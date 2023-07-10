15 комментариев

Лыжница Вероника Степанова считает, что тренд на мускулы в женских лыжах задала норвежка Марит Бьорген.

«Никто до Марит не выглядел так мощно, не работал так много с железом. Теперь мы все немного Бьорген», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Пора рассмотреть мускулы лучших лыжниц и биатлонисток. Все ли звезды такие накачанные?

Бьорген, конечно, чаще появлялась в спортивной одежде, но ее фото в платье стало вирусным именно благодаря мышцам. Степанова даже сделала косплей на восьмикратную олимпийскую чемпионку.

Впрочем, форма Марит впечатляла всегда.

Сейчас, по мнению Степановой, главный пример для лыжниц – Ева Уревц. Главные достижения словенки – невероятное тело и бронза командного спринта ЧМ-2021.

Тереза Йохауг всегда была миниатюрной и сухой, но ее тело тоже, кажется, состояло только из мышц. За неделю до родов она выложила фото из зала – видимо, вернется в форму так же стремительно, как бегала.

Но есть и другие примеры. Фрида Карлссон так худела, что зимой 2019-го шведская федерация отстранила ее от соревнований. Сейчас все в порядке, но Фриде все еще далеко до прозвища «груда мышц».

Американка Джесси Диггинс страдала расстройством пищевого поведения, но справилась с проблемами.

Шведки Йонна Сундлинг и Эбба Андерссон работают в тренажерном зале. Для взрывной спринтерши Сундлинг (слева) мощные руки важнее.

Степанова также отметила, что биатлонистки в последнее время прибавили в этом компоненте. В качестве примера привела Екатерину Носкову, которая взяла медаль на лыжном чемпионате России.

Словенка Анамария Лампич год назад сменила лыжи на биатлон – форма никуда не делась.

Тириль Экхофф быстро бежала по лыжне, при этом фигура оставалась не перекаченной. Так она выглядела перед самым успешным сезоном в карьере (2020/21) и после него.

А вот лидер прошедшего сезона – Жюлия Симон.

Итальянка Доротея Вирер признавалась, что мечтает о более женственной фигуре.

Хотя повод показать фигуру Доро находит – например, красивый купальник.

Ее подруга по команде Лиза Виттоцци не стесняется рельефа плеч и рук – в последние сезоны она очень увлеклась работой над телом.

Сестры Эльвира и Ханна Оберг – лидеры сборной Швеции. Вполне сбалансированные фигуры.

Но без работы над плечевым поясом, конечно, не обходятся.