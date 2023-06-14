17 комментариев

Наши фигуристки в купальниках: красный с завязками у Бойковой, Туктик в белом и микробикини Худайбердиевой
Каникулы фигуристов почти закончились. Большинство наших звезд в мае и начале июня поменяли лед на песчаные пляжи, поэтому вместо платьев и спортивных костюмов – купальники.
Выбрали самые красивые и стильные.
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Евгения Медведева второй раз за несколько месяцев прилетела на Мальдивы. Вспоминала там про фотосессию в журнале MAXIM в салатовом бикини.
Еще взяла желтый купальник – отлично смотрится на загорелом теле.
В апреле она уже была на островах – с подругами-фигуристками: Станиславой Константиновой.
У Насти черные купальники тоже есть – классика!
На черном остановилась и Алина Загитова.
Хотя есть и более нежный вариант – розовое бикини.
Камила Валиева тоже выбрала розовый цвет – но в купальнике не фотографировалась, зато похвасталась красивыми платьями.
Главная пляжная дива этого сезона – Елизавета Худайбердиева. В отпуск взяла большую коллекцию пляжной одежды. Вот самые яркие: черный со сложным фасоном:
Микроскопическое бикини. В комментариях к этой фотографии Стася Константинова в шутку спросила: «Лиза, где трусы?»
Черный сплошной (но точно не закрытый) купальник:
Елизавета Туктамышева пошла против тренда на черное – и в Мексике загорала в белом.
Саша Трусова для серфа выбрала бандо.
Фигуристки предпочитают однотонные модели, но Алена Косторная и тут пошла своим путем.
Хотя и Виктория Синицина не против принтов.
Но монохром тоже носит.
Ирина Хавронина отдыхает с новым партнером по дуэту – Девидом Нарижным. Для пляжного лука выбрала необычную модель.
У Александры Бойковой эффектная фотосессия на пляже в красном купальнике – беспроигрышный вариант.
Как и где отдыхают наши фигуристки: Загитова на островах, Акатьева в пустыне, Валиева сменила Эмираты на Мальдивы
Фото: Instagram; t.me
Я бы с Худайбердиевой подружил..)