14 комментариев

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«Они идиоты? Это же прямой эфир». Экоактивисты сорвали шоу с беременной звездой лыж – одного красиво наказала камера

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Лыжи Лыжи

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам Шарлотте Калла год назад ушла из спорта, но не скучает. Запустила именную косметику, участвует в телешоу, скоро станет мамой.

Почти месяц назад она дошла до финала танцевальной программы – и ее выступление чуть не сорвали экоактивисты. Одному серьезно досталось от тяжелой камеры, а сама Шарлотте была в гневе.

Что же там произошло?

Активисты разбросали краску и снесли камеру – и все это в прямом эфире

В конце мая на шведском TV4 снимали финал шоу Let’s dance – адаптация известного формата «Танцы со звездами». Незадолго до начала программы выяснилось, что Калла ждет ребенка. Так она оказалась первой беременной участницей в истории передачи. Болельщики прониклись и активно голосовали за ее пару с Тобиасом Карлссоном – они легко попали в финал. Там-то все и случилось.

В середине пасодобля под санудтрек из «Холодного сердца» на сцену выбежали три человека: парень с баннером, девушка с сухой краской (которую тут же разбросала) и еще одна девушка – она все это снимала на телефон.

Программа шла в прямом эфире, поэтому демонстрация осталась в доступе.

Калла и Карлссон невероятно профессионально отнеслись к происходящему – даже не обратили внимания на выбежавших людей и хладнокровно продолжили танец. Посмотреть выступление целиком можно по ссылке.

Съемки пытались сорвать экоактивисты из движения «Восстановим водно-болотные угодья» – шведской некоммерческой организации, которая входит в A22 Network. Эта международная сеть уже нападала на картины Ван Гога, Клода Моне и других великих художников.

И вот теперь они добрались до шведского телевидения. Правда, для одного из активистов все закончилось жестким столкновением с камерой. Как только оказался на сцене – в него тут же врезалась аппаратура.

Вот красочный момент столкновения:

Охрана сработала оперативно и быстро вывела бунтарей – хотя идти они не хотели, пришлось тащить по коридорам телестудии.

«Всегда есть люди, которых это раздражает (наша деятельность). Но дело в том, что мы переживаем климатическую катастрофу. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы донести до всех наше послание», – объяснили в пресс-службе движения.

Шарлотте в ярости: «Как они могли заставить меня пройти через такое?»

Каллу очень разозлил перформанс во время ее танца:

– Я не особо поняла, что происходит. Просто вдруг увидела кучу выбежавших людей. И подумала: «Они идиоты? Что они делают? Неужели не понимают, что это прямой эфир?» И я подумала, что кто-то завидует моему выходу в финал.

– Вы решили, что это было направлено против вас?

– Да, первая мысль была такая. До момента, когда они развернули баннер и распылили краску. Тогда я поняла, что дело в чем-то другом. Меня это просто взбесило. Это не должно было испортить мне финал. Они захотели внимания, но не должны были его получить, – негодовала она в интервью Expressen.

Дуэт даже получил от жюри дополнительные комплименты за самообладание. В итоге Калла и Карлссон заняли второе место.

Возможно, появление активистов не казалось бы таким опасным, если бы Шарлотте не была беременна. Она станет мамой уже летом, так что во время съемок не скрывала положение.

– Только когда я посмотрела запись вечером, то поняла, насколько они близко подошли ко мне. И они понятия не имели, как я буду двигаться, а танец был довольно быстрый. Черт возьми, а если бы они врезались в меня, и я бы упала на пол и не успела подставить руки?

Вы подумали в этот момент, что вообще-то беременны?

– Да. Как они могли заставить меня пройти через такое? И от этого порошка на полу осталось много грязи. В течение сезона мы старались быть максимально осторожными, чтобы избежать падений, которые могли привести к травме.

Фото: instagram.com/kalla_87; globallookpress.com/Maxim Thore/Keystone Press Agency

14 комментариев

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Даниил Верёвкин
Это не экоактивисты, а дикари
+23
0
+23
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Оператор крана - красава, думаю, он намеренно въехал.
+13
0
+13
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Имя Фамилия
Ответ Даниил Верёвкин
Это не экоактивисты, а дикари
Одно и то же по сути)
+14
-3
+11
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Madyavchik
Не, понятное дело, что по крайне мере верхушка эко террористов на зарплате у х знает кого х знает зачем. Ага ага, сами они везде проникнуть умудряются, как и femen. Но вот из рядовые члены…Они как себе представляют донесение своего послания (в 99% неважного совершенно)? Они ведь не вызывают ничего, кроме раздражение и злости к людей. Никто не думает «ой картину Моне испортили, кстати да болота, вот это тема!». Да да вопрос риторический, адекватных людей там нет, понятно…привлечь внимание к болотам…да осушить эти болота, путем посещения туда активистов и дело с концом
+6
0
+6
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Машина Мощная
а смешно ему по балде прилетело, в замедленной съемке это выглядит еще смешнее :-D
+5
0
+5
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Фан Рубина
Не сажают за экстремизм - вот и борзеют.
+3
-1
+2
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aleshon
Активисты ещё до ФК не дошли. Скоро дойдут.
+1
0
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Всё знаю
– Только когда я посмотрела запись вечером, то поняла, насколько они близко подошли ко мне. И они понятия не имели, как я буду двигаться, а танец был довольно быстрый. Черт возьми, а если бы они врезались в меня, и я бы упала на пол и не успела подставить руки?(с)
Если чего-то боишься, то нечего вообще выступать.
На тренировках, в танце есть риск получить травму. Что же ты про беременность не думаешь в этот момент?Конечно скандинавы одни из самых лицемерных.
+4
-3
+1
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zukarello
Родина тунбергов
+1
0
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Антон Казанский
Все эти "экоактивисты" просто выполняют поставленную задачу, за которую им заплатили.

A22Network финансируется Climate Emergency Fund, которым управляет Айлин Гетти, наследница состояния семьи Гетти. А зачем она это делает? Хороший вопрос, но вряд ли она идиотка, хотя очень хотелось бы в это верить.
+1
0
+1
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Jan Paskel
Экоактивисты против беременной женщины - это что-то новое. Ставлю на Шарлотту
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Александр Скворцов
"Господа, вы звери!" к/ф "Раба любви".
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Gregari
Ответ Фан Рубина
Не сажают за экстремизм - вот и борзеют.
Сажают. В Германии один уже получил 8 месяцев тюрьмы.
0
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Madyavchik
Ответ zukarello
Родина тунбергов
Как мы знаем шведы очень долго евгеникой промышляли. Но один из дефективных малышей выжил…беги Грета, будь свободной!
Ладно ладно, по видео видно, что не только один)
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