Доротея Вирер – одна из самых стильных и женственных биатлонисток. Она не выходит на трассу без макияжа, а в обычной жизни тщательно продумывает образы. Ну а коллекция купальников – это отдельная красота.

Недавно IBU показывал биатлонистов в юности, в галерею попала и Вирер – совсем непривычная: косички, тонкие брови, без мейка.

Как же она превратилась из этой милой девчонки в леди? Смотрим!

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Та самая фотография – Доро еще бегает по юниорам и не заморачивается с макияжем. Зато какая прическа!

В сезоне-2012/13 Вирер закрепилась в сборной Италии – 38-е место в общем зачете Кубка мира и бронза в эстафете на ЧМ. Уже появился небольшой мейкап.

Следующий сезон – прорыв: первый личный подиум на Кубке мира и бронза Сочи-2014 в смешанной эстафете.

Дальше Доро поняла, что макияж с акцентом на глаза – это ее.

2015-й: Вирер 25 лет, она ищет стиль за пределами лыжни.

В этом же году Доротея сыграла свадьбу со Стефано Коррадини. Классический фасон платья освежает укороченная спереди юбка.

Вирер всегда следит за тем, как выглядит. Тренировки – не исключение.

Она выросла в немецкоговорящей коммуне, так что часто празднует Октоберфест. Фото в национальных костюмах из 2015-го и 2016-го.

Повседневный стиль – лаконичный топ и мини-юбка.

Косички Доро уже не носила, а вот девчачий комбинезон в гардеробе был.

Стильный образ с джинсами из 2017-го: шапка – один из любимых аксессуаров Вирер (о самом любимом – чуть ниже).

Со временем она полюбила шикарные образы. Например, вечернее платье в пол с открытыми плечами.

Свежий летний наряд для свидания с мужем.

В 2017-м Вирер снялась в короткометражке в образе медсестры.

Олимпиада-2018: еще одна бронза в смешанной эстафете. Уже в следующем сезоне Вирер выйдет в лидеры биатлона.

В образах Доро все больше продуманности. Это либо стильный кэжуал:

Либо женственные сочетания. Итальянка признавалась, что стесняется спортивной фигуры. Хотя все ее образы нежные и гармоничные.

На спонсорском мероприятии после победы в Кубке мира-2018/19.

Все так же любит мини, как и в начале взрослой карьеры.

Лето и Доротея – идеальное сочетание.

И уж точно Вирер не боится ярких цветов.

А вот и любимый аксессуар – бокал. Доро всегда отдыхает красиво.

Это уже лето 2021-го, классика: с фужером и в легком платье.

В гардеробе не только мини – длинные платья подходят и для свидания, и для прогулки по городу.

Ладно, Вирер фотографируется не только с бокалами.

Но без них никуда.

Накануне очередного олимпийского сезона Вирер часто ходила на вечеринки спонсоров: от главной звезды сборной Италии ждали медаль в Пекине.

Золотое платье – и все взоры на нее.

На Играх-2022 пришла первая личная медаль – бронза в спринте.

Вирер следит за мелочами: даже сережки в цвет топу и мини-шортам.

Миланский собор и платье в тон.

Открытие зимнего сезона-2022/23.

Для встречи с легендарным модельером Джорджо Армани – элегантный тотал блэк.

Сейчас Вирер 33 года, и она прекрасна.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Christian Manzoni, Maja Hitij; AFP/PATRIK STOLLARZ