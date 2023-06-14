17 комментариев

Разделка
Блог

Наши фигуристки в купальниках: красный с завязками у Бойковой, Туктик в белом и микробикини Худайбердиевой

стиль стиль
сборная России сборная России
Анастасия Скопцова
пары пары
Камила Валиева Камила Валиева
Виктория Синицина Виктория Синицина
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
фото фото
Евгения Медведева Евгения Медведева
Александра Бойкова Александра Бойкова
танцы на льду танцы на льду
женское катание женское катание
Александра Трусова Александра Трусова
Станислава Константинова Станислава Константинова
Алена Косторная Алена Косторная
Алина Загитова Алина Загитова
Ирина Хавронина Ирина Хавронина
Елизавета Худайбердиева Елизавета Худайбердиева
Фигурное катание Фигурное катание

Каникулы фигуристов почти закончились. Большинство наших звезд в мае и начале июня поменяли лед на песчаные пляжи, поэтому вместо платьев и спортивных костюмов – купальники.

Выбрали самые красивые и стильные.

***

Евгения Медведева второй раз за несколько месяцев прилетела на Мальдивы. Вспоминала там про фотосессию в журнале MAXIM в салатовом бикини.

Еще взяла желтый купальник – отлично смотрится на загорелом теле.

В апреле она уже была на островах – с подругами-фигуристками: Станиславой Константиновой.

И Анастасией Скопцовой.

У Насти черные купальники тоже есть – классика!

На черном остановилась и Алина Загитова.

Хотя есть и более нежный вариант – розовое бикини.

Камила Валиева тоже выбрала розовый цвет – но в купальнике не фотографировалась, зато похвасталась красивыми платьями.

Главная пляжная дива этого сезона – Елизавета Худайбердиева. В отпуск взяла большую коллекцию пляжной одежды. Вот самые яркие: черный со сложным фасоном:

Микроскопическое бикини. В комментариях к этой фотографии Стася Константинова в шутку спросила: «Лиза, где трусы?»

Черный сплошной (но точно не закрытый) купальник:

Елизавета Туктамышева пошла против тренда на черное – и в Мексике загорала в белом.

Саша Трусова для серфа выбрала бандо.

Фигуристки предпочитают однотонные модели, но Алена Косторная и тут пошла своим путем.

Хотя и Виктория Синицина не против принтов.

Но монохром тоже носит.

Ирина Хавронина отдыхает с новым партнером по дуэту – Девидом Нарижным. Для пляжного лука выбрала необычную модель.

У Александры Бойковой эффектная фотосессия на пляже в красном купальнике – беспроигрышный вариант.

Как и где отдыхают наши фигуристки: Загитова на островах, Акатьева в пустыне, Валиева сменила Эмираты на Мальдивы

Фото: Instagram; t.me 

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Popov
При СССР эскортницами служили балерины, но фигуристки этот ресурс перехватили и современную номенклатуру РФ удовлетворяют эти тела
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ритт
Худайбердиева всех "затмила"
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр
Элита современой РФ., скоро все в госдуре будут.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Y BO
Тема не раскрыта!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Худа круче всех
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
У Худабердыевой явные проблемы со здоровьем. Это может закончится нехорошо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
УсыЧерчесова
наконец-то нормальный контент на нашем спортивном сайтике
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
Худайберди - данный богом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
УсыЧерчесова
я правильно понимаю, что это один из немногих постов, где русские и украинцы могут не ругаться, а спокойно наслаждаться красотой?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Отличные девочки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фокс&#8796;
Классные телочки!
Я бы с Худайбердиевой подружил..)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пётр Смирнов
Ответ Sobachkin
Отличные девочки
для педофилов, ибо выглядят они как девочки подросткового возраста (Туктамышева исключение, она горячая девушка)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий