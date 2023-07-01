16 комментариев

Саша Трусова устроила вечеринку в честь дня рождения. Много фигуристов, танцев и, конечно, ее собственный хит, который пели все.

Празднование перенесли на неделю, потому что 23 июня группы Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына еще были на сборе в Ереване. Но в первую же пятницу после возвращения в Москву Саша позвала гостей.

Отмечали в основном на танцполе, поэтому яркий макияж – обязательное условие.

Среди гостей – много фигуристов. Главный спарринг-партнер Трусовой в группе – Софья Самоделкина – выбрала для вечера джинсовую мини-юбку. А сама Саша надела блестящее платье в пол.

Артур Даниелян предпочел красный цвет во всем: от кепки до обуви.

Хотя, кажется, ярче всех оделась Алина Урушадзе.

От сборной Грузии была и чемпионка Европы Анастасия Губанова.

Розовая куртка Урушадзе приглянулась Марку Кондратюку – пришлось отдать:

Среди приглашенных и те, кто закончили карьеру: Станислава Константинова, Анастасия Скопцова и Елена Радионова.

Главное – фото с имениннецей.

Новое увлечение Трусовой – вокал, но на вечеринке пели все. Вот Елизавета Нугуманова исполняет главную футбольную песню «Знаешь ли ты» МакSим.

Все вместе подурачились под Инстасамку и ее «За деньги да» .

А потом подпевали хиту «Ягодный juice» от тиктокера Alderson – его Саша позвала спеть со сцены.

Но главный песня вечера, конечно, «Два крыла» самой Трусовой. Она выпустила трек 23 июня в качестве подарка болельщикам, за это время все фигуристы уже полюбили его – и на дне рождения спели хором.

Фото: instagram.com/avtrusova