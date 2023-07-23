84 комментария

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А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

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Алина Загитова подняла важный лингвистический вопрос: существует ли в русском языке слово «безызбежно»? Она употребила его в студии перед матчем Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023.

Фигуристка, кажется, засомневалась, споткнулась, но все-таки произнесла: «Это безызбе… кхм… Безызбежно». 

Конечно, ошибки допускают все – в этом нет ничего страшного. Но оговорки Загитовой, каждый раз превращающиеся в мем, – это уже ее фирменная черта. Как и фанаты, прочесывающие словари русского языка в поисках зацепки-спасения.

Мы тоже заглянули в словари – может, там и правда есть «безызбежность»?

Как пишется: почему Ы, а не И?

Для начала разберемся в правописании. Даже если слова не существует и его изобрела Алина, оно все равно подчиняется правилам русского языка.

Разберем по морфемам: приставка «без», корень «избеж» (он в свою очередь образован из приставки «из» и корня «беж/г»), и два суффикса – «н», «о».

И тут вспоминаем школьное правило о правописании Ы/И после приставок. Все довольно просто:

Пишем И:

  1. Если приставка оканчивается на гласную (проиграть).
  2. Если в слове приставка меж- или сверх- (сверхинтеллектуальный).
  3. Если это иноязычная приставка и она оканчивается на согласную (постирония).
  4. Правило не распространяется на сложносокращенные слова, там всегда пишется И (пединститут).

Пишем Ы:

  1. После русских приставок, оканчивающихся на согласную (раз/с, без/с, под и т.д.), И в корне меняем на Ы (безынтересный).
  2. Это же правило распространяется и на слова с двумя приставками, последняя из которых из- (безысходность).

Так что «безызбежно» должно писаться через Ы.

Сказочная сказка Загитовой: когда Алина говорит, мы улыбаемся

Есть ли слово в словарях? Загитову спасает Даль

По запросу «безызбежно» поисковики выдают скромные показатели: всего 2,5 тысячи упоминаний, многие из которых – уже цитаты Загитовой. «Безызбежный» и вовсе собирает 293 результата.

С вариантом «безизбежно» дела обстоят лучше (хоть он и неправильный) – 36,7 тысяч статей, а вот у прилагательного «безизбежный» всего одно упоминание. Для сравнения: на запрос «неизбежно» выдает примерно 15 миллионов результатов.

Слово кажется оговоркой, а по контексту похоже на симбиоз «неизбежно» и «без сомнений». Но что говорят словари – может, Алина, уже освоившая профессию журналиста, права?

Мы взяли 5 словарей – самые известные (Даля, Ушакова, Ожегова), а также более современные (Кузнецова, Ефремовой).

Хорошие новости для Загитовой – слово действительно есть! И тогда становится очевидно, что в тот момент в студии Алина предпочла опереться на первое издание словаря живого великорусского языка Владимира Даля (1863-1866 годы).

• Вот все слова из этого словаря, начинающихся на «безыз»: безызгородное, безыздевный, безызменный, безызбыточные, безызвестная, безызбавная, безызживное, безызвестница, безызвестник, безызвестность безызвестие, безызвестный, безызносный, безызъятность, безызгибное, безызверстный, безызъемный, безызветная, безызводный, безызъедное, безызбывный, безызвинный, безызбной, безыздойная, безызбежный, безызмотный, безызвозная, безызъятное, безыздельная, безызгнойный.

При этом слово «безызбежный» вышло из обихода и считается устаревшим, у него нет отдельной статьи, оно упоминается как синоним к «безызбывный» – убыток, неминучий, чего ничем не избудешь.

А вот слова на «безыз» из других основных словарей:

• Толковый словарь русского языка под редакцией Дмитрия Ушакова (первое издание – 1935-1940 годы): безызвестность, безызвестный.

• Словарь русского языка Сергея Ожегова (первое издание – 1949 год): нет подобных слов.

• Большой толковый словарь русского языка под редакцией Сергея Кузнецова (первое издание – 1998 год): нет подобных слов.

• Современный толковый словарь русского языка под редакцией Татьяны Ефремовой (первое издание – 2005-2011 годы): безызвестно, безызвестность, безызвестный, безызносный.

Защита Алины перешла в разговоры о македонском языке и агрессивных фанатах

Коллеги журналистки-Загитовой поддержали ее. Не рассуждали о существовании слов, а отметили, что оговорки – часть жизни.

Елена Вайцеховская считает, что не стоит делать акцент на ошибках: «Меня учили (не самые последние люди в отечественной журналистике) не пользоваться с упоением тем, что человек оговорился или обладает недостаточно широким словарным запасом. Да, я про Загитову. Не самая большая доблесть, вот, честно».

• Комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин предположил, что речь об избах, а еще вспомнил сказку Пушкина: «Мне кажется, что слово «безызбежно» описывает процесс урбанизации деревни. Когда изб не остается. Ну или возьмем Пушкина. Описание страны изобилия, в которой правит отверженный сын царя Салтана. Остров князя Гвидона – безызбежный. Во всех смыслах. Царю Салтана не избежать встречи с сыном».

Василий Уткин списал все на инфантильность: «Слово «безызбежно» показывает лишь то, что она на самом деле ребенок. Новые слова чаще всего придумывают дети. А вот почему она не взрослеет, к чему это может привести дальше, это вообще важно – потому что последствия могут быть как анекдотическими, так и драматическими...»

«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге

Дмитрий Губерниев тоже поиграл со словами: «Эй, хватит цепляться к оговоркам Загитовой! Алина прекрасна! Ничто так не украшает ведущего, как чушь прекрасная и легкая лажа! Мы на том стоим! НЕПОКОБЕЛИМО!»

• Отдельный сюжет – защита от комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева. Сначала он написал в телеграм-канале: «В защиту Алины я официально заявляю, что так говорить льзя!!!»

Почти сразу получил больше 30 тысяч отрицательных реакций и заметил: «Пока фигурное катание по уровню ада уделывает медиафутбол в одну калитку. Обожаю».

А еще объяснил, что на самом деле поддерживал Алину, а не критиковал (и даже нашел слово «безизбежно» в македонском языке):

«Алина вытащила из сундука русской словесности «безызбежно», я постарался иронично ответить, что «так льзя» и ко мне пришли людоеды, которые почему-то пожелали мне смерти или для начала выиграть Олимпиаду, а потом в адрес чемпионки вякать. Жаль, но я живу жизнь, а не только смотрю круглосуточное фигурное катание и не смогу ответить тем же. Я хорошо воспитан.

А вот Алину я действительно защищал, как мог. Слово «льзя» существует в старославянском языке и означает, ясное дело, «можно». Слово «безизбежно (именно через «и» почему-то) многие заметные авторы тоже используют в понятном значении «неизбежно» в своих материалах.

Так что, фэны фигкатания, я не понимаю, что тут было обидного? Обидно, что у меня такая манера изложения? Ну извините, такой уж я человек».

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

84 комментария

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Можно такую рубрику постоянно вести, учим русский язык с Алиной Загитовой, раз это безызбежно. Будет и развлечение и польза, многие фанаты сами еще учащиеся.
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Безграмотного ребёнка слова мусолить стоит ли? © Йода
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Теперь ждать статью про "музык"?
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за фото к статье редакции отдельный респект))) уже слышу зубовный скрежет из бухгалтерии))
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Юмористические потуги вроде бы взрослых людей, которые вообще не уважают своих читателей, отнимая их время своими приколами уровня отстающей школоты, требуют куда больше внимания, чем банальная оговорка. Это и есть уровень наших самозванных "гуру" спортивной журналистики. Почему Елагин таким не занимается? Или Стогниенко? Да потому что они профи. Они уважают себя, свою профессию. А эти самовлюблённые персонажи только засоряют интернет.
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Ответ Анастасия Прудникова
Комментарий скрыт
да, мы так и написали: в этот момент она просто вспомнила это слово по словарю Даля. с ней такое регулярно происходит
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Алина Безызбежная
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Полагаю, просто желанием хайпануть ещё раз на одном и том же эту "научную статью" уже не объяснить. Это или повальный диагноз у всей редакции или банальный заказ. И ещё раз спрошу, глубокие вы наши: как там с "пожениться" Ханю? разобрались? Жду статью об уместности употребления приставки по-...
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понятно, что Алина вряд ли имела дело с дореволюционными устаревшими выражениями, и слово переизобрела в прямом эфире
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Корявое слово, но недалекому по уму человеку простительно
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Но оговорки Загитовой, каждый раз превращающиеся в мем, – это уже ее фирменная черта.
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А благодаря кому оговорки Загитовой " стали мемом"? Кто постоянно их выискивает, выносит в заголовки, заостряет на этом внимание. Несмотря на то, что оговорок и ошибок достаточно почти у всех спортсменов . Но это же другое.
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Почему этот сайт до сих пор называется спортивным? Вместо мало-мальского разбора турнира в ЛП, с ссылками не только на прокат ДС, а и других танцоров, стопятцотый пост ни о чём. Редакция благополучно разогнала всех приличных авторов, но сама способна только на подобные псевдоинтеллектуалные писульки. Это что надо иметь в голове, чтобы с таким тщанием исследовать оговорки девы, которая даже и не спортсменка уже?
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Не поверю, что это чушь написано бесплатно. Или надо всем этим писаки так ненавидеть человека, что каждую запинку комментировать. Из за таких как вы, скоро Алина начнет заикаться. Вы этого хотите?
И редакция хороша, вместо того чтоб написать о прекрасном танце Алины, который произвел фурор, вы занимаетесь ерундой. Как вы спите по ночам с такими сердцами? А сами критику не терпите, чуть что блокируете.
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Ответ Graf Cagliostro
Теперь ждать статью про "музык"?
Не, за эти не заплатили )
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Если бы Алинки не было, её следовало бы выдумать.
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Дискуссия расползлась, надо сказать)). Дитмар Эльяшевич порадовался бы. Жаль, что подобная отрыжка - это не фразеологические изыски чемпионки, а элементарная скудость ее лексикона.
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Ответ Лилли
А я ждала Кузнецова🤣👍
Еще не вечер. Он опять чем-нибудь возмутится
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А как диджей сет прошёл? Что-то за безызбежностью музЫк затерялся:)
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Ответ Слончик
Юмористические потуги вроде бы взрослых людей, которые вообще не уважают своих читателей, отнимая их время своими приколами уровня отстающей школоты, требуют куда больше внимания, чем банальная оговорка. Это и есть уровень наших самозванных "гуру" спортивной журналистики. Почему Елагин таким не занимается? Или Стогниенко? Да потому что они профи. Они уважают себя, свою профессию. А эти самовлюблённые персонажи только засоряют интернет.
Интернет для всех. И он может быть любым, а не только таким, каким тебе хочется. Как и мир, собственно.
+4
-2
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Ответ Лидия Развозжаева
Такое слово есть ,вот что надо знать об этом !В чем проблема .в словаре оно указано как синоним слову неизбежный .О чем спор ?
Статью прочитали? Это синоним к "безызбывный – убыток, неминучий, чего ничем не избудешь".
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Ответ Olgacher
Еще раз напомню для тех, кто забыл. Загитова- ОЧ и абсолютная чемпионка,Первая в истории России и вторая в мировой истории (после Ким Ён А) фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»[7][8]) , самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании. Мастер спорта России (2016)[. Мастер спорта России международного класса (2017). Заслуженный мастер спорта России (2018) Мастер спорта России (2016)[16]. Мастер спорта России международного класса (2017)[17]. Заслуженный мастер спорта России (2018)[18]. Кавалер ордена Дружбы (2018)[19]. Да, учится было некогда, сейчас нужно наверстывать ,много работать над. За три года обучения в ВУЗе при ее занятости результатов значимых добиться невозможно. Если поставит цель, будет работать так, как в спорте, будет заметный результат. Ей только 21 год. Взрослым людям, вдвое старше ее и , как правило, ничего из себя не представляющим должно быть стыдно публично высмеивать ее за ошибки
учиться
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Уж не спортсу об ошибках говорить. Постоянно висят тексты, где куча ошибок. Особенно меня однажды «порадовал» момент, когда автор от редакции не согласный с мнением комментатора вместо аргументации начал тыкать в ошибки правописания при этом сам позволив себе вольное обращение с правилами русского языка.
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Ответ Jefri AG
Комментарий удален модератором
У Алины такое лицо, что сразу понятно, завистники еӗ в покое не оставят никогда.
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Ответ Спартак пичинен
удивительно, как взрослые люди досконально и дотошно на всю страну изучают сказанное девушкой, которая недавно была ребенком
Все просто забавляются. Вся соль в том, что Загитова трижды лучшая ведущая страны и собирается и дальше двигаться на телевидении.
В возрасте Загитовой люди уже вузы заканчивают, так что возраст ее это слабая отговорка
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Ответ sabina_katarina
Почему этот сайт до сих пор называется спортивным? Вместо мало-мальского разбора турнира в ЛП, с ссылками не только на прокат ДС, а и других танцоров, стопятцотый пост ни о чём. Редакция благополучно разогнала всех приличных авторов, но сама способна только на подобные псевдоинтеллектуалные писульки. Это что надо иметь в голове, чтобы с таким тщанием исследовать оговорки девы, которая даже и не спортсменка уже?
Поддерживаю. И комментаторов кста, очень скудные комментарии в последнее время, как по количеству и содержанию.
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