84 комментария

Алина Загитова подняла важный лингвистический вопрос: существует ли в русском языке слово «безызбежно»? Она употребила его в студии перед матчем Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023.

Фигуристка, кажется, засомневалась, споткнулась, но все-таки произнесла: «Это безызбе… кхм… Безызбежно».

Конечно, ошибки допускают все – в этом нет ничего страшного. Но оговорки Загитовой, каждый раз превращающиеся в мем, – это уже ее фирменная черта. Как и фанаты, прочесывающие словари русского языка в поисках зацепки-спасения.

Мы тоже заглянули в словари – может, там и правда есть «безызбежность»?

Как пишется: почему Ы, а не И?

Для начала разберемся в правописании. Даже если слова не существует и его изобрела Алина, оно все равно подчиняется правилам русского языка.

Разберем по морфемам: приставка «без», корень «избеж» (он в свою очередь образован из приставки «из» и корня «беж/г»), и два суффикса – «н», «о».

И тут вспоминаем школьное правило о правописании Ы/И после приставок. Все довольно просто:

Пишем И:

Если приставка оканчивается на гласную (проиграть). Если в слове приставка меж- или сверх- (сверхинтеллектуальный). Если это иноязычная приставка и она оканчивается на согласную (постирония). Правило не распространяется на сложносокращенные слова, там всегда пишется И (пединститут).

Пишем Ы:

После русских приставок, оканчивающихся на согласную (раз/с, без/с, под и т.д.), И в корне меняем на Ы (безынтересный). Это же правило распространяется и на слова с двумя приставками, последняя из которых из- (безысходность).

Так что «безызбежно» должно писаться через Ы.

Есть ли слово в словарях? Загитову спасает Даль

По запросу «безызбежно» поисковики выдают скромные показатели: всего 2,5 тысячи упоминаний, многие из которых – уже цитаты Загитовой. «Безызбежный» и вовсе собирает 293 результата.

С вариантом «безизбежно» дела обстоят лучше (хоть он и неправильный) – 36,7 тысяч статей, а вот у прилагательного «безизбежный» всего одно упоминание. Для сравнения: на запрос «неизбежно» выдает примерно 15 миллионов результатов.

Слово кажется оговоркой, а по контексту похоже на симбиоз «неизбежно» и «без сомнений». Но что говорят словари – может, Алина, уже освоившая профессию журналиста, права?

Мы взяли 5 словарей – самые известные (Даля, Ушакова, Ожегова), а также более современные (Кузнецова, Ефремовой).

Хорошие новости для Загитовой – слово действительно есть! И тогда становится очевидно, что в тот момент в студии Алина предпочла опереться на первое издание словаря живого великорусского языка Владимира Даля (1863-1866 годы) .

• Вот все слова из этого словаря, начинающихся на «безыз»: безызгородное, безыздевный, безызменный, безызбыточные, безызвестная, безызбавная, безызживное, безызвестница, безызвестник, безызвестность безызвестие, безызвестный, безызносный, безызъятность, безызгибное, безызверстный, безызъемный, безызветная, безызводный, безызъедное, безызбывный, безызвинный, безызбной, безыздойная, безызбежный, безызмотный, безызвозная, безызъятное, безыздельная, безызгнойный.

При этом слово «безызбежный» вышло из обихода и считается устаревшим, у него нет отдельной статьи, оно упоминается как синоним к «безызбывный» – убыток, неминучий, чего ничем не избудешь.

А вот слова на «безыз» из других основных словарей:

• Толковый словарь русского языка под редакцией Дмитрия Ушакова (первое издание – 1935-1940 годы): безызвестность, безызвестный.

• Словарь русского языка Сергея Ожегова (первое издание – 1949 год): нет подобных слов.

• Большой толковый словарь русского языка под редакцией Сергея Кузнецова (первое издание – 1998 год): нет подобных слов.

• Современный толковый словарь русского языка под редакцией Татьяны Ефремовой (первое издание – 2005-2011 годы): безызвестно, безызвестность, безызвестный, безызносный.

Защита Алины перешла в разговоры о македонском языке и агрессивных фанатах

Коллеги журналистки-Загитовой поддержали ее. Не рассуждали о существовании слов, а отметили, что оговорки – часть жизни.

• Елена Вайцеховская считает, что не стоит делать акцент на ошибках: «Меня учили (не самые последние люди в отечественной журналистике) не пользоваться с упоением тем, что человек оговорился или обладает недостаточно широким словарным запасом. Да, я про Загитову. Не самая большая доблесть, вот, честно».

• Комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин предположил, что речь об избах, а еще вспомнил сказку Пушкина: «Мне кажется, что слово «безызбежно» описывает процесс урбанизации деревни. Когда изб не остается. Ну или возьмем Пушкина. Описание страны изобилия, в которой правит отверженный сын царя Салтана. Остров князя Гвидона – безызбежный. Во всех смыслах. Царю Салтана не избежать встречи с сыном».

• Василий Уткин списал все на инфантильность: «Слово «безызбежно» показывает лишь то, что она на самом деле ребенок. Новые слова чаще всего придумывают дети. А вот почему она не взрослеет, к чему это может привести дальше, это вообще важно – потому что последствия могут быть как анекдотическими, так и драматическими...»

• Дмитрий Губерниев тоже поиграл со словами: «Эй, хватит цепляться к оговоркам Загитовой! Алина прекрасна! Ничто так не украшает ведущего, как чушь прекрасная и легкая лажа! Мы на том стоим! НЕПОКОБЕЛИМО!»

• Отдельный сюжет – защита от комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева. Сначала он написал в телеграм-канале: «В защиту Алины я официально заявляю, что так говорить льзя!!!»

Почти сразу получил больше 30 тысяч отрицательных реакций и заметил: «Пока фигурное катание по уровню ада уделывает медиафутбол в одну калитку. Обожаю».

А еще объяснил, что на самом деле поддерживал Алину, а не критиковал (и даже нашел слово «безизбежно» в македонском языке):

«Алина вытащила из сундука русской словесности «безызбежно», я постарался иронично ответить, что «так льзя» и ко мне пришли людоеды, которые почему-то пожелали мне смерти или для начала выиграть Олимпиаду, а потом в адрес чемпионки вякать. Жаль, но я живу жизнь, а не только смотрю круглосуточное фигурное катание и не смогу ответить тем же. Я хорошо воспитан.

А вот Алину я действительно защищал, как мог. Слово «льзя» существует в старославянском языке и означает, ясное дело, «можно». Слово «безизбежно (именно через «и» почему-то) многие заметные авторы тоже используют в понятном значении «неизбежно» в своих материалах.

Так что, фэны фигкатания, я не понимаю, что тут было обидного? Обидно, что у меня такая манера изложения? Ну извините, такой уж я человек».

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press