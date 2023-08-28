61 комментарий

Наши фигуристки пробуют себя в моде: худи от Медведевой за 10 тысяч, Трусова с собаками и минимализм Тутберидзе
Евгения Медведева открыла онлайн-магазин одежды. И тут же столкнулась с критикой из-за высоких цен – пришлось объясняться.
Но Медведева – не единственная наша фигуристка, которая пробовала себя в модном бизнесе. Почему Лиза Туктамышева закрыла магазин и что объединяет коллекции Саши Трусовой и Анны Щербаковой?
Медведева начинала с футболок с собственными рисунками, а теперь у нее дорогой бренд
Первую коллекцию одежды Евгения выпустила еще в декабре 2019-го – за несколько дней до чемпионата России в Красноярске, с которого снялась из-за проблем с ботинком.
«Запустить собственный бренд – давняя мечта. В ее воплощении мне помогла моя команда, которая все это время готовила для вас такой неожиданный новогодний сюрприз!» – анонсировала Медведева мерч.
Тут же открыли онлайн-магазин на трех языках – русском, английском и японском. В первую коллекцию вошли худи, футболки и аксессуары (чехлы на телефон, обложки для документов). На всех товарах были автографы Евгении, а рисунки для принтов она делала сама:
«Мое главное хобби – это рисование. Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы не сделать этого в своем магазине? Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина, дизайн, которых я разработала сама. Акцент я сделала на два моих номера, которые я обожаю».
Ассортимент несколько раз обновляли: были свитшоты с ироничными надписями «Мы медвеботы» и «Катаемся за еду», а также коллекция к Кубку Первого канала «Время первых».
Футболки продавали за 1500-1700 рублей, стоимость худи доходила до 3700. Цены выглядят демократичными на фоне новой коллекции Медведевой. В декабре прошлого года она объявила о перезапуске интернет-магазина. И вот в конце лета представила новую коллекцию.
«У меня давно зрела идея сделать собственную линейку одежды и не только. Первые товары, которые мы запустили – это худи, футболки, джоггеры. Позиции товаров будут пополняться».
Не всем понравились цены: 9500 – за худи, 6500 – за футболку/брюки. Медведева объяснила, почему так дорого:
«Мерч делается так: закупается обычная футболка у оптовиков и на нее просто лепится либо наклейка, либо штамп, либо что-то пришивается, и потом это продается. Это одна цена.
А есть коллекция одежды, которая делается абсолютно с нуля, которую мы отшиваем. То есть мы не закупаем заготовки у оптовиков. Мы делаем это все сами, вплоть до закупки ниточек, чтобы они были цвет в цвет. То есть мы не просто их покупаем, мы их заказываем, чтобы их делали для нас под конкретный оттенок ткани».
Трусова продает мерч на шоу: футболки с ракетой и собаками Саши
Александра Трусова пока не обзавелась собственным онлайн-магазином, но вместе с российским брендом Katee’s Kids представила официальный мерч. С этой же фирмой сотрудничает Евгений Плющенко.
Приобрести одежду от Саши можно в торговых точках на шоу и на известном маркетплейсе.
«Мой логотип с ракетой, потому что «русская ракета». Тут Тиночка есть, майки с Тиной, худи с Тиной. С Ланой также есть, со всеми собаками тоже будет, пока что не успели сделать, все будет», – объясняла фигуристка.
Вся линейка рассчитана на подростков, так что взрослым поклонникам найти размер сложно. Цены меньше, чем у Медведевой (даже с учетом повышения в последние недели): футболки от 3700, худи – 4800 (хотя минимальная цена была в районе 2500).
Лаконичная коллекция Team Tutberidze: кепки, ручки и кружки
На том же маркетплейсе продается коллекция Team Tutberidze. Ее запустили после сезона 2020/21 и продавали на шоу «Чемпионы на льду». Сосредоточились на небольших аксессуарах: блокноты, ручки, браслеты и актуальные тогда маски. С дизайном не заморачивались: только логотип команды и минималистичное изображение фигуристки, почти все – на черном фоне.
Из одежды – кепки и футболки. Цены невысокие: стартовали с 1800 за женскую футболку, сейчас такая продается за 1500. Кружка стоила 500 рублей, бутылка для воды – 1000.
Щербакова выпустила коллекцию с благотворительным фондом – собрала животным полмиллиона
Анна Щербакова пошла по другому пути: делала мерч вместе с благотворительным фондом «Подарок судьбы». Фонд помогает собакам и кошкам – собирает пожертвования и проводит выставки. С одной из таких Анна забрала домой пса по кличке Мед.
В декабре 2022-го фонд объявил конкурс на лучший рисунок для коллекции. Выбрали милые иллюстрации с изображением Анны и ее питомцев. Можно было приобрести худи, кружки и поясные сумки. Толстовка стоила 6000, впрочем сейчас продукция уже недоступна.
Всего за месяц фонд собрал благодаря этой линейке полмиллиона, что помогло провести выставку и найти дом для ста котиков.
Туктамышева устала от бренда и закрыла магазин
В одно время с Медведевой интернет-магазин открывала другая чемпионка мира – Елизавета Туктамышева. Под брендом с громким названием Empress Wear («Одежда императрицы») выходил уже привычный набор: свитшоты, худи, брюки, футболки и аксессуары.
Для Toxic тоже нашли место, оригинально обыграв название номера изображением самой фигуристки вместо буквы X.
«Я хочу, чтобы каждая девушка могла почувствовать свою уникальность. Чтобы девушки могли быть смелее и чувствовали поддержку, наслаждались комфортом и были в тренде», – рассказывала Туктамышева.
После стартовой линейки выходили и другие: с надписями Haters gonna hate, skaters gonna skate (Хейтеры будут ненавидеть, фигуристы будут кататься) и стилизованными портретами Елизаветы.
Но вскоре магазин закрылся, Елизавета так объяснила уход с рынка: «Я пробовала заниматься тем, что не связано с фигурным катанием. Создала бренд одежды, который нормально продавался. Но мне это наскучило. Поняла: не мое. Но попробовала и вычеркнула».
Хотя совсем с дизайном Туктамышева не завязала – сейчас сотрудничает с брендом спортивной одежды Demix.
Степанова и Букин изобразили на одежде себя
Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин тоже пробовал себя в дизайне – фигуристы выпустили одежду со своими портретами. Коллекцию анонсировали прошлым летом. Сейчас еще можно купить худи, цена – от 4 450 рублей.
«Уникальность каждой толстовки в том, что они отшиваются мастером лично под вас. Мы проверяем каждый шов, качество ткани и нанесенного рисунка», – делилась Степанова.
Бонус: Загитова что-то «безызбежно» готовит?
Удивительно, но у Алины Загитовой пока нет коллекции одежды, а ведь ее болельщики точно обрадовались бы футболке или толстовке от чемпионки.
Недавно Алина выложила видео в футболке с уже культовым словом «безызбежно». И то ли в шутку, то ли всерьез спросила подписчиков – может, запустить мерч? Ждем одежду и от Загитовой?
Фото: instagram.com
Хотя, глупость лучше не нести в массы.
и Аня молодец, мерчем поддержала фон помощи животным
Мерч Евгении был очень милый. Авторские эскизы рисунков лучше, чем просто автографы. Это частичка души.
Удачи ей на новом уровне в этом деле.
Сашина популярность неоспорима, поэтому её мерч так же успешно раскупается.
Лизе сложно совмещать, будучи действующей.
Аня молодец, её команда совместила выпуск мерча с благотворительностью. Это вдвойне ценно. Фанатов у неё реально много.
В общем, никому не возбраняется присоединиться к этой компании. Почему нет, если это нужно людям, и они готовы все это покупать?
Вы каждый раз попадаете своей осведомленностью и уровнем экспертности в различных сферах. Вам бы монетизировать..
Немного внимания к вопросу, и легко выяснить, что в рамках благотворительности Женей делалось и делается немало.