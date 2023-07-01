16 комментариев

Фигуристы на вечеринке Трусовой: Саша с тигриным макияжем, Губанова и Самоделкина надели мини, все пели «Два крыла»
Саша Трусова устроила вечеринку в честь дня рождения. Много фигуристов, танцев и, конечно, ее собственный хит, который пели все.
Празднование перенесли на неделю, потому что 23 июня группы Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына еще были на сборе в Ереване. Но в первую же пятницу после возвращения в Москву Саша позвала гостей.
Отмечали в основном на танцполе, поэтому яркий макияж – обязательное условие.
Среди гостей – много фигуристов. Главный спарринг-партнер Трусовой в группе – Софья Самоделкина – выбрала для вечера джинсовую мини-юбку. А сама Саша надела блестящее платье в пол.
Артур Даниелян предпочел красный цвет во всем: от кепки до обуви.
Хотя, кажется, ярче всех оделась Алина Урушадзе.
От сборной Грузии была и чемпионка Европы Анастасия Губанова.
Розовая куртка Урушадзе приглянулась Марку Кондратюку – пришлось отдать:
Среди приглашенных и те, кто закончили карьеру: Станислава Константинова, Анастасия Скопцова и Елена Радионова.
Главное – фото с имениннецей.
Новое увлечение Трусовой – вокал, но на вечеринке пели все. Вот Елизавета Нугуманова исполняет главную футбольную песню «Знаешь ли ты» МакSим.
Все вместе подурачились под Инстасамку и ее «За деньги да» .
А потом подпевали хиту «Ягодный juice» от тиктокера Alderson – его Саша позвала спеть со сцены.
Но главный песня вечера, конечно, «Два крыла» самой Трусовой. Она выпустила трек 23 июня в качестве подарка болельщикам, за это время все фигуристы уже полюбили его – и на дне рождения спели хором.
«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом
Фото: instagram.com/avtrusova
- Радионова так живот втянула аж дышать не может.
- Трусова переела селедки под шубой.
- Даниелян выглядит как первокурсник из Махачкалы.
- Константинову раздуло конечно капитально.
- Цвет волос у Саши, конечно, дурацкий.
- такое впечатление что в один зал привели школьников и студентов.
Люди да что с вами? Хотелось бы конечно и на ваше фото глянуть )))