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Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей

Алена Косторная Алена Косторная
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Анна Щербакова Анна Щербакова
Фигурное катание Фигурное катание

Чемпионка Европы Алена Косторная вышла замуж: в новый сезон они с Георгием Куницей войдут не только как пара на льду, но и как семья.

Как долго планировали свадьбу и кто пришел на торжество?

***

– А чего это мы такие красивые?

– Задачка не из простых.

– А где мы?

– Вообще нет никаких вариантов.

Это диалог Дарьи Усачевой и Анны Щербаковой из телеграм-кружочка. Фигуристки разыграли его на камеру, а потом показали молодоженов – Косторную и Куницу.

В мае Алена и Георгий объявили о подготовке к свадьбе, но все равно получилось неожиданно.

Впрочем, и о помолвке первыми сообщили не сами герои, а пресса. Косторная обыграла это с фирменным сарказмом: «Упс... Интриги не вышло. Дорогие, уважаемые друзья-журналисты, не забудьте только позвать нас с Гошей на нашу свадьбу».

Куница сделал предложение 15 мая – пригласил Алену на прогулку на воздушном шаре и задал тот самый вопрос:

«Люблю ко всему подходить творчески. Как мне показалось, этот вариант очень романтичный и необычный. Не в Париже, на Эйфелевой башне, значит, на воздушном шаре», – рассказывал он в интервью «Спорт-Экспрессу».

Косторная догадалась о сюрпризе и без раздумий согласилась:

«Я стала подозревать что-то, когда Гоша начал убегать от меня, чтобы я в его сумку не залезла. Раньше телефон всегда в нее клала, а тут спросила, зачем он ее взял. «Да» ответила сразу, так как давно поняла, что это тот самый человек и точно не передумаю».

***

Георгию 20 лет, Алене исполнится 20 через несколько дней.

Они знакомы по группе Тутберидзе, пересекались 4-5 лет назад еще как одиночники. Но общения фактически не было: «Мы могли поздороваться, пару слов сказать, попросить что-то принести, в зале поговорить совсем немного. Вне тренировок не контачили», – вспоминал Георгий.

Потом он перебрался в группу Тамары Москвиной и стал парником.

У Косторной карьера одиночницы тоже постепенно сошла на нет – во многом из-за травм. А прошлой осенью Алена вдруг обнаружила себя в парном катании – причем случайно: Георгий, оставшийся без партнерши, поздравил ее с днем рождения в переписке, и между ними завязалось общение.

Быстро возникла идея встать в пару, а потом – и симпатия. Алена не считает это любовью с первого взгляда: 

«Как-то само так получилось. Он настолько практически ничего не предпринимал сначала, что думала – у меня глюки. Что сама себе придумала. Он такой: «Мы только катаемся». Моя мысль: «Нет, мы только катаемся». И друг другу говорили: «Нет, ну это же кринж – и кататься, и встречаться». Нет такого момента, что – хоп – и все поменялось, стало по-другому. Постепенно происходило».

«Мы чуть-чуть сумасшедшие, вот и нашли друг друга». Косторная готовится к свадьбе

***

В начале июня пара выложила фото из ЗАГСа – без комментариев. Видимо, решили разыграть тех самых журналистов. Оказалось, эта была свадьба мамы Куницы:

«Пранкеры, получается. Но! Хочется поздравить маму Гоши», – шутила Косторная.

Теперь уже точно пара расписалась. У Алены было два платья: для церемонии выбрала с длинными полупрозрачными рукавами и юбкой в складку.

А для вечеринки – струящееся шелковое с глубоким декольте и вырезами на боках.

Танец молодых:

Номер с родителями тоже был:

Из фигуристов замечены только Щербакова и Усачева.

В спорте настрой у теперь уже семейной пары очень серьезный – они выучили все парные элементы, поставили программы и готовятся к контрольным прокатам сборной в сентябре.

Фото: t.me/d_usacheva_DariaUsacheva, t.me/AlionaKostornaiaTG, t.me/shch_anna

2 комментария

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circassian*
Мама у жениха шикарная. На ее фоне Алена выглядит совсем ребенком
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Надежда Смирнова
"I did it my way"
Ребята живут свою собственную яркую, классную жизнь - круто, остаётся только порадоваться)
+1
0
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