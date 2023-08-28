61 комментарий

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Наши фигуристки пробуют себя в моде: худи от Медведевой за 10 тысяч, Трусова с собаками и минимализм Тутберидзе

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Евгения Медведева открыла онлайн-магазин одежды. И тут же столкнулась с критикой из-за высоких цен – пришлось объясняться.

Но Медведева – не единственная наша фигуристка, которая пробовала себя в модном бизнесе. Почему Лиза Туктамышева закрыла магазин и что объединяет коллекции Саши Трусовой и Анны Щербаковой?

Медведева начинала с футболок с собственными рисунками, а теперь у нее дорогой бренд

Первую коллекцию одежды Евгения выпустила еще в декабре 2019-го – за несколько дней до чемпионата России в Красноярске, с которого снялась из-за проблем с ботинком.

«Запустить собственный бренд – давняя мечта. В ее воплощении мне помогла моя команда, которая все это время готовила для вас такой неожиданный новогодний сюрприз!» – анонсировала Медведева мерч.

Тут же открыли онлайн-магазин на трех языках – русском, английском и японском. В первую коллекцию вошли худи, футболки и аксессуары (чехлы на телефон, обложки для документов). На всех товарах были автографы Евгении, а рисунки для принтов она делала сама:

«Мое главное хобби – это рисование. Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы не сделать этого в своем магазине? Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина, дизайн, которых я разработала сама. Акцент я сделала на два моих номера, которые я обожаю».

Ассортимент несколько раз обновляли: были свитшоты с ироничными надписями «Мы медвеботы» и «Катаемся за еду», а также коллекция к Кубку Первого канала «Время первых».

Футболки продавали за 1500-1700 рублей, стоимость худи доходила до 3700. Цены выглядят демократичными на фоне новой коллекции Медведевой. В декабре прошлого года она объявила о перезапуске интернет-магазина. И вот в конце лета представила новую коллекцию.

«У меня давно зрела идея сделать собственную линейку одежды и не только. Первые товары, которые мы запустили – это худи, футболки, джоггеры. Позиции товаров будут пополняться».

Не всем понравились цены: 9500 – за худи, 6500 – за футболку/брюки. Медведева объяснила, почему так дорого:

«Мерч делается так: закупается обычная футболка у оптовиков и на нее просто лепится либо наклейка, либо штамп, либо что-то пришивается, и потом это продается. Это одна цена.

А есть коллекция одежды, которая делается абсолютно с нуля, которую мы отшиваем. То есть мы не закупаем заготовки у оптовиков. Мы делаем это все сами, вплоть до закупки ниточек, чтобы они были цвет в цвет. То есть мы не просто их покупаем, мы их заказываем, чтобы их делали для нас под конкретный оттенок ткани».

Трусова продает мерч на шоу: футболки с ракетой и собаками Саши

Александра Трусова пока не обзавелась собственным онлайн-магазином, но вместе с российским брендом Katee’s Kids представила официальный мерч. С этой же фирмой сотрудничает Евгений Плющенко.

Приобрести одежду от Саши можно в торговых точках на шоу и на известном маркетплейсе.

«Мой логотип с ракетой, потому что «русская ракета». Тут Тиночка есть, майки с Тиной, худи с Тиной. С Ланой также есть, со всеми собаками тоже будет, пока что не успели сделать, все будет», – объясняла фигуристка.

Вся линейка рассчитана на подростков, так что взрослым поклонникам найти размер сложно. Цены меньше, чем у Медведевой (даже с учетом повышения в последние недели): футболки от 3700, худи – 4800 (хотя минимальная цена была в районе 2500).

Лаконичная коллекция Team Tutberidze: кепки, ручки и кружки

На том же маркетплейсе продается коллекция Team Tutberidze. Ее запустили после сезона 2020/21 и продавали на шоу «Чемпионы на льду». Сосредоточились на небольших аксессуарах: блокноты, ручки, браслеты и актуальные тогда маски. С дизайном не заморачивались: только логотип команды и минималистичное изображение фигуристки, почти все – на черном фоне.

Из одежды – кепки и футболки. Цены невысокие: стартовали с 1800 за женскую футболку, сейчас такая продается за 1500. Кружка стоила 500 рублей, бутылка для воды – 1000.

Щербакова выпустила коллекцию с благотворительным фондом – собрала животным полмиллиона

Анна Щербакова пошла по другому пути: делала мерч вместе с благотворительным фондом «Подарок судьбы». Фонд помогает собакам и кошкам – собирает пожертвования и проводит выставки. С одной из таких Анна забрала домой пса по кличке Мед.

В декабре 2022-го фонд объявил конкурс на лучший рисунок для коллекции. Выбрали милые иллюстрации с изображением Анны и ее питомцев. Можно было приобрести худи, кружки и поясные сумки. Толстовка стоила 6000, впрочем сейчас продукция уже недоступна.

Всего за месяц фонд собрал благодаря этой линейке полмиллиона, что помогло провести выставку и найти дом для ста котиков.

Туктамышева устала от бренда и закрыла магазин

В одно время с Медведевой интернет-магазин открывала другая чемпионка мира – Елизавета Туктамышева. Под брендом с громким названием Empress Wear («Одежда императрицы») выходил уже привычный набор: свитшоты, худи, брюки, футболки и аксессуары.

Для Toxic тоже нашли место, оригинально обыграв название номера изображением самой фигуристки вместо буквы X.

«Я хочу, чтобы каждая девушка могла почувствовать свою уникальность. Чтобы девушки могли быть смелее и чувствовали поддержку, наслаждались комфортом и были в тренде», – рассказывала Туктамышева.

После стартовой линейки выходили и другие: с надписями Haters gonna hate, skaters gonna skate (Хейтеры будут ненавидеть, фигуристы будут кататься) и стилизованными портретами Елизаветы.

Но вскоре магазин закрылся, Елизавета так объяснила уход с рынка: «Я пробовала заниматься тем, что не связано с фигурным катанием. Создала бренд одежды, который нормально продавался. Но мне это наскучило. Поняла: не мое. Но попробовала и вычеркнула».

Хотя совсем с дизайном Туктамышева не завязала – сейчас сотрудничает с брендом спортивной одежды Demix.

Степанова и Букин изобразили на одежде себя

Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин тоже пробовал себя в дизайне – фигуристы выпустили одежду со своими портретами. Коллекцию анонсировали прошлым летом. Сейчас еще можно купить худи, цена – от 4 450 рублей.

«Уникальность каждой толстовки в том, что они отшиваются мастером лично под вас. Мы проверяем каждый шов, качество ткани и нанесенного рисунка», – делилась Степанова.

Бонус: Загитова что-то «безызбежно» готовит?

Удивительно, но у Алины Загитовой пока нет коллекции одежды, а ведь ее болельщики точно обрадовались бы футболке или толстовке от чемпионки.

Недавно Алина выложила видео в футболке с уже культовым словом «безызбежно». И то ли в шутку, то ли всерьез спросила подписчиков – может, запустить мерч? Ждем одежду и от Загитовой?

Фото: instagram.com

61 комментарий

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Ритт
Анюта молодец. Доброе дело сделала с фондом "Всем по собаке". Самый лучший и полезный мерч.
+32
-5
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Ритт
Загитова, кроме слова безызбежно, столько еще наизобретала слов. Пусть выпускает мерч с надписями #верхИнизМосквы #МОиЖОстолкнулилбами #сценарическийпоцелуй #интрапретация #неВдоумение #занавесатайны #серцевинадуши
Хотя, глупость лучше не нести в массы.
+35
-16
+19
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Лия Романова
у Жени отличная коллекция, вещи, которые носят и все - те же худи и футболки, цена вполне адекватная да предлагаемое качество.
и Аня молодец, мерчем поддержала фон помощи животным
+23
-4
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Татьяна Вересова
Ответ nikolett
Девчонки и их команды молодцы. Мерч Евгении был очень милый. Авторские эскизы рисунков лучше, чем просто автографы. Это частичка души. Удачи ей на новом уровне в этом деле. Сашина популярность неоспорима, поэтому её мерч так же успешно раскупается. Лизе сложно совмещать, будучи действующей. Аня молодец, её команда совместила выпуск мерча с благотворительностью. Это вдвойне ценно. Фанатов у неё реально много. В общем, никому не возбраняется присоединиться к этой компании. Почему нет, если это нужно людям, и они готовы все это покупать?
В статье не указано, добавлю. У Жени Медведевой тоже есть мерч для благотворительных целей: совместно с фондом Помощь. Фонд помогает одиноким старикам.
+19
-1
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Аврора кубик
Молодцы девочки!!! Заказывала мерч Евгении Медведевой осталась очень довольной!! Однозначно закажу новую коллекцию, очень уж очаровательный медведик и цвета просто супер!!😍
+19
-1
+18
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Аленка_76
Очень нравился Женин мерч,но а коллекция которая вышла совсем недавно,вообще супер.Очень много хороших отзывов!
+22
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Татьяна Вересова
Ответ Лия Романова
Женя также совместно с благотворительным проектом «Я в помощь» рекламирует их мерч (много ее фото есть в сети), доход идёт на помощь пожилым людям и приютам животных. Автор просто не указал эту информацию в статье почему-то
А ещё в 2020 году Женя передала доход от продаж своего мерча на борьбу с Ковид 19
+18
-1
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Лия Романова
Ответ Ритт
Анюта молодец. Доброе дело сделала с фондом "Всем по собаке". Самый лучший и полезный мерч.
Женя также совместно с благотворительным проектом «Я в помощь» рекламирует их мерч (много ее фото есть в сети), доход идёт на помощь пожилым людям и приютам животных. Автор просто не указал эту информацию в статье почему-то
+20
-3
+17
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Елена Спирина
Уже появились первые отзывы о линейке одежды Жени и все положительные. Значит все она делает правильно. А благотворительностью она занимается не разово., вот уже несколько лет сотрудничает с фондом "Помощь", что-то автор об этом умалчивает.
+19
-2
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nikolett
Девчонки и их команды молодцы.
Мерч Евгении был очень милый. Авторские эскизы рисунков лучше, чем просто автографы. Это частичка души.
Удачи ей на новом уровне в этом деле.
Сашина популярность неоспорима, поэтому её мерч так же успешно раскупается.
Лизе сложно совмещать, будучи действующей.
Аня молодец, её команда совместила выпуск мерча с благотворительностью. Это вдвойне ценно. Фанатов у неё реально много.
В общем, никому не возбраняется присоединиться к этой компании. Почему нет, если это нужно людям, и они готовы все это покупать?
+17
0
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Елена Спирина
Если есть спрос, почему бы и нет. Пусть у девочек все получится. Кому не нравится или дорого, проходите мимо. Все просто.
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Татьяна Вересова
Покупала только одежду от Евгении Медведевой. У меня был мерч "Время первых": футболка и худи. Мне понравился и дизайн, и качество. Из новой коллекции заказала пудровый худи, пока жду)
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Виктория Манифик
У Жени коллекция уютных и качественных вещей. Отзывы очень хорошие. Дальнейших ей успехов!
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Мария Коваленко
Понравилась коллекция Жени Медведевой, цена вполне оправдана качеством. Молодцы девчонки что заморачиваются и выпускают коллекции одежды, думаю их поклонники найдут что нибудь для себя
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Аврора кубик
Пусть у девочек все задуманное получится))) у каждой есть что то интересное и милое))
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Люсия Федосова
Ответ Аврора кубик
Молодцы девочки!!! Заказывала мерч Евгении Медведевой осталась очень довольной!! Однозначно закажу новую коллекцию, очень уж очаровательный медведик и цвета просто супер!!😍
тоже заказала пудровый худи и лиловую футболку светлых тонов себе на ДР .Нравится что одежда от Жени из хлопка Кому нравится одежда тот и купит . При том Женя является аммбассадором благотворительной организации --Помощь --.
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Sveta Arhipova
Всегда с удовольствием покупаю мерч известных людей, которые меня мотивируют и вдохновляют, в большинстве случаев это вещи очень хорошего качества
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Katya Romanova
Женя умница, не стоит на месте и развивается. Мерч - в прошлом. Теперь у нашей чемпионки есть собственный бренд. Женя не раз показала процесс работы, видно, как она была погружена во все тонкости этого нелегкого ремесла. Это очень ценно. Поэтому на выходе мы наблюдаем очень качественные вещи!
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Tytti
Очень нравится новая коллекция Жени Медведевой❤️ Все девушки молодцы, у каждой выпускаемая одежда интересна по-своему
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Татьяна Вересова
Уважаемая Лека-Лека, ограничившая себе ответы)
Вы каждый раз попадаете своей осведомленностью и уровнем экспертности в различных сферах. Вам бы монетизировать..
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romeo5555
Успехов девушкам в продвижении своих коллекций
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Татьяна Вересова
Ответ Елена Спирина
Уже появились первые отзывы о линейке одежды Жени и все положительные. Значит все она делает правильно. А благотворительностью она занимается не разово., вот уже несколько лет сотрудничает с фондом "Помощь", что-то автор об этом умалчивает.
Нам не сложно автора дополнить)
+15
-1
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Татьяна Вересова
Ответ Татьяна Вересова
А ещё в 2020 году Женя передала доход от продаж своего мерча на борьбу с Ковид 19
Автор, видимо, по незнанию, сделал акцент только на стоимости одежды от Евгении Медведевой.
Немного внимания к вопросу, и легко выяснить, что в рамках благотворительности Женей делалось и делается немало.
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Люсия Федосова
Ответ Ритт
Загитова, кроме слова безызбежно, столько еще наизобретала слов. Пусть выпускает мерч с надписями #верхИнизМосквы #МОиЖОстолкнулилбами #сценарическийпоцелуй #интрапретация #неВдоумение #занавесатайны #серцевинадуши Хотя, глупость лучше не нести в массы.
Знаменитые --Сенники-
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Olga Krayz
Женя молодец, в 23 года своя коллекция это очень круто!
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