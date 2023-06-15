25 комментариев

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«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге

сборная России сборная России
Алина Загитова Алина Загитова
Фигурное катание Фигурное катание

Алина Загитова прожила насыщенный день на Петербургском международном экономическом форуме. Провела зарядку, пришла поговорить об экологии (но не удалось), а потом выступила с речью – в своем стиле.

Не выступила на дискуссии об экологии, зато презентовала красивый ролик

В прошлом году Алина уже приезжала на ПМЭФ – объявила там о сотрудничестве с «Лигой ставок». В этот раз она активный участник форума.

Начался день с зарядки перед забегом «Мы вместе». Загитова и гимнаст Артур Далалоян размяли участников маршрута на 5 км.

Затем Алина отправилась на более серьезную (и менее привычную) встречу – уже в деловом костюме.

И должна была выступить во время дискуссии на тему «На пути к переработке: от отходов к ресурсам». В списке участников Загитова действительно значилась – по регламенту спикеры должны были взять слово после экспертов, которые выступали со сцены. Алина всю сессию сидела в первом ряду.

Но времени на дискуссию не осталось, поэтому модератор объявил: «Хочу извиниться перед участниками и спикерами первого ряда – мы не успеваем. Но у нас есть видео, которое подготовила Алина Загитова. Точнее, участвовала в подготовке».

Ролик получился глубоким и красивым – Загитова катается по льду лесного озера, на дне которого мусор, переработкой которого никто не занимался.

Посмотреть можно по ссылке.

В соцсетях Алина рассказала о важности видео: «Мир без мусора – точно в наших руках. Те, кто давно со мной, знают – я неравнодушна к будущему нашей природы и окружающей среды. Вместе со мной об экологии и осознанном мышлении, а также о том, почему экология – это дело каждого из нас говорили эксперты, экологи и просто такие же неравнодушные к чистому будущему планеты люди».

Правда, она все-таки не говорила вместе с экспертами, но ролик действительно получился удачным.

Далее она отправилась на стенд, посвященной переработке отходов: «Сейчас меня будут учить, как перерабатывать правильно мусор». Проследила весь этап, который проходят пластиковые крышки на пути к вторсырью.

Кажется, Загитову впечатлил процесс – она посмотрела, как из крышек делают значки, игры и мебель: «Я в шоке, ребят. Куда мы докатились? Это очень круто. Я считаю, что второй шанс отходам нужно давать».

Так рассказывала о состязаниях мужчин и женщин, что ее отчитал замминистра спорта

Это еще не все! Днем Алина все-таки выступила с речью на форуме. Пришла на обсуждение «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту».

Сессия началась в 15:00, спустя 40 минут дали слово Загитовой – она сидела среди основных спикеров на сцене (были еще Олег Матыцин, Никита Нагорный, Роман Ротенберг, Елена Вяльбе, Ксения Шойгу, Дмитрий Чернышенко).

Алине задали всего два вопроса –  в первом она запуталась во времени и турнирах, во втором – в мужчинах и женщинах. Ниже – выступление целиком (дословно).

Если говорить про эксперименты, про нововведения. Мы видели их в фигурном катании – новые программы, новые турниры – допустим, по прыжковой программе. Как вы это оцениваете? Насколько это удачные эксперименты? И как вы думаете, приживутся ли они – не только в рамках российского спорта, но и, возможно, в будущем – в рамках мирового?

– Добрый вечер всем. Я рада сегодня присутствовать здесь. И хочу сказать, в первую очередь, новый формат – он ввелся для того, чтобы было больше зрелищности в фигурном катании. Хотя, казалось бы, куда еще? Но есть куда, как оказалось. Вот. Чтобы не только техническая, то есть прыжки определяли итоговый результат, но и артистизм, умение держать зрителя внутри программы, повышать свой skating skills – то есть работать над катанием.

Также дополнительно к программам у нас идет… костюмы и музыка. Вот. Также у нас ввели сейчас новые соревнования между мужчиной и женщиной (видимо, речь уже о турнире шоу-программ – Sports.ru). Очень интересный формат, так как сталкиваются два вида разных… м-м-м… не спорта, а… То есть мужчина и женщина, да, сталкиваются лбами. И тут очень интересно, насколько они будут соревноваться, кто будет сильнее. Потому что в настоящее время пока непонятно.

Но в мировом фигурном катании, наверное, уже сформировалось…. оно сформировалось и в качестве шоу-программ, возможно, но только если с нашими фигуристами. Вот.

Поэтому, конечно, хочу сказать огромную благодарность нашему правительству, нашей стране за внимание к нашему виду спорта. Спасибо большое.

Фигурное катание – наверное, единственный вид спорта, где нельзя сказать. Вот по вашему мнению – кто сильнее? Мужчины или женщины?

– Не знаю. Давайте я скажу: 50 на 50, ха-ха.

Вот видеоотрывок:

***

И все же больше всех в гендерном вопросе запутался заместитель министра спорта Одес Байсултанов. После сессии он подошел к Алине и почти отчитал ее: «Почему я сказал, что если будут спрашивать на эту тему, лучше не говорить. Я отвечаю за эту тему в Минспорта. И пока я там работаю, этой дисциплины не будет – мужчины и женщины».

Вот бы он удивился, увидев топ-3 турнира шоу-программ, который прошел в Москве в марте: Ягудин, Синицина / Кацалапов, Щербакова.

Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту

Фото: t.me/azagitova_officialt.me/makelutznotwar; РИА Новости/Михаил Киреев

25 комментариев

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timber dolphin
Какая же Алина всё-таки Загитова.
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BearS
Не знаю, что забавнее - ее рассуждения или ДЕЛОВОЙ КОСТЮМ "ЛИГА СТАВОК" ахахахах
+19
-3
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болельщег
Домохозяйки! В бой!
+15
-3
+12
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*MVP*
можно смело констатировать, что наша звездочка Алиночка нас вновь не подвела! 20-секундное видео - в копилку кринжа от неповторимой!
+16
-4
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Glukinho
подожду комментов...
+9
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Дави На кнопы
Будущий чиновник (депутат), который будет разбираться во всём и знать-учить остальных, как жить☝
+7
-1
+6
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Алексей Токарев
"Лига ставок" не переживёт такой антипиар, придётся менять название.
+8
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Gemma157
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Загитовой как никому другому идет молчание..
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Дмитрий Бервинов
сейчас опять налетят домохозяйки, и назовут всех завистниками, и что спортс паразитирует на популярности Алиночки
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Yeti_17
Ей нужно у Кадырова взять уроки красноречия.
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Кавабунга Шреддоголовый
Домохозяйки и бабульки, фас!!!
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Чемпион Людей
Вы просто хейтеры и завистники с жигулевским в обнимку. Алиночка лучше всех. И мужчин и женщин. Вот.
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Флер де Лис
Инцидент, однако.
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Rojo Crio
Акула пера.
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Боевой Бурят Путина
Алине лучше молчать, как это было на утреннем мероприятии😂
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Кстати, с ней уже 3 года работают репетиторы по сценической речи и она 3 года подряд признается лучшей телеведущей 😆
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АНтошка
не поняла за какую тему в Минспорта отвечает заместитель ?
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all_my_alls
На те деньги, что тратятся последние лет 20 на рекламу экологии, эту проблему можно было просто РЕШИТЬ (!)
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Болельщик Биатлона
Хорошо быть Алиной Загитовой – несёшь пургу со смазливым личиком и живёшь себе прекрасно, а тебя ещё армия кухонная защищает
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dalmolchun
очередной кринж от Загитовой. Хватит смешить народ.
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Орыс-орыс онбаган
Интересно, а кто её туда пустил то?
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m25
Одевается ужасно, хоть бы кто научил её. Фото, где она выходит из машины просто ниже плинтуса, в таком наряде полы мыть.
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