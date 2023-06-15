25 комментариев

Алина Загитова прожила насыщенный день на Петербургском международном экономическом форуме. Провела зарядку, пришла поговорить об экологии (но не удалось), а потом выступила с речью – в своем стиле.

Не выступила на дискуссии об экологии, зато презентовала красивый ролик

В прошлом году Алина уже приезжала на ПМЭФ – объявила там о сотрудничестве с «Лигой ставок». В этот раз она активный участник форума.

Начался день с зарядки перед забегом «Мы вместе». Загитова и гимнаст Артур Далалоян размяли участников маршрута на 5 км.

Затем Алина отправилась на более серьезную (и менее привычную) встречу – уже в деловом костюме.

И должна была выступить во время дискуссии на тему «На пути к переработке: от отходов к ресурсам». В списке участников Загитова действительно значилась – по регламенту спикеры должны были взять слово после экспертов, которые выступали со сцены. Алина всю сессию сидела в первом ряду.

Но времени на дискуссию не осталось, поэтому модератор объявил: «Хочу извиниться перед участниками и спикерами первого ряда – мы не успеваем. Но у нас есть видео, которое подготовила Алина Загитова. Точнее, участвовала в подготовке».

Ролик получился глубоким и красивым – Загитова катается по льду лесного озера, на дне которого мусор, переработкой которого никто не занимался.

Посмотреть можно по ссылке.

В соцсетях Алина рассказала о важности видео: «Мир без мусора – точно в наших руках. Те, кто давно со мной, знают – я неравнодушна к будущему нашей природы и окружающей среды. Вместе со мной об экологии и осознанном мышлении, а также о том, почему экология – это дело каждого из нас говорили эксперты, экологи и просто такие же неравнодушные к чистому будущему планеты люди».

Правда, она все-таки не говорила вместе с экспертами, но ролик действительно получился удачным.

Далее она отправилась на стенд, посвященной переработке отходов: «Сейчас меня будут учить, как перерабатывать правильно мусор». Проследила весь этап, который проходят пластиковые крышки на пути к вторсырью.

Кажется, Загитову впечатлил процесс – она посмотрела, как из крышек делают значки, игры и мебель: «Я в шоке, ребят. Куда мы докатились? Это очень круто. Я считаю, что второй шанс отходам нужно давать».

Так рассказывала о состязаниях мужчин и женщин, что ее отчитал замминистра спорта

Это еще не все! Днем Алина все-таки выступила с речью на форуме. Пришла на обсуждение «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту».

Сессия началась в 15:00, спустя 40 минут дали слово Загитовой – она сидела среди основных спикеров на сцене (были еще Олег Матыцин, Никита Нагорный, Роман Ротенберг, Елена Вяльбе, Ксения Шойгу, Дмитрий Чернышенко).

Алине задали всего два вопроса – в первом она запуталась во времени и турнирах, во втором – в мужчинах и женщинах. Ниже – выступление целиком (дословно).

– Если говорить про эксперименты, про нововведения. Мы видели их в фигурном катании – новые программы, новые турниры – допустим, по прыжковой программе. Как вы это оцениваете? Насколько это удачные эксперименты? И как вы думаете, приживутся ли они – не только в рамках российского спорта, но и, возможно, в будущем – в рамках мирового?

– Добрый вечер всем. Я рада сегодня присутствовать здесь. И хочу сказать, в первую очередь, новый формат – он ввелся для того, чтобы было больше зрелищности в фигурном катании. Хотя, казалось бы, куда еще? Но есть куда, как оказалось. Вот. Чтобы не только техническая, то есть прыжки определяли итоговый результат, но и артистизм, умение держать зрителя внутри программы, повышать свой skating skills – то есть работать над катанием.

Также дополнительно к программам у нас идет… костюмы и музыка. Вот. Также у нас ввели сейчас новые соревнования между мужчиной и женщиной (видимо, речь уже о турнире шоу-программ – Sports.ru). Очень интересный формат, так как сталкиваются два вида разных… м-м-м… не спорта, а… То есть мужчина и женщина, да, сталкиваются лбами. И тут очень интересно, насколько они будут соревноваться, кто будет сильнее. Потому что в настоящее время пока непонятно.

Но в мировом фигурном катании, наверное, уже сформировалось…. оно сформировалось и в качестве шоу-программ, возможно, но только если с нашими фигуристами. Вот.

Поэтому, конечно, хочу сказать огромную благодарность нашему правительству, нашей стране за внимание к нашему виду спорта. Спасибо большое.

– Фигурное катание – наверное, единственный вид спорта, где нельзя сказать. Вот по вашему мнению – кто сильнее? Мужчины или женщины?

– Не знаю. Давайте я скажу: 50 на 50, ха-ха.

Вот видеоотрывок:

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И все же больше всех в гендерном вопросе запутался заместитель министра спорта Одес Байсултанов. После сессии он подошел к Алине и почти отчитал ее: «Почему я сказал, что если будут спрашивать на эту тему, лучше не говорить. Я отвечаю за эту тему в Минспорта. И пока я там работаю, этой дисциплины не будет – мужчины и женщины».

Вот бы он удивился, увидев топ-3 турнира шоу-программ, который прошел в Москве в марте: Ягудин, Синицина / Кацалапов, Щербакова.

Фото: t.me/azagitova_official, t.me/makelutznotwar; РИА Новости/Михаил Киреев