обычно там играют в американский футбол, вместимость – чуть больше 85 тысяч.
Но для волейбола трибуны расширили, были даже стоячие места. Билеты поступили в продажу в апреле, за три дня продали больше 82 тысяч. Это 4% населения всего штата. Изначально место на трибуне стоило 25 долларов для взрослых и 5 долларов для детей, но у перекупщиков цены доходили до 400 долларов.
В качестве соперника местным «Корнхаскерс» досталась другая команда из Небраски – «Омаха Маверикс». Хозяйки площадки победили с разгромным счетом 3-0 (25:14, 25:14, 25:13). Впрочем, это не главный итог матча регулярного чемпионата NCAA.
Зрители пришли на стадион за несколько часов, посмотрели матч-разогрев команд Второго дивизиона и радовались грандиозному событию. А когда после второго сета на арене объявили о рекорде – 92 003 болельщика, на трибунах началась настоящая вечерника, которая закончилась выступлением кантри-певца Скотти Маккрири.
Матч побил несколько рекордов – волейбол обогнал баскет и бейсбол
В США студенческий спорт развит на космическом уровне. Но даже с учетом этого предыдущий рекорд турниров NCAA в женском волейболе составлял 18 755 зрителей.
«Корнхаскерс» – самая популярная команда чемпионата, с 2013-го лидирует в посещаемости, 8 из 9 самых массовых матчей в истории NCAA прошли с ее участием. Клуб из Небраски – один из немногих, который стабильно выходит в плюс по прибыли каждый сезон. С такой любовью зрителей – это не удивляет.
Из 24 видов спорта NCAA волейбол теперь занимает третье место после американского футбола (зрительский рекорд – 156 990) и мужского хоккея (113 411). Позади мегапопулярные баскетбол (менее 80 000), футбол (22 000) и бейсбол (16 000). Ну а в Небраске женский волейбол – уверенно на первом месте.
Какие же рекорды побиты?
● Рекорд посещаемости волейбола в турнирах NCAA – 18 755 (2022 год)
● Рекорд посещаемости женских спортивных турниров в США – 90 185 (1999 год)
● Рекорд посещаемости Мемориального стадиона – 91 585 (2014 год)
● Мировой рекорд посещаемости женских спортивных соревнований – 91 648 (2022 год)
До матча в Линкольне самым массовым матчем в истории женского спорта считалась встреча в рамках женской Лиги чемпионов по футболу. 22 апреля прошлого года на «Камп Ноу» играли «Барселона» и «Вольфсбург», тогда на трибуны пришли 91 648 человек – на 355 меньше, чем в этот раз.
Главные рекорды в женском спорте и до этого принадлежали футболу. Как минимум один из матчей неофициального чемпионата мира-1971 в Мехико, по некоторым оценкам, собрал до 110 тысяч зрителей. Но в официальной статистике он не учитывается.
А вот рекорд 1999-го продержался 24 года: 90 185 человек посетили финал футбольного ЧМ-1999 между США и Китаем. И это был самая посещаемая игра на территории США.
Когда же теперь побьют рекорд волейболисток?
Фото: Gettyimages.ru/Steven Branscombe; East News/Kenneth Ferriera/Lincoln Journal Star via AP, Chris Machian/Omaha World-Herald via AP
А они на них ходить вздумали, никакой духовности.
С фан айди такое не пройдёт
Небраска-Линкольн - государственный университет, точнее университет со значительным государственным финансированием, иными словами ощутимая доля стоимости спорт сооружений оплачена государством
в то же время стоит понимать что там это немного не так работает, в НФЛ и МЛБ практически нет полностью частных стадионов, практически у каждого в той или иной мере есть финансирование разного уровня государственных институтов
но это инвестиции, государство получает долю в стадионе и долю в доходах
иными словами это "ЗАО Стадион" в котором долю акций и соответствующую долю прибыли имеет - обычно муниципалитет, но у крупных команд и штат и даже федералы могут подключиться
получают скидку на оплату обучения (условно говоря если в команде 20 человек - 5 человек получают скидку 100%, 5 - 75% и так далее, "условно" взято из американского футбола, в волейболе могут быть, и наверняка есть, другие академические квоты)
такие квоты нужны чтобы командам второго эшелона тоже доставались игроки, 4-зведочный рекрут, не получив полной стипендии в USC или OSU (все 100% скидки ушли на топовых школьников) будет иметь выбор - всё же пойти играть за одну из таких программ со скидкой 75% и платить 25% стоимости обучения или отправиться в Северную Каролину или Бейлор и там учиться полностью бесплатно (для студентов из бедных семей это важный фактор), и так далее по пирамиде
p.s. "зарплата" студентов - давний повод поломать копья, бывали случаи когда квотербэк команды расплачивался за татуировку футболкой с автографом и команду за это исключали из итоговой таблицы - в NCAA прямым текстом прописан запрет на монетизацию спортивной карьеры в колледже
при том что деньги в футболе, скажем, там крутятся огромные, зарплата Келли в ЛСЮ с учетом бонусов - 15 лямов в год (контракт на 10 лет) плюс частный джет, средняя цена билета на матчи Алабамы - 280 баксов (стадион сотку вмещает, разумеется аншлаги), Биг-10 продает телеправа за 1.2 млрд в год, делим на 16 команд - получается тоже недурно
пару лет назад в Калифорнии появились лоббисты отмены этого правила, посмотрим что получится
Организаторы матча - большие молодцы!
Уверен, что если бы у нас начали раскручивать какой то матч за три-четыре месяца, то тоже реально собрать футбольный стадион.
На хоккей же собирались 55 тысяч в Питере, а тут хотя бы не будет проблемы с «увидеть шайбу со второго яруса»)))
До американских рекордов далеко будет, да и фиг с ними. Надо свои ставить, и это реально, думаю. Но с болельщиками надо работать - это факт.
А не фан-айди вводить)