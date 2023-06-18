14 комментариев

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам Шарлотте Калла год назад ушла из спорта, но не скучает. Запустила именную косметику, участвует в телешоу, скоро станет мамой.

Почти месяц назад она дошла до финала танцевальной программы – и ее выступление чуть не сорвали экоактивисты. Одному серьезно досталось от тяжелой камеры, а сама Шарлотте была в гневе.

Что же там произошло?

Активисты разбросали краску и снесли камеру – и все это в прямом эфире

В конце мая на шведском TV4 снимали финал шоу Let’s dance – адаптация известного формата «Танцы со звездами». Незадолго до начала программы выяснилось, что Калла ждет ребенка. Так она оказалась первой беременной участницей в истории передачи. Болельщики прониклись и активно голосовали за ее пару с Тобиасом Карлссоном – они легко попали в финал. Там-то все и случилось.

В середине пасодобля под санудтрек из «Холодного сердца» на сцену выбежали три человека: парень с баннером, девушка с сухой краской (которую тут же разбросала) и еще одна девушка – она все это снимала на телефон.

Программа шла в прямом эфире, поэтому демонстрация осталась в доступе.

Калла и Карлссон невероятно профессионально отнеслись к происходящему – даже не обратили внимания на выбежавших людей и хладнокровно продолжили танец. Посмотреть выступление целиком можно по ссылке.

Съемки пытались сорвать экоактивисты из движения «Восстановим водно-болотные угодья» – шведской некоммерческой организации, которая входит в A22 Network. Эта международная сеть уже нападала на картины Ван Гога, Клода Моне и других великих художников.

И вот теперь они добрались до шведского телевидения. Правда, для одного из активистов все закончилось жестким столкновением с камерой. Как только оказался на сцене – в него тут же врезалась аппаратура.

Вот красочный момент столкновения:

Охрана сработала оперативно и быстро вывела бунтарей – хотя идти они не хотели, пришлось тащить по коридорам телестудии.

«Всегда есть люди, которых это раздражает (наша деятельность). Но дело в том, что мы переживаем климатическую катастрофу. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы донести до всех наше послание», – объяснили в пресс-службе движения.

Шарлотте в ярости: «Как они могли заставить меня пройти через такое?»

Каллу очень разозлил перформанс во время ее танца:

– Я не особо поняла, что происходит. Просто вдруг увидела кучу выбежавших людей. И подумала: «Они идиоты? Что они делают? Неужели не понимают, что это прямой эфир?» И я подумала, что кто-то завидует моему выходу в финал.

– Вы решили, что это было направлено против вас?

– Да, первая мысль была такая. До момента, когда они развернули баннер и распылили краску. Тогда я поняла, что дело в чем-то другом. Меня это просто взбесило. Это не должно было испортить мне финал. Они захотели внимания, но не должны были его получить, – негодовала она в интервью Expressen.

Дуэт даже получил от жюри дополнительные комплименты за самообладание. В итоге Калла и Карлссон заняли второе место.

Возможно, появление активистов не казалось бы таким опасным, если бы Шарлотте не была беременна. Она станет мамой уже летом, так что во время съемок не скрывала положение.

– Только когда я посмотрела запись вечером, то поняла, насколько они близко подошли ко мне. И они понятия не имели, как я буду двигаться, а танец был довольно быстрый. Черт возьми, а если бы они врезались в меня, и я бы упала на пол и не успела подставить руки?

– Вы подумали в этот момент, что вообще-то беременны?

– Да. Как они могли заставить меня пройти через такое? И от этого порошка на полу осталось много грязи. В течение сезона мы старались быть максимально осторожными, чтобы избежать падений, которые могли привести к травме.

Фото: instagram.com/kalla_87; globallookpress.com/Maxim Thore/Keystone Press Agency