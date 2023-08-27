15 комментариев

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Липницкая в 25 снова на льду! Появилась из живого «цветка», показала шпагат и вращение 👏

Юлия Липницкая Юлия Липницкая
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Скучали по нашей, возможно, самой узнаваемой чемпионке Сочи-2014?

Юлия Липницкая выступила с красивым номером в шоу Евгения Плющенко.

Видео проката здесь. Предупреждаем: это любительская съемка с трибуны, качество не очень.

1. Липницкой 25 лет, она ведет крайне непубличную жизнь, в отличие от некоторых других экс-фигуристок сборной России. Даже в шоу Юлию можно увидеть лишь эпизодически – она присоединилась к проектам Плющенко, но в последние годы не ездит в затяжные туры.

Фокус Липницкой – на работе тренером в «Академии Плющенко» и воспитании дочки Каталины. В июне девочке исполнилось три года, и пока отец и муж Владислав Тарасенко в зоне боевых действий, 25-летняя Юлия справляется дома.

2. Несмотря на редкое появление Линицкой в шоу, в планах одно из них было давно. Речь о «Союзе чемпионов» – опять же от Плющенко. Выступления анонсировали еще в мае-2021, а состав поражал: Аделина Сотникова, Хавьер Фернандес, Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Планировался и выход Юлии, но из-за пандемии шоу перенесли на апрель-2022. В итоге выступления прошли весной и летом, но состав изменился – хедлайнерами оказались Александра Трусова, Алена Косторная, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк и другие.

Не потеряли Липницкую? Она на льду спустя два года – уже каталась под Билана

3. В этом году шоу обновили и переименовали в «Союз чемпионов. Русские сезоны». Сам Плющенко выдал такой анонс:

«Объединяя на льду лучших фигуристов и артистов балета, наше шоу находит продолжение в традициях русского сценического искусства, соединяя постановку на льду и классический и современный балет в одном пространстве».

Евгений обещал сюрпризы, и одним из них стало появление Липницкой в Нижнем Новгороде.

4. Юлия выступала с юниорской командой по синхронному катанию Crystal Ice. И хоть в шоу были заявлены в основном русские композиторы, в качестве музыкального сопровождения для Липницкой выбрали норвежца Эдварда Грига.

Номер поставили под «Утро» из знаменитой сюиты «Пер Гюнт». Сначала Юлия находится в центре круга, а синхронистки закрывают ее руками.

Потом этот «цветок» раскрылся – и Липницкая вышла за пределы кольца.

А дальше – красивый танец под великую музыку. Без фирменных вращений не обошлось.

Еще была поддержка – Юлию взяли на руки три девушки. Липницкая в отличной форме, судя по легкости, с которой сделала шпагат в поддержке.

5. Вероятно, этот номер не планировали заранее. Накануне шоу в Нижнем Новгороде Плющенко показал тренировку – и постановщик объяснял девушкам движения.

Ту самую поддержку тоже репетировали, на полу получилось так же легко, как и на льду.

Впереди у Плющенко череда осенних шоу, но Липницкая уже набирает тренировочную группу на сезон. Увидим ли Юлию на большом льду снова или это был яркий, но снова разовый выход к зрителям?

Юлия Липницкая – самая талантливая ученица Тутберидзе? В чем ее секрет? И почему карьера сломалась так быстро?

15 комментариев

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nina1212
До Плющенко может дошло, кто настоящая прима его шоу и что миллионные гонорары платил не той
+14
-2
+12
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AAPolyansky
Москвина и Мишин в 80 были снова на льду, а тут в 25
+9
0
+9
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Agent Smith
Ей всего 25, а кажется Сочи были таааак давно...
+6
0
+6
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СемёнСемёныч
В Юлю влюбились уже давно, за её талант и как милую девочку. Она в прекрасной форме и красота на льду!
+4
0
+4
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Александр Скворцов
Видеть Липницкую на льду это всегда радость и эстетическое наслаждение! Девочка в красном пальто покорила наши сердца!
+5
-2
+3
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Justme
Юля-красавица, Человек, который привел меня в мир фигурного катания в 2012. Очень рад снова видеть ее на льду.
+3
0
+3
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orlitza
Нормальная спортивная карьера для девочки, выстрелившей в 15. А артистической карьеры пока не было.
+3
0
+3
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Gemma157
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Браво Юля, даже в 25 лет вращения в 100 раз лучше, чем у новоиспеченной ОЧки)
+100!)
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Железная Леди
спасибо за статью. Любовь миллионов людей не прошла по истечении 10 лет после ОИ 14. СОТНИ роликов на всех языках ее прокатом , но хочется видеть ее сегодня. кумир миллионов. " Липницкая Сочи14" А скоро 10 летний юбилей ОИ14. НАДЕЕМСЯ УВИДЕТЬ ЕЕ НА ЛЬДУ.
+2
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Garik_new
Юле, в отличии любых чемпионок всего и вся, достаточно появиться на льду - и публика в восторге. Таково истинное значение этой великой фигуристки.
+3
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Lapo Elkann
Раз в такой прекрасной форме , будет выступать . " Грех " прятать от зрителей такое прекрасное катание.
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Оле-Лукойе
Ответ Gemma157
А они тоже показывали шпагаты и вращения?) Все обидно, что Липницкая не катается у Тутбершоу, а у Плющенко, да?)
А вам обидно, что Медведева у Плющенко не катается?)
+1
0
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Syndycate
Браво Юля, даже в 25 лет вращения в 100 раз лучше, чем у новоиспеченной ОЧки)
+5
-5
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Gemma157
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Ответ AAPolyansky
Москвина и Мишин в 80 были снова на льду, а тут в 25
А они тоже показывали шпагаты и вращения?)
Все обидно, что Липницкая не катается у Тутбершоу, а у Плющенко, да?)
+2
-2
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Gemma157
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Ответ Оле-Лукойе
А вам обидно, что Медведева у Плющенко не катается?)
Мне все равно кто там на каком шоу выступает
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