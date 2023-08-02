Помните забег фигуристок на Никольской во время недели легкой атлетики? Тогда наши чемпионки договорились пробежать трусцой. Этот стиль используют и на серьезных соревнованиях – например, на Универсиаде в Китае.

Бегунья из Сомали покорила трибуны, пробежав стометровку больше чем за 20 секунд.

• В китайском Чэнду стартовала XXXI Летняя Универсиада. Турнир несколько раз переносили из-за пандемии – сначала на 2022-й, затем на 2023-й. Так что Международная федерация университетского спорта (FISU) технично вышла из ситуации, ведь в этом году турнир должен был принять Екатеринбург.

• Соревнования легкоатлетов стартовали 1 августа, у них самая богатая программа – разыгрывается 50 комплектов наград. В первый день прошли квалификационные забеги на 100 м у женщин.

Спортсмены в легкой атлетике – часто экзотика, но в этом плане Универсиада – отдельное соревнование. Одна страна может заявить в дисциплину двух участников, если оба выполнили критерии отбора. А вот если страна заявляет всего одного, то он может не выполнять критерии.

• В Сомали сделали ставку на Насро Абукар Али (на фото в центре). Проводы бегуньи прошли с размахом: пригласили посла Китая и генерального директора Министерства спорта Сомали.

Поездку спортсменов в Чэнду называли не иначе как «важной вехой в отношениях между странами и демонстрацией их прочной связи».

• Али, которой в следующем месяце исполнится 20 лет, точно привлекла внимание. Она бежала в третьем квалификационным забеге, и пока соперницы боролись за следующую стадию, размеренно преодолевала дистанцию.

Разумеется, она финишировала последней (6-й) и вообще показала худшее время из 50 участниц. Результат – 21,81 секунды. К слову, 25 спортсменок выбежали из 12 секунд.

Для сравнения: рекорд Универсиад в беге на 200 м – 21,91 (немка Марита Кох установила его в 1979-м).

Впрочем, скорость соперниц не смутила сомалийку – она уверенно бежала в своем темпе и финишировала под аплодисменты трибун.

Фото: скриншоты трансляции