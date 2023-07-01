16 комментариев

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Фигуристы на вечеринке Трусовой: Саша с тигриным макияжем, Губанова и Самоделкина надели мини, все пели «Два крыла»

Елена Радионова Елена Радионова
Александра Трусова Александра Трусова
женское катание женское катание
Марк Кондратюк Марк Кондратюк
сборная Грузии
Анастасия Скопцова
Артур Даниелян Артур Даниелян
сборная России сборная России
Елизавета Нугуманова Елизавета Нугуманова
Софья Самоделкина Софья Самоделкина
Станислава Константинова Станислава Константинова
Алина Урушадзе
мужское катание мужское катание
Фигурное катание Фигурное катание

Саша Трусова устроила вечеринку в честь дня рождения. Много фигуристов, танцев и, конечно, ее собственный хит, который пели все.

Празднование перенесли на неделю, потому что 23 июня группы Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына еще были на сборе в Ереване. Но в первую же пятницу после возвращения в Москву Саша позвала гостей.

Отмечали в основном на танцполе, поэтому яркий макияж – обязательное условие.

Среди гостей – много фигуристов. Главный спарринг-партнер Трусовой в группе – Софья Самоделкина – выбрала для вечера джинсовую мини-юбку. А сама Саша надела блестящее платье в пол.

Артур Даниелян предпочел красный цвет во всем: от кепки до обуви.

Хотя, кажется, ярче всех оделась Алина Урушадзе.

От сборной Грузии была и чемпионка Европы Анастасия Губанова.

Розовая куртка Урушадзе приглянулась Марку Кондратюку – пришлось отдать:

Среди приглашенных и те, кто закончили карьеру: Станислава Константинова, Анастасия Скопцова и Елена Радионова.

Главное – фото с имениннецей.

Новое увлечение Трусовой – вокал, но на вечеринке пели все. Вот Елизавета Нугуманова исполняет главную футбольную песню «Знаешь ли ты» МакSим.

Все вместе подурачились под Инстасамку и ее «За деньги да» .

А потом подпевали хиту «Ягодный juice» от тиктокера Alderson – его Саша позвала спеть со сцены.

Но главный песня вечера, конечно, «Два крыла» самой Трусовой. Она выпустила трек 23 июня в качестве подарка болельщикам, за это время все фигуристы уже полюбили его – и на дне рождения спели хором.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

Фото: instagram.com/avtrusova

16 комментариев

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Montenegro Serbian
Если смотреть фото и видео, то такое впечатление что в один зал привели школьников и студентов, настолько порой разные по возрасту)
+17
-3
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Александр Шульгин
Радионова так живот втянула аж дышать не может
+15
-3
+12
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Попрыгунчик
Даниелян выглядит как первокурсник из Махачкалы
+11
-1
+10
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mahurat
Цвет волос у Саши, конечно, дурацкий. Неужели некому подсказать?
+8
-3
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Рома Студилов
Фигурка превратилась в ДОМ-2 на выгуле .
+5
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фуфырка
Инстасмка? Подурачились? Им значит можно?
+8
-5
+3
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tanya_1111
Комменты в топе:
- Радионова так живот втянула аж дышать не может.
- Трусова переела селедки под шубой.
- Даниелян выглядит как первокурсник из Махачкалы.
- Константинову раздуло конечно капитально.
- Цвет волос у Саши, конечно, дурацкий.
- такое впечатление что в один зал привели школьников и студентов.
Люди да что с вами? Хотелось бы конечно и на ваше фото глянуть )))
+8
-5
+3
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Елена Шуткина
Люблю Сашу! За смелость, трудолюбие, красоту, умение быть собой😍. Желаю множество побед на льду, счастья и здоровья!
+5
-3
+2
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VictorVallecano
Ответ Александр Шульгин
Радионова так живот втянула аж дышать не может
Трусова переела селедки под шубой.
+4
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Оле-Лукойе
В принципе, этот пост только подтвердил, что Инстасамку можно петь всем, но некоторым сашиныи фанам надо обращать внимание именно на Аню.
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Anita Levchenko
Ответ tanya_1111
Комменты в топе: - Радионова так живот втянула аж дышать не может. - Трусова переела селедки под шубой. - Даниелян выглядит как первокурсник из Махачкалы. - Константинову раздуло конечно капитально. - Цвет волос у Саши, конечно, дурацкий. - такое впечатление что в один зал привели школьников и студентов. Люди да что с вами? Хотелось бы конечно и на ваше фото глянуть )))
🤣👍
+1
0
+1
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Пол Ганарара:
Ответ tanya_1111
Комменты в топе: - Радионова так живот втянула аж дышать не может. - Трусова переела селедки под шубой. - Даниелян выглядит как первокурсник из Махачкалы. - Константинову раздуло конечно капитально. - Цвет волос у Саши, конечно, дурацкий. - такое впечатление что в один зал привели школьников и студентов. Люди да что с вами? Хотелось бы конечно и на ваше фото глянуть )))
мне кажется, что-нибудь такое: http://i09.fotocdn.net/s124/efe3dda02745ed8c/user_xl/2823368286.jpg
+1
0
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Рома Студилов
Фигурка превратилась в ДОМ-2 на выгуле .
И кто же из них главная?
+1
0
+1
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Залина Малина
С "Хрустального" никого? А ведь вроде дружили с Аней.
+4
-4
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Маргарита В Сафронова
Сашка своей яркостью пробивает экран. Повеселились от души—это главное.
+3
-3
0
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Пол Ганарара:
Ответ Елена Шуткина
Люблю Сашу! За смелость, трудолюбие, красоту, умение быть собой😍. Желаю множество побед на льду, счастья и здоровья!
К сожалению, ее история уже рассказана
0
0
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