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«Вкус поражения я знаю от и до». Коляда приостановил карьеру – устал морально и хочет быть блогером

Максим Траньков Максим Траньков
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Фигурное катание Фигурное катание

Михаил Коляда не выступал с прошлого года – снялся с чемпионата России и финала Гран-при. А теперь и вовсе приостановил карьеру.

В российском фигурном катании это часто означает завершение – ведь Алина Загитова тоже еще на паузе.

Коляда пришел в подкаст Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале и рассказал об отношении к поражениям, причинах сбоев на Олимпиаде-2018 и дальнейших планах (они удивят). Траньков в свою очередь извинился за критику в Пхенчхане и всеми силами искал Михаилу новое занятие: хореограф, тренер и ассистент Алексея Мишина.

Душевная история про котят и извинения Транькова за «леща» после Олимпиады-2018

Миша приехал не из Санкт-Петербурга, а из Липецка. Почему?

– Там живут родители моей супруги, мы сейчас у них гостим.

Любимая теща?

– Конечно.

И чем занимаешься в Липецке?

– Гуляю, отдыхаю. Тут недавно мы ездили на велосипедах и обнаружили котят в коробке возле остановки. Кто-то выбросил. И у меня сердце разрывается, я просто не мог пройти мимо. В итоге вчера возили их в ветеринарку, все проверяли, анализы сдавали. Сейчас они находятся на передержке. Если кому-то нужны котята – обращайтесь в мой телеграм-канал.

– Я всегда знал, что ты классный парень, даже когда хотел дать тебе леща на Олимпийских играх-2018. Хочу объяснить, почему я так сказал. Это не было вызвано агрессией или нелюбовью к конкретному человеку – к Михаилу Коляде.

Если хоккейный или футбольный болельщик, то знает, что когда у кого-то, за кого ты искренне болеешь, что-то не получается, ты сидишь и костеришь этого футболиста: да куда ты бьешь, кривоногий! И это не вызвано никакой антипатией, это просто бешеное желание, чтобы человек реализовал свои возможности. Поэтому не обижайся, это было вызвано только моим сумасшедшим, фанатичным болением за нашу сборную.

– Максим, я тебя простил – прям сразу, как об этом узнал.

– Потому что все знают, какой Траньков балабол.

– Ха-ха, не только. Бывает, я сам поддаюсь эмоциям, у меня в жизни тоже проскакивают подобные вещи. Например, когда едешь за рулем. Ты же не желаешь плохого человеку, который тебя подрезал, это выскочило, но вроде тебе стало легче.

Да нет, это были благие намерения.

– Ну может быть.

– Мне, конечно, не стало легче. И до сих пор люди вспоминают эту ситуацию.

– Давай здесь и сейчас закроем эту тему и больше не будем возвращаться.

Закрываем. С тех пор у нас с Мишей все в порядке, нет никаких обид. И я никогда в жизни не чувствовал от тебя какого-то негатива. Ты же вообще очень позитивный человек.

– Я стараюсь быть таким. Не обязательно быть таким на льду, надо чуть-чуть собраться. А в жизни я простой и позитивный человек.

Когда ты выходишь в микст-зону, то надеваешь маску грозного Коляды.

– Не всегда. Последнее время уже лучше стал.

Ого, Коляда хочет стать блогером?

– Как складывается твоя жизнь? В прошлом сезоне нечасто тебя видели. Почему?

– У меня, как и, наверное, у любого человека, бывают какие-то периоды. И сейчас я пришел к тому, что… Это эксклюзив. Я принял решение взять паузу. Я это обговаривал с тренером, хореографом – мы все пришли к тому, что мне это просто необходимо. Переключиться, попробовать себя в чем-то новом, покататься в шоу.

Я был в туре у Ильи Авербуха, мне очень понравилось. Понравилось именно внутренние ощущения, как я могу себя раскрыть с новых сторон. Я сейчас наконец-таки начал вести соцсети, потому что руки все-таки дошли до этого, стало больше времени. Сейчас такой период – надо немножко подумать над тем, куда двигаться дальше, что делать дальше.

Это пауза? Не объявление об окончании?

– Это пауза.

– В прошлом сезоне ты себя готовил к этому? Поэтому мы видели тебя не на всех турнирах?

– У меня и травм много было в прошлом сезоне. Я пропускал соревнования только из-за того, что где-то травмировался, а не по моему хотению: все, не хочу – значит, не выступаю.

А вот сейчас, буквально пару недель назад, я пришел к тому, что это необходимо.

– Какие у тебя планы?

– Хочу попробовать себя в качестве блогера, наверное. Мне это интересно.

Блогер о фигурном катании?

– Пока еще не знаю. Мне вообще нравится смотреть, замечать детали. Вот был в Омске и просто решил поделиться тем, с какой стороны увидел Омск я. Смонтировал это в небольшой ролик, выложил в интернет, вроде всем понравилось. И я сильно кайфанул от процесса. Может, попробовать себя в этом.

Какая программа – самая тяжелая в жизнь? Внезапно...

Наблюдал за тем, как вы с Ильей Авербухом работаете над твоими программами. Вы очень много разговариваете, от тебя исходит очень много идей, мыслей по движениям. Ты принимаешь непосредственное участие в постановках.

– Ну да. Потому что мы это все вместе проживаем, переживаем, перевариваем, пытаемся выдать что-то такое, чего раньше не было.

Не думаешь ли ты попробовать себя в качестве постановщика?

– Знаешь, ты мне подкинул очень хорошую идею. Правда.

Если бы я был одиночником, я бы хотел, чтобы мне программу поставил Михаил Коляда.

– Ты мне льстишь. Спасибо. Я обязательно подумаю над этим. Может быть, у меня действительно получится сделать что-то, какой-нибудь номер себе.

Себе-то понятно, а сделай кому-нибудь еще.

– Кому-нибудь еще? Если поступит предложение, мы попробуем что-нибудь сделать. Почему нет? Можно попробовать.

Почетный приз на шоу-программах ты уже получил. Так что признание у тебя уже есть. А что оно для тебя значит?

– Было очень неожиданно. Получил от Миронова. Я сидел, думал о своем и тут слышу – начинает петь Malade. Думаю: да неужели, быть такого не может. Я искренне пережил всю эту историю. И когда мы потом с Ильей разговаривали, он спросил: ну как ты? Я отвечаю: это была самая тяжелая программа в жизни, никогда так не уставал и не выкладывался. Эмоционально это было очень сильно, потом пару дней приходил в себя. Было очень тяжело.

Тебе понравилось участие в подобных турнирах? Поддерживаешь эти идеи: прыжковый чемпионат, Кубок Первого канала?

– Я за все новое. Мне все очень понравилось: организация, свет. Я пришел на первую репетицию как в музей. Ходил, смотрел и думал: боже, как красиво.

Хотя ты тысячу раз выступал на этой арене.

– Да. Но все равно было как в первый раз. Настолько меня это захватило, что я смогу выдать в нужное время нужную эмоцию.

В следующем году кто-то должен обыграть Ягудина, поэтому ждем тебя.

– Если пригласят, буду участвовать. Мне этот формат очень понравился.

Верит, что скоро кто-то из российских фигуристов повторит его успех на чемпионате мира

Ты знаешь, что ты последний российский призер чемпионатов мира в мужском катании?

– Я не задумывался об этом. Но, видимо, так.

Твоя бронза – это последняя бронза в мужском одиночном катании для России. Ты помнишь, в каком году она была?

– В 2018-м, 5 лет назад.

– И за 5 лет никто даже не приблизился к твоему результату. Как думаешь, когда и кто? Вынося за рамки допуск до международных соревнований.

– Очень сложно сказать. Когда проходил чемпионат мира, я его не весь смотрел, частями, но понял, что уровень очень серьезный. Честно, я даже предположить не могу кто, и уже тем более – в каком году.

– В обозримом будущем реально кому-то?

– Я думаю, реально. Потому что все мы люди, все мы делаем красиво, иногда ошибаемся, но стараемся делать красиво.

Мишин помог расслабиться на льду, о позднем переходе Коляда не жалеет

Что в тебе изменил переход к Алексею Николаевичу Мишину? Как ты смог выйти на новый уровень для себя?

– Это было тяжело. Когда 20 лет ходишь по одной дорожке, пытаться пройти этот же путь, но по другой дорожке становится крайне тяжело. Отличия во всем: начиная от того, как я приветствую его каждое утро и как я с ним прощаюсь. Постановка тренировочного процесса, режим дня.

Этот переход заставил меня повзрослеть, я по-другому посмотрел на свою жизнь, карьеру.

Жалел, что раньше не перешел?

– Нет, я никогда не жалею о том, что сделал.

Никогда-никогда? Даже если допустил ошибку или обидел человека? Я вот жалею, что сказал, что дал бы тебе леща.

– Я всегда жалею, когда кого-то обижаю. Поэтому простите меня, пожалуйста, если кто-то на меня обижается.

Вот мне Ламбьель говорил, что я постоянно бегу куда-то. Видимо, в моем характере заложено, что я постоянно куда-то опаздываю, что-то недоделываю. Поработав с Ламбьелем, с Рафом, я немножко расслаблялся, и при этом продуктивность не падала. Я думал: вау, а так может быть? И возвращаясь к вопросу о том, что поменялось, когда я перешел к Алексею Николаевичу, наверное, просто немножко расслабился, сбросил с себя лишнюю тревожность, понял, что надо просто работать – и все.

– А в чем была тревожность? Ответственность?

– Сложно сказать.

Может, ты просто повзрослел?

– Может. Может быть, это (переход) стоило сделать раньше – и тогда бы я раньше повзрослел.

«Я просто был не готов к Олимпиаде»

Давай вернемся, может, не в самое приятное время для тебя – в 2018-й. Когда не только наши общие надежды на тебя, но и твои собственные… не получилось на Олимпийских играх, прямо скажем. Ты психологически надломился? Как прошел тот год, все равно и бронза ЧМ была.

– Не получилось, я согласен с тобой. Я знаю, чего не хватило, просто не хочу говорить, но не хватило.

То есть ты анализировал?

– Конечно. Прошло 5 лет, я уже смотрю на это немножко по-другому.

Ты совсем не хочешь заикнуться, что произошло? Может, в общих чертах.

– Давай так. Начнем с командника. Мое выступление в принципе не решало роли, мы бы все равно стали серебряными призерами. Откатай я идеально, мы бы все равно стали серебряными призерами. Все. Это закрыли.

Что касается личных соревнований, то там можно было выступить на одно, максимум – на два места выше. Объективно. Я просто был не готов, и я это признаю.

– Психологически?

– И психологически, и физически. Потому что это очень тяжело – катать за неделю четыре программы. Это не шоу-программы, где я выступил на «Русском вызове» – там одна программа, а тут четыре за неделю.

Говорят, Россия в 2018-м проиграла командный турнир Олимпиады из-за Коляды. Но это не совсем так: шансы на золото были призрачными

Ведь можно было специально готовиться?

– Готовился. Не хватило. Когда я с этим не сталкивался, просто смотрел по телевизору, то думал: во люди дают, это же такой уровень, невозможно. А когда там оказался, понял, что это очень тяжело. Когда я там побывал, приехал оттуда, понял, что в своих бедах я виноват сам. Я сам себя так накрутил. Вот чем отличаются соревнования – Кубок Первого канала от Олимпийских игр? Ничем. Программа та же, лед тот же, коньки те же, костюм такой же. Все дело в голове.

В 2018-м после короткой программы на командном турнире тебя пресса очень журила и кто-то в команде был недоволен и высказывал напрямую какие-то вещи, даже из других видов спорта. Кто тебя поддержал в тот момент больше всех? Кому ты мог позвонить или, может, был человек в олимпийской деревне?

– Да. Мы с этим человеком жили в одной комнате. Это Дима Соловьев. И еще Вова Морозов и Саша Энберт. Вот мы жили все вместе, и спасибо, ребята, огромное. Если бы не они, было бы еще хуже. Они очень поддерживали, я им очень благодарен.

Это же все ребята, которые катались в командном турнире.

– Да. Ты представляешь? Не все злые, оказывается. Когда есть поддержка команды, это нечто другое.

За что мне и нравится Кубок Первого канала: когда ты катаешься, на трибунах сидит твоя команда – и это совсем другие ощущения. Поэтому в некотором роде я тебе завидую – ты катался не один, а в паре. Когда выходишь и понимаешь, что не один на льду. Мне было бы интересно попробовать. Наверное, это добавляет ответственности, но в то же время ты становишься увереннее.

– Я всегда думал, что ты ледяной волк-одиночка, который в раздевалке сидит надутый, как бука. А ты оказывается, командный игрок.

– Ты понимаешь, это ведь маска определенная. Мне действительно важно, чтобы у нас был командный дух в сборной. У нас сборная очень хорошая, крепкая, дружная.

Как Коляда чуть не бросил фигурное катание ради футбола

Ты же из многодетной семьи. Расскажи немного?

– Нас четверо. Я старший. Есть две младшие сестры и брат.

– Фигурным катанием занимаешься только ты?

– Да. Две сестры пытались заняться этим делом.

Но видя, как классно катается их старший брат…

– Ха-ха. Кстати, не знаю, почему бросили. Видимо, родители посчитали, что хватит нам одного фигуриста в семье. Это очень тяжело ведь.

А кто тебя привел на каток?

– Мама привела на «Юбилейный». Обычно родители приходят вечером, а тут мама пришла еще до обеда. Думаю: что-то случилось. Она меня повезла куда-то. Думаю: ну ладно. Потом провал в памяти.

Этот момент ты помнишь. Сколько тебе было?

– 5 лет. Потом вспышка: я уже на коньках стою в болоньевом костюме. И потом помню первые соревнования. Занял четвертое место, последнее, ха-ха.

А как мама поняла, что у тебя будущее крутого одиночника? Не говорил с мамой на эту тему: почему в фигурное катание, а не в «Зенит»?

– Нет, не говорил. И чуть не ушел в футбол. Мне было тогда лет 10-11. Я ходил в секцию, учился недалеко от «Юбилейного». Сейчас школы уже нет, на ее месте театр Бориса Эйфмана. Мне очень нравится Петроградка. И как-то я то ли школу прогуливал, то ли тренировку, забрел в какой-то двор, а там парень, я с ним познакомился. Он с мячиком был, говорит: пойдем, у меня сейчас тренировка. А я всегда в кроссовках ходил, мы пошли на тренировку с ним. Тренер на меня посмотрел и говорит: классно, подходишь, давай к нам. Я отвечаю: да, до встречи.

Пришел домой, говорю маме: хочу в футбол. Она такая: странно, ну ладно. На следующий день я забрал вещи из «Юбилейного», сказал всем: прощайте. Пару раз сходил на футбол, а потом почему-то оказался опять на катке. То ли заставили, то ли угрожали – уже не помню.

Ни разу не жалею, что остался в фигурном катании.

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Оказывается, тренировал четверной аксель – есть видео с удочкой

– Есть что-то, о чем ты жалеешь, что пока не сделал в фигурном катании?

– Да. Не прыгнул четверной аксель.

Я всегда думал, что ты сделаешь.

– Есть у меня видео одно.

– С четверным акселем?

– Да. Мне бы очень хотелось прыгнуть аксель.

Хотя бы ради этого придется реанимировать свою карьеру. На прыжковый турнир вообще не надо тренировать программу, только прыжки.

– Как по мне, уж лучше тренировать программы, чем просто прыжки. Суставчики у меня уже не всегда выдерживают. Чуть-чуть перепрыгаешь – чувствуется, что сбавить обороты.

Почему Коляда давал такие странные интервью?

– Про тренерскую карьеру ты никогда не задумывался?

– Задумывался, но, мне кажется, пока еще рановато.

Сейчас у тебя есть шанс стать, например, ассистентом Алексея Николаевича Мишина. Многому у него научиться. Когда ты спортсмен, думаешь: у меня было много тренеров, я могу это использовать. Но я поработал, так скажем, под кем-то – и я многому научился. Я столько не знал.

– Я считаю, что у памяти есть такое свойство: если этим не пользоваться, оно забывается. Я сейчас, грубо выражаясь, нахватаюсь опыта. Но мне сейчас работать тренером не очень интересно. А вот когда будет интересно, когда это будет актуально, естественно, я буду искать информацию, советоваться со старшими товарищами. Хороша ложка к обеду.

– У тебя сейчас семья. Не знаю, планируете ли вы маленьких Колядят. Тем более, ты из многодетной семьи, у тебя есть опыт воспитания малышей – ты же старший брат. Нужно же зарабатывать на хлеб. Ну а блогерство – дело такое.

– Сейчас я как раз и нахожусь в поиске себя, в поиске своего дела или нескольких.

– Скорее всего. Потому что ты творческий человек, а у творческих людей и там, и там, и там. Это я знаю по себе.

– Мы все творческие люди, иначе мы бы не сидели здесь сегодня.

Ты здесь, потому что ты герой. Эксклюзивное интервью! Я снял много выпусков, но два стоят отдельно: Дудаков, которого невозможно вытащить на интервью, и Коляда, которые не дает интервью.

– Давай развеем этот миф. Коляда дает интервью, но не всем.

Меня злило, когда ты издевался надо мной, как мне казалось. Ты специально это делал?

– Нет.

Я помню, в Челябинске ты пришел на интервью и говорил только «да», «нет», «возможно». Мы сидели с Ритой Мамун и не знали, что нам делать.

– Я понимаю, насколько сложна работа интервьюера, особенно когда только начинаешь. Я понимаю твои задачи, но у меня есть и свои задачи. Моя задача: не растранжирить энергию, чтобы ее хватило на завтра.

Так скажи: я не буду давать интервью. Всегда же есть шанс отказаться.

– Не всегда. Именно поэтому я иногда холодно отвечаю.

Пробовал воздушную гимнастку – теперь добавит в программу?

– Чем занимается твоя супруга?

– Она занимается воздушной гимнастикой на полотнах. Начиналось это все для себя – попробовать что-то новое, а потом потихоньку все это переросло в спорт. Она участвовала даже в соревнованиях.

А фигурное катание осталось в ее жизни? Она же парница.

– Бывает, она тренирует детей. Не на постоянной основе.

А тебе не страшно смотреть на ее выступления?

– Страшно, конечно. Я не просто ходил на выступления, но и на тренировки, снимал их. Мы это смотрели, это очень красиво, но совсем другое. Я попробовал залезть на полотна что-то сделать.

А какая идея для следующего турнира шоу-программ!

– Ух. Хорошая идея.

Четверной аксель, а потом полетел.

– Тогда можно все заканчивать. Тогда жизнь точно удалась.

Чему научили поражения?

– В жизни мне приходилось много проигрывать. Конечно, это неприятно. С другой стороны, ты становишься от этого неуязвимым.

Тебя поражения реально делали сильнее?

– Конечно. Давай по-честному: кто еще из российских фигуристов попадал под такой шквал? Вкус поражения я знаю от и до.

Тебя очень критиковал Леха Ягудин, и ты сейчас катаешься с ним в одном шоу. Как ваши отношения?

– Нормальные.

Он объяснялся, почему он так говорил?

– Нет, не объяснялся. А мне как-то и неинтересно. Я не буду у него спрашивать. Зачем? Я не обижался. Дело даже не в причинах (критики), а в том, как я к этому отношусь. Конечно, неприятно, но я обезопасил себя тем, что просто не смотрел. Не просто так я в интернет не заходил. Сейчас уже захожу. Если мне интересно посмотреть свое выступление, я выключаю звук и смотрю свое выступление. Я все четко знаю где и что – мне музыку необязательно слушать.

Ты сказал, что ты чемпион по поражениям. Но есть ли какие-то соревнования, которые ты будешь вспоминать через 20 лет? И думать: вот я на подиуме стоял и это мое главное достижение.

– Наверное, чемпионат России первый. Не знаю почему. Я не помню, как откатал. Помню ощущение, когда стоял на пьедестале.

Лузерство как рутина: что не так с Михаилом Колядой

Ягудин разнес Коляду, отправив его на выход. Этот текст – в защиту самого закрытого фигуриста России

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф; instagram.com

1 комментарий

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galik55
Михаилу удачи. Но он самый артистичный на данном этапе фигурист, прокаты всегда вдохновенные, на нерве.
Никогда не забуду его 4 Л еще у Чебатаревой. Это было круто. Пусть все сложится, а вдруг вернется.
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