61 комментарий

Евгения Медведева открыла онлайн-магазин одежды. И тут же столкнулась с критикой из-за высоких цен – пришлось объясняться.

Но Медведева – не единственная наша фигуристка, которая пробовала себя в модном бизнесе. Почему Лиза Туктамышева закрыла магазин и что объединяет коллекции Саши Трусовой и Анны Щербаковой?

Медведева начинала с футболок с собственными рисунками, а теперь у нее дорогой бренд

Первую коллекцию одежды Евгения выпустила еще в декабре 2019-го – за несколько дней до чемпионата России в Красноярске, с которого снялась из-за проблем с ботинком.

«Запустить собственный бренд – давняя мечта. В ее воплощении мне помогла моя команда, которая все это время готовила для вас такой неожиданный новогодний сюрприз!» – анонсировала Медведева мерч.

Тут же открыли онлайн-магазин на трех языках – русском, английском и японском. В первую коллекцию вошли худи, футболки и аксессуары (чехлы на телефон, обложки для документов). На всех товарах были автографы Евгении, а рисунки для принтов она делала сама:

«Мое главное хобби – это рисование. Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы не сделать этого в своем магазине? Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина, дизайн, которых я разработала сама. Акцент я сделала на два моих номера, которые я обожаю».

Ассортимент несколько раз обновляли: были свитшоты с ироничными надписями «Мы медвеботы» и «Катаемся за еду», а также коллекция к Кубку Первого канала «Время первых».

Футболки продавали за 1500-1700 рублей, стоимость худи доходила до 3700. Цены выглядят демократичными на фоне новой коллекции Медведевой. В декабре прошлого года она объявила о перезапуске интернет-магазина. И вот в конце лета представила новую коллекцию.

«У меня давно зрела идея сделать собственную линейку одежды и не только. Первые товары, которые мы запустили – это худи, футболки, джоггеры. Позиции товаров будут пополняться».

Не всем понравились цены: 9500 – за худи, 6500 – за футболку/брюки. Медведева объяснила, почему так дорого:

«Мерч делается так: закупается обычная футболка у оптовиков и на нее просто лепится либо наклейка, либо штамп, либо что-то пришивается, и потом это продается. Это одна цена.

А есть коллекция одежды, которая делается абсолютно с нуля, которую мы отшиваем. То есть мы не закупаем заготовки у оптовиков. Мы делаем это все сами, вплоть до закупки ниточек, чтобы они были цвет в цвет. То есть мы не просто их покупаем, мы их заказываем, чтобы их делали для нас под конкретный оттенок ткани».

Трусова продает мерч на шоу: футболки с ракетой и собаками Саши

Александра Трусова пока не обзавелась собственным онлайн-магазином, но вместе с российским брендом Katee’s Kids представила официальный мерч. С этой же фирмой сотрудничает Евгений Плющенко.

Приобрести одежду от Саши можно в торговых точках на шоу и на известном маркетплейсе.

«Мой логотип с ракетой, потому что «русская ракета». Тут Тиночка есть, майки с Тиной, худи с Тиной. С Ланой также есть, со всеми собаками тоже будет, пока что не успели сделать, все будет», – объясняла фигуристка.

Вся линейка рассчитана на подростков, так что взрослым поклонникам найти размер сложно. Цены меньше, чем у Медведевой (даже с учетом повышения в последние недели): футболки от 3700, худи – 4800 (хотя минимальная цена была в районе 2500).

Лаконичная коллекция Team Tutberidze: кепки, ручки и кружки

На том же маркетплейсе продается коллекция Team Tutberidze. Ее запустили после сезона 2020/21 и продавали на шоу «Чемпионы на льду». Сосредоточились на небольших аксессуарах: блокноты, ручки, браслеты и актуальные тогда маски. С дизайном не заморачивались: только логотип команды и минималистичное изображение фигуристки, почти все – на черном фоне.

Из одежды – кепки и футболки. Цены невысокие: стартовали с 1800 за женскую футболку, сейчас такая продается за 1500. Кружка стоила 500 рублей, бутылка для воды – 1000.

Щербакова выпустила коллекцию с благотворительным фондом – собрала животным полмиллиона

Анна Щербакова пошла по другому пути: делала мерч вместе с благотворительным фондом «Подарок судьбы». Фонд помогает собакам и кошкам – собирает пожертвования и проводит выставки. С одной из таких Анна забрала домой пса по кличке Мед.

В декабре 2022-го фонд объявил конкурс на лучший рисунок для коллекции. Выбрали милые иллюстрации с изображением Анны и ее питомцев. Можно было приобрести худи, кружки и поясные сумки. Толстовка стоила 6000, впрочем сейчас продукция уже недоступна.

Всего за месяц фонд собрал благодаря этой линейке полмиллиона, что помогло провести выставку и найти дом для ста котиков.

Туктамышева устала от бренда и закрыла магазин

В одно время с Медведевой интернет-магазин открывала другая чемпионка мира – Елизавета Туктамышева. Под брендом с громким названием Empress Wear («Одежда императрицы») выходил уже привычный набор: свитшоты, худи, брюки, футболки и аксессуары.

Для Toxic тоже нашли место, оригинально обыграв название номера изображением самой фигуристки вместо буквы X.

«Я хочу, чтобы каждая девушка могла почувствовать свою уникальность. Чтобы девушки могли быть смелее и чувствовали поддержку, наслаждались комфортом и были в тренде», – рассказывала Туктамышева.

После стартовой линейки выходили и другие: с надписями Haters gonna hate, skaters gonna skate (Хейтеры будут ненавидеть, фигуристы будут кататься) и стилизованными портретами Елизаветы.

Но вскоре магазин закрылся, Елизавета так объяснила уход с рынка: «Я пробовала заниматься тем, что не связано с фигурным катанием. Создала бренд одежды, который нормально продавался. Но мне это наскучило. Поняла: не мое. Но попробовала и вычеркнула».

Хотя совсем с дизайном Туктамышева не завязала – сейчас сотрудничает с брендом спортивной одежды Demix.

Степанова и Букин изобразили на одежде себя

Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин тоже пробовал себя в дизайне – фигуристы выпустили одежду со своими портретами. Коллекцию анонсировали прошлым летом. Сейчас еще можно купить худи, цена – от 4 450 рублей.

«Уникальность каждой толстовки в том, что они отшиваются мастером лично под вас. Мы проверяем каждый шов, качество ткани и нанесенного рисунка», – делилась Степанова.

Бонус: Загитова что-то «безызбежно» готовит?

Удивительно, но у Алины Загитовой пока нет коллекции одежды, а ведь ее болельщики точно обрадовались бы футболке или толстовке от чемпионки.

Недавно Алина выложила видео в футболке с уже культовым словом «безызбежно». И то ли в шутку, то ли всерьез спросила подписчиков – может, запустить мерч? Ждем одежду и от Загитовой?

Фото: instagram.com