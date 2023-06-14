17 комментариев

Каникулы фигуристов почти закончились. Большинство наших звезд в мае и начале июня поменяли лед на песчаные пляжи, поэтому вместо платьев и спортивных костюмов – купальники.

Выбрали самые красивые и стильные.

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Евгения Медведева второй раз за несколько месяцев прилетела на Мальдивы. Вспоминала там про фотосессию в журнале MAXIM в салатовом бикини.

Еще взяла желтый купальник – отлично смотрится на загорелом теле.

В апреле она уже была на островах – с подругами-фигуристками: Станиславой Константиновой.

И Анастасией Скопцовой.

У Насти черные купальники тоже есть – классика!

На черном остановилась и Алина Загитова.

Хотя есть и более нежный вариант – розовое бикини.

Камила Валиева тоже выбрала розовый цвет – но в купальнике не фотографировалась, зато похвасталась красивыми платьями.

Главная пляжная дива этого сезона – Елизавета Худайбердиева. В отпуск взяла большую коллекцию пляжной одежды. Вот самые яркие: черный со сложным фасоном:

Микроскопическое бикини. В комментариях к этой фотографии Стася Константинова в шутку спросила: «Лиза, где трусы?»

Черный сплошной (но точно не закрытый) купальник:

Елизавета Туктамышева пошла против тренда на черное – и в Мексике загорала в белом.

Саша Трусова для серфа выбрала бандо.

Фигуристки предпочитают однотонные модели, но Алена Косторная и тут пошла своим путем.

Хотя и Виктория Синицина не против принтов.

Но монохром тоже носит.

Ирина Хавронина отдыхает с новым партнером по дуэту – Девидом Нарижным. Для пляжного лука выбрала необычную модель.

У Александры Бойковой эффектная фотосессия на пляже в красном купальнике – беспроигрышный вариант.

Фото: Instagram; t.me