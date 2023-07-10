15 комментариев

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Видели мускулы лыжниц и биатлонисток? Степанова копирует Бьорген, а Вирер мечтает о женственном теле

Ева Уревц
Ханна Оберг Ханна Оберг
сборная Франции жен сборная Франции жен
Доротея Вирер Доротея Вирер
Екатерина Носкова (Мошкова) Екатерина Носкова (Мошкова)
Жюлия Симон Жюлия Симон
Тереза Йохауг Тереза Йохауг
Вероника Степанова Вероника Степанова
сборная Норвегии жен сборная Норвегии жен
Джесси Диггинс Джесси Диггинс
Эльвира Оберг Эльвира Оберг
Эбба Андерссон Эбба Андерссон
Анамария Лампич Анамария Лампич
сборная России жен (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки)
Лиза Виттоцци Лиза Виттоцци
Фрида Карлссон Фрида Карлссон
Тириль Экхофф Тириль Экхофф
сборная Швеции жен сборная Швеции жен
сборная Италии жен сборная Италии жен
Йонна Сундлинг Йонна Сундлинг
лыжные гонки лыжные гонки
сборная Швеции жен сборная Швеции жен
Марит Бьорген Марит Бьорген
Лыжи Лыжи

Лыжница Вероника Степанова считает, что тренд на мускулы в женских лыжах задала норвежка Марит Бьорген.

«Никто до Марит не выглядел так мощно, не работал так много с железом. Теперь мы все немного Бьорген», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Пора рассмотреть мускулы лучших лыжниц и биатлонисток. Все ли звезды такие накачанные?

Бьорген, конечно, чаще появлялась в спортивной одежде, но ее фото в платье стало вирусным именно благодаря мышцам. Степанова даже сделала косплей на восьмикратную олимпийскую чемпионку.

Впрочем, форма Марит впечатляла всегда.

Сейчас, по мнению Степановой, главный пример для лыжниц – Ева Уревц. Главные достижения словенки – невероятное тело и бронза командного спринта ЧМ-2021.

Тереза Йохауг всегда была миниатюрной и сухой, но ее тело тоже, кажется, состояло только из мышц. За неделю до родов она выложила фото из зала – видимо, вернется в форму так же стремительно, как бегала.

Но есть и другие примеры. Фрида Карлссон так худела, что зимой 2019-го шведская федерация отстранила ее от соревнований. Сейчас все в порядке, но Фриде все еще далеко до прозвища «груда мышц».

Американка Джесси Диггинс страдала расстройством пищевого поведения, но справилась с проблемами.

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Шведки Йонна Сундлинг и Эбба Андерссон работают в тренажерном зале. Для взрывной спринтерши Сундлинг (слева) мощные руки важнее.

Степанова также отметила, что биатлонистки в последнее время прибавили в этом компоненте. В качестве примера привела Екатерину Носкову, которая взяла медаль на лыжном чемпионате России.

Словенка Анамария Лампич год назад сменила лыжи на биатлон – форма никуда не делась.

Тириль Экхофф быстро бежала по лыжне, при этом фигура оставалась не перекаченной. Так она выглядела перед самым успешным сезоном в карьере (2020/21) и после него.

А вот лидер прошедшего сезона – Жюлия Симон.

Итальянка Доротея Вирер признавалась, что мечтает о более женственной фигуре.

«Хочу в шоу-бизнес, но боюсь, что выставлю себя на посмешище». Доротея Вирер больше не хулиганка

Хотя повод показать фигуру Доро находит – например, красивый купальник.

Ее подруга по команде Лиза Виттоцци не стесняется рельефа плеч и рук – в последние сезоны она очень увлеклась работой над телом.

Сестры Эльвира и Ханна Оберг – лидеры сборной Швеции. Вполне сбалансированные фигуры.

Но без работы над плечевым поясом, конечно, не обходятся.

15 комментариев

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Сульшер жги!
Доро хорош
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Savardus
Ответ D-eisler@yandex.ru
ща все накинутся на Степанову, а будь она в группе поддержки условного навального то все бы ею тут восхищались
Ну конечно это так и работает. Для Вас же например шашлык вкусный только если Бидон Бидоныч в этот день выдал какую-нибудь дичь, так ведь?

Если у вас нарушены причинно-следственные связи, то не нужно думать что у других все ровно так же.
+10
-2
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Венер Кучербаев
авторам предлагаю тему для второй статьи - рассказать о тех героях-мужиках, у которых стоит на этих "женщин". как положено - с фотографиями там, с деталями биографий. особенно интересует, есть ли мужик у Бьерген.
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Остап Бендер
Степанова - практически Бьерген! Ну только есть небольшие мелочи...
+2
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Adolf Glieder
Ответ maks44
Ну Вирер еще куда ни шло. А остальные...Это не женщины уже.
В смысле, не женщины? Не могут рожать? Нет месячных, овуляции, развитых грудных желёз? Гинекологом у них на досуге подрабатываете, или так, бзднули, не подумав?
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Dmitriy
Вирер хороша так-то, давно подписан.
А летом много контента у нее с моря и тренировок.
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Adolf Glieder
Кстати, странно, что Носкова есть, а Казакевич нет. Ира-то поатлетичнее Носковой будет.
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<vella>
коллаж с Никой и Марит чисто эстетически не нравится.
Йохауг рисковая женщина - тягать железо за неделю до родов?
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Booligan
Ответ maks44
Ну Вирер еще куда ни шло. А остальные...Это не женщины уже.
покажи свои бицухи, мы обсудим
+4
-4
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Adolf Glieder
Ответ D-eisler@yandex.ru
ща все накинутся на Степанову, а будь она в группе поддержки условного навального то все бы ею тут восхищались
Парень, быстро перепиши комментарий, пока у тебя всего 7 минусов, а не 70.
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