15 комментариев

Скучали по нашей, возможно, самой узнаваемой чемпионке Сочи-2014?

Юлия Липницкая выступила с красивым номером в шоу Евгения Плющенко.

Видео проката здесь. Предупреждаем: это любительская съемка с трибуны, качество не очень.

1. Липницкой 25 лет, она ведет крайне непубличную жизнь, в отличие от некоторых других экс-фигуристок сборной России. Даже в шоу Юлию можно увидеть лишь эпизодически – она присоединилась к проектам Плющенко, но в последние годы не ездит в затяжные туры.

Фокус Липницкой – на работе тренером в «Академии Плющенко» и воспитании дочки Каталины. В июне девочке исполнилось три года, и пока отец и муж Владислав Тарасенко в зоне боевых действий, 25-летняя Юлия справляется дома.

2. Несмотря на редкое появление Линицкой в шоу, в планах одно из них было давно. Речь о «Союзе чемпионов» – опять же от Плющенко. Выступления анонсировали еще в мае-2021, а состав поражал: Аделина Сотникова, Хавьер Фернандес, Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Планировался и выход Юлии, но из-за пандемии шоу перенесли на апрель-2022. В итоге выступления прошли весной и летом, но состав изменился – хедлайнерами оказались Александра Трусова, Алена Косторная, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк и другие.

3. В этом году шоу обновили и переименовали в «Союз чемпионов. Русские сезоны». Сам Плющенко выдал такой анонс:

«Объединяя на льду лучших фигуристов и артистов балета, наше шоу находит продолжение в традициях русского сценического искусства, соединяя постановку на льду и классический и современный балет в одном пространстве».

Евгений обещал сюрпризы, и одним из них стало появление Липницкой в Нижнем Новгороде.

4. Юлия выступала с юниорской командой по синхронному катанию Crystal Ice. И хоть в шоу были заявлены в основном русские композиторы, в качестве музыкального сопровождения для Липницкой выбрали норвежца Эдварда Грига.

Номер поставили под «Утро» из знаменитой сюиты «Пер Гюнт». Сначала Юлия находится в центре круга, а синхронистки закрывают ее руками.

Потом этот «цветок» раскрылся – и Липницкая вышла за пределы кольца.

А дальше – красивый танец под великую музыку. Без фирменных вращений не обошлось.

Еще была поддержка – Юлию взяли на руки три девушки. Липницкая в отличной форме, судя по легкости, с которой сделала шпагат в поддержке.

5. Вероятно, этот номер не планировали заранее. Накануне шоу в Нижнем Новгороде Плющенко показал тренировку – и постановщик объяснял девушкам движения.

Ту самую поддержку тоже репетировали, на полу получилось так же легко, как и на льду.

Впереди у Плющенко череда осенних шоу, но Липницкая уже набирает тренировочную группу на сезон. Увидим ли Юлию на большом льду снова или это был яркий, но снова разовый выход к зрителям?